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Хет-трик на Вуэльте Испании-2023 и 50-я победа в карьере Ремко Эвенепула

Ремко Эвенепул — победитель 18-го этапа Вуэльты Испании-2023

 

 

23-летний Ремко Эвенепул одержал 50-ю победу в карьере и сделал хет-трик, выиграв три этапа Вуэльты Испании-2023. Астурийские подъёмы на 18-м этапе Вуэльты Испании-2023 с набором высоты 4100 м позволили капитану команды Soudal Quick Step сделать гороховую майку недосягаемой для соперников по горной классификации.

 

Ремко Эвенепул, пройдя первым четыре подъёма дня и выиграв этап на вершине подъёма 1-й категории Пуэрто де ла Крус де Линарес, лидирует в горном зачёте со 129 очками, а его ближайший соперник Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) уступает ему 78 очков.

 

 

Хет-трик на Вуэльте Испании-2023 и 50-я победа в карьере Ремко Эвенепула

Хет-трик на Вуэльте Испании-2023 и 50-я победа в карьере Ремко Эвенепула

Хет-трик на Вуэльте Испании-2023 и 50-я победа в карьере Ремко Эвенепула

 

Photo © ©Soudal Quick-Step - ©Alexander Hassenstein / Getty Images - Photo credit: ©Alexander Hassenstein /Getty Images

 

Ремко Эвенепул атаковал на 18-м этапе, как только был пройден километр 0. Он стал инициатором формирования отрыва дня, который уехал через 18 км после старта. Но никто из 13 попутчиков Ремко Эвенепула не смог соперничать с ним, когда он за 28 км до финиша атаковал в одиночку при первом прохождении подъема 1-й категории Пуэрто де Ла Крус де Линарес (Puerto de La Cruz de Linares, отм. 845 м, набор высоты 714 м, протяженность 8,3 км, средний градиент 8,6%, максимальный градиент 16%). Пелотон к этому времени проигрывал отрыву более 11 минут.

 

Не рискуя на спуске с Пуэрто де Ла Крус де Линарес, Ремко Эвенепул уверенно уезжал от ближайших преследователей - Дамиано Карузо (Bahrain Victorious), который финишировал через 4 минуты 44 секунды, Андреаса Крона (Lotto Dstny) и Макса Пула (dsm-firmenich), которые пересекли финиш через 5 с лишним минут.

 

Ремко Эвенепул, который стартовал на Вуэльте Испании-2023 как защищающий титул фаворит, потерял шансы на победу в общем зачёте из-за кризиса на 13-м этапе до Турмале, но продолжил борьбу за этапы и горную классификацию, уезжая в отрыв на 14-м, 15-м, 17-м и 18-м этапах.

 

Свой первый этап на этой Вуэльте Ремко Эвенепул выиграл в спринте на третий день гонки, но две следующих победы одержал, атаковав в одиночку из отрывов дня, как и большинство побед в своей карьере (по статистике, приведённой procyclingstat, из 50 побед 31 Ремко Эвенепул одержал из сольного отрыва).

 

 В десятке сильнейших генеральной классификации перестановок не произошло. Две атаки Микеля Ланда (Bahrain Victorious) на финальных 5 километрах этапа были нейтрализованы. Сепп Кусс (Jumbo-Visma) увеличил своё преимущество до 17 секунд над своим товарищем по команде Йонасом Вингегором.

 

 

Хет-трик на Вуэльте Испании-2023 и 50-я победа в карьере Ремко Эвенепула

Хет-трик на Вуэльте Испании-2023 и 50-я победа в карьере Ремко Эвенепула

Хет-трик на Вуэльте Испании-2023 и 50-я победа в карьере Ремко Эвенепула

Хет-трик на Вуэльте Испании-2023 и 50-я победа в карьере Ремко Эвенепула

Хет-трик на Вуэльте Испании-2023 и 50-я победа в карьере Ремко Эвенепула

 

 

Ремко Эвенепул: «Сердце, которое показывал на финише, предназначалось моей жене Уми. Эта победа для неё.

 

Сегодня чувствовал себя сильнейшим в группе, решил не тратить зря время и просто атаковал. Нога шла превосходно, почти как на 14-м этапе. Потрясающе снова одержать победу. Я хотел собрать горные очки для моей гороховой майки, забрал все, а потом ещё и выиграл третий этап.

