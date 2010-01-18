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Состав велокоманды Astana на Вуэльту Испании-2020

Велокоманда Astana объявила состав на Вуэльту Испании-2020

 

 

  Казахстанская велокоманда Astana Pro Team объявила состав на финальный Гранд-тур сезона Вуэльту Испании-2020. На старт 20 октября выйдут: 24-летний российский велогонщик Александр Власов, 25-летний испанский велогонщик Алекс Аранбуру, 34-летний казахстанский велогонщик Дмитрий Груздев, 33-летний испанский велогонщик Горка Исагирре, 31-летний испанский велогонщик Йон Исагирре, 26-летний эритрейский велогонщик Мерхави Кудус и 36-летний испанский велогонщик Луис-Леон Санчес.

 

Состав велокоманды Astana на Вуэльту Испании-2020Состав велокоманды Astana на Вуэльту Испании-2020

 

 

Александр Власов дебютирует на Вуэльте Испании. Он второй раз в сезоне стартует на Гранд-туре. Джиро д'Италия-2020 стала первым Гранд-туром в карьере Александра Власова, но он был вынужден сойти с гонки на 2-м этапе.

 

Чемпион Испании в групповой гонке, Луис-Леон Санчес – самый опытный в составе, стартует на испанском Гранд-туре в 11-й раз в карьере. В этом сезоне Луис-Леон Санчес проехал Тур де Франс-2020, как и Омар Фраиле, Горка Исагирре, Йон Исагирре (Йон Исагирре сошёл с Тур де Франс на 11-м этапе после падения).

 

Состав велокоманды Astana на Вуэльту Испании-2020:

 

Alexander Vlasov, (Россия)

Alex Aranburu, (Испания)

Omar Fraile, (Испания)

Dmitriy Gruzdev, (Казахстан)

Gorka Izagirre, (Испания)

Ion Izagirre, (Испания)

Merhawi Kudus, (Эритрея)

Luis Leon Sanchez, (Испания)

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Теги к статье: Astana Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2020 Гранд-тур гонка Мирового тура

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  1. Имя: Azamat

    AzaKonta

    Сегодня, 16:38 | Регистрация: 18.01.2010

    Нормальный состав

  2. Имя: Ёжик в тумане

    смотрю вело давно

    Сегодня, 17:46 | Регистрация: 28.05.2015

    Власов давай. Шансов таких не всегда могут предоставляться ну и дважды команду подводить нельзя

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 17:55 | Регистрация: 30.06.2017

    Нигде не пишут, что Власов капитан. Значит нет на него давление. Оно и к лучшему. Жаль что Луц и Лопес не едут.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Александр

      AlexanderS

      Сегодня, 18:04 | Регистрация: 18.05.2017

      Подождем порядковый номер в стартлисте. Если будет под 21 номером - значит капитанит. Да и Власову уже пора брать лидерство. Если не сейчас, то когда?

  4. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 18:20 | Регистрация: 8.07.2013

    Ну и хорошо что изменили состав. Нельзя так болельщиков расстраивать.

    ... А что Лопес? Все , или закончил сезон или что?

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • Giant72
    Ильнур Закарин переходит в «Га ... (10)
    Giant72-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Хотел бы побеждать перешел бы в другую команду мирового пелотона. Видимо он всё. Кончился как победитель. В Газпроме досидит и завершит карьеру..как и все остальные сбитые летчики. Жаль. Деньги перевесили спорт и достижения.
    Тут в точку, вроде комментарий токсичный, но это горькая правда. Кроме Власова, Фирсанова и Фолифорова никто не боролся в этой команде за результат. Повезет если года 2 - 3 погоняется, а не завяжет

    Цитата: Giant72
    Цитата: Astanaforever
    Хотел бы побеждать перешел бы в другую команду мирового пелотона. Видимо он всё. Кончился как победитель. В Газпроме досидит и завершит карьеру..как и все остальные сбитые летчики. Жаль. Деньги перевесили спорт и достижения.
    Тут в точку, вроде комментарий токсичный, но это горькая правда.Кроме Власова, Фирсанова и Фолифорова никто не боролся в этой команде за результат.Повезет если года 2 - 3 погоняется, а не завяжет
    Ну и сам Закарин собственно, 6 - 7 лет назад
  • velodoctor
    Ильнур Закарин переходит в «Га ... (10)
    velodoctor-Фото
    у Власова было 2 победы за 2 года, хотя выступал он хорошо на гонках.
    В 2016 году было 7 побед, во многом благодаря им Газпром пригласили и на Джиро 2017.
  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (1)
    старт-шоссе 82-Фото

