Хью Карти – победитель 12-го этапа Вуэльты Испании-2020 с финишем на Англиру

Хью Карти, Александр Власов, Энрик Мас, Ричард Карапас, Примож Роглич о 12-м этапе Вуэльты Испании-2020

Хью Карти (Hugh Carthy), 26-летний британский велогонщик команды EF Pro Cycling, одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура, выиграв 12-й этап Вуэльты Испании-2020 - королевский горный этап с финишем на Англиру.



Credits: Unipublic / Luis Angel Gomez

Многочисленный отрыв дня пелотон не отпускал более чем на две минуты. В начале финального подъёма, у подножия Англиру за 10, 5км до финиша просеявшийся пелотон добрал последних гонщиков отрыва – лидера горной классификации Гийома Мартана (Cofidis), чемпиона Испании Луиса-Леона Санчеса (Astana) и Маттиа Каттанео (Deceuninck-Quick Step).

Команда Jumbo-Visma, самая многочисленная в группе красной майки, взяла на себя контроль над ситуацией. Лидер классификации лучшего молодого гонщика Энрик Мас (Movistar) атаковал за 3,5 км до финиша, в то время как обладатель красной майки лидера Примож Роглич не выдержал темп и не смог ответить на ускорение. Но решающей стала атака Хью Карти, который уехал от соперников за 1,5 км до финиша.

На ускорение Карти ответил 24-летний российский велогонщик команды Astana Александр Власов, финишировавший вторым через 16 секунд после победителя. Энрик Мас и Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) финишировали в одной группе с Власовым.

Примож Роглич (Jumbo-Visma) пересёк финиш на Англиру через 26 секунд и потерял красную майку лидера, которая вновь перешла Ричарду Карапасу.

Хью Карти (EF Pro Cycling): «Сбылась мечта о победе. В любой гонке победа – это сбывшаяся мечта. Но победа на Гранд-туре, на легендарном подъёме, не может быть победы лучше. Трудно передать словами. Это восторг. Следующая неделя будет интересной, особенно для зрителей. Перед разделкой все идут близко. Ещё ничего не решено».

Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Pro Cycling: «Если бы я мог одним словом описать победу Хью, я бы сказал: «Стойкость». Было видно, насколько трудно физически проходить безумно крутые участки. Но он выдержал, боролся, чтобы остаться впереди. Уверен, он испытал все виды боли, когда атаковал, но он отлично рассчитал время. Ему хватило стойкости завершить этап победой. Сейчас он вернулся на подиум, нам есть за что бороться».

Хуанма Гарате, спортивный директор команды EF Pro Cycling: «Англиру – ленендарная гора в истории велоспорта. Если побеждаешь на этом подъёме, твоё имя навсегда будет вписано в историю гонки. Это не всем под силу. На таком тяжелом подъёме все победители – часть истории велоспорта. Думаю, сегодня Хью вписал своё имя в ряд великих. Это особенная победа, которая останется в его памяти на всю жизнь.

Работа команды сегодня была очень важна. Нашей целью было послать в ранний отрыв Юлиуса (Julius van den Berg), чтобы на трёх первых подъёмах он был впереди на случай, если понадобится нам в долине. И он отлично отработал. Действительно, невероятно. Было нелегко, он был одним из создателей отрыва дня. Первые 25 км он проехал очень мощно. Нам было важно, чтобы он оставался впереди, даже если он бы нам не понадобился. Но это было важно тактически.

Работа, которую на последнем подъёме провёл Майк (Вудс) была важна в плане уверенности. Хью знал, что у него есть помощник, что он не изолирован. Это очень важно. Последний подъём Хью проехал очень зрело, ждал своего шанса, ждал, когда соперники начнут атаковать. Такой подъём надо проходить своим темпом, ждать с атакой до последней минуты. Именно так Хью и сделал. Сегодня все проехали идеально».

Александр Власов (Astana): «Я знал, что Англиру - очень сложный и крутой подъем, но я не представлял, чего ожидать от этой горы и от себя самого. Это был очень трудный день, но команда снова проделала великолепную работу.