 

После плохого дня на Формигале и Турмале мне просто хотелось перевернуть страницу и бороться за этапы. Я выиграл три самых красивых этапа этой Вуэльты, взял горную майку. Хотя задуманное в генеральной классификации не получилось, эта Вуэльта всё равно получилась великолепной. Думаю, мы можем гордиться. Я финишировал с таким отличным ощущением, нога шла так хорошо, и я продолжаю ехать всё лучше. Просто вторая неделя оказалась неудачной.

 

 Если на спринтерском этапе у тебя плохо идёт нога, это можно скрыть, но когда у тебя плохой день на горном этапе, ты за это заплатишь. Поэтому я просто постарался как можно быстрее забыть неудачный день. Такие дни иногда случаются.

 

Даже если ты самый быстрый в мире, ты не можешь выигрывать каждый спринт, и лучший однодневщик не может побеждать на каждой классике. Это жизнь, в которой есть хорошие и плохие дни. И в день, когда надо было, чтобы у меня идеально шла нога, нога пошла хуже некуда. Но после того дня на Турмале я выиграл ещё два этапа, выиграл майку горного короля. Так что, эта Вуэльта потрясающая даже без генеральной классификации».

 

Результаты 18 этапа Вуэльты Испании-2023

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal - Quick Step Вуэльта Испании-2023 La Vuelta 23 Гранд-тур

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:57 | Регистрация: 30.06.2017

    Лучше бы он молчал.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: sergejdriver

      sergejdriver

      Сегодня, 04:25 | Регистрация: 25.07.2014

      А еще лучше бы молчал ты

      1. Имя: Васисуалий

        kabachok

        Сегодня, 13:16 | Регистрация: 30.09.2019

        А у него для этого межушного ганглия не хватает)

  2. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 07:59 | Регистрация: 27.05.2017

    Многие пророчили сход, а вот оно как получилось. 3 этапа, горох, это однозначно провал.

    No war!

  3. RVL

    Сегодня, 08:34 | Регистрация: 30.08.2012

    Опять он "чувствовал себя самым сильным в группе "-рукалицо

    И конечно пытается рассказать кому то...что он не особо слил Вуэльту, просто пересмотрел на нее взгляды, тк он человек..и с каждым бывает.))

    1. Имя: Сергей

      SVS

      Сегодня, 11:11 | Регистрация: 26.04.2017

      А почему "рукалицо"-то? Вы интервью Карузо слушали? Он прямо и ответил, когда его спросили, как он себя чувствовал за Ремко "как за скутером". :)

      Ремко именно и был самым сильным в группе отрыва.

      И я, кстати, с Ремко согласен. Вуэльта удалась. Он был заметен, информационных поводов хоть отбавляй, постоянно в объективах, три выигранных этапа, горох, чем плохо?

      А крушение надежд в генерале - не так уж и страшно. Во-первых - с кем не бывает, и главное, как ты продолжаешь, а во-вторых - так, может и для самого Ремко стало лучше, он вон на этапах почти как на классиках ездил :).

  4. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 10:35 | Регистрация: 4.09.2010

    всё-таки крепкий и задиристый парниша, но уж больно могучий да плечистый для 3х недель. прям как великий и ужасный до 1996г. ну вот не пожелаешь же парню так поболеть заради высоких целей (ОО)

    жир сушить все болемене научились, а вот с мышмассой всё сложнее. ему б постричься в монастырь к Виггинсу, но, боюсь, такой велоспорт футболисту нахрен не сдался ) прям скажем, не всем дано то что сэр исполнил

    ну и ок, даже если будет щёлкать те же схемы - прилично ещё нащёлкает. на гт свет клином не сошёлся

  5. Имя: Дмитрий

    Колёсник

    Сегодня, 11:59 | Регистрация: 10.06.2017

    23 года - 50 побед, сильнейший раздельщик - а взял горох. Можете продолжать смеяться и называть его слабаком :)

    1. Имя: Николай

      Невозмутимый

      Сегодня, 12:27 | Регистрация: 21.05.2023

      Он не слабак, он негенеральщик

      1. Имя: Сергей

        SVS

        Сегодня, 12:38 | Регистрация: 26.04.2017

        Может и стать генеральщиком (хотя называть совсем не генеральщиком человека УЖЕ выигравшего град-тур тоже не правильно). Вряд ли абсолютно лучшим, но на определённые маршруты, которые ему больше подходят - вполне.
        Не укатали бы его раньше с этими требованиями к нему :(...