    1- Миккель Бьерг:Чемпион мира2017-2018-U23,3 на 1 этапе.
    2- Йосеф Черны: Чемпион Чехии 2018, 6 на 1 этапе.
    3- Маттео Собреро: Чемпион Италии 2019,7 на 1 этапе.
    4- Грегори Крэддок:Чемпион США 2010 юноши, 8 на 1 этапе.
    5- Майлз Скотсон:Чемпион мира на треке в команде 2014-2016,9 на 1 этапе.
    6- Маттиас Брендле:Шестикратный чемпион Австрии.Рекорд гонки на время 2014,10 на 1 этапе.
    7- Ян Тратник:Чемпион Словении 2015,11 на 1 этапе.
    8- Брэндон Макналти:Чемпион мира 2016 U23,24 на 1 этапе.
    9- Жоао Алмейда:Чемпион Португалии 2019 U23,2 на 1 этапе.
    Вторую неделю в розовой майке, вопреки всем прогнозам.
    10- Деннис и Кампенартс: no comments
    11- Филиппо Ганна: Просто хороший парень.

     

    ...Это не прогноз, просто не много наглядной статистики.
    О гонщиках идущих на генерал, сами все знаете.
    Нибали, Фульсанг и Кельдерман где-то рядом.Поцо и Майка чуть по хуже.Бильбао ,если тяжесть прошедшего тура накроет ,то может здорово проиграть, если отдержится молодцом. За Альмейду ничего не скажу, не знаю.

    По идее ,из генеральщиков ,Якоб должен пройти лучше всех, но не на много, посмотрим.

    ( номерация в списке идет в хаотичном порядке )

  • старт-шоссе 82
    Состав велокоманды Astana на В ... (5)
    старт-шоссе 82-Фото

    Ну и хорошо что изменили состав. Нельзя так болельщиков расстраивать.

    ... А что Лопес? Все , или закончил сезон или что?

  • AlexanderS
    Состав велокоманды Astana на В ... (5)
    AlexanderS-Фото
    Подождем порядковый номер в стартлисте. Если будет под 21 номером - значит капитанит. Да и Власову уже пора брать лидерство. Если не сейчас, то когда?
  • Rokka
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (1)
    Rokka-Фото
    Похоже что об Ару уже даже не думают, а ведь он когда-то выигрывал вуэльту
  • AlexanderS
    Ильнур Закарин переходит в «Га ... (10)
    AlexanderS-Фото
    А как же Власов?
  • AlexanderS
    Ильнур Закарин переходит в «Га ... (10)
    AlexanderS-Фото

    После того злосчастного Тура-2018, когда Ильнур занял 9е место, Закарин стал отставать во всех многодневках, почти на каждом значимом подъеме от лидеров, чего раньше не случалось.

    Видимо, ошибки в подготовке к Туру-2018 (о чем Ильнур говорил в интервью 2018 года, в частности, "пересидел" в горах), подорвали возможности его организма, и до сих пор сказываются. 

    Наверняка предложений быть лидером в командах мирового тура у него уже не было. А Газпром предоставит ему право бороться за генерал пусть во второразрядных, но все-таки многодневках. А там как получится, возможно, в Русвело Ильнур сможет вернуть свои былые кондиции, шансы есть. Как раз амбиции быть лидером и сказались на выборе в пользу Русвело, на мой взгляд. Так что посмотрим, и пожелаем ему удачи! 

  • Astanaforever
    Состав велокоманды Astana на В ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Нигде не пишут, что Власов капитан. Значит нет на него давление. Оно и к лучшему. Жаль что Луц и Лопес не едут.
  • смотрю вело давно
    Состав велокоманды Astana на В ... (5)
    смотрю вело давно-Фото
    Власов давай. Шансов таких не всегда могут предоставляться ну и дважды команду подводить нельзя

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6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
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9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
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