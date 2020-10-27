Майкл Вудс, Алехандро Вальверде, Омар Фраиле, Сепп Кусс о 7-м этапе Вуэльты Испании-2020

Майкл Вудс – победитель 7 этапа Вуэльты Испании-2020

34-летний канадский велогонщик команды EF Pro Cycling Майкл Вудс (Michael Woods) одержал победу из отрыва на 7-м этапе Вуэльты Испании-2020. Этап, открывающий вторую неделю испанского Гранд-тура начался с атак, многочисленный отрыв дня сформировался лишь через 50 км гонки, перед первым восхождением в подъём 1-й категории Пуэрто де Ордунья.

После атак на самом подъёме вперёд уехала группа из 36 человек. За 95 км до финиша Алехандро Вальверде (Movistar) вместе с несколькими гонщиками переложился в первую группу, а затем несколько раз атаковал. Сначала Вальверде уехал с двумя гонщиками – Дорианом Годоном (Dorian Godon (Fra) AG2R La Mondiale) и Станом Девульфом (Stan Dewulf (Bel) Lotto Soudal). Затем, когда группа отрыва добрала беглецов, Вальверде ответил на атаку Сеппа Кусса (Jumbo-Visma). За 22,4 км отрыв вновь объединился и в этот момент атаковал Майкл Вудс (EF Pro Cycling).

Вудсу удалось уехать в одиночку, за 20 км он вёз преследователям 15 секунд, но за 17 км Майкла Вудса добрали атаковавший Вальверде, Гийом Мартан (Guillaume Martin (Fra) Cofidis) и Нан Петер (Nans Peters (Fra) AG2R) и Омар Фраиле (Omar Fraile (Esp) Astana Pro Team). За 13 км до финиша у первой группы было полминуты преимущества, которое им удалось удержать до последнего километра.

Майкл Вудс атаковал из отрыва за 1,1 км до финиша и одержал победу на этапе. Это вторая в карьере победа Вудса на этапе Вуэльты Испании. Первую он одержал в 2018 году на 17-м этапе.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

Майкл Вудс (EF Pro Cycling): «Это был особенный день. Выступать в Стране Басков всегда потрясающе. Я уехал с четырьмя гонщиками, которые шли очень мощно. Мне было неудобно, что я не проводил смены, но с Вальверде не мог тянуть, потому что у нас в пелотоне был Хью Карти, и мы не хотели отдавать время в генеральной классификации. Поэтому я немного отсиделся сзади, а потом мне повезло – нога шла, я просто взял победу.

Этот этап я намечал себе, но вначале не думал уезжать в отрыв. Я собирался быть рядом с Хью. Но гонка пошла так безумно, уехала такая большая группа, что мне надо было в неё переложиться, чтобы наша команда в ней была представлена. И усилия себя оправдали.

Собираюсь наслаждаться этой победой, а потом изучу следующие этапы по роуд-буку».

Омар Фраиле (Astana): «Это тот подъём, где я себя проверяю, я отлично его знал. Когда увидел, какой отрыв уехал, понял, что этап будет трудным. Но у меня отлично шла нога, я отобрался. Сначала мы работали вместе, потом Вудс сказал, что Карти борется за генеральную классификацию, а в отрыве Вальверде….

Это не имело смысла, потому что в конце мы выиграли минуту, особой разницы не было. Он разыграл свою карту, и разыграл отлично. Я попробовал сесть ему на колесо, чтобы у Аранбуру был шанс в преследовавшей группе. А потом Вудс атаковал. Я подумал, что Вальверде поедет за ним. Я мог выиграть, но не сработало».

Алехандро Вальверде (Movistar): «Думаю, могу быть доволен результатом этапа. Мы смогли бороться за победу на этапе, где изначально это не планировали. Когда за тобой все следят, бороться труднее. Я атаковал на первом прохождении подъёма, думал о генеральной классификации, но не своей, а скорее о позиции Энрика или Марка, которым мог помочь в конце. На финише я немного разозлился на себя, потому что не ответил на атаку Вудса на последних 2 км. Сожалею об этом, потому что упустил решающее ускорение. Нельзя было его отпускать.

В общем, думаю, мы показали хорошее шоу, заставили соперников поработать. Хочу поблагодарить команду, потому что сегодня все работали блестяще, и, прежде всего, Рохас и Верона. Они невероятно помогли мне в отрыве. Эта Вуэльта не даёт перевести дыхание. Впереди ещё много возможностей. Посмотрим, сможет ли наша команда ими воспользоваться».

Сеп Кусс (Jumbo-Visma): «Этап был безумный и трудный. Сложился не так, как мы ожидали. Было много атак. Группа была большая, и работали не всегда слаженно. В общем, мы были в выгодной ситуации, с двумя гонщиками в отрыве. Но при настолько сильном встречном ветре, какой был сегодня, таким лёгким гонщикам как мы с Беннеттом, очень трудно выиграть этап. С другой стороны Джордж поднялся в общем зачёте, что хорошо перед горными этапами. Когда двое гонщиков идут высоко, больше вариантов».

Ричард Карапас (Ineos Grenadiers): «Этап был очень быстрым с самого старта. Сегодня мы потратили много сил. Мы держали ситуацию под контролем, старались не терять хладнокровия, потому что знали, что финал не слишком опасный. Мы старались контролировать отрыв, и, думаю, просвет, с которым завершили этап, был хорошим. Мы защищали майку, как и должны, ребята потрясающе отработали».

Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Скорость была высокой с самого старта. Ветер сыграл большую роль. Для нас отличный старт недели – мы ехали в атакующем стиле. Этап мы не выиграли, но с точки зрения генеральной классификации Джордж проехал хорошо. Надеюсь, сможем продолжить в том же духе в ближайшие дни».

Энрик Мас (Movistar): «Ещё один трудный день, было тяжело и в отрыве, и в пелотоне, где, не смотря на то, что все ехали вместе, мы потратили много сил. Снимаю шляпу перед Алехандро. Он великолепно проехал. Мы знали, что если он будет в отрыве, другим командам придётся много работать. Также это был шанс улучшить положение в генеральной классификации перед решающими этапами. И даже при этом он смог бороться за этап и занять 3-е место. Ему немного не хватило до победы из-за ситуации в гонке. Хочу поблагодарить всю команду, потому что они блестяще работали весь день . Мы всё время держались впереди, там, где должны были быть.

Завтра ещё один ключевой финиш на Монкальвильо. Посмотрим. Это будет один из ключевых этапов гонки. Подъём подходит мне больше, чем Формигаль. Он тяжелее. Мы ездили на разведку. На склонах этой горы я чувствовал себя хорошо. У нас три гонщика в пределах двух минут от лидера гонки, это нам на руку. Конечно, Алехандро потратил сегодня много сил, чтобы выиграть это время в отрыве, но и позади отрыва ехать было нелегко. Команда Ineos рвала и метала, тянули очень мощно с самого первого подъёма».