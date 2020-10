Вуэльта Испании-2020. Результаты 10 этапа Категория:

Дата:

Сегодня, 19:05 Кастро-Урдьялес - Суансес, 185 км 1 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 04:14:11 2 Felix Grossschartner (Aut) Bora-hansgrohe - 3 Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck - Quick Step 4 Alex Aranburu (Esp) Astana Pro Team 5 Robert Stannard (Aus) Mitchelton-Scott 6 Julien Simon (Fra) Total Direct Energie 7 Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation 8 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 9 Jasper Philipsen (Bel ) UAE Team Emirates 00:03 10 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Pro Cycling 11 Dion Smith (Nzl) Mitchelton-Scott 12 Wout Poels (Ned) Bahrain McLaren 13 Dorian Godon (Fra) AG2R 14 Richard Carapaz (Ecu) Team INEOS Grenadiers 15 Alexander Vlasov (Rus) Astana Pro Team 16 Enric Mas (Esp) Movistar Team 17 Gonzalo Serrano (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 18 Michael Valgren (Den) NTT Pro Cycling 19 Clement Champoussin (Fra) AG2R 20 Anthony Roux (Fra) Groupama - FDJ 21 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 22 Sergio Henao (Col) UAE Team Emirates 23 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 24 Esteban Chavez (Col) Mitchelton-Scott 25 David De La Cruz (Esp) UAE Team Emirates 26 George Bennett (Nzl) Team Jumbo - Visma 27 Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck - Quick Step 28 Robert Power (Aus) Team Sunweb 29 Hugh Carthy (Gbr) EF Pro Cycling 00:10 30 Jetse Bol (Ned) Burgos - BH 00:15 31 Marc Soler (Esp) Movistar Team 32 Georg Zimmermann (Ger) CCC Team 33 William Barta (Usa) CCC Team 34 Mikel Nieve (Esp) Mitchelton-Scott 35 Gorka Izagirre (Esp) Astana Pro Team 36 Jesus Ezquerra (Esp) Burgos - BH 37 Kobe Goossens (Bel) Lotto Soudal 00:18 38 Gino Mäder (Swi) NTT Pro Cycling 00:21 39 Max Kanter (Ger) Team Sunweb 00:23 40 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck - Quick Step 41 Sepp Kuss (Usa) Team Jumbo - Visma 00:27 42 Juan Pedro Lopez (Esp) Trek-Segafredo 00:29 43 Aliaksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 00:32 44 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 45 Jose Herrada (Esp) Cofidis 46 Jasha Sutterlin (Ger) Team Sunweb 47 Oscar Cabedo (Esp) Burgos - BH 48 Santiago Buitrago (Col) Bahrain McLaren 49 Bruno Armirail (Fra) Groupama - FDJ 50 Nans Peters (Fra) AG2R 51 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 52 Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates 53 Jonathan Hivert (Fra) Total Direct Energie 54 Scott Davies (Gbr) Bahrain McLaren 55 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 56 Nicholas Schultz (Aus) Mitchelton-Scott 00:44 57 Jose Joaquin Rojas (Esp) Movistar Team 58 Carlos Barbero (Esp) NTT Pro Cycling 59 Angel Madrazo (Esp) Burgos - BH 60 Quentin Jauregui (Fra) AG2R 61 Luis Angel Mate (Esp) Cofidis 01:07 62 Pierre-Luc Perichon (Fra) Cofidis 63 Ricardo Vilela (Por) Burgos - BH 64 Reto Hollenstein (Swi) Israel Start-Up Nation 64 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 01:12 66 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 67 Fred Wright (Gbr) Bahrain McLaren 68 Julen Amezqueta (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 69 Omar Fraile (Esp) Astana Pro Team 01:21 70 Luis Leon Sanchez (Esp) Astana Pro Team 71 Valentin Ferron (Fra) Total Direct Energie 72 Lukasz Wisniowski (Pol) CCC Team 