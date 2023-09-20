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Ваут Пулс — победитель 20 этапа Вуэльты Испании-2023

Ваут Пулс обошёл Ремко Эвенепула в спринте из отрыва на 20-м этапе Вуэльты Испании-2023

 

 

 

35-летний нидерландский велогонщик команды Bahrain Victorious Ваут Пулс (Wout Poels) одержал победу на 20-м этапе Вуэльты Испании-2023. На этапе с рельефом, похожим на весеннюю классику - Монумент Льеж-Бастонь-Льеж,  победитель Льеж-Бастонь-Льеж-2016, Ваут Пулс сумел обойти в спринте из отрыва двукратного победителя этой же классики-Монумента Ремко Эвенепула (Soudal Quick Step).

 

Ваут Пулс — победитель 20 этапа Вуэльты Испании-2023

 

Photo ©Unipublic/ Sprint Cycling Agency

 

20-й этап, самый протяжённый в этом выпуске Вуэльты, с набором высоты 4300 м и прохождением 10 категорийных и трёх некатегорийных подъёмов, покорился отрыву, который сформировался на первых десяти километрах этапа, при прохождении первого подъёма дня. Марк Солер (UAE Team Emirates) и Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) первыми прошли первую из 10 категорийных вершин, затем уехав от пелотона в составе группы из 29 гонщиков. За 60 км до финиша у отрыва было в запасе уже около 7 минут, а за 30 км до финиша преимущество просеивающегося после прохождения подъёмов отрыва увеличилось до 10 с половиной минут.

 

Чемпион Бельгии, горный король Вуэльты Испании-2023, Ремко Эвенепул уехал в отрыв с тремя товарищами по команде, но к финальному подъёму они уже закончили свою часть работы и отстали.

 

За атаковавшим на самом крутом участке  финального подъема 3-й категории Альто Сан-Лоренцо-де-Эль-Эскориал ( протяженность 4,6 км, средний градиент 6,6%, максимальный градиент 10%) Ваутом Пулсом сумели удержаться лишь Пелайо Санчес (Pelayo Sánchez/Burgos-BH), Леннерт Ван Этвельт (Lennert Van Eetvelt/Lotto Dstny), Марк Солер (UAE Team Emirates) и Ремко Эвенепул. В итоге они и разыграли спринт.  

 

Ваут Пулс атаковал за 300 м до финиша, идеально вышел из финального поворота и воспользовавшись небольшим торчком на финише, сумел удержаться на первой позиции. Ремко Эвенепул догнал нидерландского гонщика у самой финишной черты, но всё же пересёк её вторым.

 

Участник 22 Гранд-туров, Ваут Пулс в этом году впервые одержал победу этапе трёхнедельной гонки, выиграв этап Тур де Франс, а теперь в его списке достижений и этап Вуэльты Испании.

 

Ремко Эвенепул после финиша признался, что атака Ваута Пулса застала его врасплох.

 

В группе генеральщиков активные действия начались на финальном подъёме, но никто из соперников не смог уехать от трёх лидеров команды Jumbo-Visma. Сепп Кусс остался лидером генеральной классификации, Йонас Вингегор и Примож Роглич сохранили вторую и третью позиции. Все трое вместе, взявшись за руки, пересекли финиш 20-го и последнего из сложных этапов Вуэльты Испании-2023, после которого участников ждёт лишь финальный этап дружбы в Мадриде.

 

Кейден Гровс (Alpecin-Deceuninck) лидирует в очковой классификации. Но благодаря отрыву и финишному спринту Ремко Эвенепул отстаёт от австралийского спринтера лишь на 19 очков. Финал в Мадриде определит обладателя зелёной майки.

 

Ваут Пулс — победитель 20 этапа Вуэльты Испании-2023

 

Ваут Пулс — победитель 20 этапа Вуэльты Испании-2023

Ваут Пулс — победитель 20 этапа Вуэльты Испании-2023

Ваут Пулс — победитель 20 этапа Вуэльты Испании-2023

Ваут Пулс — победитель 20 этапа Вуэльты Испании-2023

Ваут Пулс — победитель 20 этапа Вуэльты Испании-2023

 

 

Ваут Пулс: «Тяжёлый был день. Утром мы с командой решили, что я и Антонио (Тибери) поедем в отрыв. Всё прошло отлично, но пока в него отбираешься, теряешь массу сил. Когда оценили калибр гонщиков в отрыве, среди которых были Ремко Эвенепул, Марк Солер, Герант Томас, поставили задачу выжить на первой части этапа, а затем действовать по плану в финале.

