 Марк Солер – победитель 2 этапа Вуэльты Испании-2020

Марк Солер, Примож Роглич, Ричард Карапас, Энрик Мас, Том Дюмулин о 2-м этапе Вуэльты Испании-2020

26-летний испанский велогонщик команды Movistar Марк Солер одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура, выиграв 2-й этап Вуэльты Испании-2020. Отрыв дня сформировался в гонке через 16 км после старта, но никому из гонщиков отрыва не удалось побороться за победу на этапе с прохождением двух подъёмов 3-й категории и подъёмом 1-й категории.

Credits: Unipublic / Luis Ángel Gómez

За 65 км до финиша испанская велокоманда Movistar резко взвинтила темп, просеяв пелотон. Жертвами этого ускорения стали, в том числе Гийом Мартан (Cofidis) и Крис Фрум (Ineos Grenadiers). К подножию финального подъёма 1-й категории гонщики отрыва были пойманы пелотоном. Марк Солер вместе с товарищами по команде задавал скорость на подъёме. Луис-Леон Санчес (Astana) атаковал за 23 км до финиша, но далеко уехать ему не удалось, за 19 км он вернулся в пелотон.

Вершину подъема 1 категории Альто де Сан Мигель де Аралар (Alto de San Miguel de Aralar, отм. 1215 м, перепад высот 750 м, протяженность 9,4 км, средний градиент 8%, максимальный градиент 15%) первым прошёл Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), благодаря чему стал обладателем гороховой майки лидера горной классификации Вуэльты Испании-2020.

Помимо Карапаса в первой группе были ещё 8 гонщиков – Марк Солер и его товарищи по команде Movistar Энрик Мас и Алехандро Вальверде, Примож Роглич и Сепп Кусс (Jumbo-Visma), Дэн Мартин (Israel Start-Up Nation), Эстебан Чавес (Mitchelton-Scott) и Хью Карти (EF Pro Cycling). Марк Солер атаковал на спуске, пока его соперники следили за Вальверде и Масом. За 10 км преимущество Солера составляло 13 секунд.

Гонщикам, находящимся за группой красной майки, пришлось за 12 км до финиша лавировать среди оказавшихся на дороге пони. К счастью, никто не пострадал.

На последних 5 км у Марка Солера было в запасе уже 20 секунд. Он в одиночку пересёк линию финиша, опередив группу ближайших преследователей на 19 секунд. Примож Роглич (Jumbo-Visma) финишировал вторым и сохранил красную майку лидера.

Марк Солер (Movistar): «Я очень счастлив, потому что мы ехали по домашним дорогам. Этот этап мы очень хотели выиграть, изучали дороги на этой неделе. Я впервые побеждаю на этапе Гранд-тура, очень рад. Вся тяжёлая работа, которую проводил в этот трудный год, себя оправдала. Мы знали этот подъём. Карлос Верона задал высокую скорость. А потом я поехал так быстро, как только мог. Если бы меня догнали, возможно, выиграть бы мог Алехандро. Когда я создал просвет, меня хотели вернуть, чтобы я помогал Вальверде и Масу, но я ехал вдвое быстрее, не тормозил и удержался впереди до финиша».

Credits: Unipublic / Luis Ángel Gómez

Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Ещё один великолепный результат. Этап был трудным и нервным из-за ветра. Команда фантастически контролировала ситуацию, держала меня на хорошей позиции. Movistar на подъёме поехали очень быстро, но Сепп и Джордж смогли выдержать. Скорость была очень высокой. В конце уехал Солер. Он заслужил победу. Это домашняя гонка для Movistar. Мы знаем, что они очень сильны, сегодня мы это почувствовали. Они ехали великолепно».

Credits: Unipublic / Luis Ángel Gómez

Ричард Карапас (Ineos Grenadiers): «Команда сегодня великолепно отработала перед подъёмом Сан-Мигель-де-Аралар, где я попробовал атаковать, но атака не удалась. Мы боролись за победу на этапе с сильнейшим соперниками. Результат этапа хороший. Общий итог положительный. Ощущения великолепные, мы высоко в общем зачёте. Гороховая майка – приятный приз, но самое главное – борьба за красную майку».

Энрик Мас (Movistar): «Чувствую себя отлично. К тому же сегодня в команду пришла победа. Мы в ней нуждались. Мы боролись за неё. Арриета (Хосе-Луис), спортивный директор, и Иманол Эрвити родом из этих мест. И наша команда базируется здесь. Поэтому мы хорошо знали маршрут, это сыграло в нашу пользу. Оглядываясь на этот сезон, можно сказать, что нам не хватало уверенности. Мы хорошо начали на Майорке, но потом, по необъяснимым причинам результаты не приходили. На Туре мы вернули уверенность, а здесь нашли то, в чём нуждались».

Том Дюмулин (Jumbo-Visma): «Нет ноги, чтобы бороться с сильнейшими. Нет сил, я просто пустой. Кажется, сейчас начинает сказываться результат плотного графика последних месяцев. Но самое важное, что мы всё лидируем, команда очень сильна. На Тур де Франс я показал, что могу быть полезным команде в роли помощника».