73 Martin Salmon (Ger) Team Sunweb 01:27 74 Lorenzo Manzin (Fra) Total Direct Energie 75 Mark Donovan (Gbr) Team Sunweb 01:29 76 Jhojan Garcia (Col) Caja Rural - Seguros RGA 77 Victor Lafay (Fra) Cofidis 78 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 79 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis 01:33 80 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-hansgrohe 01:39 81 Tsgabu Grmay (Eth) Mitchelton-Scott 01:42 82 Alexis Renard (Fra) Israel Start-Up Nation 01:46 83 Jonas Vingegaard (Den) Team Jumbo - Visma 84 Juan Felipe Osorio (Col) Burgos - BH 85 Willie Smit (Rsa) Burgos - BH 01:50 86 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - FDJ 01:55 87 Emils Liepins (Lat) Trek-Segafredo 02:06 88 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 89 Jon Aberasturi (Esp ) Caja Rural - Seguros RGA 02:11 90 Paul Martens (Ger) Team Jumbo - Visma 02:13 91 Robert Gesink (Ned) Team Jumbo - Visma 92 Lennard Hofstede (Ned) Team Jumbo - Visma 92 Thymen Arensman (Ned) Team Sunweb 94 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo 02:20 95 Michel Ries (Lux) Trek-Segafredo 96 Mickael Delage (Fra) Groupama - FDJ 97 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama - FDJ 98 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) NTT Pro Cycling 02:24 99 Alexander Kamp (Den) Trek-Segafredo 02:25 100 Michael Woods (Can) EF Pro Cycling 101 Tejay Van Garderen (Usa) EF Pro Cycling 102 Paul Ourselin (Fra) Total Direct Energie 103 Jonathan Lastra (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 104 Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural - Seguros RGA 105 Jan Hirt (Cze) CCC Team 106 Merhawi Kudus (Eri) Astana Pro Team 107 Romain Sicard (Fra) Total Direct Energie 108 Michael Morkov (Den) Deceuninck - Quick Step 02:48 109 Gerben Thijssen (Bel) Lotto Soudal 110 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 111 Julius Van den Berg (Ned) EF Pro Cycling 02:51 112 Enrico Gasparotto (Swi) NTT Pro Cycling 03:00 113 Stefan De Bod (Rsa) NTT Pro Cycling 114 Ion Izagirre (Esp) Astana Pro Team 03:09 115 James Piccoli (Can) Israel Start-Up Nation 03:16 116 Remi Cavagna (Fra) Deceuninck - Quick Step 117 Rudiger Selig (Ger) Bora-hansgrohe 117 Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie 03:22 119 Ivan Sosa (Col) Team INEOS Grenadiers 120 Dylan Van Baarle (Ned) Team INEOS Grenadiers 03:36 121 Kevin Inkelaar (Ned) Bahrain McLaren 03:38 122 Jannik Steimle (Bel) Deceuninck - Quick Step 123 Cameron Wurf (Aus) Team INEOS Grenadiers 124 Callum Scotson (Aus) Mitchelton-Scott 125 Carlos Verona (Esp) Movistar Team 03:44 126 Andrey Amador (Crc) Team INEOS Grenadiers 127 Chris Froome (Gbr) Team INEOS Grenadiers 128 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 129 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 130 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 131 Aritz Bagües (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 132 Hector Saez (Esp ) Caja Rural - Seguros RGA 133 Michal Paluta (Pol) CCC Team 134 Mitchell Docker (Aus) EF Pro Cycling 04:06 135 Stan Dewulf (Bel) Lotto Soudal 04:17 136 Rémy Mertz (Bel) Lotto Soudal 04:19 137 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 138 Martin Laas (Est) Bora-hansgrohe 04:29 139 Logan Owen (Usa) EF Pro Cycling 140 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 141 Mihkel Räim (Est) Israel Start-Up Nation 05:36 142 Alex Molenaar (Ned) Burgos - BH 05:39 143 Matteo Badilatti (Swi) Israel