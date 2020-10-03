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Маршрут 6-го этапа Вуэльта Испании-2020 без Турмале и Обиска

Маршрут 6-го этапа Вуэльта Испании-2020 без Турмале и Обиска

 

 

  Организаторы Вуэльты Испании-2020 вынуждены изменить маршрут 6-го этапа, так как на территории Франции усилены ограничительные меры из-за пандемией Covid-19. Этап не сможет финишировать на вершине Турмале (Col du Tourmalet), также отменяется прохождение подъёма  Обиск  (Col d´Aubisque). Этап стартует, как планировалось, в Бьескас (Biescas), но в остальном маршрут будет изменён полностью.

 

Протяжённостью этапа составит 146,4 км, общий набор высоты 3040 м и повторит маршрут 15 этапа Вуэльты Испании-2016. Пелотон преодолеет два категорийных подъёма – Альто де Петральба (Alto de Pertalba) 3-й категории и Альто де Котефабло (Alto de Cotefablo) 2-й категории, затем снова пройдёт через стартовый город, где будет разыгран промежуточный спринт, после чего участники направятся к горной станции Арамон Формигаль (Aramón Formigal).

 

Подъём  Арамон Формигаль (Aramon Formigal) отм. 1790 м, перепад высот 780м, протяженность 14.5 км, средний градиент 5.4%, максимальный градиент – 10%. – один из легендарных подъёмов Арагонских Пиреней. Восхождение из Биескаса означает, что гонщикам придётся подниматься 27 км без отдыха.

 

 

 

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Теги к статье: Турмале Обиск Формигаль Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2020 Гранд-тур гонка Мирового тура

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  1. Имя: Ігор

    Gerasim

    Сегодня, 21:07 | Регистрация: 15.10.2020

    Ну хоть что-то....жаль конечно

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Комментарии

  • patar
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
    patar-Фото
    Я бы вообще обратил внимание на весь Инеос в целом. После того, как Томаса потеряли, каждый день едут в отрыве, и при этом их "некапитан" в тройке...
  • uran
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (6)
    uran-Фото

    Отрыв скорее всего, между гор будут отдыхать.

  • Серафим
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (6)
    Серафим-Фото
    Пента-трик. Только неясно, какое состояние будет на финише после сегодняшнего, и завтра почти 260 км.
  • uran
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
    uran-Фото
    Хиндли поставили "в хвост" с оглядкой на Келдермана, а мог же попробовать уехать от Харта и обезопасить генерал перед разделкой. По моему сглупили они конкретно. Да тот же Бильбао может ещё заехать в 3-ку.
  • aksbor
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
    aksbor-Фото

    Алмейда совершенно ожидаемо провалился. По всему ощущалось,что это голый король,даже в такой скромной компании кокурентов.

    Келдерман тоже вряд ли удержится,хотя облегченный субботний этап может ему помочь.

    Нибали просто уже не способен бороться за подиум в силу возраста и усталости от долгой тяжелой карьеры.

    А вот Геогеген впервые пожалуй раскрылся по-настоящему.

    Хиндли вообще как чертик из табакерки...

  • velodoctor
    AG Driedaagse Brugge-De Panne- ... (9)
    velodoctor-Фото
    Да, редкий шанс для догонятеля всех отрывов на всех гонках.
  • Серафим
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
    Серафим-Фото
    Вот именно, один этап с интригой случился на Джиро и сразу же - Джиро интересный, а Тур скучный. А до этого этапа сплошное сидение и сушка гонок. Для примера можно вспомнить вчерашний.
  • Ипполит Окутюрье
    AG Driedaagse Brugge-De Panne- ... (9)
    Ипполит Окутюрье-Фото

    Сотрясение мозга у Ван дер Пула..

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (20)
    BlAr-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: BlAr
    Цитата: Гонщик
    Прозевал конечно , но выкладываться с ужастными гримассами как Мартин , не стал .
    Понял, что скорее всего, не догонит.
    При большом желании , даже шанса этому качающему головой в стиле Ару  Мартину , не оставил , впереди серьёзный этап , где можно выиграть Вуэльту . 
    Турмале отменили, как и следовало ожидать...
  • Ипполит Окутюрье
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (6)
    Ипполит Окутюрье-Фото

    94 место DÉMARE Arnaud 50:58

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