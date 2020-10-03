Вуэльта Испании-2020. Результаты 4 этапа

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- Дата:
- Сегодня, 18:15
Гаррай - Эхеа-де-лос-Кабальерос, 191,7 км
1. Sam Bennett (Irl) Deceuninck - Quick Step
2. Jasper Philipsen (Bel) UAE Team Emirates
3. Jakub Mareczko (Ita) CCC Team
4. Pascal Ackermann (Ger) Bora-hansgrohe
5. Gerben Thijssen (Bel) Lotto Soudal
Генеральная классификация после 4 этапа:
1. Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma
Вуэльта Испании-2020: Альтиметрия маршрута
Вуэльта Испании-2020. Результаты 1 этапа
Вуэльта Испании-2020. Результаты 2 этапа
Вуэльта Испании-2020. Результаты 3 этапа
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