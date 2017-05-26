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Марк Солер – победитель 2 этапа Вуэльты Испании-2020

Марк Солер, Примож Роглич, Ричард Карапас, Энрик Мас, Том Дюмулин о 2-м этапе Вуэльты Испании-2020

 

 

 

  26-летний испанский велогонщик команды Movistar Марк Солер одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура, выиграв 2-й этап Вуэльты Испании-2020. Отрыв дня сформировался в гонке через 16 км после старта, но никому из гонщиков отрыва не удалось побороться за победу на этапе с прохождением двух подъёмов 3-й категории и подъёмом 1-й категории.

 

Credits: Unipublic / Luis Ángel Gómez

 

 

 За 65 км до финиша испанская велокоманда Movistar резко взвинтила темп, просеяв пелотон. Жертвами этого ускорения стали, в том числе Гийом Мартан (Cofidis) и Крис Фрум (Ineos Grenadiers). К подножию финального подъёма 1-й категории гонщики отрыва были пойманы пелотоном. Марк Солер вместе с товарищами по команде задавал скорость на подъёме. Луис-Леон Санчес (Astana) атаковал за 23 км до финиша, но далеко уехать ему не удалось, за 19 км он вернулся в пелотон.

 

  Вершину подъема 1 категории Альто де Сан Мигель де Аралар (Alto de San Miguel de Aralar, отм. 1215 м, перепад высот 750 м, протяженность 9,4 км, средний градиент 8%, максимальный градиент 15%) первым прошёл Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), благодаря чему стал обладателем гороховой майки лидера горной классификации Вуэльты Испании-2020.

 

  Помимо Карапаса в первой группе были ещё 8 гонщиков – Марк Солер и его товарищи по команде Movistar Энрик Мас и Алехандро Вальверде, Примож Роглич и Сепп Кусс (Jumbo-Visma), Дэн Мартин (Israel Start-Up Nation), Эстебан Чавес (Mitchelton-Scott) и Хью Карти (EF Pro Cycling). Марк Солер атаковал на спуске, пока его соперники следили за Вальверде и Масом. За 10 км преимущество Солера составляло 13 секунд.

 

Гонщикам, находящимся за группой красной майки, пришлось за 12 км до финиша лавировать среди оказавшихся на дороге пони. К счастью, никто не пострадал.

Марк Солер – победитель 2 этапа Вуэльты Испании-2020

 Марк Солер – победитель 2 этапа Вуэльты Испании-2020

Марк Солер – победитель 2 этапа Вуэльты Испании-2020

 

 

  На последних 5 км у Марка Солера было в запасе уже 20 секунд. Он в одиночку пересёк линию финиша, опередив группу ближайших преследователей на 19 секунд. Примож Роглич (Jumbo-Visma) финишировал вторым и сохранил красную майку лидера.

 

Марк Солер – победитель 2 этапа Вуэльты Испании-2020

 

  Марк Солер (Movistar): «Я очень счастлив, потому что мы ехали по домашним дорогам. Этот этап мы очень хотели выиграть, изучали дороги на этой неделе. Я впервые побеждаю на этапе Гранд-тура, очень рад. Вся тяжёлая работа, которую проводил в этот трудный год, себя оправдала. Мы знали этот подъём. Карлос Верона задал высокую скорость. А потом я поехал так быстро, как только мог. Если бы меня догнали, возможно, выиграть бы мог Алехандро. Когда я создал просвет, меня хотели вернуть, чтобы я помогал Вальверде и Масу, но я ехал вдвое быстрее, не тормозил и удержался впереди до финиша».

 

Марк Солер – победитель 2 этапа Вуэльты Испании-2020

Credits: Unipublic / Luis Ángel Gómez

 

  Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Ещё один великолепный результат. Этап был трудным и нервным из-за ветра. Команда фантастически контролировала ситуацию, держала меня на хорошей позиции. Movistar на подъёме поехали очень быстро, но Сепп и Джордж смогли выдержать. Скорость была очень высокой. В конце уехал Солер. Он заслужил победу. Это домашняя гонка для Movistar. Мы знаем, что они очень сильны, сегодня мы это почувствовали. Они ехали великолепно».

Марк Солер – победитель 2 этапа Вуэльты Испании-2020

Credits: Unipublic / Luis Ángel Gómez

 

  Ричард Карапас (Ineos Grenadiers): «Команда сегодня великолепно отработала перед подъёмом Сан-Мигель-де-Аралар, где я попробовал атаковать, но атака не удалась. Мы боролись за победу на этапе с сильнейшим соперниками. Результат этапа хороший. Общий итог положительный. Ощущения великолепные, мы высоко в общем зачёте. Гороховая майка – приятный приз, но самое главное – борьба за красную майку».