        1. Имя: Николай

          Невозмутимый

          Сегодня, 13:01 | Регистрация: 21.05.2023

          Стечение обстоятельств. Вон, даже Кусс побеждает. А Ремко, непонятно что у него стряслось на этапе с Турмале. Действительно ли у него случился такой кризис на 25 минут, или он просто постучал по тыковке и тупо решил не напрягаться чтобы в дальнейшем без сопротивления топов бороться за этапы? Ну то есть во втором случае он даже не попытался сохранить шансы на генерал, отказавшись от него при первых же проблемах. Как говорится, молодец среди овец, а среди молодцов сам овца. Может он опровергнет всех скептиков в будущем, почему нет. Но на данный момент он классик

  6. Имя: Сергей

    error

    Сегодня, 13:11 | Регистрация: 20.05.2010

    Больше чем уверен, что если бы сразу с самого начала перед Куссом стояла задача быть капитаном Юмбы на Вуэльте, с более менее той же командой, но без Роглы и Вингегора, он бы Вуэльту не выиграл.

    Это не в упрек Куссу.. это про его возможности быть генеральщиком на сегодня.

    1. Имя: Николай

      Невозмутимый

      Сегодня, 13:19 | Регистрация: 21.05.2023

      Так то он не проиграл никому из лидеров других команд ни на одной горе. Рогличу и Вингегору скорее всего проиграл бы

    2. Имя: AlexaaSha

      AlexaaSha

      Сегодня, 13:24 | Регистрация: 6.06.2023

      А почему Вы так думаете? Кто из соперников (из других команд) сейчас выглядит лучше Кусса? Он же в генерале у ближайшего из них - Аюсо 4 минуты выигрывает?
      Другой вопрос о его силе по сравнению с Вингегором и Рогличем. Но Вы же говорите о ситуации, как-будто их нет.

  7. Имя: Васисуалий

    kabachok

    Сегодня, 13:19 | Регистрация: 30.09.2019

    У парня в 23 столько достижений, что многим "великим" на три жизни хватит.

    А злопыхатели пусть дальше пукают.

  8. Имя: Сергей

    error

    Сегодня, 13:35 | Регистрация: 20.05.2010

    Цитата: Невозмутимый
    Так то он не проиграл никому из лидеров других команд ни на одной горе. Рогличу и Вингегору скорее всего проиграл бы

     

    Цитата: AlexaaSha
    А почему Вы так думаете? Кто из соперников (из других команд) сейчас выглядит лучше Кусса? Он же в генерале у ближайшего из них - Аюсо 4 минуты выигрывает? Другой вопрос о его силе по сравнению с Вингегором и Рогличем. Но Вы же говорите о ситуации, как-будто их нет.

     

    Дело в том, что генеральщик в первую очередь это стратег. И победа складывается не из проигрыша или выигрыша на каждом этапе, а из их разницы. 

    Как то гдето проиграть может быть, но не потратиться. К тому же.. Кусса бы разве кто то отпустил в отрыв на 3 минуты.. если бы воспринимали на тот момента как генеральщика? Против капитанов на генерал выстраивают стратегию. Вспомните Тур, Юмба выявила слабые точки и весь Тур построила на том, что бы Погу победить. Не думаю что Кусс опытен в таких делах. Он хорошо ездит в плане своих задач каждый отдельный этап. Ехать сразу 21 этап.. как это делают капитаны Юмбы он еще не умеет.

    1. Имя: AlexaaSha

      AlexaaSha

      Сегодня, 13:58 | Регистрация: 6.06.2023

      Ну вот Вы говорите не отпустили бы Кусса в отрыв на три минуты. Может быть и не отпустили бы. Допустим отнимем эти секунды и что у нас получится?
      Сейчас уже 4 минуты до ближайшего соперника не из Юмбы. То есть у остальных он выигрывает и не на каком-то этапе, а в генерале - по разнице этапов, как Вы сами пишете. Получше других смотрится в горах.
      Не поймите меня неправильно, я сам не в восторге от сложившейся ситуации, но если не брать в расчет Вингегора и Роглича, то Кусс, на этой гонке, как минимум, конкурентоспособен всем лучшим из остальных.

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ОПРОС

Кто выиграет Вуэльту Испании-2023?

