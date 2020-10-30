Хет-трик Приможа Роглича и возвращение красной майки на 10-м этапе Вуэльте Испании-2020

Примож Роглич, Ричард Карапас, Гийом Мартан о 10-м этапе Вуэльты Испании-2020

Примож Роглич, отпраздновавший вчера 31-летие, сделал хет-трик, выиграв после 1-го и 8-го этапов выиграв 10-й этап с финишем в 1,5-километровый подъём. Словенский гонщик велокоманды Jumbo-Visma, обладатель зелёной майки лучшего в очковой классификации, благодаря бонусным секундам и трём секундам, на которые он опередил возглавлявшего общий зачёт Ричарда Карапаса (Ineos Grenadiers), вернул себе красную майку лидера.

Хотя Примож Роглич и 27-летний эквадорский гонщик команды Ineos Grenadiers Ричард Карапас идут с одним временем в генеральной классификации, Примож Роглич переоделся в красную майку благодаря меньшей сумме мест на пройденных этапах.

10-й этап начался с атаки четырёх гонщиков и формированию отрыва дня, максимальное преимущество которого достигало 12 минут. Но отрыв дня был пойман пелотоном за 16,5 км до финиша. Атаки перед финальным подъёмом были нейтрализованы. Пауль Мартенс вывез Приможа Роглича на позицию, откуда словенский гонщик ускорился и обошёл атаковавшего ранее Гийома Мартана (Cofidis) и продолжил уезжать от соперников. Лишь восемь гонщиков финишировали с одним временем с Приможем Рогличем. 26-летний австрийский велогонщик команды Bora-hansgrohe Феликс Гроссшартнер и 21-летний итальянский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Андреа Баджиоли стали призёрами этапа, заняв 2-е и 3-е места соответственно.

Победа на 10-м этапе Вуэльты Испании-2020 стала десятой победой Приможа Роглича в этом сезоне.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

Примож Роглич: «Я очень счастлив. Победа никогда не даётся легко, но у меня шла нога, и это отлично. Никогда не привыкну к победам. Я стал на год старше (29 октября Приможу Рогличу исполнился 31 год), поэтому я сильнее. Как вино, чем старше, тем лучше. Я вернул красную майку.

Для команды это мало что меняет. Нам нужно продолжать в том же духе, а самое главное – должны оставаться сфокусированными, придерживаться плана. Впереди два этапа в горах. Будет интересно смотреть, а мы постараемся сделать всё, что в наших силах».

Феликс Гроссшартнер (Bora-hansgrohe): «Финал был очень напряжённым. Команда вывезла меня на хорошую позицию в финале. Я сел на колесо Гийома Мартана, подвинулся вперёд. Но Роглич в конце был очень силён. В любом случае, я доволен своим вторым местом. Думаю, я становлюсь сильнее, но следующие два этапа будут очень тяжёлыми. Если потеряю на них время, ничего страшного, потому что на финальной неделе ещё будет несколько шансов».

Андреа Баджиоли (Deceuninck-Quick Step): «На последних двух километрах главным была позиция и точный расчёт времени. Ребята отлично на меня отработали. Зденек и Михаэль вывезли меня к подножию. А мне просто надо было оставаться внимательным и подождать с ускорением до финальных 200 метрах. Мне нравится такой тип финишей. Я доволен первым попаданием в топ-3 на гонке Мирового тура. После сегодняшнего этапа у меня прибавилось уверенности. Надеюсь, покажу ещё больше высоких результатов до конца гонки».

Гийом Мартан (Cofidis): «Когда оставалось 300 или 400 метров, я попытался посмотреть назад и не увидел никого на колесе. Поэтому подумал… Я сделал всё, что мог. Жаль, что меня обошли за 150 метров. После легко сожалеть – может, мне надо было подождать или атаковать раньше. Я сделал максимум. Много раз я старался выиграть этап. Не могу думать о том, чтобы покинуть Вуэльту без победы на этапе или, по крайней мере, без майки лучшего в горной классификации. Впереди хороший уик-энд, продолжу атаковать».

Ричард Карапас (Ineos Grenadiers): «Вообще, этап был спокойным, но финал – очень нервным. Многие команды хотели выйти вперёд. Наша команда великолепно работала в финале, но Роглич оказался слишком силён».

Габриэль Раш, спортивный директор команды Ineos Grenadiers: «Нам надо быть готовыми ко всему – к тому, что команда Jumbo-Visma отправит кого-то, например, Беннетта, в отрыв. Надо быть впереди ради Ричи, защищать его так долго, как только сможем. Впереди два очень тяжёлых этапа. Уверен, что Ричи справится хорошо. Он ждёт эти два дня в горах, те подъёмы отлично ему подходят».