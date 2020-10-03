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Вуэльта Испании-2020. Результаты 4 этапа

Вуэльта Испании-2020. Результаты 4 этапа

 

Гаррай - Эхеа-де-лос-Кабальерос, 191,7 км 

1. Sam Bennett (Irl) Deceuninck - Quick Step
2. Jasper Philipsen (Bel) UAE Team Emirates
3. Jakub Mareczko (Ita) CCC Team
4. Pascal Ackermann (Ger) Bora-hansgrohe
5. Gerben Thijssen (Bel) Lotto Soudal

 

Генеральная классификация после 4 этапа:
1. Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 

 

 

Вуэльта Испании-2020: Альтиметрия маршрута

Вуэльта Испании-2020. Результаты 1 этапа

Вуэльта Испании-2020. Результаты 2 этапа

Вуэльта Испании-2020. Результаты 3 этапа

 

 

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2020 Мировой Тур UCI Гран-тур Сэм Беннетт

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2020?

Комментарии

  • Konstantin41
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (2)
    Konstantin41-Фото

    Черны как раздельщик почти так же силён как Кампенартс, а может на данный момент даже сильнее (в обоих разделках на этой Джиро Черны был выше Кампенартса), поэтому не удивительно, что он додержался

  • Rokka
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (2)
    Rokka-Фото
    Моторище. Думал что Кампенартсу не составит трудов его добрать, однако чех проявил свою непреклонность. Красивая победа
  • cmap_nep
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (11)
    cmap_nep-Фото
    А если этапы через день проводить?И на лисапедах с моторчиками...
  • SVS
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (11)
    SVS-Фото

    Совершенно верно. К гонщикам Боры и Инеос, которые были не согласны с изменениями в этапе.

    А в остальном - скорее полное неуважение к спонсорам, партнёрам гонки, зрителям и телезрителям, к памяти спортсменов прошлых времён, гонявших на этапах не чета нынешним, без нынешних удобств и инвентаря, в абсолютно любую погоду.

    После этого этапа травмой будет считаться сломанный ноготок. А на старт будут выходить только при полном безветрии и температуре не менее 20-ти и не более 25-ти градусов.
    Да! А если дождик пойдёт - сразу отмена гонки с обязательным сохранением гонораров..

     

    P.S. Я понимаю, когда отменяют или меняют этапы по таким причинам, как на прошлогоднем Туре - когда шёл поток воды со льдом, когда засыпают снега и т.п. Но дождь, пусть и сильный, в 13 градусов, даже не в 5 :-(... Пипец.

  • Shalam s Urala
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (57)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Krakk
    Дюмулен топом не стал, Джиро выиграл только за счет разделки,
    конечно Том не стал топом. все топы тут. и они пишут феерические коменты

  • ЧОРНЫЙ
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (11)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Этап - полное неуважение к гонщикам!
  • ROSt
    Положительный допинг-тест Матт ... (4)
    ROSt-Фото

    Цитата: close2you
    Нормально так, "козла отпущения" нашли, надо ж показать каких то пойманых ноуНеймов пару раз в год ... клоунада

    ,

    ,

    ,

    100 %

    beach

  • Sezar
    Джей Хиндли, Вилко Келдерман, ... (7)
    Sezar-Фото

    Да, Том вовремя сбежал оттуда :). Не вынес груза ответственности. И все же интересно сможет Келдерман обойти свою карму?

  • Krakk
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (57)
    Krakk-Фото
    Там и подслушивать не надо, мы же знаем, что "Иниос" всегда целится на победу в ОЗ. Заменивший Берналя Сиваков выпадал постоянно, при каждом просеве; в отдельных, самых селективных подъемах, раскрывающих класс горняка, даже Карти смотрелся гораздо лучше его. И в отличие от Гейгана Харта, он был тогда в форме, что мешало ему выступить достойнее, возраст? Погачар громко ржет. Неудивительно, что Павла списали в грегари. Гейган Харт, заменив Томаса и при форме, борется едва ли не за победу. Разница налицо.
    А Дюмулен топом не стал, Джиро выиграл только за счет разделки, даже если вычесть потерю на туалетном форс-мажоре.
  • SportSpirit
    Бен О’Коннор подписал контракт ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Молодец о-Коннор, додавил контракт) 

    Будет интересно понаблюдать за ним в AG2R, все-таки эта команда у меня больше ассоциируется с горами, а не с классиками. 

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4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
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