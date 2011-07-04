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Примож Роглич - победитель Вуэльты Испании-2020

Примож Роглич - двукратный победитель Вуэльты Испании

 


  Примож Роглич стал двукратным победителем Вуэльты Испании, одержав победу на испанском Гранд-туре второй год подряд. 31-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma выиграл четыре этапа Вуэльты Испании-2020.

 

  Он надел красную майку лидера после победы на 1-м этапе, потерял её после 6-го этапа. Он выиграл 8-й этап с финишем на Альто де Монкальвильо , а красную майку вернул после победы на 10-м этапе и снова потерял её на этапе с финишем на Англиру.

 

  Выиграв индивидуальную гонку на время с финишем в подъём Мирадор де Эсаро на 13-м этапе, Примож Роглич  вновь облачился в красную майку и удержал лидерство в общем зачёте уже до финала в Мадриде.

 

  В генеральной классификации Примож Роглич опередил на 24 секунды эквадорского велогонщика команды Ineos Grenadiers Ричарда Карапаса и на 1:15 британского велогонщика команды EF Pro Cycling Хью Карти.


  Помимо красной майки лидера генеральной классификации Примож Роглич стал первым за 43 года испанского Гранд-тура гонщиком, удержавшим с первого до последнего этапа зелёную майку лучшего в классификации по очкам.  Он также стал первым в истории Вуэльты Испании гонщиком, выигравшим два года подряд красную и зелёную майки.


  За месяц до старта на Вуэльте Испании-2020 Примож Роглич поднялся на вторую ступень подиума Тур де Франс-2020, а 16 дней до старта испанского Гранд-тура стал победителем классики - Монумента велоспорта Льеж-Бастонь-Льеж.


  Примож Роглич заработал 1726 очков очков в индивидуальный зачёт Мирового рейтинга UCI на Вуэльте Испании-2020 и  возглавил рейтинг по итогам сезона.

 

 

Примож Роглич - победитель Вуэльты Испании-2020

Примож Роглич - победитель Вуэльты Испании-2020

Примож Роглич - победитель Вуэльты Испании-2020

Примож Роглич - победитель Вуэльты Испании-2020

Примож Роглич - победитель Вуэльты Испании-2020

 Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

 


  Примож Роглич: "Мы с товарищами по команде боролись за победу в Вуэльте Испании каждый день. Очень горжусь нашим выступлением и тем, чего мы достигли. Все три недели я чувствовал, что всё ещё нахожусь в хорошей форме. Счастлив, что так закончил сезон. Сейчас у меня будет перерыва, но потом мы с командой начнём строить планы на 2021 год. У меня всё ещё остаётся несколько целей, которые хочу достичь в карьере. Есть велогонки, в которых я ещё не побеждал, есть вызовы. Они дают мне огромную мотивацию на ближайшие годы.


  Конечно, победа на Вуэльте Испании в 2019 была особенной, потому что она стала моей первой победой на Гранд-туре. Тем не менее, нынешнюю победу я оцениваю очень высоко, потому что она - часть великолепного моего великолепного сезона.

 

  Мы должны быть довольны тем, что смогли проехать Вуэльту в этом году, учитывая ситуацию в мире. Поэтому хотел бы поблагодарить организаторов Вуэльты Испании - они сделали всё возможное, чтобы мы смогли проехать гонку в ноябре. Организация была отличной.

 

  Я наслаждался каждым днём Вуэльты. Благодарю всех гонщиков, особенно моих товарищей по команде. Я также получил огромную поддержку из дома, от моей семьи".


  Гриша Нирманн, спортивный директор команды Jumbo-Visma: "Подготовка к Вуэльте Испании отличалась от той, к которой мы привыкли. Возможно, она была не оптимальной, но это относится ко всему пелотону. Мы не знали, от чего отталкиваться.