Start-Up Nation 05:45 144 Nicholas Dlamini (Rsa) NTT Pro Cycling 145 Ben Dyball (Aus) NTT Pro Cycling 146 Harry Tanfield (Gbr) AG2R 147 Omer Goldstein (Isr) Israel Start-Up Nation 148 Rory Sutherland (Aus) Israel Start-Up Nation 149 Ide Schelling (Ned) Bora-hansgrohe 06:33 150 Andreas Schillinger (Ger) Bora-hansgrohe 151 Pascal Ackermann (Ger) Bora-hansgrohe 152 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 08:05 153 Pim Ligthart (Ned) Total Direct Energie 10:18 154 Stephen Williams (Gbr) Bahrain McLaren 11:07 155 Alexander Edmondson (Aus) Mitchelton-Scott 12:04 156 Ian Garrison (Usa ) Deceuninck - Quick Step 12:51 157 Sam Bennett (Irl) Deceuninck - Quick Step Промежуточный спринт Cabezón de la Sal - 135.5 км 1 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 4 2 Pim Ligthart (Ned) Total Direct Energie 2 3 Jonathan Lastra (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 1 Финиш этапа 1 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 25 2 Felix Grossschartner (Aut) Bora-hansgrohe 20 3 Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck - Quick Step 16 4 Alex Aranburu (Esp) Astana Pro Team 14 5 Robert Stannard (Aus) Mitchelton-Scott 12 6 Julien Simon (Fra) Total Direct Energie 10 7 Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation 9 8 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 8 9 Jasper Philipsen (Bel ) UAE Team Emirates 7 10 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Pro Cycling 6 11 Dion Smith (Nzl) Mitchelton-Scott 5 12 Wout Poels (Ned) Bahrain McLaren 4 13 Dorian Godon (Fra) AG2R 3 14 Richard Carapaz (Ecu) Team INEOS Grenadiers 2 15 Alexander Vlasov (Rus) Astana Pro Team 1 Горная премия 3 кат. Alto de San Cipriano - 125.1 км 1 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 3 2 Alex Molenaar (Ned) Burgos - BH 2 3 Pim Ligthart (Ned) Total Direct Energie 1 Командный зачет этапа 1 Mitchelton-Scott (Aus) 12:42:39 2 UAE Team Emirates (Uae) 00:03 3 Astana (Kaz) 00:12 4 Movistar (Spa) 00:15 5 Deceuninck - Quick Step (Bel) 00:20 6 Jumbo - Visma (Ned) 00:24 7 AG2R (Fra) 00:32 8 Groupama - FDJ (Fra) 9 Team Sunweb (Ger) 00:52 10 Burgos - BH (Spa) 00:56 11 Bahrain McLaren (Brn) 01:01 12 NTT Pro Cycling (Rsa) 01:02 13 Soudal Lotto (Bel) 01:16 14 Cofidis (Fra) 01:33 15 CCC Team (Pol) 01:45 16 Total Direct Energie (Fra) 01:47 17 EF Pro Cycling (Usa) 02:32 18 Caja Rural - Seguros RGA (Spa) 02:38 19 Israel Start-Up Nation (Isr) 02:47 20 Trek-Segafredo (Usa) 04:35 21 Bora-hansgrohe (Ger) 04:49 22 Team INEOS Grenadiers (Gbr) 06:55 Генеральная классификация после 10 этапа: 1 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 40:25:15 2 Richard Carapaz (Ecu) Team INEOS Grenadiers - 3 Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation 00:25 4 Hugh Carthy (Gbr) EF Pro Cycling 00:51 5 Enric Mas (Esp) Movistar Team 01:54 6 Felix Grossschartner (Aut) Bora-hansgrohe 03:19 7 Esteban Chavez (Col) Mitchelton-Scott 03:28 8 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 03:35 9 Wout Poels (Ned) Bahrain McLaren 03:47 10 Marc Soler (Esp) Movistar Team 03:52 11 George Bennett (Nzl) Team Jumbo - Visma 04:21 12 Mikel Nieve (Esp) Mitchelton-Scott 04:29 13 David De La Cruz (Esp) UAE Team Emirates 04:44 14 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 06:15 15 Alexander Vlasov (Rus) Astana Pro Team 06:52 16 Gorka Izagirre (Esp) Astana Pro Team 07:12 17 Sergio Henao (Col) UAE Team Emirates 07:17 18 Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck - Quick Step 07:27 19 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 08:22 20 Sepp Kuss (Usa) Team Jumbo - Visma 10:30 21 Gino Mäder (Swi) NTT Pro Cycling 11:37 22 Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates 18:42 23 Kobe Goossens (Bel) Lotto Soudal 19:11 24 Jose Herrada (Esp) Cofidis 20:01 25 Georg Zimmermann (Ger) CCC Team 23:03 26 Bruno Armirail (Fra) Groupama - FDJ 23:46 27 Luis Leon Sanchez (Esp) Astana Pro Team 25:26 28 Clement Champoussin (Fra) AG2R 27:01 29 Luis Angel Mate (Esp) Cofidis 32:32 30 William Barta (Usa) CCC Team 34:18 31 Jose Joaquin Rojas (Esp) Movistar Team 36:31 32 Ivan Sosa (Col) Team INEOS Grenadiers 38:11 33 Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck - Quick Step 39:12 34 Carlos Verona (Esp) Movistar Team 39:23 35 Nicholas Schultz (Aus) Mitchelton-Scott 42:26 36 Juan Pedro Lopez (Esp) Trek-Segafredo 43:32 37 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 43:37 38 Romain Sicard (Fra) Total Direct Energie 45:34 39 Michael Woods (Can) EF Pro Cycling 46:51 40 Ion Izagirre (Esp) Astana Pro Team 47:07 41 Tsgabu Grmay (Eth) Mitchelton-Scott 48:12 42 Jhojan Garcia (Col) Caja Rural - Seguros RGA 48:36 43 Robert Gesink (Ned) Team Jumbo - Visma 49:22 44 Nans Peters (Fra) AG2R 49:52 45 Robert Power (Aus) Team Sunweb 50:44 46 Julien Simon (Fra) Total Direct Energie 51:51 47 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 52:09 48 Andrey Amador (Crc) Team INEOS Grenadiers 53:47 49 Dorian Godon (Fra) AG2R 56:31 50 Dylan Van Baarle (Ned) Team INEOS Grenadiers 57:37 51 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 58:10 52 Michael Valgren (Den) NTT Pro Cycling 58:14 53 Julen Amezqueta (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 01:00:59 54 Jonathan Lastra (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 01:01:10 55 Angel Madrazo (Esp) Burgos - BH 01:02:20 56 Michel Ries (Lux) Trek-Segafredo 01:02:52 57 Omar Fraile (Esp) Astana Pro Team 01:02:55 58 Gonzalo Serrano (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 01:03:23 59 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 01:04:05 60 Merhawi Kudus (Eri) Astana Pro Team 01:04:32 61 Willie Smit (Rsa) Burgos - BH 01:04:42 62 Thymen Arensman (Ned) Team Sunweb 01:08:31 63 Reto Hollenstein (Swi) Israel Start-Up Nation 01:09:04 64 Santiago Buitrago (Col) Bahrain McLaren 01:09:34 64 Lennard Hofstede (Ned) Team Jumbo - Visma 01:10:03 66 Jan Hirt (Cze) CCC Team 01:10:46 67 Alex Aranburu (Esp) Astana Pro Team 01:12:00 68 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 01:13:27 69 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 01:14:24 70 Oscar Cabedo (Esp) Burgos - BH 01:14:47 71 Ide Schelling (Ned) Bora-hansgrohe 01:15:17 72 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo 01:17:50 73 Jonas Vingegaard (Den) Team Jumbo - Visma 01:19:14 74 Robert Stannard (Aus) Mitchelton-Scott 01:20:13 75 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama - FDJ 01:20:27 76 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Pro Cycling 01:23:08 77 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - FDJ 01:23:20 78 Anthony Roux (Fra) Groupama - FDJ 01:25:00 79 Alexis Renard (Fra) Israel Start-Up Nation 01:25:05 80 Jasha Sutterlin (Ger) Team Sunweb 01:25:23 81 Jetse Bol (Ned) Burgos - BH 01:25:27 82 Aliaksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 01:26:13 83 Matteo Badilatti (Swi) Israel Start-Up Nation 01:26:17 84 Stefan De Bod (Rsa) NTT Pro Cycling 01:26:57 