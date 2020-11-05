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Яспер Филипсен – победитель 15 этапа Вуэльты Испании-2020

Яспер Филипсен, Паскаль Акерманн, Примож Роглич о 15-м этапе Вуэльты Испании-2020

 

 

  Яспер Филипсен, 22-летний бельгийский велогонщик команды UAE Team Emirates стал победителем на одном из выматывающих и протяжённых этапов  Вуэльты Испании-2020, выиграв спринт в подъём на 15-м этапе. Это первая победа Яспера Филипсена на этапе Гранд-тура.

 

  15-й этап с прохождением пяти категорийных подъёмов начался с многочисленных атак, но отрыв дня сформировался только через 60 км после старта. В него уехало 10 гонщиков, которых вскоре добрал горный король гонки Гийом Мартан (Cofidis), первым прошедший четыре подъёма 3-й категории. Преимущество отрыва достигало 5 минут, но на финальном подъёме Альто де Падорнело в запасе у лидеров осталось 45 секунд. На этом подъёме из отрыва начались атаки. В одиночку за 31 км до финиша от попутчиков уехал Маттиа Каттанео (Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck - Quick Step). Гонщиков отрыва за 15 км до финиша добрал пелотон, а Маттиа Каттанео сопротивлялся силам пелотона до отметки 3,4 км до финиша.

 

Пелотон разыграл общий спринт, в котором  Яспер Филипсен обошёл Паскаля Акермана (Bora-hansgrohe) и Янника Стеймле (Deceuninck-Quick Step) после 230 км гонки, которая проходила при сильном ветре и дожде в финале.

 

  Комиссары гонки получили сообщение о масле на  в 500 – 600 метрах дороги  за 2,4 км до финиша. Хотя организаторы почистили и поставили защиту на повреждённом участке дороги, в соответствии со статьёй 2.2. 029 Правил UCI, а также после консультаций с организаторами, жюри комиссаров решило остановить секундомер за 3 км до финиша. Это решение было принято ради обеспечения безопасности гонщиков, которые в спринте разыгрывали этап. По «Радио-Туру» об этом решении было объявлено пелотону за 20 км до финиша.

 

  В пресс-релизе организаторов после 15-го этапа сообщается, что три гонщика велокоманды Ineos Grenadiers Крис Фрум, Ричард Карапас и Андрей Амадор были оштрафованы на 15 очков классификации UCI и 500 швейцарских франков за выход на этап без подписи.

 

 

 

 

 

  Яспер Филипсен – победитель 15 этапа Вуэльты Испании-2020

 

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

 

 

  Яспер Филипсен (UAE Team Emirates): «Потрясающе. Не могу выразить словами, насколько я счастлив, что одержал эту победу. Она много значит для меня. Я ждал правильного момента с самого старта Вуэльты Испании-2020, и сегодня он настал.

 

  Трудно сказать, смогли бы мы догнать отрыв, но в конце контролировать ситуацию начали другие команды. Отрыв был очень сильным, но весь день ехали при встречном ветре, что осложнило работу группе впереди. По ходу этапа я всё больше начинал верить в свой шанс, но в начале совсем не ожидал, что этап завершится общим спринтом.

 

  Мне нравятся финиши в подъём, если подъём не слишком трудный. Будем надеяться, эта победа – только начало. Её не смогут у меня забрать, поэтому буду наслаждаться моментом, теперь постараюсь доехать свой первый Гранд-тур. Очень горжусь победой».

 

 

  Паскаль Акерманн (Bora-hansgrohe): «После того, как весь отрыв был пойман, на финише был разыгран спринт. Конечно, мы хотели выиграть здесь второй этап, но, к сожалению, не получилось. Я немного разочарован, потому что у спринтеров на Вуэльте не так много шансов. Команда великолепно работала, чтобы успеть вернуть в пелотон Каттанео и подготовиться к спринту. На финишной прямой был лёгкий тягун. Я попытался обойти Филипсена после финального поворота, но это просто оказалось невозможно. Иногда, несмотря на все прилагаемые усилия, всё идёт не по плану».

 

  Янник Стеймле (Deceuninck-Quick Step): «Очень счастлив, что финишировал на подиуме, мой первый подиум на этапе Гранд-тура. Мне понравился этап и погода, ждал их утром с нетерпением. Большое спасибо Михаэлю, который идеально развёз меня на подходе к финишу.

