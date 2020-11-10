Директор Вуэльты Испании: «Надеюсь, в будущем году Вуэльта Испании стартует 14 августа»

- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 12:31
Хавьер Гильен о трудностях в проведении Вуэльты Испании-2020 и надеждах на 2021 год
Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport
Директор Вуэльты Испании Хавьер Гильен (Javier Guillen) после финиша гонки в Мадриде рассказал средствам массовой информации, что надеется больше никогда не сталкиваться с такими трудностями как в 2020 году. Организаторам испанского Гранд-тура пришлось сокращать и менять маршрут, а также впервые проводить трёхнедельную гонку во второй половине осени – с 20 октября по 8 ноября. Вуэльта Испании-2020 должна была стартовать в Нидерландах, а два этапа организаторы собирались провести на территории Португалии. Но из-за пандемии Covid-19 маршрут пришлось изменить и стартовать из Страны Басков.
Во время первого дня отдыха было проведено 684 теста на Covid-19, во второй день отдыха – 681 тест. Все они были негативными.
Хавьер Гильен надеется, что в следующем году Вуэльта Испании вернётся на привычное место в календаре гонок и пройдёт в конце августа – начале сентября.
В интервью Marca Хавьер Гильен сказал: «Стартовать в Ируне (Страна Басков) и приехать в Мадрид было очень трудной задачей. Мы решали её постепенно, день за днём. Хочу отдать должное ответственности, проявленной велогонщиками и их командами. Они приложили все силы, чтобы гонка состоялась.
Для меня самым напряжённым стал первый день отдыха, потому что тогда мы должны были увидеть, работает «пузырь» или нет. Результаты тестов во второй день отдыха успокоили, что мы доедем до Мадрида. Эти дни были самыми стрессовыми.
Велоспорт – летний вид. В этом году мы смогли провести велогонку позже, потому что нам позволила погода. Обычно в Испании осенью красиво, но на следующий год Вуэльта должна стартовать 14 августа, это было бы лучше всего.
Надеюсь, в следующем году не придётся применять на практике всё, что пришлось делать ради гонки в этом.
Надеюсь, такое никогда не повторится, нам не придётся приносить такие жертвы. Было очень тяжело не видеть публики на улицах, но мы благодарим всех за то, что уважали правила. Многие люди, которые любят Вуэльту Испании, выразили свои чувства в социальных сетях. Мы благодарны им за это».
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