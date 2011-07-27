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Вуэльта Испании-2020. Альтиметрия маршрута

Вуэльта Испании-2020. Альтиметрия маршрута

 

 

Вуэльта Испании-2020

  

   Вуэльта Испании-2020 (Vuelta a Espana) стартует 20 октября 2020 года в Ируне в Стране Басков, Испания. Первая неделя испанского Гран-тура завершится во Франции на легендарной вершине Турмале в Пиренеях.

 

  Вторая неделя завершится в горах Астурии на ещё одной легендарной вершине - Англиру. Заключительная неделя Вуэльты Испании-2020 стартует с индивидуальной разделки по побережью Атлантического океана с финишем в подъем Мирадор де Эсаро. Заключительный горный финиш испанского Гран-тура состоится на Ла-Коватилье в горном массиве Сьерра-де-Бехар в центральной части Пиренейского полуострова.

 

   75-й выпуск Вуэльты Испании предлагает горный маршрут с 7 этапами, финиширующими в категорийный подъем. Организаторы продолжают поиски новых подъемов для финишей этапов, и в нынешней версии в маршруте такие подъёмы тоже появятся. Вуэльта Испании-2020 завершится в Мадриде 8 ноября спринтерским этапом.

 

Вуэльта Испании-2020. Альтиметрия маршрута

 

 

20 октября, вторник. 1 этап: Ирун - Аррате. Эйбар, 173 км

 

  

Вуэльта Испании-2020. Альтиметрия маршрута

Вуэльта Испании-2020. Альтиметрия маршрута

 

 

  Ирун (Irún, провинция Гипускоа, автономное сообщество Страна Басков) впервые принимает старт Вуэльты Испании, а один из этапов испанского Град-тура Ирун в последний раз стартовал в Ируне в 1969 году. Первый этап Вуэльты Испании-2020 с набором высоты 2500 м завершится финишем на небольшом спуске после вершины 1 категории.

 

Из Ируна, расположенного на севере Испании, пелотон отправится на запад вдоль побережья Бискайского залива и примерно через 50 км свернет вглубь Пиренейского полуострова и начнет плавно подниматься вверх до вершины подъема 3 категории, расположенной на 98 км маршрута.

 

  Первый подъем 3 категории на Вуэльте Испании-2020 - Пуэрто де Удана (Puerto de Udanaотм. 515 м, перепад высот 140 м, протяженность 6 км, средний градиент 2,3%, максимальный градиент 10%).

 

  Далее 15 км спуска до подножия подъема 3 категории Альто де Канпасар (Alto de Kanpazarотм. 440 м, перепад высот 275 м, протяженность 6,7 км, средний градиент 4,1%, максимальный градиент 10%).

 

  Последующие 30 км пересеченного рельефа приведут велогонщиков к первому промежуточному финишу на Вуэльте Испании-2020, после прохождения которого начнется подъем на вершину 3 категории Альто де Элхета (Alto de Elgetaотм. 450 м, перепад высот 325 м, протяженность 6,2 км, средний градиент 5,2%, максимальный градиент 10%).

 

 

 Далее спуск к Эйбару (Eibar), откуда начнется восхождение на заключительный подъем 1 этапа. Подъем 1 категории Альто де Аррате (Alto de Arrateотм. 570 м, перепад высот 410 м, протяженность 5,3 км, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 13%) - первый подъем 1 категории на Вуэльте Испании-2020.

 

Вершина подъема расположена за 2,5 км до финиша этапа в Аррате (Arrate, провинция Гипускоа, автономное сообщество Страна Басков). На финише этапа нейтрализация не действует. Победитель этапа становится первым обладателем красной майки лидера генеральной классификации, а также зеленой майки лидера классификации на Вуэльте Испании-2020. Главными фаворитами можно назвать Приможа Роглича, Тома Дюмулина, Ричарда Карапаса, Алехандро Вальверде и других.

