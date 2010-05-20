Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Примож Роглич о 18-м этапе Вуэльты Испании-2023

Команда Jumbo-Visma сохранила лидерство на 18-м горном этапе Вуэльты Испании-2023

18-й этап Вуэльты Испании-2023 с набором высоты 4100 м не принёс проблем трём лидерам команды Jumbo-Visma, которые сохранили свои позиции в общем зачёте. Этап выиграл атаковавший из отрыва дня Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step).

Йонас Вингегор возглавил группу красной майки на финальном подъёме 1-й категории Пуэрто де Ла Крус де Линарес. Несколько атак предпринял Микель Ланда (Bahrain Victorious), стараясь отыграть 16 секунд у ближайшего соперника по генеральной классификации Хуана Аюсо (UAE Team Emirates), но 20-летний испанский гонщик их с успехом отразил и даже выиграл у Ланды ещё 3 секунды.

Сепп Кусс ответил на ускорение Энрика Маса (Movistar) и Хуана Аюсо за 500 м до финиша, попутно увеличив разрыв с Йонасом Вингегором до 17 секунд. Хуан Аюсо, Энрик Мас, Сепп Кусс и Примож Роглич финишировали с одним временем через 9 минут 29 секунд после победителя этапа, Йонас Вингегор пересёк финиш через 9:38. Трио Jumbo-Visma продолжает лидировать в генеральной классификации, от ближайшего соперника - Хуана Аюсо Роглича отделяют 2 минуты 52 секунды, Сеппа Кусса - 4 минуты.

После финиша 18 этапа и Йонас Вингегор, и Примож Рогличс сказали, что будут поддерживать Сеппа Кусса до финала Вуэльты Испании-2023.

Сепп Кусс: «Прежде всего скажу, что ребята работали великолепно, тянули весь день, а на двух последних кругах с этим финишным подъёмом Ян Тратник вернулся из отрыва и провёл отличную смену.

Потом от подножия Йонас задал очень высокую скорость. Я даже немного испугался, потому что он был очень силён! Просто супер, как он работал на меня. Сегодня мы выбрали скорее защитную тактику. Внутри команды мы согласовали тактику ещё на Англиру, а затем выбрали стратегию, которой должны придерживаться после того этапа. Нет ничего неизменного, бывают ошибки, но всегда в пределах допустимого. Финал Вуэльты всё ближе. Завтра этап, точно, более простой, но нельзя терять фокус. А потом будет 20-й этап, очень долгий и тяжёлый.

Сегодня финальный подъём был довольно тяжёлым. Я рад, что были силы оставаться впереди. Я всегда стараюсь быть внимательным, сохраняю уверенность в себе, до финиша еду как можно быстрее. Я благодарен за работу, которую сегодня для меня сделали Йонас и Примож. Это много для меня значит. Хотя со стороны может быть сложно увидеть, но у нас есть чёткий план».

Йонас Вингегор: «Сегодня мы планировали защищать лидерство Сеппа. Наша команда на отличной позиции, но мы ещё не выиграли. В субботу будет коварный этап. Фантастика, что появился шанс что-то сделать для Сеппа. Я всегда помню, как он работал на меня. Поэтому хотелось чем-то отплатить. Надеюсь, мы сможем довезти его красную майку до финала».

Примож Роглич: «Я уже много раз говорил, что Сепп - первый. Я доволен, как проходит гонка. Сегодня главной задачей в основном была защита наших позиций в генеральной классификации. Сепп всё ещё в красной майке, что для нас выгодно. В следующие несколько дней предстоят тесты, которые требуют от нас оставаться сфокусированными. Потрясающе было бы выиграть Вуэльту».

На вопрос журналистов, сложно ли ехать, не борясь за победу, Примож Роглич, согласно цитате Cyclingnews, ответил: «Без сомнений, сказал бы так. У меня есть по этому поводу свои мысли, но буду стараться сделать так, чтобы всё шло, как идёт».