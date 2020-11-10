Директор Вуэльты Испании: «Надеюсь, в будущем году Вуэльта Испании стартует 14 августа»

EL-Fenomeno

Реми Каванья – самый атакующий ... (4) Ничего не имею против Каваньи, но мой супер-комбатив это Марк Солер и/или Тими Велленс. Цитата: VeloVelo Хотя, я бы еще отметил, что то, что Гросс (стабильно бывший в десятке) проехал гонку незаметно для ТВ — на совести оргов Вуэльты. Вальверде тоже проехал Вуэльту незаметно, но, его показывали гораздо чаще, что, впрочем, понятно. Заслужил!. Ну, сравнили) Вальверде на Вуэльте это уже ТОПчик для оргов. Да эта оин из его худших домашних ГТ, дажен несмотря на 10 место в итоге. В горах себя не показал, на финишных (горных) спринтах кажись толк 1 раз пободался, да и то хиленько. Но давайте не будет забывать на скомканность сезона и возраст ипанского ветерана. Хотя, если честно, Мувикам несмотря на выигранный командный зачёт и победу Солера минус. Мас хотя и в белом, зато без подиума и без атак на этапах, команда порой тянула на себя ордеяло, но в итоге безрезультатно выходило на финише для их гонцов, плюс та небольшая канитель вконцовке Коватильи...извините меня, может это эмоции, но я просто очень сильно болел тогда за Карапаза.)

Ser Gio

Реми Каванья – самый атакующий ... (4) На квиков обрушилось много травм - Евенпул, Якобсен. Хотя и победы были, и что самое главное очень крупные - Алафилип ЧМ, Беннет этап в Париже в майке, открытие Альмейды. В такие сжатые строки неплохой урожай как по мне. Ну да, на классиках немного не добрали, но там два кроссмена захватили трон и пока не видно, что б их кто-то мог подвинуть.

Earl57

Вуэльта Испании-2020. Результа ... (117) Цитата: Earl57 Дык за итальянскую забастовку призовых не будет. А денежек то хочется)) К слову о призовых. Интересно, Сосе перепадет столько же, сколько и другим? Вот он точно итальянил.

Evergreen

Ричард Карапас и Хью Карти - п ... (2) Готовность Карапаса была максимальной, это доказывается его уровнем в разделке и длинных горах. В горных спринтах Роглич безоговорочно сильнее его, в результате именно эти бонусы и оказались решающими. Почему в отрыве не было Ван Барле, чтобы подхватить и отвезти Ричарда максимально далеко, это вопрос для межсезонной домашней работы для сэра Брэйлсфорда. Лично мои два символических хайлайта этой Вуэльты - это яростная атака Карапаса на Коватилье и волевая победа Карти на Англиру. Если у Хью будет подобная стабильность на ГТ в дальнейшем, то ряды топовых генеральщиков пополнятся. Он созрел для такой роли и возраст самый подходящий.

Earl57

Вуэльта Испании-2020. Результа ... (117) Дык за итальянскую забастовку призовых не будет. А денежек то хочется))

Earl57

Трансферные новости пелотона-2 ... (82) В ближайшие 10 дней команды должны определиться с составами, потому что командам высшего дивизиона нужно иметь как минимум 27 гонщиков чтобы UCI подтвердил лицензию на 2021 год. Просто какие-то команды объявляют подписание или продление каждого гонщика по отдельности, а другие делают одно сообщение на группу гонщиков. Вон Бахрейн, например, объявил о продлении сразу 9 гонщиков. Понятно, что фактически подписание контрактов не было в одно время у всех, просто официально не объвляли. Скорее всего большинство команд со значимыми гонщиками уже договорились, просто согласовывают детали.

Shalam s Urala

Вуэльта Испании-2020. Результа ... (117) Цитата: SportSpirit потому что Лэнс из другой реальности! ЛА - это и есть сама реальность ) Цитата: SportSpirit А из героев сегодняшнего дня лучше всех это сделал Роглич, на счет принятия протокола) для многих "казус" на Планш-де-Белфий мог бы стать нокдауном. А этот "прыгун-колесник" встал, поздравил победителя и поехал дальше! За бонификациями) +++



ЛА - это и есть сама реальность )+++

Shalam s Urala

Вуэльта Испании-2020. Результа ... (117) конечно! итальянская забастовка, например )

sixpack

Трансферные новости пелотона-2 ... (82) https://www.cyclingnews.com/news/vlasov-it-was-great-to-compete-with-best-climb

ers-at-vuelta-a-espana/ Italian sports newspaper La Gazzetta dello Sport reported in September that Vlasov could be headed to Ineos Grenadiers – home to last year's Giro winner and this year's Vuelta runner-up Richard Carapaz and this year's surprise Giro winner Tao Geoghegan Hart – although apparently not until 2022. "на будущее" )



Цитата: Ернат а это точная информация? ссылка есть на источник? ссылка на трансферную стр cq вряд ли нужна. а точная ли инфа у них, мне неизвестно.

Ice

Реми Каванья – самый атакующий ... (4) Цитата: flugegeheimen В этом году Квики отметились на всех трех GT. Браво, Лефевр!!

В сравнении с прошлыми годами квики сильно недобрали в победах. Ла и на грантурах в этом году они мелькали так себе, если бы не молодой на ТдФ, то и не запомнились бы особо в сезоне.