 

В последний раз в Аррате (Эйбаре) финишировали на Вуэльте Испании-2012, тогда

 

На Аррате Альберто Контадор атаковал семь раз! И хотя каждая его атака закрывалась соперниками – Крисом Фрумом, Хоакимом Родригесом и Алехандро Вальверде, всем стало ясно, что Контадор по-настоящему вернулся. Правда, надергавшись, он не смог побороться за розыгрыш победы на этапе с Родригесом и Вальверде. Победителем стал Алехандро Вальверде, который сражался до последнего сантиметра, в то время как Пурито Родригес незадолго до финиша бросил крутить, и это стоило ему этапа. Вальверде также переоделся в красную лидерскую майку и заявил о том, что уже добился всего запланированного на этой гонке, и остальное будет для него лишь приятным бонусом.

 

 

 


21 октября, среда. 2 этап: Памплона - Лекунберри, 151,6 км

 

 

Вуэльта Испании-2020. Альтиметрия маршрута

Вуэльта Испании-2020. Альтиметрия маршрута


Памплона (Pamplona, административный центр провинции Наварра и автономного сообщества Наварра) принимала старт этапа Вуэльты Испании в последний раз в 2014 году. Второй этап Вуэльты Испании-2020 завершится на протяженном спуске после вершины 1 категории.

 

  Из Памплоны пелотон отправится на запад и преодолеет подъем 3 категории  Пуэрто де Гиргильяно (Puerto de Guirguillanoотм. 725 м, перепад высот 355 м, протяженность 8,2 км, средний градиент 4,3%, максимальный градиент 10%).

 

  Далее разворот на север. Через 40 км относительной равнины начнется следующий подъем 3 категории Пуэрто де Урбаса (Puerto de Urbasaотм. 950 м, перепад высот 435 м, протяженность 9,2 км, средний градиент 4,7%, максимальный градиент 8%). Пройдя вершину подъема, велогонщики проедут еще 5 км по плоскогорью и отправятся на спуск протяженностью 10 км.

 

 

   Последующие 20 км равнины приведут к подножию подъема 1 категории Альто де Сан Мигель де Аралар (Alto de San Miguel de Aralarотм. 1215 м, перепад высот 750 м, протяженность 9,4 км, средний градиент 8%, максимальный градиент 15%). Участники Вуэльты Испании-2020 впервые окажутся на высоте более 1 км над уровнем моря.

 

Вуэльта Испании-2020. Альтиметрия маршрута

 

 

Вершина подъема расположена за 16,9 км до финиша этапа в Лекунберри (Lekunberri, провинция Наварра, автономное сообщество Наварра), который впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании. Заключительные 16,9 км этапа - спуск, прерываемый небольшими тягунами.

 

 


22 октября, четверг. 3 этап: Лодоса - Лагуна Негра - Винуэса, 166,1 км

 

 

Вуэльта Испании-2020. Альтиметрия маршрута

Вуэльта Испании-2020. Альтиметрия маршрута

 

 

 

  Лодоса (Lodosa, провинция Наварра, автономное сообщество Наварра) впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Среднегорный этап с финишем в подъем 1 категории.

 

  Со старта пелотон отправится на юг и начнет подъем протяженностью 79 км с набором высоты около 1300 м, который завершится на вершине 3 категории Альто де Онкала (Alto de Oncalaотм. 1457 м, перепад высот 452 м, протяженность 17 км, средний градиент 2,7%, максимальный градиент 10%).

 

  После спуска - 70 км по плоскогорью на отметках 1000 - 1200 м над уровнем моря до подножия заключительного подъема дня. Подъем 1 категории  Лагуна Негра - Винуэса (Laguna Negra - Vinuesaотм. 1735 м, перепад высот 505 м, протяженность 8,6 км, средний градиент 5,9%, максимальный градиент 10%).

 

  Лагуна Негра - Венуэса (Laguna Negra - Vinuesa, провинция Сория, автономное сообщество Кастилия и Леон) впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.

 

  Подъем начинается плавно на первых двух километрах, но чем далее, тем градиенты становятся всё больше и больше, достигая 10% на заключительном километре.

