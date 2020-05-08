Приглашения на Вуэльту Испании-2020

Недавно, пару-тройку месяцев назад, была обстоятельная статья-интервью с мистером Эрнесто, в которой он ну просто уничижительно говорил о всех других производителях карбоновых рам. Что все гонятся за дешевизной, массовостью, используют в производстве своих рам некачественный карбон, не так его формуют, не так запекают и т.п. В качестве примера бросал на пол своего кабинета кусочек карбона собственного производства и кого-то из конкурентов. И доказывал, что по звуку, с которым ударяется о пол карбон, по траектории отскока от пола, можно сразу сделать вывод, что его карбон превосходит конкурентов. Подводя к тому, что он всегда был, есть и будет пионером и законодателем мод в производстве карбоновых рам. И никто с ним не сравнится по качеству.