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Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Примож Роглич о 18-м этапе Вуэльты Испании-2023

Команда Jumbo-Visma сохранила лидерство на 18-м горном этапе Вуэльты Испании-2023

 

 

18-й этап Вуэльты Испании-2023 с набором высоты 4100 м не принёс проблем трём лидерам команды Jumbo-Visma, которые сохранили свои позиции в общем зачёте. Этап выиграл атаковавший из отрыва дня Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step).

 

Йонас Вингегор возглавил группу красной майки на финальном подъёме 1-й категории Пуэрто де Ла Крус де Линарес. Несколько атак предпринял Микель Ланда (Bahrain Victorious), стараясь отыграть 16 секунд у ближайшего соперника по генеральной классификации Хуана Аюсо (UAE Team Emirates), но 20-летний испанский гонщик их с успехом отразил и даже выиграл у Ланды ещё 3 секунды.

 

Сепп Кусс ответил на ускорение Энрика Маса (Movistar) и Хуана Аюсо за 500 м до финиша, попутно увеличив разрыв с Йонасом Вингегором до 17 секунд. Хуан Аюсо, Энрик Мас, Сепп Кусс и Примож Роглич финишировали с одним временем через 9 минут 29 секунд после победителя этапа, Йонас Вингегор пересёк финиш через 9:38. Трио Jumbo-Visma продолжает лидировать в генеральной классификации, от ближайшего соперника - Хуана Аюсо Роглича отделяют 2 минуты 52 секунды, Сеппа Кусса - 4 минуты.

 

После финиша 18 этапа и Йонас Вингегор, и Примож Рогличс сказали, что будут поддерживать Сеппа Кусса до финала Вуэльты Испании-2023.

 

Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Примож Роглич о 18-м этапе Вуэльты Испании-2023

 

Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Примож Роглич о 18-м этапе Вуэльты Испании-2023

Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Примож Роглич о 18-м этапе Вуэльты Испании-2023

Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Примож Роглич о 18-м этапе Вуэльты Испании-2023

 

Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Примож Роглич о 18-м этапе Вуэльты Испании-2023

 

Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Примож Роглич о 18-м этапе Вуэльты Испании-2023

Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Примож Роглич о 18-м этапе Вуэльты Испании-2023

Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Примож Роглич о 18-м этапе Вуэльты Испании-2023

 

 

Сепп Кусс: «Прежде всего скажу, что ребята работали великолепно, тянули весь день, а на двух последних кругах с этим финишным подъёмом Ян Тратник вернулся из отрыва и провёл отличную смену.

 

Потом от подножия Йонас задал очень высокую скорость. Я даже немного испугался, потому что он был очень силён! Просто супер, как он работал на меня. Сегодня мы выбрали скорее защитную тактику. Внутри команды мы согласовали тактику ещё на Англиру, а затем выбрали стратегию, которой должны придерживаться после того этапа. Нет ничего неизменного, бывают ошибки, но всегда в пределах допустимого. Финал Вуэльты всё ближе. Завтра этап, точно, более простой, но нельзя терять фокус. А потом будет 20-й этап, очень долгий и тяжёлый.

 

Сегодня финальный подъём был довольно тяжёлым. Я рад, что были силы оставаться впереди. Я всегда стараюсь быть внимательным, сохраняю уверенность в себе, до финиша еду как можно быстрее. Я благодарен за работу, которую сегодня для меня сделали Йонас и Примож. Это много для меня значит. Хотя со стороны может быть сложно увидеть, но у нас есть чёткий план».

 

Йонас Вингегор: «Сегодня мы планировали защищать лидерство Сеппа. Наша команда на отличной позиции, но мы ещё не выиграли. В субботу будет коварный этап. Фантастика, что появился шанс что-то сделать для Сеппа. Я всегда помню, как он работал на меня. Поэтому хотелось чем-то отплатить. Надеюсь, мы сможем довезти его красную майку до финала».

 

Примож Роглич: «Я уже много раз говорил, что Сепп - первый. Я доволен, как проходит гонка. Сегодня главной задачей в основном была защита наших позиций в генеральной классификации. Сепп всё ещё в красной майке, что для нас выгодно. В следующие несколько дней предстоят тесты, которые требуют от нас оставаться сфокусированными. Потрясающе было бы выиграть Вуэльту».

 

На вопрос журналистов, сложно ли ехать, не борясь за победу, Примож Роглич, согласно цитате Cyclingnews, ответил: «Без сомнений, сказал бы так. У меня есть по этому поводу свои мысли, но буду стараться сделать так, чтобы всё шло, как идёт».

