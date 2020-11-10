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Директор Вуэльты Испании: «Надеюсь, в будущем году Вуэльта Испании стартует 14 августа»

Хавьер Гильен о трудностях в проведении Вуэльты Испании-2020 и надеждах на 2021 год

 

Директор Вуэльты Испании: «Надеюсь, в будущем году Вуэльта Испании стартует 14 августа»

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

 

 

  Директор Вуэльты Испании Хавьер Гильен (Javier Guillen) после финиша гонки в Мадриде рассказал средствам массовой информации, что надеется больше никогда не сталкиваться с такими трудностями как в 2020 году. Организаторам испанского Гранд-тура пришлось сокращать и менять маршрут, а также впервые проводить трёхнедельную гонку во второй половине осени – с 20 октября по 8 ноября. Вуэльта Испании-2020 должна была стартовать в Нидерландах, а два этапа организаторы собирались провести на территории Португалии. Но из-за пандемии Covid-19 маршрут пришлось изменить и стартовать из Страны Басков.

 

  Во время первого дня отдыха было проведено 684 теста на Covid-19, во второй день отдыха – 681 тест. Все они были негативными.

 

  Хавьер Гильен надеется, что в следующем году Вуэльта Испании вернётся на привычное место в календаре гонок и пройдёт в конце августа – начале сентября.

 

  В интервью Marca Хавьер Гильен сказал: «Стартовать в Ируне (Страна Басков) и приехать в Мадрид было очень трудной задачей. Мы решали её постепенно, день за днём. Хочу отдать должное ответственности, проявленной велогонщиками и их командами. Они приложили все силы, чтобы гонка состоялась.

 

  Для меня самым напряжённым стал первый день отдыха, потому что тогда мы должны были увидеть, работает «пузырь» или нет. Результаты тестов во второй день отдыха успокоили, что мы доедем до Мадрида. Эти дни были самыми стрессовыми.

 

  Велоспорт – летний вид. В этом году мы смогли провести велогонку позже, потому что нам позволила погода. Обычно в Испании осенью красиво, но на следующий год Вуэльта должна стартовать 14 августа, это было бы лучше всего.

 

Надеюсь, в следующем году не придётся применять на практике всё, что пришлось делать ради гонки в этом.

 

  Надеюсь, такое никогда не повторится, нам не придётся приносить такие жертвы. Было очень тяжело не видеть публики на улицах, но мы благодарим всех за то, что уважали правила. Многие люди, которые любят Вуэльту Испании, выразили свои чувства в социальных сетях. Мы благодарны им за это».

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Теги к статье: Хавьер Гильен Javier Guillen директор Вуэльты Испании Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2020 Гранд-тур гонка Мирового тура

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La Vuelta ciclista a Espana

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Реми Каванья – самый атакующий ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ничего не имею против Каваньи, но мой супер-комбатив это Марк Солер и/или Тими Велленс.

    Цитата: VeloVelo
    Хотя, я бы еще отметил, что то, что Гросс (стабильно бывший в десятке) проехал гонку незаметно для ТВ — на совести оргов Вуэльты. Вальверде тоже проехал Вуэльту незаметно, но, его показывали гораздо чаще, что, впрочем, понятно. Заслужил!.

    Ну, сравнили) Вальверде на Вуэльте это уже ТОПчик для оргов. Да эта оин из его худших домашних ГТ, дажен несмотря на 10 место в итоге. В горах себя не показал, на финишных (горных) спринтах кажись толк 1 раз пободался, да и то хиленько. Но давайте не будет забывать на скомканность сезона и возраст ипанского ветерана.

    Хотя, если честно, Мувикам несмотря на выигранный командный зачёт и победу Солера минус. Мас хотя и в белом, зато без подиума и без атак на этапах, команда порой тянула на себя ордеяло, но в итоге безрезультатно выходило на финише для их гонцов, плюс та небольшая канитель вконцовке Коватильи...извините меня, может это эмоции, но я просто очень сильно болел тогда за Карапаза.)