Комментарии

  • Невозмутимый
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    Невозмутимый-Фото
    ЖаЖа не просто горох брал, он общий зачёт на Вуэльте брал. А на Туре в 1995 закончил 4 в общем зачёте будучи облачённым в зелёную майку, рубясь в общих спринтах. Ну это так, к слову
  • BlAr
    Вуэльта Испании-2023, превью э ... (6)
    BlAr-Фото

    Отар никогда не говорил, куда пропадает во время трансляций?biggrin

  • kabachok
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (131)
    kabachok-Фото
    но не хотел чтобы майка досталась Винегору.
    ==

    реально с Рогличем лично общаешься?!
  • AlexaaSha
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    AlexaaSha-Фото

    Борис, мой рабочий день заканчивается, так что, извиняюсь, но продолжить участие в этой интересной беседе с Вами, пока не смогу - дома не поймут. Вынужден признать, так как хочу хоть немного походить на Томаса, что Ваши аргументы и сильнейшая логика не разставили меня в тупик, спасибо в любом случае)

  • AlexaaSha
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    AlexaaSha-Фото
    P.S. Роглич и Томас ехали за разные команды.
    Это Вы констатируете факт или это аргумент такой с вашей стороны, что я не прав?


    И кто кому запрещал бороться с первого этапа? Запрещаюсь сейчас, до 18 этапа как раз боролись.
  • JetRevel
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    JetRevel-Фото
    Цитата: error
    Вспомните Виранка.. Понтани.. Москеру...Хименеса.. Они были горняками от бога... но даже если и выигрывали ГТ.. то крайне редко и при стечении
    определенных обстоятельств.
    Быть хорошим горняком недостаточно. Надо еще уметь этим пользоваться все 21 этап гранд тура.
    Тогда были другие "гонки" не стоит сравнивать,ЖаЖа вообще был спринтеров,а после "горох" выигрывал
  • BlAr
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    BlAr-Фото
    Разрешать бороться и отвечать на атаки друг друга нужно было с первого этапа. А не открывать подобное "соревнование" в конце гонки с заведомо неравными стартовыми условиями.
    P.S. Роглич и Томас ехали за разные команды.
  • AlexaaSha
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    AlexaaSha-Фото
    Ну, например, по поводу 1 и16 этапов я Вам уже вчера отвечал, что там все можно интерпретировать совсем не так, как Вы себе это представляете. И я уже не вижу смысла расписывать Вам последовательность событий на иных этапах - там в итоге всё то же самое получится. Я просто потрачу кучу времени впустую.
    А вот по поводу обид между гонщиками я Вам все же выскажу свое мнение. Возможно Вы вспомните комментарии и поступки Томаса, после решающей разделки на Джиро-23? Кратко: победил сильнейший и это не так обидно, как это было бы если бы их с Рогличем разделили доли секунды или случился другой какой-нибудь форс-мажор. Было горько и другого шанса у Томаса, наверное, уже не будет, но он повел себя, как настоящий профессионал и победитель.
    Так и тут, если бы им разрешили бороться и победил, например, Вингегор, то Роглич, как большой чемпион, это бы принял. Скрипя зубами, но принял бы. А вот эта ситуация, что сложилась сейчас - когда не дают бороться, вот это Рогличу принять очень сложно. Да прочтите Вы, наконец, последний абзац данного поста.
  • BlAr
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    BlAr-Фото

    Цитата: AlexaaSha

    Команде, конечно, виднее, но вполне можно было руководству гласно сказать, что их гонщикам можно бороться хотя бы на последних этапах, последней горе, когда уже совсем ясно, что первые три места их. Что-нибудь подобное сделать.

    Вингегор за счёт других гонщиков команды получил преимущество на 1, 13 и 16 этапах, приобретя 2 минуты относительно сокомандников. Кусс обманул пелотон, уехав в отрыв. До 17 этапа Роглич не получил от команды НИ-ЧЕ-ГО! Поправьте, если я ошибся. Ах да, 4 секунды Куссу привез, на бонусах...

    И как можно давать гоняться между собой гонщикам, которые уже находятся не в равных условиях? В этой ситуации можно обойтись без обид только в случае, если один привезет другим минут 10. Тем более, что больше всего шансов на победу у Вингегора, который УЖЕ получил преимущество ДО старта потенциального междусобойчика! Роглич такую "победу" никогда не принял бы; конфликт в команде был бы гарантирован и, добавлю, конфликт очень серьезный. 

    Поэтому единственный разумный выход у команды - везти нынешнего лидера ГК, которому оба записных фаворита гонки обязаны большинством своих титулов.

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (131)
    VeloVelo-Фото
    А ему надо было ее выигрывать?

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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