 

Результаты 18 этапа Вуэльты Испании-2023

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Теги к статье: Сепп Кусс Примож Роглич Йонас Вингегор Вуэльта Испании-2023 La Vuelta 23 Гранд-тур

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  1. qwinter

    Сегодня, 09:14 | Регистрация: 16.07.2021

    Внутри команды мы согласовали тактику ещё на Англиру
    Вот и ответ всем паникерам.

  2. Имя: олег

    leshy

    Сегодня, 09:29 | Регистрация: 10.11.2010

    Цитата: qwinter
    Внутри команды мы согласовали тактику ещё на Англиру
    Вот и ответ всем паникерам.
    Ну если правда так, то справедливо всё. В таком случае тактикой этой очевидно было устроить междусобойчик на 17м, а на 18м уж не рыпаться тем кто не сдюжил.

  3. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 10:24 | Регистрация: 4.09.2010

    Цитата: qwinter
    Внутри команды мы согласовали тактику ещё на Англиру Вот и ответ всем паникерам.


    выходит не показалось, на Англиру Приможу и Йонасу разрыв транслировали в уши и те придержали коней

    тут гдето мелькнула здравая мысль - лидерство Кусса как компромисс между двумя кэпами + позитивный отклик в ширнармассах и прочее сладкое паблисити

    1. Имя: AlexaaSha

      AlexaaSha

      Сегодня, 11:18 | Регистрация: 6.06.2023

      Такой себе компромисс получается:
      у Роглича карьера на излёте. В следующем году он хочет и должен ехать на ТДФ с не очень высокими шансами на итоговую победу. Вполне возможно, может так случится, что он больше не успеет еще какой-нибудь Гранд-тур взять.
      Вингегор попроще к этому относится - он, наверное, думает, что у него еще много чего впереди. И пусть бы, конечно, так и было, но... история спорта намекает, что нужно брать здесь и сейчас - потом может и не случится. Фрум до сих пор за своим пятым ТДФ едет, а в 2018 году казалось еще столько можно навыигрывать...
      А позитивный отклик в массах быстро уйдет и в сухом остатке с командой останутся только ее изначальные боленщики.
      Команде, конечно, виднее, но вполне можно было руководству гласно сказать, что их гонщикам можно бороться хотя бы на последних этапах, последней горе, когда уже совсем ясно, что первые три места их. Что-нибудь подобное сделать.
      А так получится, конечно, красиво, но даже для меня, как боленщика Юмбы и Вингегора с Рогличем в первую очередь, выглядит как-то не очень.
      Кусс сейчас вполне способен побороться за победу и в честной борьбе, а так, впоследствии все будут думать только о подарке...

  4. Имя: Kosta

    ok_

    Сегодня, 13:42 | Регистрация: 9.04.2018

    "Фрум до сих пор за своим пятым ТДФ едет" ну и насколько больше ему это счастья бы принесло? У Винегора с Куссом, похоже, другие приоритеты в жизни, чем они и симпатичны. Так и не могу понять почему считают все это подарком Куссу. Он действительно способен выигрывать в горах. Может он и на Джиро и Туре побеждал, если его возили, как он всех возил.

    1. lazhu

      Сегодня, 13:55 | Регистрация: 14.03.2021

      Генеральщику недостаточно способности выигрывать в горах. Нужна общекомандная стратегия, выстроенная специально под него. Можно взять ГТ, не выиграв ни одного этапа. То что Кусс выстрелил на этой Вуэльте - счастливое стечение обстоятельств; если бы он изначально ехал на генерал, никто не отпустил бы его в отрыв на 3 минуты.

       

      ЗЫ. Ничуть не принижаю заслуг Кусса, он трудяга, молодец и 100500 раз заслужил.

    2. Имя: Сергей

      error

      Сегодня, 13:58 | Регистрация: 20.05.2010

      Вспомните Виранка.. Понтани.. Москеру...Хименеса.. Они были горняками от бога... но даже если и выигрывали ГТ.. то крайне редко и при стечении
      определенных обстоятельств.
      Быть хорошим горняком недостаточно. Надо еще уметь этим пользоваться все 21 этап гранд тура.

  5. Имя: Борис

    BlAr

    Сегодня, 14:17 | Регистрация: 5.09.2020

    Цитата: AlexaaSha

    Команде, конечно, виднее, но вполне можно было руководству гласно сказать, что их гонщикам можно бороться хотя бы на последних этапах, последней горе, когда уже совсем ясно, что первые три места их. Что-нибудь подобное сделать.

