Победа Паскаля Акермана на 18-м этапе, 9-е место Феликса Гросшартнера на Вуэльте Испании-2020

Паскаль Акерман и Феликс Гросшартнер о Вуэльте Испании-2020

Велокоманда Bora-hansgrohe завершила Вуэльту Испании-2020 с двумя победами на этапах, которые принёс 26-летний немецкий спринтер Паскаль Акерман (Pascal Ackermann) и с 9-м местом в генеральной классификации, которое занял 26-летний австрийский велогонщик Феликс Гросшартнер.

На четырёх горных этапах Вуэльты Испании-2020 австрийский гонщик занимал места в пятёрке сильнейших. Паскаль Акерман одержал победу на финальном 18-м этапе в Мадриде, где опередил ирландского велогонщика Сэма Беннетта (Deceuninck-Quick Step) и немецкого велогонщика Макса Кантера (Sunweb).

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

Ральф Денк, менеджер команды Bora-hansgrohe: «Победа Паскаля – великолепное окончание Вуэльты и всего сезона 2020 для нашей команды. Мы уезжаем домой с огромной гордостью – мы выиграли два этапа, Феликс занял место в топ-10 генеральной классификации - его первый финиш в десятке сильнейших на Гранд-туре. Мы сделали первую попытку бороться с ним за генеральную классификацию, и он блестяще справился.

Что касается спринтов, первая победа пришла после релегации Сэма Беннетта. Но на 18-м этапе состоялась их дуэль, и Паскаль оказался сильнейшим, чему мы очень рады. Теперь можем отправляться на зимний перерыв с удовлетворением от достигнутого».

Паскаль Акерман: «Счастлив, что смог одержать победу. Этот результат стал возможным благодаря поддержке моих товарищей по команде, которые проделали экстраординарную работу, особенно на трёх последних километрах. Здесь на Вуэльте у нас не было ни одного лёгкого этапа. Постоянно шла упорная борьба за право уехать в отрыв, а на таких этапах, как 17-й, спринтерам было очень тяжело. Было важно сохранить как можно больше сил. Я рад, что мне это удалось, и на 18-м этапе принесло результат.

На финише я не был уверен, даже спросил у Сэма (Беннетта), кто выиграл. Нам пришлось ждать после финиша, нам сказали результат по радио. Мы так счастливы, что выиграли сегодня. Хочу поблагодарить моих товарищей. Они потрясающе развозили. Очень счастлив закончит сезон победой. Это моя 13-я победа в этом сезоне, рад, что смог ею отблагодарить моих товарищей по команде. Я всё ещё думаю, что выиграл только один этап. Тот этап, где Сэма релегировали, не считаю. А сейчас у нас по одной победе».

Феликс Гросшартнер: «Очень рад, что на первом Гранд-туре, где ехал в качестве капитана, финишировал в топ-10 общего зачёта. Это великолепный результат. Самое главное, что я подтвердил свои способности, что это достижение станет базой на будущее. Такой результат даёт мне уверенность. Я проявил свою силу на другом уровне. Огромная благодарность команде и персоналу. Теперь предвкушаю перерыв в межсезонье».

Энрико Пойтшке, спортивный директор: «Выступление Феликса - 9-е место в генеральной классификации у Феликса и его сильный результат на всех этапах - достойно похвалы.

Перед стартом гонки мы с ним были нацелены на борьбу за генеральную классификацию. Но мы на него не давили, а хотели посмотреть, насколько он сможет удержаться с сильнейшими за три недели. В конце Вуэльты стало понятно, что он едет отлично. Лучшим гонщикам на трудных горных этапах он проиграл совсем немного, и у него ни разу не было плохого дня.

Все три недели он был сконцентрирован на задаче, и 7-е место проиграл на 17-м этапе не потому, что ему не хватило сил. Скорее два его соперника поехали в более атакующем стиле. В начале этапа мы старались вернуть отрыв, но не получилось.

Пришлось принять, что Феликс проиграл два места в генеральной классификации. Конечно, не слишком приятно, что так случилось, но мы всё равно довольны его результатом. В будущем мы снова дадим Феликсу шанс подтвердить и даже улучшить своё выступление на другом Гранд-туре».