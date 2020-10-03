Маршрут 6-го этапа Вуэльта Испании-2020 без Турмале и Обиска

Организаторы Вуэльты Испании-2020 вынуждены изменить маршрут 6-го этапа, так как на территории Франции усилены ограничительные меры из-за пандемией Covid-19. Этап не сможет финишировать на вершине Турмале (Col du Tourmalet), также отменяется прохождение подъёма Обиск (Col d´Aubisque). Этап стартует, как планировалось, в Бьескас (Biescas), но в остальном маршрут будет изменён полностью.

Протяжённостью этапа составит 146,4 км, общий набор высоты 3040 м и повторит маршрут 15 этапа Вуэльты Испании-2016. Пелотон преодолеет два категорийных подъёма – Альто де Петральба (Alto de Pertalba) 3-й категории и Альто де Котефабло (Alto de Cotefablo) 2-й категории, затем снова пройдёт через стартовый город, где будет разыгран промежуточный спринт, после чего участники направятся к горной станции Арамон Формигаль (Aramón Formigal).

Подъём Арамон Формигаль (Aramon Formigal) отм. 1790 м, перепад высот 780м, протяженность 14.5 км, средний градиент 5.4%, максимальный градиент – 10%. – один из легендарных подъёмов Арагонских Пиреней. Восхождение из Биескаса означает, что гонщикам придётся подниматься 27 км без отдыха.