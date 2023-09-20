Ваут Пулс — победитель 20 этапа Вуэльты Испании-2023

Ваут Пулс обошёл Ремко Эвенепула в спринте из отрыва на 20-м этапе Вуэльты Испании-2023

35-летний нидерландский велогонщик команды Bahrain Victorious Ваут Пулс (Wout Poels) одержал победу на 20-м этапе Вуэльты Испании-2023. На этапе с рельефом, похожим на весеннюю классику - Монумент Льеж-Бастонь-Льеж, победитель Льеж-Бастонь-Льеж-2016, Ваут Пулс сумел обойти в спринте из отрыва двукратного победителя этой же классики-Монумента Ремко Эвенепула (Soudal Quick Step).

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20-й этап, самый протяжённый в этом выпуске Вуэльты, с набором высоты 4300 м и прохождением 10 категорийных и трёх некатегорийных подъёмов, покорился отрыву, который сформировался на первых десяти километрах этапа, при прохождении первого подъёма дня. Марк Солер (UAE Team Emirates) и Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) первыми прошли первую из 10 категорийных вершин, затем уехав от пелотона в составе группы из 29 гонщиков. За 60 км до финиша у отрыва было в запасе уже около 7 минут, а за 30 км до финиша преимущество просеивающегося после прохождения подъёмов отрыва увеличилось до 10 с половиной минут.

Чемпион Бельгии, горный король Вуэльты Испании-2023, Ремко Эвенепул уехал в отрыв с тремя товарищами по команде, но к финальному подъёму они уже закончили свою часть работы и отстали.

За атаковавшим на самом крутом участке финального подъема 3-й категории Альто Сан-Лоренцо-де-Эль-Эскориал ( протяженность 4,6 км, средний градиент 6,6%, максимальный градиент 10%) Ваутом Пулсом сумели удержаться лишь Пелайо Санчес (Pelayo Sánchez/Burgos-BH), Леннерт Ван Этвельт (Lennert Van Eetvelt/Lotto Dstny), Марк Солер (UAE Team Emirates) и Ремко Эвенепул. В итоге они и разыграли спринт.

Ваут Пулс атаковал за 300 м до финиша, идеально вышел из финального поворота и воспользовавшись небольшим торчком на финише, сумел удержаться на первой позиции. Ремко Эвенепул догнал нидерландского гонщика у самой финишной черты, но всё же пересёк её вторым.

Участник 22 Гранд-туров, Ваут Пулс в этом году впервые одержал победу этапе трёхнедельной гонки, выиграв этап Тур де Франс, а теперь в его списке достижений и этап Вуэльты Испании.

Ремко Эвенепул после финиша признался, что атака Ваута Пулса застала его врасплох.

В группе генеральщиков активные действия начались на финальном подъёме, но никто из соперников не смог уехать от трёх лидеров команды Jumbo-Visma. Сепп Кусс остался лидером генеральной классификации, Йонас Вингегор и Примож Роглич сохранили вторую и третью позиции. Все трое вместе, взявшись за руки, пересекли финиш 20-го и последнего из сложных этапов Вуэльты Испании-2023, после которого участников ждёт лишь финальный этап дружбы в Мадриде.

Кейден Гровс (Alpecin-Deceuninck) лидирует в очковой классификации. Но благодаря отрыву и финишному спринту Ремко Эвенепул отстаёт от австралийского спринтера лишь на 19 очков. Финал в Мадриде определит обладателя зелёной майки.

Ваут Пулс: «Тяжёлый был день. Утром мы с командой решили, что я и Антонио (Тибери) поедем в отрыв. Всё прошло отлично, но пока в него отбираешься, теряешь массу сил. Когда оценили калибр гонщиков в отрыве, среди которых были Ремко Эвенепул, Марк Солер, Герант Томас, поставили задачу выжить на первой части этапа, а затем действовать по плану в финале.

Антонио всё сделал идеально, закрывал меня от ветра, а затем на самом крутом отрезке подъёма я атаковал. Со мной уехали четверо, и до финиша мы держали максимальную скорость. Я знал, что за 250 метров будет левый поворот. Сначала я собирался атаковать сразу после него, но затем решил, что мне надо пораньше обойти Ремко. И это сработало. Изначально планировал выходить с колеса Ремко, но иногда надо действовать по интуиции в гонке, и если чувствуешь, что пора атаковать, значит, надо действовать».

Нил Стивенс (Neil Stephens), спортивный директор команды Bahrain Victorious: «Это был последний этап, где мы имели реальный шанс на победу, и то, что мы выиграли с Ваутом Пулсом в последний момент, просто фантастика. Мы стартовали с мыслью, что атаки генеральщиков почти невозможны. Главный вызов бросал лишь один подъём, а в пелотоне у нас была связка - Сантьяго и Мигель. Поэтому у нас были возможности приложить усилия для отъезда в отрыв.

Именно те гонщики, которых мы хотели видеть в отрыве, в него и отобрались. Команда приложила огромные усилия, чтобы помочь им уехать, а затем Антонио и Ваут должны были опираться на свои силы и постараться выиграть этап. Ваут выбрал отличную тактику - первым атаковал на финальном подъёме и первым начал спринт на финише. Всё сделал как по учебнику. Он в лучшей форме своей жизни».