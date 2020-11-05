  Яспер Филипсен – победитель 15 этапа Вуэльты Испании-2020

Яспер Филипсен, Паскаль Акерманн, Примож Роглич о 15-м этапе Вуэльты Испании-2020

Яспер Филипсен, 22-летний бельгийский велогонщик команды UAE Team Emirates стал победителем на одном из выматывающих и протяжённых этапов Вуэльты Испании-2020, выиграв спринт в подъём на 15-м этапе. Это первая победа Яспера Филипсена на этапе Гранд-тура.

15-й этап с прохождением пяти категорийных подъёмов начался с многочисленных атак, но отрыв дня сформировался только через 60 км после старта. В него уехало 10 гонщиков, которых вскоре добрал горный король гонки Гийом Мартан (Cofidis), первым прошедший четыре подъёма 3-й категории. Преимущество отрыва достигало 5 минут, но на финальном подъёме Альто де Падорнело в запасе у лидеров осталось 45 секунд. На этом подъёме из отрыва начались атаки. В одиночку за 31 км до финиша от попутчиков уехал Маттиа Каттанео (Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck - Quick Step). Гонщиков отрыва за 15 км до финиша добрал пелотон, а Маттиа Каттанео сопротивлялся силам пелотона до отметки 3,4 км до финиша.

Пелотон разыграл общий спринт, в котором Яспер Филипсен обошёл Паскаля Акермана (Bora-hansgrohe) и Янника Стеймле (Deceuninck-Quick Step) после 230 км гонки, которая проходила при сильном ветре и дожде в финале.

Комиссары гонки получили сообщение о масле на в 500 – 600 метрах дороги за 2,4 км до финиша. Хотя организаторы почистили и поставили защиту на повреждённом участке дороги, в соответствии со статьёй 2.2. 029 Правил UCI, а также после консультаций с организаторами, жюри комиссаров решило остановить секундомер за 3 км до финиша. Это решение было принято ради обеспечения безопасности гонщиков, которые в спринте разыгрывали этап. По «Радио-Туру» об этом решении было объявлено пелотону за 20 км до финиша.

В пресс-релизе организаторов после 15-го этапа сообщается, что три гонщика велокоманды Ineos Grenadiers Крис Фрум, Ричард Карапас и Андрей Амадор были оштрафованы на 15 очков классификации UCI и 500 швейцарских франков за выход на этап без подписи.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

Яспер Филипсен (UAE Team Emirates): «Потрясающе. Не могу выразить словами, насколько я счастлив, что одержал эту победу. Она много значит для меня. Я ждал правильного момента с самого старта Вуэльты Испании-2020, и сегодня он настал.

Трудно сказать, смогли бы мы догнать отрыв, но в конце контролировать ситуацию начали другие команды. Отрыв был очень сильным, но весь день ехали при встречном ветре, что осложнило работу группе впереди. По ходу этапа я всё больше начинал верить в свой шанс, но в начале совсем не ожидал, что этап завершится общим спринтом.

Мне нравятся финиши в подъём, если подъём не слишком трудный. Будем надеяться, эта победа – только начало. Её не смогут у меня забрать, поэтому буду наслаждаться моментом, теперь постараюсь доехать свой первый Гранд-тур. Очень горжусь победой».

Паскаль Акерманн (Bora-hansgrohe): «После того, как весь отрыв был пойман, на финише был разыгран спринт. Конечно, мы хотели выиграть здесь второй этап, но, к сожалению, не получилось. Я немного разочарован, потому что у спринтеров на Вуэльте не так много шансов. Команда великолепно работала, чтобы успеть вернуть в пелотон Каттанео и подготовиться к спринту. На финишной прямой был лёгкий тягун. Я попытался обойти Филипсена после финального поворота, но это просто оказалось невозможно. Иногда, несмотря на все прилагаемые усилия, всё идёт не по плану».

Янник Стеймле (Deceuninck-Quick Step): «Очень счастлив, что финишировал на подиуме, мой первый подиум на этапе Гранд-тура. Мне понравился этап и погода, ждал их утром с нетерпением. Большое спасибо Михаэлю, который идеально развёз меня на подходе к финишу.

К сожалению, потом я совершил ошибку, потерял его колесо, так как меня заперли за 300 м. Поэтому я упустил несколько позиций, но мне удалось вернуться. Скорость я набрал хорошую, но пришлось спринтовать издалека, так как Акерман дважды вильнул влево. В любом случае, 3-е место на самом долгом этапе Вуэльты – хороший результат, который придаёт мне уверенности».





Маттиа Каттанео (Deceuninck-Quick Step): «Я ставил целью уехать в отрыв, поэтому атаковал несколько раз, пока не удалось. Весь этап был очень тяжёлым из-за встречного ветра. Но я чувствовал себя хорошо, поэтому атаковал на подъёме и создал просвет. Начал верить в свои шансы, когда разрыв достиг двух минут. Но дорога и погода играли против меня, и меня догнали. Я разочарован, но в то же время настроен пробовать ещё до конца гонки».

Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Этап был тяжёлым, я очень доволен, что он позади. Ехали быстро, в конце добавился холод и дождь, но мы проехали этот трудный и долгий этап. Решение о нейтрализации в генеральной классификации за 3 км до финиша, конечно, было верным, потому что если на дороге было масло или что-то подобное, мы не должны были рисковать больше, чем необходимо».