  • Ser Gio
    Реми Каванья – самый атакующий ... (4)
    Ser Gio-Фото
    На квиков обрушилось много травм - Евенпул, Якобсен. Хотя и победы были, и что самое главное очень крупные - Алафилип ЧМ, Беннет этап в Париже в майке, открытие Альмейды. В такие сжатые строки неплохой урожай как по мне. Ну да, на классиках немного не добрали, но там два кроссмена захватили трон и пока не видно, что б их кто-то мог подвинуть.
  • Earl57
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (117)
    Earl57-Фото

    Цитата: Earl57
    Дык за итальянскую забастовку призовых не будет. А денежек то хочется))

    К слову о призовых. Интересно, Сосе перепадет столько же, сколько и другим? Вот он точно итальянил.

  • Evergreen
    Ричард Карапас и Хью Карти - п ... (2)
    Evergreen-Фото
    Готовность Карапаса была максимальной, это доказывается его уровнем в разделке и длинных горах. В горных спринтах Роглич безоговорочно сильнее его, в результате именно эти бонусы и оказались решающими. Почему в отрыве не было Ван Барле, чтобы подхватить и отвезти Ричарда максимально далеко, это вопрос для межсезонной домашней работы для сэра Брэйлсфорда. Лично мои два символических хайлайта этой Вуэльты - это яростная атака Карапаса на Коватилье и волевая победа Карти на Англиру. Если у Хью будет подобная стабильность на ГТ в дальнейшем, то ряды топовых генеральщиков пополнятся. Он созрел для такой роли и возраст самый подходящий.
  • Earl57
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (117)
    Earl57-Фото
    Дык за итальянскую забастовку призовых не будет. А денежек то хочется))
  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (82)
    Earl57-Фото

    В ближайшие 10 дней команды должны определиться с составами, потому что командам высшего дивизиона нужно иметь как минимум 27 гонщиков чтобы UCI подтвердил лицензию на 2021 год.

    Просто какие-то команды объявляют подписание или продление каждого гонщика по отдельности, а другие делают одно сообщение на группу гонщиков. Вон Бахрейн, например, объявил о продлении сразу 9 гонщиков. Понятно, что фактически подписание контрактов не было в одно время у всех, просто официально не объвляли. Скорее всего большинство команд со значимыми гонщиками уже договорились, просто согласовывают детали. 

  • Shalam s Urala
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (117)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: SportSpirit
    потому что Лэнс из другой реальности!
    ЛА - это и есть сама реальность )
    Цитата: SportSpirit
    А из героев сегодняшнего дня лучше всех это сделал Роглич, на счет принятия протокола) для многих "казус" на Планш-де-Белфий мог бы стать нокдауном. А этот "прыгун-колесник" встал, поздравил победителя и поехал дальше! За бонификациями)
    +++

  • Shalam s Urala
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (117)
    Shalam s Urala-Фото
    конечно! итальянская забастовка, например )
  • sixpack
    Трансферные новости пелотона-2 ... (82)
    sixpack-Фото

    https://www.cyclingnews.com/news/vlasov-it-was-great-to-compete-with-best-climb
    ers-at-vuelta-a-espana/

     

    Italian sports newspaper La Gazzetta dello Sport reported in September that Vlasov could be headed to Ineos Grenadiers – home to last year's Giro winner and this year's Vuelta runner-up Richard Carapaz and this year's surprise Giro winner Tao Geoghegan Hart – although apparently not until 2022.

     

    "на будущее" )



    Цитата: Ернат
    а это точная информация? ссылка есть на источник?

     

    ссылка на трансферную стр cq вряд ли нужна. а точная ли инфа у них, мне неизвестно.

  • Ice
    Реми Каванья – самый атакующий ... (4)
    Ice-Фото

    Цитата: flugegeheimen
    В этом году Квики отметились на всех трех GT. Браво, Лефевр!!

    В сравнении с прошлыми годами квики сильно недобрали в победах. Ла и на грантурах в этом году они мелькали так себе, если бы не молодой на ТдФ, то и не запомнились бы особо в сезоне.

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