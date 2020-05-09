15-й и 16-й этапы Вуэльты Испании-2020 будут изменены

Организаторы Вуэльты Испании-2020 не смогут провести два этапа на территории Португалии

Организаторы испанского Гранд-тура объявили, что 15-й и 16-й этапы Вуэльты Испании-2020, которые должны были пройти по территории Португалии, будет невозможно провести после переноса велогонки на октябрь. Альтернативный маршрут двух этапов уже найден и будет объявлен в ближайшие недели. Оба этапа были проложены по равнине, и потенциально подходили для спринтерской развязки.

Хавьер Гильен, директор Вуэльты Испании: «В исключительной ситуации, в которой мы все сейчас живём, приходится проявлять гибкость и принимать такие решение. Жаль, что мы не сможем в 2020 году посетить Португалию. Но мы не хотим затушить это пламя и продолжим поддерживать и развивать сформированные связи. Поэтому мы можем вернуться в страну, которая так хорошо нас принимала».

Власти принимающих этапы португальских городов, по словам Гильена, сообщили, что у них не хватит времени для перепланировки этапов в текущей ситуации, неопределённой из-за пандемии коронавируса.

В последний раз испанский Гранд-тур посещал Португалию в 1997 году. Тогда Вуэльта впервые в истории стартовала за пределами Испании, в столице Португалии - Лиссабоне.

После принятия UCI пересмотренного календаря велогонок Вуэльта Испании-2020 перенесена на осень и должна пройти с 20 октября по 8 ноября. Ранее организаторы Вуэльты Испании-2020 объявили об отмене трёх первых этапов, которые должны были пройти в Нидерландах.