 

 

 

1 - 3 этапы   4 - 6 этапы   7 - 9 этапы   10 - 12 этапы   13 - 15 этапы   16 - 18 этапы   19 - 21 этапы  

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Теги к статье: Вуэльта Испании-2020 Гран-тур Испания альтиметрия маршрут маршрут Вульты Испании расписание Вуэльта Испании Vuelta a Espana превью

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  1. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 08:03 | Регистрация: 20.06.2019

    Турмале, Англиру) Вуэльта по именам подъемов точно впереди в этом году)

  2. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 08:24 | Регистрация: 27.07.2011

    судя по расстановке этапов орги решили решить судьбу майки в первые 7мь этапов

    а там можно и отменять гонку то есть продолжение.

    ну и правильно

    а то мог и спринтер условный выиграть вуелту

     

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Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • rude_rider
    Вуэльта Испании-2020. Альтимет ... (2)
    rude_rider-Фото

    судя по расстановке этапов орги решили решить судьбу майки в первые 7мь этапов

    а там можно и отменять гонку то есть продолжение.

    ну и правильно

    а то мог и спринтер условный выиграть вуелту

     

  • Ice
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (8)
    Ice-Фото

    Цитата: patar
    И Бора снова вторая))) и в Бельгии, кстати, тоже, если штрафа не считать.
    Но все равно, сегодня я в который раз увидел, кто такой Саган. Могу сказать, что всяким там Демарам и Беннетам до его уровня еще расти и расти, несмотря  даже на их победы.

    Знаете, им не дорасти. Это Саган, а не какие-то там чистые спринтеры))) В свое время воевал с топовым Кэвом, сейчас лучше других сражается с топовым Демаром. Целая эпоха прошла, а Петя все еще хорош)

  • Ice
    Вуэльта Испании-2020. Альтимет ... (2)
    Ice-Фото

    Турмале, Англиру) Вуэльта по именам подъемов точно впереди в этом году)

  • Semen057
    Первая победа Петера Сагана на ... (5)
    Semen057-Фото

    Ну, наконец-то !!!!clapping

  • VeloliveTeam
    Scheldeprijs-2020 (5)
    VeloliveTeam-Фото
    Команда Trek-Segafredo в твиттере сообщила, что Педерсен во время гонки почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии. Вместе с командой решили, что ему лучше поберечься перед Туром Фландрии и сойти.
  • patar
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (8)
    patar-Фото

    И Бора снова вторая))) и в Бельгии, кстати, тоже, если штрафа не считать.

    Но все равно, сегодня я в который раз увидел, кто такой Саган. Могу сказать, что всяким там Демарам и Беннетам до его уровня еще расти и расти, несмотря  даже на их победы.

  • patar
    Scheldeprijs-2020 (5)
    patar-Фото

    А кто знает, что с Педерсоном из Трека, почему сошел?

    И смотрел повтор, вроде, не заметил, чтобі Аккерман по кривой ехал...хз. трудно сказать. но вроде зря его так.

  • василий
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (4)
    василий-Фото
    самое главное не будет нудного не интересного спринта
  • 4ndrew
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (8)
    4ndrew-Фото
    Цитата: Серафим
    Как ни странно, Саган после вчерашнего был все равно силен сегодня. Но опять в одиночку. И ошибся, сев за слабым сейчас Гавирией, четвертым . Гавирия ускорения не дал, Саган начал метаться из стороны в сторону и, конечно проиграл.
    Да, мне тоже показалось что он пристроился совсем не туда, потом решил сменить фланг и упустил момент из-за опустившегося разгоняющего Демара
  • Rasmussen
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (4)
    Rasmussen-Фото
    В прошлом году, когда Луценко выиграл мемориал Марко Пантани, дороги в окрестностях Чезенатико местами были узкие, с плохим покрытием. Не знаю, как проложен маршрут в данном случае. Этап длиною в 204 км по таким дорогам и по такому рельефу потребует пять часов сплошной концентрации. Кройшвайк еще в понедельник, в день отдыха, отметил этот этап как бросающий вызов амбициям генеральщиков, даже если он пройдет без атак.

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