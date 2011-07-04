Примож Роглич - победитель Вуэльты Испании-2020

Примож Роглич - двукратный победитель Вуэльты Испании



Примож Роглич стал двукратным победителем Вуэльты Испании, одержав победу на испанском Гранд-туре второй год подряд. 31-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma выиграл четыре этапа Вуэльты Испании-2020.

Он надел красную майку лидера после победы на 1-м этапе, потерял её после 6-го этапа. Он выиграл 8-й этап с финишем на Альто де Монкальвильо , а красную майку вернул после победы на 10-м этапе и снова потерял её на этапе с финишем на Англиру.

Выиграв индивидуальную гонку на время с финишем в подъём Мирадор де Эсаро на 13-м этапе, Примож Роглич вновь облачился в красную майку и удержал лидерство в общем зачёте уже до финала в Мадриде.

В генеральной классификации Примож Роглич опередил на 24 секунды эквадорского велогонщика команды Ineos Grenadiers Ричарда Карапаса и на 1:15 британского велогонщика команды EF Pro Cycling Хью Карти.



Помимо красной майки лидера генеральной классификации Примож Роглич стал первым за 43 года испанского Гранд-тура гонщиком, удержавшим с первого до последнего этапа зелёную майку лучшего в классификации по очкам. Он также стал первым в истории Вуэльты Испании гонщиком, выигравшим два года подряд красную и зелёную майки.



За месяц до старта на Вуэльте Испании-2020 Примож Роглич поднялся на вторую ступень подиума Тур де Франс-2020, а 16 дней до старта испанского Гранд-тура стал победителем классики - Монумента велоспорта Льеж-Бастонь-Льеж.



Примож Роглич заработал 1726 очков очков в индивидуальный зачёт Мирового рейтинга UCI на Вуэльте Испании-2020 и возглавил рейтинг по итогам сезона.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport



Примож Роглич: "Мы с товарищами по команде боролись за победу в Вуэльте Испании каждый день. Очень горжусь нашим выступлением и тем, чего мы достигли. Все три недели я чувствовал, что всё ещё нахожусь в хорошей форме. Счастлив, что так закончил сезон. Сейчас у меня будет перерыва, но потом мы с командой начнём строить планы на 2021 год. У меня всё ещё остаётся несколько целей, которые хочу достичь в карьере. Есть велогонки, в которых я ещё не побеждал, есть вызовы. Они дают мне огромную мотивацию на ближайшие годы.



Конечно, победа на Вуэльте Испании в 2019 была особенной, потому что она стала моей первой победой на Гранд-туре. Тем не менее, нынешнюю победу я оцениваю очень высоко, потому что она - часть великолепного моего великолепного сезона.

Мы должны быть довольны тем, что смогли проехать Вуэльту в этом году, учитывая ситуацию в мире. Поэтому хотел бы поблагодарить организаторов Вуэльты Испании - они сделали всё возможное, чтобы мы смогли проехать гонку в ноябре. Организация была отличной.

Я наслаждался каждым днём Вуэльты. Благодарю всех гонщиков, особенно моих товарищей по команде. Я также получил огромную поддержку из дома, от моей семьи".



Гриша Нирманн, спортивный директор команды Jumbo-Visma: "Подготовка к Вуэльте Испании отличалась от той, к которой мы привыкли. Возможно, она была не оптимальной, но это относится ко всему пелотону. Мы не знали, от чего отталкиваться.

Оглядываясь назад, думаю, мы можем быть довольны тем, как провели гонку. 4 победы на этапах и победа в генеральной классификации. Конечно, Вуэльта Испании-2020 стала для нас успешной. Мы стартовали с топовым фаворитом в лице Приможа. Он боролся после разочарования от програнного Тур де Франс-2020. На чемпионате мира он был не в лучшей форме, но на Льеж-Бастонь-Льеж было видно, что он снова очень мотивирован. Сезон был долгим, он проехал его от начала до конца.



Второй год подряд Примож - гонщик №1 в мире. Он может выигрывать разные по структуре велогонки, и он всегда готов работать для команды. Это говорит обо всём. Он абсолютный победитель, с которым можно великолепно работать.



Думаю, мы показали на Вуэльте Испании-2020, что мы - лучшая команда. Такие ребята как Пауль (Мартенс), Леннард (Хофстеде), Йонас (Вингегорд) превозшли себя. Когда Приможу было трудно, мы всегда обеспечивали ему поддержку. Как команда, мы сделали огромный шаг вперёд. Мы можем назвать себя лучшей велокомандой в мире. Я горжусь тем, чего мы достигли, какой путь в развитии прошли за последние годы. Эта победа увенчала очень странный год, но она стала вершиной сезона".





