Альберто Дайнезе — победитель 19 этапа Вуэльты Испании-2023

Альберто Дайнезе, Кейден Гровс, Филиппо Ганна о 19-м этапе Вуэльты Испании-2023

19-й этап Вуэльты Испании-2023, один из немногочисленных равнинных этапов, выиграл в общем спринте 25-летний итальянский велогонщик команды dsm-firmenich Альберто Дайнезе (Alberto Dainese). Это первая победа Дайнезе на этапе испанского Гранд-тура и третья на этапах Гранд-туров после двух выигранных этапов Джиро д’Италия.

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Пелотон, решительно настроенный на спринтерскую развязку, не отпускал четырёх гонщиков отрыва дня дальше, чем на две минуты и почти догнал у промежуточного спринта. Один из гонщиков отрыва дня - Клеман Дави (Clément Davy /Groupama-FDJ), первым прошёл промежуточный спринт за 19,3 км до финиша и успел забрать максимум очков. Обладатель зелёной майки лучшего в очковой классификации Кейден Гровс (Alpecin-Deceuninck) был вторым и забрал 17 очков.

Но 24-летний австралийский спринтер команды Alpecin-Deceuninck вновь не смог сделать хет-трик победных этапов. На финальном километре он оказался остановлен завалом и не принял участие в общем спринте. Зато Альберто Дайнезе хотя и потерял из-за завала двух помощников, сумел выиграть спринт, опередив Филиппо Ганну (INEOS Grenadiers) и Марейна ван ден Берга (EF Education EasyPost).

В генеральной классификации, а также в других классификациях изменений не произошло.

Альберто Дайнезе: «Мы великолепно отработали. Если сравнивать с первыми спринтами на Вуэльте, где мы ошибались, и с тем, как мы проехали сегодня, можно сказать, что сейчас мы идеально выполнили план.

Большой неудачей стала потеря Шона и Макса в завале, но до этого момента они удерживали меня на лучшей позиции, там, где мы и хотели находиться. Мы помнили, что на финише будет встречный ветер. Поэтому я дождался, когда Ганна и другие гонщики рано открыли спринт, а затем выбрал нужный момент для своего спурта. Я очень рад, что одержал победу.

Мне так хотелось завершить сезон и моё время в команде dsm-firmenich на хорошей ноте. Поэтому мои чувства ни с чем не сравнить. Это один из последних спринтов с моим участием, поэтому чувствовал огромное давление. Поэтому победа настолько радует. Я благодарю всю команду, которая проделала отличную работу сегодня. Эта победа для них».

Филиппо Ганна: «Ребята фантастически работали, они сразу возглавили пелотон. Мы идеально всё сделали, вот только, к несчастью, я не спринтер! Когда увидел, что приближается группа, попросил Кима поехать пораньше. Мне надо было начинать за 300 метров, потому что скорость начинала падать. Ещё в одном спринте проиграл самую малость, не знаю точно, сколько, но не думаю, что много».

Кейден Гровс: «Я в порядке. Успел слезть с велосипеда и не упал на землю. Так что, со мной всё нормально. Я попал в завал, но самого падения не видел. Мне кажется, было просто касание колёс или рулей у кого-то впереди, и в завал попал мой товарищ по команде Тобиас Байер и кто-то из гонщиков DSM. К сожалению, завал произошёл в самый неподходящий момент, надеюсь, что все в порядке. Имею в виду, что на промежуточном спринте я взял несколько очков. Очень жаль, что не смог побороться в общем спринте. К сожалению, остался за завалом».