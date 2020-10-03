Вуэльта Испании-2020. Результаты 4 этапа

Совершенно верно. К гонщикам Боры и Инеос, которые были не согласны с изменениями в этапе.



А в остальном - скорее полное неуважение к спонсорам, партнёрам гонки, зрителям и телезрителям, к памяти спортсменов прошлых времён, гонявших на этапах не чета нынешним, без нынешних удобств и инвентаря, в абсолютно любую погоду.



После этого этапа травмой будет считаться сломанный ноготок. А на старт будут выходить только при полном безветрии и температуре не менее 20-ти и не более 25-ти градусов.

Да! А если дождик пойдёт - сразу отмена гонки с обязательным сохранением гонораров..

P.S. Я понимаю, когда отменяют или меняют этапы по таким причинам, как на прошлогоднем Туре - когда шёл поток воды со льдом, когда засыпают снега и т.п. Но дождь, пусть и сильный, в 13 градусов, даже не в 5 :-(... Пипец.