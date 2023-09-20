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Альберто Дайнезе — победитель 19 этапа Вуэльты Испании-2023

Альберто Дайнезе, Кейден Гровс, Филиппо Ганна о 19-м этапе Вуэльты Испании-2023

 

 

19-й этап Вуэльты Испании-2023, один из немногочисленных равнинных этапов, выиграл в общем спринте 25-летний итальянский велогонщик команды dsm-firmenich Альберто Дайнезе (Alberto Dainese). Это первая победа Дайнезе на этапе испанского Гранд-тура и третья на этапах Гранд-туров после двух выигранных этапов Джиро д’Италия.

 

Альберто Дайнезе — победитель 19 этапа Вуэльты Испании-2023

 

Альберто Дайнезе — победитель 19 этапа Вуэльты Испании-2023

 

Альберто Дайнезе — победитель 19 этапа Вуэльты Испании-2023

 

Photo © dsm-firmenich Team

 

Пелотон, решительно настроенный на спринтерскую развязку, не отпускал четырёх гонщиков отрыва дня дальше, чем на две минуты и почти догнал у промежуточного спринта. Один из гонщиков отрыва дня - Клеман Дави (Clément Davy /Groupama-FDJ), первым прошёл промежуточный спринт за 19,3 км до финиша и успел забрать максимум очков. Обладатель зелёной майки лучшего в очковой классификации Кейден Гровс (Alpecin-Deceuninck) был вторым и забрал 17 очков.

 

Но 24-летний австралийский спринтер команды Alpecin-Deceuninck вновь не смог сделать хет-трик победных этапов. На финальном километре он оказался остановлен завалом и не принял участие в общем спринте. Зато Альберто Дайнезе хотя и потерял из-за завала двух помощников, сумел выиграть спринт, опередив Филиппо Ганну (INEOS Grenadiers) и Марейна ван ден Берга (EF Education EasyPost).

 

В генеральной классификации, а также в других классификациях изменений не произошло.  

 

Альберто Дайнезе: «Мы великолепно отработали. Если сравнивать с первыми спринтами на Вуэльте, где мы ошибались, и с тем, как мы проехали сегодня, можно сказать, что сейчас мы идеально выполнили план.

 

Большой неудачей стала потеря Шона и Макса в завале, но до этого момента они удерживали меня на лучшей позиции, там, где мы и хотели находиться. Мы помнили, что на финише будет встречный ветер. Поэтому я дождался, когда Ганна и другие гонщики рано открыли спринт, а затем выбрал нужный момент для своего спурта. Я очень рад, что одержал победу.

 

Мне так хотелось завершить сезон и моё время в команде dsm-firmenich на хорошей ноте. Поэтому мои чувства ни с чем не сравнить. Это один из последних спринтов с моим участием, поэтому чувствовал огромное давление. Поэтому победа настолько радует. Я благодарю всю команду, которая проделала отличную работу сегодня. Эта победа для них».

 

Альберто Дайнезе — победитель 19 этапа Вуэльты Испании-2023

 

 

Филиппо Ганна: «Ребята фантастически работали, они сразу возглавили пелотон. Мы идеально всё сделали, вот только, к несчастью, я не спринтер! Когда увидел, что приближается группа, попросил Кима поехать пораньше. Мне надо было начинать за 300 метров, потому что скорость начинала падать. Ещё в одном спринте проиграл самую малость, не знаю точно, сколько, но не думаю, что много».

 

Альберто Дайнезе — победитель 19 этапа Вуэльты Испании-2023

 

Кейден Гровс: «Я в порядке. Успел слезть с велосипеда и не упал на землю. Так что, со мной всё нормально. Я попал в завал, но самого падения не видел. Мне кажется, было просто касание колёс или рулей у кого-то впереди, и в завал попал мой товарищ по команде Тобиас Байер и кто-то из гонщиков DSM. К сожалению, завал произошёл в самый неподходящий момент, надеюсь, что все в порядке. Имею в виду, что на промежуточном спринте я взял несколько очков. Очень жаль, что не смог побороться в общем спринте. К сожалению, остался за завалом».

 

 

Результаты 19 этапа Вуэльты Испании-2023

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Теги к статье: Альберто Дайнезе Alberto Dainese DSM-firmenich Вуэльта Испании-2023 La Vuelta 23 Гранд-тур

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Кто выиграет Вуэльту Испании-2023?

