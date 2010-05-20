Хет-трик на Вуэльте Испании-2023 и 50-я победа в карьере Ремко Эвенепула

Ремко Эвенепул — победитель 18-го этапа Вуэльты Испании-2023

23-летний Ремко Эвенепул одержал 50-ю победу в карьере и сделал хет-трик, выиграв три этапа Вуэльты Испании-2023. Астурийские подъёмы на 18-м этапе Вуэльты Испании-2023 с набором высоты 4100 м позволили капитану команды Soudal Quick Step сделать гороховую майку недосягаемой для соперников по горной классификации.

Ремко Эвенепул, пройдя первым четыре подъёма дня и выиграв этап на вершине подъёма 1-й категории Пуэрто де ла Крус де Линарес, лидирует в горном зачёте со 129 очками, а его ближайший соперник Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) уступает ему 78 очков.

Photo © ©Soudal Quick-Step - ©Alexander Hassenstein / Getty Images - Photo credit: ©Alexander Hassenstein /Getty Images

Ремко Эвенепул атаковал на 18-м этапе, как только был пройден километр 0. Он стал инициатором формирования отрыва дня, который уехал через 18 км после старта. Но никто из 13 попутчиков Ремко Эвенепула не смог соперничать с ним, когда он за 28 км до финиша атаковал в одиночку при первом прохождении подъема 1-й категории Пуэрто де Ла Крус де Линарес (Puerto de La Cruz de Linares, отм. 845 м, набор высоты 714 м, протяженность 8,3 км, средний градиент 8,6%, максимальный градиент 16%). Пелотон к этому времени проигрывал отрыву более 11 минут.

Не рискуя на спуске с Пуэрто де Ла Крус де Линарес, Ремко Эвенепул уверенно уезжал от ближайших преследователей - Дамиано Карузо (Bahrain Victorious), который финишировал через 4 минуты 44 секунды, Андреаса Крона (Lotto Dstny) и Макса Пула (dsm-firmenich), которые пересекли финиш через 5 с лишним минут.

Ремко Эвенепул, который стартовал на Вуэльте Испании-2023 как защищающий титул фаворит, потерял шансы на победу в общем зачёте из-за кризиса на 13-м этапе до Турмале, но продолжил борьбу за этапы и горную классификацию, уезжая в отрыв на 14-м, 15-м, 17-м и 18-м этапах.

Свой первый этап на этой Вуэльте Ремко Эвенепул выиграл в спринте на третий день гонки, но две следующих победы одержал, атаковав в одиночку из отрывов дня, как и большинство побед в своей карьере (по статистике, приведённой procyclingstat, из 50 побед 31 Ремко Эвенепул одержал из сольного отрыва).

В десятке сильнейших генеральной классификации перестановок не произошло. Две атаки Микеля Ланда (Bahrain Victorious) на финальных 5 километрах этапа были нейтрализованы. Сепп Кусс (Jumbo-Visma) увеличил своё преимущество до 17 секунд над своим товарищем по команде Йонасом Вингегором.

Ремко Эвенепул: «Сердце, которое показывал на финише, предназначалось моей жене Уми. Эта победа для неё.

Сегодня чувствовал себя сильнейшим в группе, решил не тратить зря время и просто атаковал. Нога шла превосходно, почти как на 14-м этапе. Потрясающе снова одержать победу. Я хотел собрать горные очки для моей гороховой майки, забрал все, а потом ещё и выиграл третий этап.

После плохого дня на Формигале и Турмале мне просто хотелось перевернуть страницу и бороться за этапы. Я выиграл три самых красивых этапа этой Вуэльты, взял горную майку. Хотя задуманное в генеральной классификации не получилось, эта Вуэльта всё равно получилась великолепной. Думаю, мы можем гордиться. Я финишировал с таким отличным ощущением, нога шла так хорошо, и я продолжаю ехать всё лучше. Просто вторая неделя оказалась неудачной.

Если на спринтерском этапе у тебя плохо идёт нога, это можно скрыть, но когда у тебя плохой день на горном этапе, ты за это заплатишь. Поэтому я просто постарался как можно быстрее забыть неудачный день. Такие дни иногда случаются.

Даже если ты самый быстрый в мире, ты не можешь выигрывать каждый спринт, и лучший однодневщик не может побеждать на каждой классике. Это жизнь, в которой есть хорошие и плохие дни. И в день, когда надо было, чтобы у меня идеально шла нога, нога пошла хуже некуда. Но после того дня на Турмале я выиграл ещё два этапа, выиграл майку горного короля. Так что, эта Вуэльта потрясающая даже без генеральной классификации».