85 Dion Smith (Nzl) Mitchelton-Scott 01:27:07 86 Paul Ourselin (Fra) Total Direct Energie 01:27:45 87 Mark Donovan (Gbr) Team Sunweb 01:29:29 88 Jannik Steimle (Bel) Deceuninck - Quick Step 01:31:27 89 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 01:33:59 90 Stan Dewulf (Bel) Lotto Soudal 01:34:10 91 Ricardo Vilela (Por) Burgos - BH 01:34:23 92 Rémy Mertz (Bel) Lotto Soudal 01:34:30 92 Jesus Ezquerra (Esp) Burgos - BH 01:34:41 94 Quentin Jauregui (Fra) AG2R 01:35:15 95 Hector Saez (Esp ) Caja Rural - Seguros RGA 01:36:34 96 Pierre-Luc Perichon (Fra) Cofidis 01:37:14 97 Enrico Gasparotto (Swi) NTT Pro Cycling 01:38:00 98 Carlos Barbero (Esp) NTT Pro Cycling 01:38:25 99 Michal Paluta (Pol) CCC Team 01:38:39 100 Remi Cavagna (Fra) Deceuninck - Quick Step 01:38:41 101 Tejay Van Garderen (Usa) EF Pro Cycling 01:39:02 102 Emils Liepins (Lat) Trek-Segafredo 01:39:05 103 Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural - Seguros RGA 01:39:17 104 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 01:39:46 105 Victor Lafay (Fra) Cofidis 01:40:18 106 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 01:40:26 107 Valentin Ferron (Fra) Total Direct Energie 01:41:22 108 Cameron Wurf (Aus) Team INEOS Grenadiers 01:42:43 109 Lukasz Wisniowski (Pol) CCC Team 01:42:44 110 Jasper Philipsen (Bel ) UAE Team Emirates 01:43:00 111 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 01:43:56 112 Chris Froome (Gbr) Team INEOS Grenadiers 01:44:25 113 Aritz Bagües (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 01:44:33 114 Fred Wright (Gbr) Bahrain McLaren 01:44:55 115 Omer Goldstein (Isr) Israel Start-Up Nation 01:45:30 116 Paul Martens (Ger) Team Jumbo - Visma 01:46:03 117 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck - Quick Step 01:46:08 117 Jon Aberasturi (Esp ) Caja Rural - Seguros RGA 01:46:10 119 Scott Davies (Gbr) Bahrain McLaren 01:46:51 120 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 01:47:13 121 James Piccoli (Can) Israel Start-Up Nation 01:47:19 122 Ben Dyball (Aus) NTT Pro Cycling 01:47:25 123 Juan Felipe Osorio (Col) Burgos - BH 01:48:25 124 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 01:49:20 125 Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie 01:51:02 126 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) NTT Pro Cycling 01:51:09 127 Max Kanter (Ger) Team Sunweb 01:52:03 128 Lorenzo Manzin (Fra) Total Direct Energie 01:52:46 129 Mitchell Docker (Aus) EF Pro Cycling 01:53:43 130 Ian Garrison (Usa ) Deceuninck - Quick Step 01:53:49 131 Alex Molenaar (Ned) Burgos - BH 01:54:47 132 Michael Morkov (Den) Deceuninck - Quick Step 01:55:13 133 Gerben Thijssen (Bel) Lotto Soudal 01:55:32 134 Jonathan Hivert (Fra) Total Direct Energie 01:55:36 135 Logan Owen (Usa) EF Pro Cycling 01:57:18 136 Nicholas Dlamini (Rsa) NTT Pro Cycling 01:57:38 137 Alexander Kamp (Den) Trek-Segafredo 01:57:43 138 Callum Scotson (Aus) Mitchelton-Scott 01:57:51 139 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 01:58:49 140 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-hansgrohe 01:59:41 141 Andreas Schillinger (Ger) Bora-hansgrohe 02:00:17 142 Rory Sutherland (Aus) Israel Start-Up Nation 02:01:34 143 Pim Ligthart (Ned) Total Direct Energie 02:03:11 144 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis 02:04:25 145 Sam Bennett (Irl) Deceuninck - Quick Step 02:05:53 146 Julius Van den Berg (Ned) EF Pro Cycling 02:06:47 147 Kevin Inkelaar (Ned) Bahrain McLaren 