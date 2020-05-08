Приглашения на Вуэльту Испании-2020

- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Вчера, 15:03
Организаторы Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)-2020 объявили названия велокоманд, получивших приглашения на испанский Гран-тур. Вуэльта Испании-2019 стартует 20 октября и финиширует в Мадриде 8 ноября. Автоматически в гонке участвует 19 велокоманд Мирового Тура и команда Total Direct Energie (Fra), как лидер командного рейтинга UCI ProTeams 2019 года. Wild card позволят выйти на старт Вуэльты Испании-2020 следующим командам:
Caja Rural-Seguros RGA (ESP)
Burgos - BH (ESP)
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