 

  К сожалению, потом я совершил ошибку, потерял его колесо, так как меня заперли за 300 м. Поэтому я упустил  несколько  позиций, но мне удалось вернуться. Скорость я набрал хорошую, но пришлось спринтовать издалека, так как Акерман дважды вильнул влево. В любом случае, 3-е место на самом долгом этапе Вуэльты – хороший результат, который придаёт мне уверенности».

  Маттиа Каттанео (Deceuninck-Quick Step): «Я ставил целью уехать в отрыв, поэтому атаковал несколько раз, пока не удалось.  Весь этап был очень тяжёлым из-за встречного ветра. Но я чувствовал себя хорошо, поэтому атаковал на подъёме и создал просвет. Начал верить в свои шансы, когда разрыв достиг двух минут. Но дорога и погода играли против меня, и меня догнали. Я разочарован, но в то же время настроен пробовать ещё до конца гонки».

 

  Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Этап был тяжёлым, я очень доволен, что он позади. Ехали быстро, в конце добавился холод и дождь, но мы проехали этот трудный и долгий этап. Решение о нейтрализации в генеральной классификации за 3 км до финиша, конечно, было верным, потому что если на дороге было масло или что-то подобное, мы не должны были рисковать больше, чем необходимо».

 

 

Результаты 15 этапа Вуэльты Испании-2020

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Теги к статье: Яспер Филипсен Jasper Philipsen UAE Team Emirates Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2020 Гранд-тур гонка Мирового тура

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2020?

Комментарии

  • Адриен
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (15)
    Адриен-Фото
    Надежда умирает последней...
  • Адриен
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (10)
    Адриен-Фото
    Ну, кто-то со стальными нервами и в скучнейшем, безинтрижном действе, в котором НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ в плане борьбы, накала, соперничества и находит "красоту" - каждому своё ... Это как, знаете, я видел в одном документальном фильме. Вернисаж, выставлено несколько полотен абстрактного плана. Знатоки цокают языками, оценивают неожиданность решения, резкость форм, сочетания красок, восхищаются, поражаются... А в последней комнате зрителям представляют художника - это ШИМПАНЗЕ из местного цирка... Очень советую ценителям велоэтапов типа вчерашнего и сегодняшнего почитать Г.Х.Андерсена "Новое платье короля"...
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вот вам и марш вело-бросок на 6 с половиной часов за 230км. со встречным ветром и дожём в придачу.

    И это всё на 3-й неделе Вуэльты..!!..ассоциации с недавней Джиро хош-не-хош всё-равно лезут в голову)

    Акерман после финиша был очень раздосадован своим 2-м местом, с другой стороны С.Беннет финишировал аж последним (!) и это уже кажись во второй раз так на этой Вуэльте.

    Ну а М.Солер вчера приобрел в генерале, а сегодня снова потерял 5 мин. (карусель/бумеранг)

  • Zhanzhak
    Иэн Стэннард вынужден завершит ... (2)
    Zhanzhak-Фото

    Очень жаль, и я его понимаю! Мне тоже год назад поставили этот же диагноз :(

    держись! Главное это выйти в стойкую ремиссию! И держаться этого состояния. 

  • salomon
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (15)
    salomon-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Скучно.
    А нафига смотреть если скучно !?
  • Александра
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (10)
    Александра-Фото

    Что-то я включаю трансляцию, и, спустя какое-то время, понимаю, что она идет фоном и даже отвлекает от основного занятия.(

    Впервые так.

  • Серафим
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (15)
    Серафим-Фото
    Оригинально, если так.То есть продвинутая форма нейтрализации, супернейтрализация. Применяется, когда все нормально, но кто-нибудь ведь мог бы и упасть.
  • BlAr
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (15)
    BlAr-Фото

    Цитата: BlAr
    Тоже видел на сайте Вуэльты, когда понял, что от СК толку не дождешься. Думаю, тех, кто был выше, "обнулили" раньше. Разрывы на финише были очевидны. А вот причина осталась за кадром.

     

    Оказывается, организаторы остановили секундомер за 3 км до финиша...

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (15)
    BlAr-Фото
    Тоже видел на сайте Вуэльты, когда понял, что от СК толку не дождешься. Думаю, тех, кто был выше, "обнулили" раньше. Разрывы на финише были очевидны. А вот причина осталась за кадром.
  • DenisRodikov
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (10)
    DenisRodikov-Фото

    Сегодня этап был трудный, сильный ветер, дождь. Завтра горы. К субботе накопится усталость и будет шанс генеральщикам разобраться. Победитель 100% будет достойным, кто бы им ни был.

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Jorge Cubero (Burgos - BH)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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