Благодаря товарищам, я сумел сохранить немного энергии на финал гонки, и я рад, что сумел остаться впереди вместе с сильнейшими гонщиками, сражаясь за победу на этапе. На этом подъеме все шли на пределе сил, и я выкладывался на 100%. Я знал, что мне нужно пройти этот подъем в своем собственном темпе, и эта тактика сработала. На финальной части я старался сидеть на колесе у соперников, ища лучший момент для того, чтобы выйти вперед. На такой горе, как Англиру нужно просчитывать каждое свое движение, иначе потом можно заплатить за свои усилия.

Так или иначе, а мне удалось последовать за атаками других гонщиков, и в какой-то момент я догнал группу Маса и Карапаса. Но, тогда уже Карти уехал вперед, и догнать его было невозможно. Тем не менее, я доволен своим выступлением сегодня. Я чувствую, что моя форма растет, что день за днем она улучшается. Так что, надеюсь, что получится добиться еще больших результатов на следующей неделе».

Энрик Мас (Movistar): «Хочу извиниться перед испанскими болельщиками, болельщиками команды Movistar и командой за то, что не смог выиграть. Команда опять работала шикарно. Но мне не хватило сил для финального рывка, для дополнительной атаки в конце. Я доволен тем, как в целом мы прошли этап, но не доволен результатом, потому что мы нацеливались на победу. Мы были так мотивированы – и я, и команда. Я знал, что иду хорошо, что могу бороться за победу на таком трудном этапе. Но не смог выиграть. На Вуэльте Испании остаётся ещё неделя.

Завтра день отдыха. Мы надеемся поспать так долго, как только получится. Но у нас будет долгий переезд в отель в Галисии. В понедельник будет проводить разведку дистанции разделки, постараемся взять из разведки максимум, продолжим борьбу».

Ричард Карапас (Ineos Grenadiers): «Этот подъём провёл естественный просев. Вчера мы уже потратили массу сил, сегодня этап был очень тяжёлым. Я помню этот подъём по 2017 году. Я старался в конце, но Мас и Карти тоже боролись за победу. Я продолжил ехать свой скоростью, что дало мне 10 секунд преимущества. Это великолепно. На разделке будем защищать лидерство. Очень рад, что на мне снова будет красная майка».

Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Это был слишком трудный подъём для спринтера. Сегодня у меня был не лучший день, но в конце могу быть доволен результатом. Я всё ещё на хорошей позиции в общем зачёте, чему очень рад. Конечно, хотелось бы выиграть время, а не терять, но что есть, то есть. Команда снова впечатлила своей силой. Все ехали на очень высоком уровне.

Чувствую себя виноватым перед Сеппом, потому что он точно мог выиграть этап. Но я также хочу поблагодарить его за поддержку на последних километрах. Без него я бы проиграл больше времени. Сейчас будем наслаждаться днём отдыха, потом сфокусируемся на разделке. Мы продолжим отдавать все силы ради победы на Вуэльте. На третьей неделе ещё всё возможно».

Гриша Нирман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Мы показали, что являемся сильнейшей командой на Вуэльте Испании-2020. Может, мы и проиграли майку лидера, но не Вуэльту. Несмотря на то, что у Приможа был плохой день, я доволен результатом, тем, как выступила наша команда. Все знают, что должны делать, каждый выполнил на отлично свою часть работы.

Мы уже предвкушаем разделку во вторник. Она довольно длинная, плоская с одним крутым подъёмом в конце. Такая разделка должна подходить Приможу, но итоги подведём после этапа».

Дэн Мартин (Israel Start-Up Nation): «Сегодня был супертрудный день. Все подъёмы проходили на высокой скорости, но я чувствовал себя хорошо. Англиру – это больше разделка, чем групповая гонка. Ты просто должен продавливать как можно сильнее, а на вершине увидишь свой результат.

Я чувствовал себя хорошо до крутых секторов у вершины, где у меня больше не хватало сил продавливать ещё сильнее. Когда Энрик Мас атаковал, я знал, что впереди ещё более тяжёлые секции. Поэтому было важно не войти в красную зону, а просто ехать своей скоростью».