Вуэльта Испании-2020. Альтиметрия маршрута



Вуэльта Испании-2020 (Vuelta a Espana) стартует 20 октября 2020 года в Ируне в Стране Басков, Испания. Первая неделя испанского Гран-тура завершится во Франции на легендарной вершине Турмале в Пиренеях.

Вторая неделя завершится в горах Астурии на ещё одной легендарной вершине - Англиру. Заключительная неделя Вуэльты Испании-2020 стартует с индивидуальной разделки по побережью Атлантического океана с финишем в подъем Мирадор де Эсаро. Заключительный горный финиш испанского Гран-тура состоится на Ла-Коватилье в горном массиве Сьерра-де-Бехар в центральной части Пиренейского полуострова.

75-й выпуск Вуэльты Испании предлагает горный маршрут с 7 этапами, финиширующими в категорийный подъем. Организаторы продолжают поиски новых подъемов для финишей этапов, и в нынешней версии в маршруте такие подъёмы тоже появятся. Вуэльта Испании-2020 завершится в Мадриде 8 ноября спринтерским этапом.

20 октября, вторник. 1 этап: Ирун - Аррате. Эйбар, 173 км

Ирун (Irún, провинция Гипускоа, автономное сообщество Страна Басков) впервые принимает старт Вуэльты Испании, а один из этапов испанского Град-тура Ирун в последний раз стартовал в Ируне в 1969 году. Первый этап Вуэльты Испании-2020 с набором высоты 2500 м завершится финишем на небольшом спуске после вершины 1 категории.

Из Ируна, расположенного на севере Испании, пелотон отправится на запад вдоль побережья Бискайского залива и примерно через 50 км свернет вглубь Пиренейского полуострова и начнет плавно подниматься вверх до вершины подъема 3 категории, расположенной на 98 км маршрута.

Первый подъем 3 категории на Вуэльте Испании-2020 - Пуэрто де Удана (Puerto de Udana, отм. 515 м, перепад высот 140 м, протяженность 6 км, средний градиент 2,3%, максимальный градиент 10%).

Далее 15 км спуска до подножия подъема 3 категории Альто де Канпасар (Alto de Kanpazar, отм. 440 м, перепад высот 275 м, протяженность 6,7 км, средний градиент 4,1%, максимальный градиент 10%).

Последующие 30 км пересеченного рельефа приведут велогонщиков к первому промежуточному финишу на Вуэльте Испании-2020, после прохождения которого начнется подъем на вершину 3 категории Альто де Элхета (Alto de Elgeta, отм. 450 м, перепад высот 325 м, протяженность 6,2 км, средний градиент 5,2%, максимальный градиент 10%).

Далее спуск к Эйбару (Eibar), откуда начнется восхождение на заключительный подъем 1 этапа. Подъем 1 категории Альто де Аррате (Alto de Arrate, отм. 570 м, перепад высот 410 м, протяженность 5,3 км, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 13%) - первый подъем 1 категории на Вуэльте Испании-2020.

Вершина подъема расположена за 2,5 км до финиша этапа в Аррате (Arrate, провинция Гипускоа, автономное сообщество Страна Басков). На финише этапа нейтрализация не действует. Победитель этапа становится первым обладателем красной майки лидера генеральной классификации, а также зеленой майки лидера классификации на Вуэльте Испании-2020. Главными фаворитами можно назвать Приможа Роглича, Тома Дюмулина, Ричарда Карапаса, Алехандро Вальверде и других.

В последний раз в Аррате (Эйбаре) финишировали на Вуэльте Испании-2012, тогда

На Аррате Альберто Контадор атаковал семь раз! И хотя каждая его атака закрывалась соперниками – Крисом Фрумом, Хоакимом Родригесом и Алехандро Вальверде, всем стало ясно, что Контадор по-настоящему вернулся. Правда, надергавшись, он не смог побороться за розыгрыш победы на этапе с Родригесом и Вальверде. Победителем стал Алехандро Вальверде, который сражался до последнего сантиметра, в то время как Пурито Родригес незадолго до финиша бросил крутить, и это стоило ему этапа. Вальверде также переоделся в красную лидерскую майку и заявил о том, что уже добился всего запланированного на этой гонке, и остальное будет для него лишь приятным бонусом.



21 октября, среда. 2 этап: Памплона - Лекунберри, 151,6 км



Памплона (Pamplona, административный центр провинции Наварра и автономного сообщества Наварра) принимала старт этапа Вуэльты Испании в последний раз в 2014 году. Второй этап Вуэльты Испании-2020 завершится на протяженном спуске после вершины 1 категории.

Из Памплоны пелотон отправится на запад и преодолеет подъем 3 категории Пуэрто де Гиргильяно (Puerto de Guirguillano, отм. 725 м, перепад высот 355 м, протяженность 8,2 км, средний градиент 4,3%, максимальный градиент 10%).

Далее разворот на север. Через 40 км относительной равнины начнется следующий подъем 3 категории Пуэрто де Урбаса (Puerto de Urbasa, отм. 950 м, перепад высот 435 м, протяженность 9,2 км, средний градиент 4,7%, максимальный градиент 8%). Пройдя вершину подъема, велогонщики проедут еще 5 км по плоскогорью и отправятся на спуск протяженностью 10 км.

Последующие 20 км равнины приведут к подножию подъема 1 категории Альто де Сан Мигель де Аралар (Alto de San Miguel de Aralar, отм. 1215 м, перепад высот 750 м, протяженность 9,4 км, средний градиент 8%, максимальный градиент 15%). Участники Вуэльты Испании-2020 впервые окажутся на высоте более 1 км над уровнем моря.

Вершина подъема расположена за 16,9 км до финиша этапа в Лекунберри (Lekunberri, провинция Наварра, автономное сообщество Наварра), который впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании. Заключительные 16,9 км этапа - спуск, прерываемый небольшими тягунами.



22 октября, четверг. 3 этап: Лодоса - Лагуна Негра - Винуэса, 166,1 км

Лодоса (Lodosa, провинция Наварра, автономное сообщество Наварра) впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Среднегорный этап с финишем в подъем 1 категории.

Со старта пелотон отправится на юг и начнет подъем протяженностью 79 км с набором высоты около 1300 м, который завершится на вершине 3 категории Альто де Онкала (Alto de Oncala, отм. 1457 м, перепад высот 452 м, протяженность 17 км, средний градиент 2,7%, максимальный градиент 10%).

После спуска - 70 км по плоскогорью на отметках 1000 - 1200 м над уровнем моря до подножия заключительного подъема дня. Подъем 1 категории Лагуна Негра - Винуэса (Laguna Negra - Vinuesa, отм. 1735 м, перепад высот 505 м, протяженность 8,6 км, средний градиент 5,9%, максимальный градиент 10%).

Лагуна Негра - Венуэса (Laguna Negra - Vinuesa, провинция Сория, автономное сообщество Кастилия и Леон) впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.

Подъем начинается плавно на первых двух километрах, но чем далее, тем градиенты становятся всё больше и больше, достигая 10% на заключительном километре.

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