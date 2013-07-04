VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Победа Паскаля Акермана на 18-м этапе, 9-е место Феликса Гросшартнера на Вуэльте Испании-2020

Паскаль Акерман и Феликс Гросшартнер о Вуэльте Испании-2020

 

 

  Велокоманда Bora-hansgrohe завершила Вуэльту Испании-2020 с двумя победами на этапах, которые принёс 26-летний немецкий спринтер Паскаль Акерман (Pascal Ackermann) и с 9-м местом в генеральной классификации, которое занял 26-летний австрийский велогонщик Феликс Гросшартнер.  

 

  На четырёх горных этапах Вуэльты Испании-2020 австрийский гонщик занимал места в пятёрке сильнейших. Паскаль Акерман одержал победу на финальном 18-м этапе в Мадриде, где опередил ирландского велогонщика Сэма Беннетта (Deceuninck-Quick Step) и немецкого велогонщика Макса Кантера (Sunweb).

Победа Паскаля Акермана на 18-м этапе, 9-е место Феликса Гросшартнера на Вуэльте Испании-2020

Победа Паскаля Акермана на 18-м этапе, 9-е место Феликса Гросшартнера на Вуэльте Испании-2020

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

 

  Ральф Денк, менеджер команды Bora-hansgrohe: «Победа Паскаля – великолепное окончание Вуэльты и всего сезона 2020 для нашей команды. Мы уезжаем домой с огромной гордостью – мы выиграли два этапа, Феликс занял место в топ-10 генеральной классификации - его первый финиш в десятке сильнейших на Гранд-туре. Мы сделали первую попытку бороться с ним за генеральную классификацию, и он блестяще справился.

 

  Что касается спринтов, первая победа пришла после релегации Сэма Беннетта. Но на 18-м этапе состоялась их дуэль, и Паскаль оказался сильнейшим, чему мы очень рады. Теперь можем отправляться на зимний перерыв с удовлетворением от достигнутого».

 

  Паскаль Акерман: «Счастлив, что смог одержать победу. Этот результат стал возможным благодаря поддержке моих товарищей по команде, которые проделали экстраординарную работу, особенно на трёх последних километрах. Здесь на Вуэльте у нас не было ни одного лёгкого этапа. Постоянно шла упорная борьба за право уехать в отрыв, а на таких этапах, как 17-й, спринтерам было очень тяжело. Было важно сохранить как можно больше сил. Я рад, что мне это удалось, и на 18-м этапе принесло результат.

 

  На финише я не был уверен, даже спросил у Сэма (Беннетта), кто выиграл. Нам пришлось ждать после финиша, нам сказали результат по радио. Мы так счастливы, что выиграли сегодня. Хочу поблагодарить моих товарищей. Они потрясающе развозили. Очень счастлив закончит сезон победой. Это моя 13-я победа в этом сезоне, рад, что смог ею отблагодарить моих товарищей по команде. Я всё ещё думаю, что выиграл только один этап. Тот этап, где Сэма релегировали, не считаю. А сейчас у нас по одной победе».

 

  Феликс Гросшартнер: «Очень рад, что на первом Гранд-туре, где ехал в качестве капитана, финишировал в топ-10 общего зачёта. Это великолепный результат. Самое главное, что я подтвердил свои способности, что это достижение станет базой на будущее. Такой результат даёт мне уверенность. Я проявил свою силу на другом уровне. Огромная благодарность команде и персоналу. Теперь предвкушаю перерыв в межсезонье».

 

  Энрико Пойтшке, спортивный директор: «Выступление Феликса  - 9-е место в генеральной классификации у Феликса и его сильный результат на всех этапах  - достойно похвалы.

 

  Перед стартом гонки мы с ним были нацелены на борьбу за генеральную классификацию. Но мы на него не давили, а хотели посмотреть, насколько он сможет удержаться с  сильнейшими за три недели. В конце Вуэльты стало понятно, что он едет отлично. Лучшим гонщикам на трудных горных этапах он проиграл совсем немного, и у него ни разу не было плохого дня.

 

  Все три недели он был сконцентрирован на задаче, и 7-е место проиграл на 17-м этапе не потому, что ему не хватило сил. Скорее два его соперника поехали в более атакующем стиле. В начале этапа мы старались вернуть отрыв, но не получилось.

 

  Пришлось принять, что Феликс проиграл два места в генеральной классификации. Конечно, не слишком приятно, что так случилось, но мы всё равно довольны его результатом. В будущем мы снова дадим Феликсу шанс подтвердить и даже улучшить своё выступление на другом Гранд-туре».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Паскаль Акерман Pascal Ackermann Bora - hansgrohe Felix Grosschartner Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2020 Гранд-тур гонка Мирового тура Феликс Гросшартнер

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Денис

    dendav

    Вчера, 21:50 | Регистрация: 28.05.2017

    Гроссшартнер везде был высоко, но при этом умудрился проехать совершенно незаметную гонку. Всегда близко, но где-то за поворотом дороги и не в кадре.

