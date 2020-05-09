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15-й и 16-й этапы Вуэльты Испании-2020 будут изменены

Организаторы Вуэльты Испании-2020 не смогут провести два этапа на территории Португалии

 

 

  Организаторы испанского Гранд-тура объявили, что 15-й и 16-й этапы Вуэльты Испании-2020, которые должны были пройти по территории Португалии, будет невозможно провести после переноса велогонки на октябрь. Альтернативный маршрут двух этапов уже найден и будет объявлен в ближайшие недели. Оба этапа были  проложены по равнине, и потенциально подходили для спринтерской развязки.

 

  Хавьер Гильен, директор Вуэльты Испании: «В исключительной ситуации, в которой мы все сейчас живём, приходится проявлять гибкость и принимать такие решение. Жаль, что мы не сможем в 2020 году посетить Португалию. Но мы не хотим затушить это пламя и продолжим поддерживать и развивать сформированные связи. Поэтому мы можем вернуться в страну, которая так хорошо нас принимала».

 

  Власти принимающих этапы португальских городов, по словам Гильена, сообщили, что у них не хватит времени для перепланировки этапов в текущей ситуации, неопределённой из-за пандемии коронавируса.

 

  В последний раз испанский Гранд-тур посещал Португалию в 1997 году. Тогда Вуэльта впервые в истории стартовала за пределами Испании, в столице Португалии - Лиссабоне.

 

  После принятия UCI пересмотренного календаря велогонок Вуэльта Испании-2020 перенесена на осень и должна пройти с 20 октября по 8 ноября. Ранее организаторы Вуэльты Испании-2020 объявили об отмене трёх первых этапов, которые должны были пройти в Нидерландах.

 

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Гранд-тур гонка Мирового тура

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • RS
    Патрик Лефевр: «Если в этом го ... (7)
    RS-Фото
    почти в тему: https://music.yandex.ru/album/10339748/track/64393021
  • RVL
    У компании Colnago новый владе ... (17)
    RVL-Фото
    Да, есть у них классическая версия рам
    Выглядит обалденно. Ролекс велосипедный
  • Серафим
    У компании Colnago новый владе ... (17)
    Серафим-Фото
    Кстати, раз уж о Кольнаго зашла речь. Узнал, что до сих пор можно под заказ купить Мастер Олимпик. На Кольнаго не свернули производство стальных рам.
    Но эта сталь (сталь, Карл!) стоит иного карбона.
    Пожестче, ИМХО, чем рама Мехико Сухорученкова, но легкая и неубиваемая.
  • Nesh
    Патрик Лефевр: «Если в этом го ... (7)
    Nesh-Фото

    Уже докозали что вирус был в Европе  в середине ноября, и как то жили нормально без карантина(просто никто никому не делал тестов). Карантин ничего не дает, как люди ходили толпами по улица так и щас ходят. Просто это нужно пережит как вспышку грипа(от него смертность выше и никто корантин не вводит). Просто комуто выгодно развалить экономики определённых стран.

  • Sezar
    Тадей Погачар продлил контракт ... (4)
    Sezar-Фото

    Так статистики нет с марта, какие ставки?

    Понятно, что вуэльтообразный маршрут Тура ему идеально подходит. Очевидно, что это явление оччень серьезное, какой там Ару. И время для прогресса вагон. Думаю, что по своему потенциалу он круче чем Фрум, Дюмолан, Томас, Роглич и Кинтана. Я не исключаю его заезда на подиум Тура уже в этом году. Если он, конечно, поедет на результвт, а не типа помогать Ару.

  • close2you
    Патрик Лефевр: «Если в этом го ... (7)
    close2you-Фото
    Цитата: VeloVelo
    "Урежут осетра" - интересный оборот.
    Как филолог филолога спрашиваю - Откуда взяли, колитесь? ;)
    Явно в море ходил, или служил в свое время ))

    Цитата: VeloVelo
    "Урежут осетра" - интересный оборот.
    Как филолог филолога спрашиваю - Откуда взяли, колитесь? ;)
    Ещё морские регионы используют такие выражения часто, "гуляем, брат с моря пришёл" ну и подобная тематика ))
  • Серафим
    У компании Colnago новый владе ... (17)
    Серафим-Фото

     А я всегда при названии Кольнаго вспоминаю СССРовские велосипеды у сборников. И не только сборников, пересесть на "Кольнаго" мечтал каждый состоявшийся спортсмен. Эстонцы, правда, на чем-то другом ездили, но тоже не ХВЗ.

      Пытались посадить в 80 сборную для престижа на воронцовские велики, но недолго мучалась старушка. Оранжевый Кольнаго Сухорученкова запал в память навсегда.

  • VeloVelo
    Патрик Лефевр: «Если в этом го ... (7)
    VeloVelo-Фото

    "Урежут осетра" - интересный оборот.
    Как филолог филолога спрашиваю - Откуда взяли, колитесь? ;)

  • RVL
    Тадей Погачар продлил контракт ... (4)
    RVL-Фото
    А что с Ару? Или с Погачаром ?....на данный момент...ну на Ремко верно ставят и на пару "Ванов"..Фрумм? ...ваши ставки на коэффы как аналитика
  • Camel
    Тадей Погачар продлил контракт ... (4)
    Camel-Фото

    Размах, однако! На Ару тоже ставили чуть ли не "ва-банк". И чем кончилось?

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