    Вингегор за счёт других гонщиков команды получил преимущество на 1, 13 и 16 этапах, приобретя 2 минуты относительно сокомандников. Кусс обманул пелотон, уехав в отрыв. До 17 этапа Роглич не получил от команды НИ-ЧЕ-ГО! Поправьте, если я ошибся. Ах да, 4 секунды Куссу привез, на бонусах...

    И как можно давать гоняться между собой гонщикам, которые уже находятся не в равных условиях? В этой ситуации можно обойтись без обид только в случае, если один привезет другим минут 10. Тем более, что больше всего шансов на победу у Вингегора, который УЖЕ получил преимущество ДО старта потенциального междусобойчика! Роглич такую "победу" никогда не принял бы; конфликт в команде был бы гарантирован и, добавлю, конфликт очень серьезный. 

    Поэтому единственный разумный выход у команды - везти нынешнего лидера ГК, которому оба записных фаворита гонки обязаны большинством своих титулов.

    1. Имя: AlexaaSha

      AlexaaSha

      Сегодня, 14:33 | Регистрация: 6.06.2023

      Ну, например, по поводу 1 и16 этапов я Вам уже вчера отвечал, что там все можно интерпретировать совсем не так, как Вы себе это представляете. И я уже не вижу смысла расписывать Вам последовательность событий на иных этапах - там в итоге всё то же самое получится. Я просто потрачу кучу времени впустую.
      А вот по поводу обид между гонщиками я Вам все же выскажу свое мнение. Возможно Вы вспомните комментарии и поступки Томаса, после решающей разделки на Джиро-23? Кратко: победил сильнейший и это не так обидно, как это было бы если бы их с Рогличем разделили доли секунды или случился другой какой-нибудь форс-мажор. Было горько и другого шанса у Томаса, наверное, уже не будет, но он повел себя, как настоящий профессионал и победитель.
      Так и тут, если бы им разрешили бороться и победил, например, Вингегор, то Роглич, как большой чемпион, это бы принял. Скрипя зубами, но принял бы. А вот эта ситуация, что сложилась сейчас - когда не дают бороться, вот это Рогличу принять очень сложно. Да прочтите Вы, наконец, последний абзац данного поста.

      1. Имя: Борис

        BlAr

        Сегодня, 15:25 | Регистрация: 5.09.2020

        Разрешать бороться и отвечать на атаки друг друга нужно было с первого этапа. А не открывать подобное "соревнование" в конце гонки с заведомо неравными стартовыми условиями.
        P.S. Роглич и Томас ехали за разные команды.

        1. Имя: AlexaaSha

          AlexaaSha

          Сегодня, 15:37 | Регистрация: 6.06.2023

          P.S. Роглич и Томас ехали за разные команды.
          Это Вы констатируете факт или это аргумент такой с вашей стороны, что я не прав?


          И кто кому запрещал бороться с первого этапа? Запрещаюсь сейчас, до 18 этапа как раз боролись.

  6. Имя: Damiano Vychcka

    JetRevel

    Сегодня, 15:27 | Регистрация: 12.05.2023

    Цитата: error
    Вспомните Виранка.. Понтани.. Москеру...Хименеса.. Они были горняками от бога... но даже если и выигрывали ГТ.. то крайне редко и при стечении
    определенных обстоятельств.
    Быть хорошим горняком недостаточно. Надо еще уметь этим пользоваться все 21 этап гранд тура.
    Тогда были другие "гонки" не стоит сравнивать,ЖаЖа вообще был спринтеров,а после "горох" выигрывал

    1. Имя: Николай

      Невозмутимый

      Сегодня, 17:16 | Регистрация: 21.05.2023

      ЖаЖа не просто горох брал, он общий зачёт на Вуэльте брал. А на Туре в 1995 закончил 4 в общем зачёте будучи облачённым в зелёную майку, рубясь в общих спринтах. Ну это так, к слову

  7. Имя: AlexaaSha

    AlexaaSha

    Сегодня, 16:00 | Регистрация: 6.06.2023

    Борис, мой рабочий день заканчивается, так что, извиняюсь, но продолжить участие в этой интересной беседе с Вами, пока не смогу - дома не поймут. Вынужден признать, так как хочу хоть немного походить на Томаса, что Ваши аргументы и сильнейшая логика не разставили меня в тупик, спасибо в любом случае)

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Кто выиграет Вуэльту Испании-2023?