    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 01:55 | Регистрация: 4.07.2013

      Денис, хорошо вы заметили! Гросс проехал тенью. Ни разу не мелькнул.

      Хотя, я бы еще отметил, что то, что Гросс проехал гонку незаметно для ТВ — на совести оргов Вуэльты. Вальверде тоже проехал Вуэльту незаметно, но, его показывали гораздо чаще, что, впрочем, заслуженно.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

20 октября - 8 ноября 2020

La Vuelta ciclista a Espana

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • VeloVelo
    Победа Паскаля Акермана на 18- ... (2)
    VeloVelo-Фото
    Денис, хорошо вы заметили!

    Хотя, я бы еще отметил, что то, что Гросс проехал гонку незаметно — на совести оргов Вуэльты. Вальверде тоже проехал незаметно, но, его показывали гораздо больше.
  • VeloVelo
    Примож Роглич - победитель Вуэ ... (20)
    VeloVelo-Фото

    Присоединяюсь по поводу тандема комментаторов,
    в котором тоже вижу, как и вы, бывшего классного велогонца.

    Но, где вот бы еще найти такого, кто согласился бы, смог и подошел в пару к СК?

  • VeloVelo
    Примож Роглич - победитель Вуэ ... (20)
    VeloVelo-Фото
    Конечно, СК не идеален. Но, он пока что лучший.
    Конкурентов на данный момент нет.
  • opaque
    Крис Фрум проехал последнюю го ... (9)
    opaque-Фото
    Прекрасный спортсмен. Глыба! Человечище!
  • Ипполит Окутюрье
    Примож Роглич - победитель Вуэ ... (20)
    Ипполит Окутюрье-Фото

    СК крайне трудно находить что то новое с учетом большого времени в эфире.Избитые фразы,конечно надоедают.В своё время ,когда я только начинал смотреть гонки на шоссе,Сергей для меня был суперэкспертом и профи.Сейчас, я понимаю,что это не совсем то.Действительно,тандем комментаторов будет в разы интересней и содержательней.Только нужен не Отар Мамучашвили,а более интересный персонаж.Возможно,бышний или настоящий велогонщик,либо увлеченный любитель,который сможет говорить и брать инициативу в свои руки.

  • DenisRodikov
    Реми Каванья – победитель Arde ... (10)
    DenisRodikov-Фото
    А Погачар-то взял Тур =)
  • M-07
    Крис Фрум проехал последнюю го ... (9)
    M-07-Фото

    А Фрум мог бы нейтрально об этой кабинетной победе говорить, тем более у него есть чистые (не кабинетные, то есть) победы на всех ГТ. В этом мне понравилось, как отреагировал на свою "победу" на Туре-2010 Энди Шеек, что он на трассе проиграл, поэтому для него победитель Контадор, хотя у Энди побед на ГТ не было вообще, и на Туре он был трижды второй.

    А уж если вспомнить, какой странный скачок у Фрума на той Вуэльте вдруг произошёл, какие у него донные результаты были всю карьеру до этого.

    Для меня победы в кабинетах не имеют значения, победители только по факту на финише (если эта победа без грязи во время самих соревнований), эти пересмотры результатов - такой бред, вообще я против борьбы с допингом, ибо это хороший инструмент для манипуляции результатами соревнований, а не борьба за чистоту спорта. Для меня победитель той Вуэльты Кобо (как победитель Вуэльты-2005 Эрас, а не Меньшов, к примеру).

  • старт-шоссе 82
    Крис Фрум проехал последнюю го ... (9)
    старт-шоссе 82-Фото
    Почему не верю? Мало было гонщиков кто поднимался с колен? Или мало было сорокалетних героев?
    Если болеете - надо верить, иначе никак нельзя.
  • flugegeheimen
    Реми Каванья – самый атакующий ... (1)
    flugegeheimen-Фото

    В этом году Квики отметились на всех трех GT. Браво, Лефевр!!

  • flugegeheimen
    Крис Фрум проехал последнюю го ... (9)
    flugegeheimen-Фото

    В еще одну победу на Гранд туре не верю, но будет приятно ошибиться. Этап, неделька - да, вполне. Раз продолжает, значит, верит в себя, и это хорошо

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

9 ноября

Romain Bardet (AG2R)

Jon Irisarri Rincon (Caja Rural - Seguros RGA)

Giovanni Lonardi (Bardiani CSF - Faizane)

11 ноября

Tom Dumoulin (Team Jumbo - Visma)

12 ноября

Gijs Van Hoecke (CCC Team)

Yoann Offredo (Circus - Wanty-Gobert)

Vincenzo Albanese (Bardiani CSF - Faizane)

Oscar Cabedo (Burgos - BH)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2020 (50)
Октябрь 2020 (234)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)