02:07:33 148 Harry Tanfield (Gbr) AG2R 02:08:00 149 Pascal Ackermann (Ger) Bora-hansgrohe 02:09:04 150 Martin Salmon (Ger) Team Sunweb 02:11:32 151 Alexander Edmondson (Aus) Mitchelton-Scott 02:16:24 152 Mihkel Räim (Est) Israel Start-Up Nation 02:16:58 153 Rudiger Selig (Ger) Bora-hansgrohe 02:19:16 154 Martin Laas (Est) Bora-hansgrohe 02:21:39 155 Stephen Williams (Gbr) Bahrain McLaren 02:22:21 156 Mickael Delage (Fra) Groupama - FDJ 02:38:04 157 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 02:47:14 Классификация по очкам после 10 этапа 1 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 129 2 Richard Carapaz (Ecu) Team INEOS Grenadiers 83 3 Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation 82 4 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 58 5 Felix Grossschartner (Aut) Bora-hansgrohe 53 6 Michael Woods (Can) EF Pro Cycling 45 7 Hugh Carthy (Gbr) EF Pro Cycling 45 8 Enric Mas (Esp) Movistar Team 42 9 Jasper Philipsen (Bel ) UAE Team Emirates 41 10 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 40 11 Pascal Ackermann (Ger) Bora-hansgrohe 39 12 Sepp Kuss (Usa) Team Jumbo - Visma 35 13 Alex Aranburu (Esp) Astana Pro Team 35 14 Wout Poels (Ned) Bahrain McLaren 34 15 Gerben Thijssen (Bel) Lotto Soudal 32 16 Esteban Chavez (Col) Mitchelton-Scott 30 17 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 30 18 Marc Soler (Esp) Movistar Team 29 19 George Bennett (Nzl) Team Jumbo - Visma 27 20 Alexander Vlasov (Rus) Astana Pro Team 27 21 Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck - Quick Step 27 22 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 26 23 Ion Izagirre (Esp) Astana Pro Team 25 24 Max Kanter (Ger) Team Sunweb 25 25 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 23 26 Thymen Arensman (Ned) Team Sunweb 21 27 Robert Stannard (Aus) Mitchelton-Scott 21 28 Sam Bennett (Irl) Deceuninck - Quick Step 20 29 Omar Fraile (Esp) Astana Pro Team 20 30 Julien Simon (Fra) Total Direct Energie 18 31 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Pro Cycling 16 32 Gorka Izagirre (Esp) Astana Pro Team 14 33 Nans Peters (Fra) AG2R 14 34 Robert Power (Aus) Team Sunweb 14 35 Jon Aberasturi (Esp ) Caja Rural - Seguros RGA 14 36 Dorian Godon (Fra) AG2R 13 37 Clement Champoussin (Fra) AG2R 12 38 Michael Valgren (Den) NTT Pro Cycling 12 39 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis 12 40 Mikel Nieve (Esp) Mitchelton-Scott 11 41 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 10 42 Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck - Quick Step 10 43 Alexis Renard (Fra) Israel Start-Up Nation 10 44 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) NTT Pro Cycling 10 45 Lorenzo Manzin (Fra) Total Direct Energie 10 46 Ide Schelling (Ned) Bora-hansgrohe 8 47 Dion Smith (Nzl) Mitchelton-Scott 8 48 Mihkel Räim (Est) Israel Start-Up Nation 8 49 David De La Cruz (Esp) UAE Team Emirates 7 50 Stan Dewulf (Bel) Lotto Soudal 6 51 Sergio Henao (Col) UAE Team Emirates 6 52 Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates 6 53 Bruno Armirail (Fra) Groupama - FDJ 4 54 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama - FDJ 4 55 Hector Saez (Esp ) Caja Rural - Seguros RGA 4 56 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 4 57 Aritz Bagües (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 4 58 Harry Tanfield (Gbr) AG2R 4 59 Gino Mäder (Swi) NTT Pro Cycling 4 60 Robert Gesink (Ned) Team Jumbo - Visma 4 61 