 

  Оглядываясь назад, думаю, мы можем быть довольны тем, как провели гонку. 4 победы на этапах и победа в генеральной классификации. Конечно, Вуэльта Испании-2020 стала для нас успешной. Мы стартовали с топовым фаворитом в лице Приможа. Он боролся после разочарования от програнного Тур де Франс-2020. На чемпионате мира он был не в лучшей форме, но на Льеж-Бастонь-Льеж было видно, что он снова очень мотивирован. Сезон был долгим, он проехал его от начала до конца.


  Второй год подряд Примож - гонщик №1 в мире. Он может выигрывать разные по структуре велогонки, и он всегда готов работать для команды. Это говорит обо всём. Он абсолютный победитель,  с которым можно великолепно работать.


  Думаю, мы показали на Вуэльте Испании-2020, что мы - лучшая команда. Такие ребята как Пауль (Мартенс), Леннард (Хофстеде), Йонас (Вингегорд) превозшли себя. Когда Приможу было трудно, мы всегда обеспечивали ему поддержку. Как команда, мы сделали огромный шаг вперёд. Мы можем назвать себя лучшей велокомандой в  мире. Я горжусь тем, чего мы достигли, какой путь в развитии прошли за последние годы. Эта победа увенчала очень странный год, но она стала вершиной сезона".


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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2020 Гранд-тур гонка Мирового тура

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 11:11 | Регистрация: 4.07.2011

    ALBERTO CONTADOR: INEOS HAVE LET RICHARD CAPARAZ DOWN, NOBODY IS TESTING PRIMOZ ROGLIC

    Всё этим сказано и он совершенно прав

    Инеос подвёл карапаза и никто не дергал роглича

    Но это Альберто...такие долго не рождаются вновь.

  2. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 12:51 | Регистрация: 27.07.2011

    Рогла с таким бензинчиком мог поболее этапов взять.такое ощущение что форма из ушей лезет)) Как и погачар в принципе.ни одного дня без кризиса. Да и вся джумбо на том же высокооктановом едет. Хотя скорее всего это другие стали слабее.

  3. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 13:15 | Регистрация: 22.05.2013

    Упомянул каких-то левых ребят, про Кусса не сказал. Человек был тенью Роглича на многих ключевых подъемах.

    Победа трудовая, всегда на максимуме, практически без запаса. От этого она еще ценнее. Мое личное мнение, уровень Вуэльты был не самый высокий, и спадающей формы Роглича хватило, на руку сыграла и слабая третья неделя. Хочется нормального сезона следующего, чтобы команды спланировали свои гонки, подвели гонщиков к грандтурам. 

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Комментарии

  • velodoctor
    Примож Роглич - победитель Вуэ ... (3)
    velodoctor-Фото

    Упомянул каких-то левых ребят, про Кусса не сказал. Человек был тенью Роглича на многих ключевых подъемах.

    Победа трудовая, всегда на максимуме, практически без запаса. От этого она еще ценнее. Мое личное мнение, уровень Вуэльты был не самый высокий, и спадающей формы Роглича хватило, на руку сыграла и слабая третья неделя. Хочется нормального сезона следующего, чтобы команды спланировали свои гонки, подвели гонщиков к грандтурам. 

  • rude_rider
    Примож Роглич - победитель Вуэ ... (3)
    rude_rider-Фото
    Рогла с таким бензинчиком мог поболее этапов взять.такое ощущение что форма из ушей лезет)) Как и погачар в принципе.ни одного дня без кризиса. Да и вся джумбо на том же высокооктановом едет. Хотя скорее всего это другие стали слабее.
  • Earl57
    Итоги Вуэльты Испании-2020 по ... (10)
    Earl57-Фото

    Цитата: Адриен
    Легенда - без сомнения, но от этого награждения - на мой взгляд - ему следовало бы отказаться. Пусть не от титула, но от НАГРАЖДЕНИЯ на подиуме. Формально - всё по делу, а по существу... Если еще вспомнить эти сальбутамоловые делишки - то перемена Кобо на Фрума выглядит как-то непорядочно... Лучше всё проводить не так гласно.