 

Антонио всё сделал идеально, закрывал меня от ветра, а затем на самом крутом отрезке подъёма я атаковал. Со мной уехали четверо, и до финиша мы держали максимальную скорость. Я знал, что за 250 метров будет левый поворот. Сначала я собирался атаковать сразу после него, но затем решил, что мне надо пораньше обойти Ремко. И это сработало. Изначально планировал выходить с колеса Ремко, но иногда надо действовать по интуиции в гонке, и если чувствуешь, что пора атаковать, значит, надо действовать».

 

Нил Стивенс (Neil Stephens), спортивный директор команды Bahrain Victorious: «Это был последний этап, где мы имели реальный шанс на победу, и то, что мы выиграли с Ваутом Пулсом в последний момент, просто фантастика. Мы стартовали с мыслью, что атаки генеральщиков почти невозможны. Главный вызов бросал лишь один подъём, а в пелотоне у нас была связка - Сантьяго и Мигель. Поэтому у нас были возможности приложить усилия для отъезда в отрыв.

 

Именно те гонщики, которых мы хотели видеть в отрыве, в него и отобрались. Команда приложила огромные усилия, чтобы помочь им уехать, а затем Антонио и Ваут должны были опираться на свои силы и постараться выиграть этап. Ваут выбрал отличную тактику - первым атаковал на финальном подъёме и первым начал спринт на финише. Всё сделал как по учебнику. Он в лучшей форме своей жизни».

 

 

Результаты 20 этапа Вуэльты Испании-2023

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Теги к статье: Ваут Пулс Wout Poels Bahrain Victorious Вуэльта Испании-2023 La Vuelta 23 Гранд-тур

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Комментарии

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2023, превью э ... (24)
    VeloVelo-Фото

    Серафим

    Кусс доместик. У него это в контракте прописано.
    Он должен думать только о защите капитана.

     

    Но, ему позволили на одном из этапов уехать слишком далеко от всех, в том числе, от своих капитанов. 
    Ему это позволило рук-во. Оно же позволило ему удерживать своё преимущество на всех последующих этапах. Складывается впечатление, что, скорей всего, это было так задумано.

    И еще: Есть ощущение, что и Винни и Примо раздели бы Кусса в итоге.
    Но, была команда не делать этого и они этому подчинились. 

     

    Мы не знаем о том, какие были договоренности с гонщиками перед стартом Вуэльты и по ее ходу.


    Какие кому были даны права и обязанности? Что это было - спонтанное решение по ходу гонки или Куссу был дан карт-бланш еще перед началом ГТ? И знали ли Роглич и Винегор об этих решениях? А если они знали о свободе Куса, то, почему отпустили его так далеко?


    А если не знали, то были уверены, что Кусс после той своей победы вернется, чтобы тащить их дальше? А сам Кусс знал после той победы (или до нее), что ему дадут возможность доехать в красной майке до конца?

     

    Вопросов много. Ответов - ни одного.

     

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2023, превью э ... (24)
    VeloVelo-Фото

    Удалил.

  • VeloVelo
    Memorial Marco Pantani-2023. Р ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Браво, Астана! clapping

  • VeloVelo
    Алексей Луценко выигрывает Мем ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Классная победа! Поздравляю Лёшу и Астану! И всех болелщиков Астаны поздравляю! kaz
    А Вино еще и с ДР!

  • s75
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (59)
    s75-Фото
    просто потому что новый виток истории еще не достиг нужной точки, возможно, самое "интересное" впереди
  • s75
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (59)
    s75-Фото
    Победил компромиссный вариант:)) в итоге чаши весов уравновешены.
  • RVL
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (59)
    RVL-Фото
    Я загуглил...там иное определение, посему и уточнил.
    А так да..это наброс на вентилятор...
    Даже местные нефтяники про бензин особо не упоминали, а тут вы такой против всего плохого))
  • velodoctor
    SUPER 8 Classic-2023. Результа ... (2)
    velodoctor-Фото

    Вермеерс помог хорошо, он и на Рубэ тоже отпахал, полезный парень. 

  • Roma
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (59)
    Roma-Фото

    Кто десятка? Эвенпул, дыхалка у него будь здоров, а ноги короткие)))



    Пить! 

    Сейчас

    )))

  • marketbk
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (59)
    marketbk-Фото
    Цитата: RVL
    Скажите по русски, что имеете ввиду под словом "читерство "
    Здесь это слово заменяют на редиска. Я ду маю вы, как и другие, кто прочитал что имелось ввиду. Зачем переспрашивать? Ради скандала?

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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