Комментарии

  • Невозмутимый
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    Невозмутимый-Фото
    ЖаЖа не просто горох брал, он общий зачёт на Вуэльте брал. А на Туре в 1995 закончил 4 в общем зачёте будучи облачённым в зелёную майку, рубясь в общих спринтах. Ну это так, к слову
  • BlAr
    Вуэльта Испании-2023, превью э ... (6)
    BlAr-Фото

    Отар никогда не говорил, куда пропадает во время трансляций?biggrin

  • kabachok
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (131)
    kabachok-Фото
    но не хотел чтобы майка досталась Винегору.
    ==

    реально с Рогличем лично общаешься?!
  • AlexaaSha
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    AlexaaSha-Фото

    Борис, мой рабочий день заканчивается, так что, извиняюсь, но продолжить участие в этой интересной беседе с Вами, пока не смогу - дома не поймут. Вынужден признать, так как хочу хоть немного походить на Томаса, что Ваши аргументы и сильнейшая логика не разставили меня в тупик, спасибо в любом случае)

  • AlexaaSha
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    AlexaaSha-Фото
    P.S. Роглич и Томас ехали за разные команды.
    Это Вы констатируете факт или это аргумент такой с вашей стороны, что я не прав?


    И кто кому запрещал бороться с первого этапа? Запрещаюсь сейчас, до 18 этапа как раз боролись.
  • JetRevel
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    JetRevel-Фото
    Цитата: error
    Вспомните Виранка.. Понтани.. Москеру...Хименеса.. Они были горняками от бога... но даже если и выигрывали ГТ.. то крайне редко и при стечении
    определенных обстоятельств.
    Быть хорошим горняком недостаточно. Надо еще уметь этим пользоваться все 21 этап гранд тура.
    Тогда были другие "гонки" не стоит сравнивать,ЖаЖа вообще был спринтеров,а после "горох" выигрывал
  • BlAr
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    BlAr-Фото
    Разрешать бороться и отвечать на атаки друг друга нужно было с первого этапа. А не открывать подобное "соревнование" в конце гонки с заведомо неравными стартовыми условиями.
    P.S. Роглич и Томас ехали за разные команды.
  • AlexaaSha
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    AlexaaSha-Фото
    Ну, например, по поводу 1 и16 этапов я Вам уже вчера отвечал, что там все можно интерпретировать совсем не так, как Вы себе это представляете. И я уже не вижу смысла расписывать Вам последовательность событий на иных этапах - там в итоге всё то же самое получится. Я просто потрачу кучу времени впустую.
    А вот по поводу обид между гонщиками я Вам все же выскажу свое мнение. Возможно Вы вспомните комментарии и поступки Томаса, после решающей разделки на Джиро-23? Кратко: победил сильнейший и это не так обидно, как это было бы если бы их с Рогличем разделили доли секунды или случился другой какой-нибудь форс-мажор. Было горько и другого шанса у Томаса, наверное, уже не будет, но он повел себя, как настоящий профессионал и победитель.
    Так и тут, если бы им разрешили бороться и победил, например, Вингегор, то Роглич, как большой чемпион, это бы принял. Скрипя зубами, но принял бы. А вот эта ситуация, что сложилась сейчас - когда не дают бороться, вот это Рогличу принять очень сложно. Да прочтите Вы, наконец, последний абзац данного поста.
  • BlAr
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    BlAr-Фото

    Цитата: AlexaaSha

    Команде, конечно, виднее, но вполне можно было руководству гласно сказать, что их гонщикам можно бороться хотя бы на последних этапах, последней горе, когда уже совсем ясно, что первые три места их. Что-нибудь подобное сделать.

    Вингегор за счёт других гонщиков команды получил преимущество на 1, 13 и 16 этапах, приобретя 2 минуты относительно сокомандников. Кусс обманул пелотон, уехав в отрыв. До 17 этапа Роглич не получил от команды НИ-ЧЕ-ГО! Поправьте, если я ошибся. Ах да, 4 секунды Куссу привез, на бонусах...

    И как можно давать гоняться между собой гонщикам, которые уже находятся не в равных условиях? В этой ситуации можно обойтись без обид только в случае, если один привезет другим минут 10. Тем более, что больше всего шансов на победу у Вингегора, который УЖЕ получил преимущество ДО старта потенциального междусобойчика! Роглич такую "победу" никогда не принял бы; конфликт в команде был бы гарантирован и, добавлю, конфликт очень серьезный. 

    Поэтому единственный разумный выход у команды - везти нынешнего лидера ГК, которому оба записных фаворита гонки обязаны большинством своих титулов.

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (131)
    VeloVelo-Фото
    А ему надо было ее выигрывать?

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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