    А как вы себе это представляете?

    Приходит Фрум на процедуру регистрации перед гонкой. Поднимается на помост, отмечается на камеру видеорегистрации. И тут ведущий говорит ему: "Вот тут вам приз за Вуэльту-2011, возьмите его". Как должен на это реагировать Фрум? Сказать "Нет, нет, не надо. Лучше сделать это негласно, без публики"? И картинно отпихивать от себя этот приз?

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Итоги Вуэльты Испании-2020 по ... (10)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Адриен
    Легенда - без сомнения, но от этого награждения - на мой взгляд - ему следовало бы отказаться. Пусть не от титула, но от НАГРАЖДЕНИЯ на подиуме. Формально - всё по делу, а по существу... Если еще вспомнить эти сальбутамоловые делишки - то перемена Кобо на Фрума выглядит как-то непорядочно... Лучше всё проводить не так гласно.
    Цитата: Адриен
    Легенда - без сомнения, но от этого награждения - на мой взгляд - ему следовало бы отказаться. Пусть не от титула, но от НАГРАЖДЕНИЯ на подиуме. Формально - всё по делу, а по существу... Если еще вспомнить эти сальбутамоловые делишки - то перемена Кобо на Фрума выглядит как-то непорядочно... Лучше всё проводить не так гласно.
    Полностью поддерживаю
  • motte
    Примож Роглич - победитель Вуэ ... (3)
    motte-Фото

    ALBERTO CONTADOR: INEOS HAVE LET RICHARD CAPARAZ DOWN, NOBODY IS TESTING PRIMOZ ROGLIC

    Всё этим сказано и он совершенно прав

    Инеос подвёл карапаза и никто не дергал роглича

    Но это Альберто...такие долго не рождаются вновь.

  • Ернат
    Трансферные новости пелотона-2 ... (80)
    Ернат-Фото

    Цитата: Ayrton
    По Лопесу ладно, наёмный гонщик.
    Но как в Астане решили отпустить Луценко!? По факту сильнейший казахстанский велогонщик. Или он сам решил сменить обстановку? 

     

    а это точная информация? ссылка есть на источник?

  • Ернат
    Итоги Вуэльты Испании-2020 по ... (10)
    Ернат-Фото

    Нам чуть чуть не хватило до 20, иза этого коранавируса((( и схода гонщиков 

  • dmar
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (113)
    dmar-Фото
    Ван Арт, который вез в гору пелотон, походу выигрывая финишные спринты и проигрывая горную разделку только горняку-раздельщику и феномену Погочару.

    Не знаю как будет ехать многодневку Эвенпул, но Погочар и Ван Арт как с другой реальности...
  • tiuteamd
    Итоги Вуэльты Испании-2020 по ... (10)
    tiuteamd-Фото

    Цитата: AmLoket
    Теперь хотелось бы знать, какая нация победила по итогам сезона. Неужто Словения? Где население всего 2 млн?

     

    1
    SLOVENIA
    SLO
    9479
    2
    FRANCE
    FRA
    9326.83
    3
    BELGIUM
    BEL
    8560

    16
    RUSSIAN FEDERATION
    RUS
    2540

    23
    KAZAKHSTAN
    KAZ

    29
    UKRAINE
    UKR
    988.01

  • SportSpirit
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (113)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: Shalam s Urala

    ...

    примите уже протокол как единственную реальность

    ...

     

    За исключением Армстронга) потому что Лэнс из другой реальности!

     

    А из героев сегодняшнего дня лучше всех это сделал Роглич, на счет принятия протокола) для многих "казус" на Планш-де-Белфий мог бы стать нокдауном. А этот "прыгун-колесник" встал, поздравил победителя и поехал дальше! За бонификациями)

     

    Кстати, победу на LBL Роглич посвятил ван Арту, подразумевая журналисткие домыслы, что, мол, Примож не подвез Ваута на ЧМ. У них там своя атмосфера) 

     

     

     

     

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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