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 4 62 Dylan Van Baarle (Ned) Team INEOS Grenadiers 3 63 Emils Liepins (Lat) Trek-Segafredo 3 64 Angel Madrazo (Esp) Burgos - BH 2 65 Jasha Sutterlin (Ger) Team Sunweb 2 66 Jesus Ezquerra (Esp) Burgos - BH 2 67 Quentin Jauregui (Fra) AG2R 2 68 Remi Cavagna (Fra) Deceuninck - Quick Step 2 69 Juan Felipe Osorio (Col) Burgos - BH 2 70 Pim Ligthart (Ned) Total Direct Energie 2 71 Luis Angel Mate (Esp) Cofidis 1 72 Jonathan Lastra (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 1 73 Michel Ries (Lux) Trek-Segafredo 1 74 Jetse Bol (Ned) Burgos - BH 1 75 Victor Lafay (Fra) Cofidis 1 76 Valentin Ferron (Fra) Total Direct Energie 1 77 Alex Molenaar (Ned) Burgos - BH 1 78 Jonathan Hivert (Fra) Total Direct Energie 1 79 Jan Hirt (Cze) CCC Team -5 Горная классификация после 10 этапа 1 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 27 2 Sepp Kuss (Usa) Team Jumbo - Visma 24 3 Richard Carapaz (Ecu) Team INEOS Grenadiers 24 4 Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation 20 5 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 19 6 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 17 7 Michael Woods (Can) EF Pro Cycling 16 8 Ion Izagirre (Esp) Astana Pro Team 11 9 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 11 10 Remi Cavagna (Fra) Deceuninck - Quick Step 6 11 Quentin Jauregui (Fra) AG2R 6 12 Enric Mas (Esp) Movistar Team 6 13 Robert Power (Aus) Team Sunweb 6 14 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 4 15 Nans Peters (Fra) AG2R 4 16 Thymen Arensman (Ned) Team Sunweb 4 17 Jetse Bol (Ned) Burgos - BH 4 18 Matteo Badilatti (Swi) Israel Start-Up Nation 3 19 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 3 20 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 3 21 Alexander Vlasov (Rus) Astana Pro Team 3 22 Julien Simon (Fra) Total Direct Energie 3 23 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 3 24 Wout Poels (Ned) Bahrain McLaren 2 25 Bruno Armirail (Fra) Groupama - FDJ 2 26 Willie Smit (Rsa) Burgos - BH 2 27 Pierre-Luc Perichon (Fra) Cofidis 2 28 Alex Molenaar (Ned) Burgos - BH 2 29 Julius Van den Berg (Ned) EF Pro Cycling 2 30 Hugh Carthy (Gbr) EF Pro Cycling 1 31 Esteban Chavez (Col) Mitchelton-Scott 1 32 Andrey Amador (Crc) Team INEOS Grenadiers 1 33 Michael Valgren (Den) NTT Pro Cycling 1 34 Julen Amezqueta (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 1 35 Omar Fraile (Esp) Astana Pro Team 1 36 Gonzalo Serrano (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 1 37 Robert Stannard (Aus) Mitchelton-Scott 1 38 Jasha Sutterlin (Ger) Team Sunweb 1 39 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 1 40 Aritz Bagües (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 1 41 Pim Ligthart (Ned) Total Direct Energie 1 42 Jan Hirt (Cze) CCC Team -2 43 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team -2 Молодежная классификация после 10 этапа 1 Enric Mas (Esp) Movistar Team 40:27:09 2 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 0:04:21 3 Alexander Vlasov (Rus) Astana Pro Team 0:04:58 4 Gino Mäder (Swi) NTT Pro Cycling 0:09:43 5 Kobe Goossens (Bel) Lotto Soudal 0:17:17 6 Georg Zimmermann (Ger) CCC Team 0:21:09 7 Clement Champoussin (Fra) AG2R 0:25:07 8 William Barta (Usa) CCC Team 0:32:24 9 Ivan Sosa (Col) Team INEOS Grenadiers 0:36:17 10 Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck - Quick Step 0:37:18 11 Juan Pedro Lopez (Esp) Trek-Segafredo 0:41:38 12 Jhojan Garcia (Col) Caja Rural - Seguros RGA 0:46:42 13 Robert Power (Aus) Team Sunweb 0:48:50 14 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 0:50:15 15 Dorian Godon (Fra) AG2R 0:54:37 16 Michel Ries (Lux) Trek-Segafredo 01:00:58 17 Thymen Arensman (Ned) Team Sunweb 01:06:37 18 Santiago Buitrago (Col) Bahrain McLaren 01:07:40 19 Alex Aranburu (Esp) Astana Pro Team 01:10:06 20 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 01:11:33 21 Ide Schelling (Ned) Bora-hansgrohe 01:13:23 22 Jonas Vingegaard (Den) Team Jumbo - Visma 01:17:20 23 Robert Stannard (Aus) Mitchelton-Scott 01:18:19 24 Alexis Renard (Fra) Israel Start-Up Nation 01:23:11 25 Aliaksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 01:24:19 26 Stefan De Bod (Rsa) NTT Pro Cycling 01:25:03 27 Mark Donovan (Gbr) Team Sunweb 01:27:35 28 Jannik Steimle (Bel) Deceuninck - Quick Step 01:29:33 29 Stan Dewulf (Bel) Lotto Soudal 01:32:16 30 Rémy Mertz (Bel) Lotto Soudal 01:32:36 31 Michal Paluta (Pol) CCC Team 01:36:45 32 Remi Cavagna (Fra) Deceuninck - Quick Step 01:36:47 33 Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural - Seguros RGA 01:37:23 34 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 01:37:52 35 Victor Lafay (Fra) Cofidis 01:38:24 36 Valentin Ferron (Fra) Total Direct Energie 01:39:28 37 Jasper Philipsen (Bel ) UAE Team Emirates 01:41:06 38 Fred Wright (Gbr) Bahrain McLaren 01:43:01 39 Omer Goldstein (Isr) Israel Start-Up Nation 01:43:36 40 Scott Davies (Gbr) Bahrain McLaren 01:44:57 41 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 01:45:19 42 Juan Felipe Osorio (Col) Burgos - BH 01:46:31 43 Max Kanter (Ger) Team Sunweb 01:50:09 44 Ian Garrison (Usa ) Deceuninck - Quick Step 01:51:55 45 Alex Molenaar (Ned) Burgos - BH 01:52:53 46 Gerben Thijssen (Bel) Lotto Soudal 01:53:38 47 Logan Owen (Usa) EF Pro Cycling 01:55:24 48 Nicholas Dlamini (Rsa) NTT Pro Cycling 01:55:44 49 Callum Scotson (Aus) Mitchelton-Scott 01:55:57 50 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 01:56:55 51 Lennard Hofstede (Ned) Team Jumbo - Visma 0:37:05 52 Robert Power (Aus) Team Sunweb 0:45:37 51 Lennard Hofstede (Ned) Team Jumbo - Visma 0:37:05 52 Robert Power (Aus) Team Sunweb 0:45:37 51 Lennard Hofstede (Ned) Team Jumbo - Visma 0:37:05 Командная классификация после 10 этапа 1 Movistar (Spa) 121:25:21 2 Jumbo - Visma (Ned) 05:57 3 Astana (Kaz) 12:43 4 UAE Team Emirates (Uae) 14:21 5 Mitchelton-Scott (Aus) 28:19 6 Cofidis (Fra) 48:36 7 Team INEOS Grenadiers (Gbr) 01:02:21 8 Groupama - FDJ (Fra) 01:19:27 9 EF Pro Cycling (Usa) 01:35:48 10 Trek-Segafredo (Usa) 01:36:02 11 Deceuninck - Quick Step (Bel) 01:47:20 12 Caja Rural - Seguros RGA (Spa) 01:51:11 13 CCC Team (Pol) 01:54:35 14 AG2R (Fra) 01:58:07 15 Israel Start-Up Nation (Isr) 01:58:08 16 NTT Pro Cycling (Rsa) 02:00:05 17 Team Sunweb (Ger) 02:20:11 18 Bahrain McLaren (Brn) 02:24:54 19 Bora-hansgrohe (Ger) 02:34:26 20 Soudal Lotto (Bel) 02:39:19 21 Total Direct Energie (Fra) 02:41:03 22 Burgos - BH (Spa) 02:44:15 Вуэльта Испании-2020: Альтиметрия маршрута Вуэльта Испании-2020. Вуэльта Испании-2020: Альтиметрия маршрута Вуэльта Испании-2020. Результаты 1 этапа Вуэльта Испании-2020. Результаты 2 этапа Вуэльта Испании-2020. Результаты 3 этапа Вуэльта Испании-2020. Результаты 4 этапа Вуэльта Испании-2020. Результаты 5 этапа Вуэльта Испании-2020. Результаты 6 этапа Вуэльта Испании-2020. Результаты 7 этапа Вуэльта Испании-2020. Результаты 8 этапа Вуэльта Испании-2020. Результаты 9 этапа



