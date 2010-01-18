- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 16:00
Велокоманда Astana объявила состав на Вуэльту Испании-2020
Казахстанская велокоманда Astana Pro Team объявила состав на финальный Гранд-тур сезона Вуэльту Испании-2020. На старт 20 октября выйдут: 24-летний российский велогонщик Александр Власов, 25-летний испанский велогонщик Алекс Аранбуру, 34-летний казахстанский велогонщик Дмитрий Груздев, 33-летний испанский велогонщик Горка Исагирре, 31-летний испанский велогонщик Йон Исагирре, 26-летний эритрейский велогонщик Мерхави Кудус и 36-летний испанский велогонщик Луис-Леон Санчес.
Александр Власов дебютирует на Вуэльте Испании. Он второй раз в сезоне стартует на Гранд-туре. Джиро д'Италия-2020 стала первым Гранд-туром в карьере Александра Власова, но он был вынужден сойти с гонки на 2-м этапе.
Чемпион Испании в групповой гонке, Луис-Леон Санчес – самый опытный в составе, стартует на испанском Гранд-туре в 11-й раз в карьере. В этом сезоне Луис-Леон Санчес проехал Тур де Франс-2020, как и Омар Фраиле, Горка Исагирре, Йон Исагирре (Йон Исагирре сошёл с Тур де Франс на 11-м этапе после падения).
Состав велокоманды Astana на Вуэльту Испании-2020:
Alexander Vlasov, (Россия)
Alex Aranburu, (Испания)
Omar Fraile, (Испания)
Dmitriy Gruzdev, (Казахстан)
Gorka Izagirre, (Испания)
Ion Izagirre, (Испания)
Merhawi Kudus, (Эритрея)
Luis Leon Sanchez, (Испания)
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