Комментарии

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2023, превью э ... (16)
    BlAr-Фото

    Как "нельзя"?
    Нельзя так формировать состав? Я так понимаю, что главенствовала цель выиграть все три ГТ. Да, возможно, в ущерб личным амбициям лидеров. Никак иначе нельзя было интерпретировать включение в состав Вингегора. Но цель, если не случится ЧП, - достигнута. Команду ждут перемены, как TJV она исчезнет. Поэтому для спонсоров были гораздо важнее титулы, а не внутренние взаимоотношения. Так что цель была выбрана верная, и результат имеется. С этой точки зрения -"можно"!
    Нельзя запрещать борьбу? В командном виде спорта борьба между сокомандниками вообще редкость. Обычно бывает не до жиру. На Вуэльту TJV приехала за титулом, и разговоры о внутренней борьбе пошли лишь тогда, когда вероятность упустить его из команды стала стремиться к нулю. Но в этот момент гонщики уже были не в равных условиях, так как прежде подчинялись командным интересам, и ехали не всегда оптимально для личного результата, теряя время или не реализуя возможности. Правила должны определяться до начала игры, а не во время её, иначе будут обиженные. Поэтому начав Вуэльту командой, они должны были её командой и закончить. Есть лидер ГК, который вполне потянул относительно конкурентов из других команд, он и должен быть основной ставкой. А остальные должны страховать его возможный провал и помогать этот провал избежать. Так что и с этой стороны тоже - "можно". И даже "нужно"!!!

  • kabachok
    Вуэльта Испании-2023, превью э ... (16)
    kabachok-Фото

    А мне кажется (опять же личное мнение, которое ни на что не претендует), что поступают с гонцами ровно так, как они позволяют это делать с собой.

    Там контракты на пачке А4 мелким шрифтом и толпы юристов с обеих сторон. Продался - исполняй. 

  • BlAr
    Команда Jumbo-Visma о настрое ... (2)
    BlAr-Фото

    Кто-то явно заврался. "И после дня отдыха мне хотелось, чтобы мы больше не боролись за красную майку, а ехали от обороны. Но решили всё-таки за неё побороться, Так я оказался в сложной ситуации."

    Я бы понял, если бы это были слова Роглича или Кусса! Но это заявил Вингегор, атаковавший ПЕРВЫМ на ПЕРВОМ этапе после дня отдыха!!! Вот же мирдверьмяч!!!

     

    Что до Роглича, то он или был другого мнения относительно формата их борьбы, или (скорее всего) делал ставки на заключительные этапы, рассчитывая нанести удары именно на них. 

     

    Так или иначе, принятое командой окончательное решение считаю единственно правильным в имеющейся ситуации.

  • kabachok
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (132)
    kabachok-Фото

    В списке Личных Врагов Гонщика (ЛВГ) к Погачару и Эвенпулу добавился Кусс.

    Вингегору приготовиться! Сгущаются тучи.

    Такие дела...

     

     

  • Esperus2006
    Давиде Баллерини переходит в A ... (2)
    Esperus2006-Фото
    Вот это уже неплохо
  • Astanaforever
    Команда Jumbo-Visma о настрое ... (2)
    Astanaforever-Фото
    **Соцсети, если начать их пролистывать, начинают раздражать. Лучше бы я их не читал в последние два дня, потому что просто слишком много разных мнений.** Видимо Velolive пролистывал. хе-хе.
  • ittrainbow
    Вуэльта Испании-2023, превью э ... (16)
    ittrainbow-Фото

    я не думаю что Куссу что-то отдают (в прошедшем времени обсудим завтра вечером)

    кроме последних нескольких километров 18 этапа не было дней когда Винегор или Роглич откровенно колхозили бы рядом без попыток атаковать

    на верхушку Англиру Кусс приехал в красном вполне заслуженно и без подарков

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2023, превью э ... (16)
    VeloVelo-Фото

    В общем, понятно, что всё очень запутано.

    Для меня, более-менее, понятно лишь одно - Роглич будет уходить. Его время пришло.

    Тогда получается, что Куссу отдали победу, чтобы отцепить его от Роглича и прикрепить его к Винегору?

    ЗЫ: Я не смотрел всю Вуэльту. Смотрел только последние 28 км этапа с финишем на Англиру.

  • ittrainbow
    Вуэльта Испании-2023, превью э ... (16)
    ittrainbow-Фото

    не всегда удается сдержать гонцов в узде

    рассуждения о том, что это Роглич атакует Кусса, а Винегор страхует для JV красную майку как будто Рогла уже "чужой" - не эфирные домыслы одного Курдюкова, а вполне обсуждаемая в англоязычном интернете тема

    Рогла - он явно хочет уйти, это давно не новость, шансов проехать Тур капитаном в ЮВ у него ноль целых что-то там десятых, и ему нужно "продавать" себя

    тогда как жажда Винегора урвать победу любой ценой ни разу не бъется с его подарком Вауту в виде победы в ТТ когда он перестал крутить на последнем километре и с ожиданием Тадея между Спанделлем и Отакамом

    внезапный визит Винегора на Вуэльту (Примо планировал с мая, Йонас собрался в последний момент) в ту же корзину падает

    если это так и Рогле надо представить себя в лучшей форме и показать результат потенциальному покупателю - что ты тут сделаешь, быть скандалу

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2023, превью э ... (16)
    VeloVelo-Фото

    И еще, позволю себе пару слов, извините.

    Вся нынешняя ситуация - это Большая ошибка руководства Джамбо. Нельзя так с гонцами поступать. Это моё личное мнение, ни на что не претендую.

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2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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