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Приглашения на Вуэльту Испании-2020

Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)Организаторы Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)-2020 объявили названия велокоманд, получивших приглашения на испанский Гран-тур. Вуэльта Испании-2019 стартует 20 октября и финиширует в Мадриде 8 ноября. Автоматически в гонке участвует 19 велокоманд Мирового Тура и команда Total Direct Energie (Fra), как лидер командного рейтинга UCI ProTeams 2019 года. Wild card позволят выйти на старт Вуэльты Испании-2020 следующим командам:
Caja Rural-Seguros RGA (ESP)
Burgos - BH (ESP)

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Wild card Мировой Тур приглашения команд

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Комментарии

  • VeloVelo
    Патрик Лефевр: «Если в этом го ... (4)
    VeloVelo-Фото

    "Урежут осетра" - интересный оборот.
    Как филолог филолога спрашиваю - Откуда взяли, колитесь? ;)

  • RVL
    Тадей Погачар продлил контракт ... (3)
    RVL-Фото
    А что с Ару? Или с Погачаром ?....на данный момент...ну на Ремко верно ставят и на пару "Ванов"..Фрумм? ...ваши ставки на коэффы как аналитика
  • Camel
    Тадей Погачар продлил контракт ... (3)
    Camel-Фото

    Размах, однако! На Ару тоже ставили чуть ли не "ва-банк". И чем кончилось?

  • Adriano
    Патрик Лефевр: «Если в этом го ... (4)
    Adriano-Фото

    Ой та прям. Урежут осетра гонщикам втрое,неужный и дублирующий стафф повыгоняют и будет бюджет не 20млн евро, а 8-10 и опять на волне послекарантинного роста полезут спонсоры из всех щелей. Но однозначно команды должны быть более гибче и прогибистее или уйдут в забвение. А Инеос как был на вершине так и будет

  • RVL
    У компании Colnago новый владе ... (14)
    RVL-Фото

    Гоняли на нем ну не топы. В последние лет 15-20. Ждем Кольнаго под топовой командой. Ибо смысл.

  • RVL
    У компании Colnago новый владе ... (14)
    RVL-Фото

    Конта не гонял на Кольнаго, да и Фруму полагаю, не особо важно на чем молотить. Как Квикам всем на Спеше , и Боре. Скотт , Каньон Мерида и тд...ну может и звенят слегка иначе при отскоке от паркета, но продаются видимо получше

  • AvA
    У компании Colnago новый владе ... (14)
    AvA-Фото

    Недавно, пару-тройку месяцев назад, была обстоятельная статья-интервью с мистером Эрнесто, в которой он ну просто уничижительно говорил о всех других производителях карбоновых рам. Что все гонятся за дешевизной, массовостью, используют в производстве своих рам некачественный карбон, не так его формуют, не так запекают и т.п. В качестве примера бросал на пол своего кабинета кусочек карбона собственного производства и кого-то из конкурентов. И доказывал, что по звуку, с которым ударяется о пол карбон, по траектории отскока от пола, можно сразу сделать вывод, что его карбон превосходит конкурентов. Подводя к тому, что он  всегда был, есть и будет пионером и законодателем мод в производстве карбоновых рам. И никто с ним не сравнится по качеству.

  • RVL
    У компании Colnago новый владе ... (14)
    RVL-Фото

    Я ничего не имею против кольнаго, но в чем суть его? Стандартные рамы на стандартных группах. Похоже дело не в коне, а в жокеях

  • RVL
    У компании Colnago новый владе ... (14)
    RVL-Фото
    5 лет выходит)
  • SportSpirit
    Во время карантина было провед ... (1)
    SportSpirit-Фото

    "Мы доверяем своим спортсменам") 

     

    Пора разрабатывать виртуальные допинг-тесты) 

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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