 

  Энрик Мас (Movistar): «Чувствую себя отлично. К тому же сегодня в команду пришла победа. Мы в ней нуждались. Мы боролись за неё. Арриета (Хосе-Луис), спортивный директор, и Иманол Эрвити родом из этих мест. И наша команда базируется здесь. Поэтому мы хорошо знали маршрут, это сыграло в нашу пользу. Оглядываясь на этот сезон, можно сказать, что нам не хватало уверенности. Мы хорошо начали на Майорке, но потом, по необъяснимым причинам результаты не приходили. На Туре мы вернули уверенность, а здесь нашли то, в чём нуждались».

 

  Том Дюмулин (Jumbo-Visma): «Нет ноги, чтобы бороться с сильнейшими. Нет сил, я просто пустой. Кажется, сейчас начинает сказываться результат плотного графика последних месяцев. Но самое важное, что мы всё лидируем, команда очень сильна. На Тур де Франс я показал, что могу быть полезным команде в роли помощника».

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Теги к статье: Марк Солер Movistar Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2020 Гранд-тур гонка Мирового тура

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  1. Имя: Павел

    Gottliche_Recht

    Сегодня, 01:04 | Регистрация: 26.05.2017

    И тут Солера хотели вернуть. К счастью, таки смог одержать свою победу.

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2020?

Комментарии

  • Gottliche_Recht
    Марк Солер – победитель 2 этап ... (1)
    Gottliche_Recht-Фото

    И тут Солера хотели вернуть. К счастью, таки смог одержать свою победу.

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (21)
    EL-Fenomeno-Фото

    Марк Солер отлично отСОЛИРовал на спуске, и как награда - победа на этапе + бонус (замкнул ТОП-10 генерала). Пока что на Вуэльте ОТРЫВщикам никаких шансов...не то что на Джиро(

    Цитата: Earl57
    Стадо пони в дополнение к мотоциклистам, бачкам и собакам))

    Но согласитесь, Оля, лошадки были очень симпатишными)) А какой лес в осенних красках... good

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Бен дважды молорик: вчера отпахал, но Тратник оказался чуток сильне, и сегодня тоже намаялся впереди, но отъехал когда надо (и нужно). Давненько эНТиТи не побеждали на этапах.
    Генеральщики действительно как то подвели и даже разочеровали. А вот кто ещё молодец, так это другой португэзе Гуэрейро - взял 80 очков и синяя майка снова на нём) Висконти как то под_забил или банально не смог с ним поБроться((

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (14)
    velodoctor-Фото

    Смотрел только конец этапа, де Гент так много работал, атаковал даже, я почему-то был уверен что он работает на Ванхауке. Может у молодого гонщика в конце не пошло.



    Я к тому, что если б Де Гент чуть экономнее ехал, возможно мог бы получше выглядеть в финале. 

  • Gottliche_Recht
    Маршрут 20-го этапа Джиро д’Ит ... (7)
    Gottliche_Recht-Фото
    Цитата: Серафим
     Ты смотри, какие французы хитровыдуманные, свой Тур провели полностью, а как на пару горок пустить Джиро - так сразу антиковидные меры и низзя.
    Какое отношение ASO имеет к французским властям?
  • patar
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (7)
    patar-Фото

    Все так уныло целую Джиро, что уже нет надежды, что кто-то дернет

  • MVDP
    Маршрут 20-го этапа Джиро д’Ит ... (7)
    MVDP-Фото
    Ну как бы они и Рубэ отменили.
  • Rasmussen
    Маршрут 20-го этапа Джиро д’Ит ... (7)
    Rasmussen-Фото
    Цитата: zhekinson
    Французские власти забрали разрешение на проведение гонки по их дорогам

     
    а на Вуэльте ведь тоже запланирован в это воскресенье заезд на территорию Франции,выходит теперь и Турмале отменят?...
    Вот тут-то и многое прояснится, ведь организатор Тур де Франс ASO также является организатором Вуэльты через Unipublic. Если Вуэльта поедет на Турмале, в то время как Джиро осталась без финальных французских гор - возникнут вопросы. Может быть, скажут, мол, Турмале и Изоар в разных департаментах, и правила соотвественно другие
  • pac1ent
    AG Driedaagse Brugge-De Panne- ... (7)
    pac1ent-Фото

    Операторы как обычно... Камеру протирают...

  • Альоша Шац
    Маршрут 20-го этапа Джиро д’Ит ... (7)
    Альоша Шац-Фото
    Надо было тогда четверное делать,чтобы компенсировать

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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