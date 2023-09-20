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Ремко Эвенепул — горный король и самый атакующий гонщик Вуэльты Испании-2023

Ремко Эвенепул: “Могу гордиться, как проехал Вуэльты Испании-2023”

 

 

23-летний бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) поднялся на итоговый подиум Вуэльты Испании-2023 в Мадриде как победитель классификации лучшего горного гонщика, а также, как самый атакующий велогонщик. Также Эвенепул завершил гонку с тремя победами на этапах (на 3-м, 14-м и 18-м), трижды он финишировал 2-м - на 8-м, 10-м и 20-м этапах.

 

Ремко Эвенепул — горный король и самый атакующий гонщик Вуэльты Испании-2023

 

Ремко Эвенепул — горный король и самый атакующий гонщик Вуэльты Испании-2023

 

Ремко Эвенепул — горный король и самый атакующий гонщик Вуэльты Испании-2023

 

Ремко Эвенепул — горный король и самый атакующий гонщик Вуэльты Испании-2023

 

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele /Getty Images

 

Ремко Эвенепул стартовал на Вуэльте Испании-2023 как защищающий титул победитель прошлого года. Он надел красную майку лидера после победы на 3-м этапе и носил её три дня до 6-го этапа с финишем в подъем 1 категории Пико дель Буитре (Pico del Buitre). Он сохранял шансы на борьбу за высшую ступень подиума до 13-го этапа с финишем на Турмале, где потерял 27 минут.

 

После этого Ремко Эвенепул переключился на борьбу за горные очки, которые начал набирать, выиграв 14-й этап из отрыва и продолжил уезжать в отрывы на 15-м, 17-м, 18-м этапе, который выиграл, и на 20-м этапе.

 

На 21-м финальном этапе в Мадриде Ремко Эвенепул также уехал в отрыв, отреагировав на атаку гонщиков за 44 км до финиша, перечеркнув привычный сценарий «этапа дружбы». Отрыв удержался почти до самой финишной черты, но Ремко Эвенепул уже не смог соперничать за победу с более сильными в спринте гонщиками и финишировал 8-м.

 

В интервью на сайте команды, а также в интервью Sporza и Het Nieuwsblad Ремко Эвенепул подвёл итоги Вуэльты Испании-2023:

 

«Атаковать на финальном этапе не планировал. Но когда увидел просвет, и гонщиков, которые уехали, решил приложить все силы. Изначально мы собирались работать на Каспера Педерсена (на 21-м этапе), но Клас Лодевик (спортивный директор) сказал, чтобы я атаковал, если представится шанс или если в отрыв уедет сильная группа.

 

Однако на последних двухстах метрах ноги стали тяжёлыми Они легко меня нагнали. Было тяжело атаковать, потому что Кейден Гровс сидел у меня на колесе. Он понимал, что я что-нибудь предприму. Для атаки у меня была самая невыгодная позиция, хотя я мощно начал, нога не пошла. Но мне было весело, закончил эту Вуэльту в хорошем настроении.

 

Я доволен этой Вуэльтой - выиграл три этапа, майку лучшего горного гонщика, получил приз как самый атакующий гонщик, приобрёл очень ценный важный опыт.

 

Разочарован только 13-м этапом. Хотя расстраиваться нам нечего. Я выиграл три этапа, почти выиграл четвёртый. Хороший результат.

 

Я могу гордиться гонкой. До сих пор не могу объяснить, что случилось в тот плохой день. После него всё пошло прекрасно, гонка оставила прекрасные воспоминания. Теперь о том 13-м этапе мне надо забыть. Здесь я научился вести гонку более оборонительно, справляться с разными ситуациями и разочарованиями. Эта Вуэльта во многом поможет мне в будущем.

 

Впереди будет долгая зима. Я не буду начинать сезон в январе. В команде я уверен. Мы должны как можно лучше подготовиться к Тур де Франс».

 

Клаас Лодевик (Klaas Lodewyck), спортивный директор команды Soudal Quick Step: «Мы приехали сюда с совсем другими целями. Наша команда отлично выступила, несмотря на то, что мы пережили очень тяжёлый момент на этапе до Турмале. Но наши ребята проявили характер, действовали профессионально, всё время были рядом с Ремко. То же самое относится к персоналу, который с первого дня прикладывал все силы и концентрировался на работе. В целом мы можем быть довольны тем, что достигли за эти три недели».

В программе Ремко Эвенепула до конца этого сезона остаётся две гонки - классика - Монумент «Ломбардия» 7 октября и Chrono des Nations 15 октября.

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal - Quick Step Вуэльта Испании-2023 La Vuelta 23 Гранд-тур

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Комментарии

  • nightbuster33
    Сеп Кусс: «Думаю, что заслужил ... (1)
    nightbuster33-Фото

    +++...+++

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (49)
    VeloVelo-Фото

    Спасибо. В Шанхае Ронни обожают.

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (49)
    VeloVelo-Фото

    Да мало ли что он сказал. Какой может быть расслабон на Джиро и на Туре? )

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (49)
    VeloVelo-Фото
    Это типа "Вокзал для двоих"?
  • EL-Fenomeno
    Триумф команды Jumbo-Visma на ... (28)
    EL-Fenomeno-Фото

    Есть что то даже больше чем просто СИМВОЛИЧНО, что ГТ Вуэльту выиграл Сепп Кусс, а не Вингегор или Рогличъ. Да, найдутся такие котоыре скажут, что американцу эта победа в генерале была каг бэ подаренная (на внутри_командных сборах во время самой Вуэльты) и тут конечно есть доля (может даже половина) правды.
    Но: лучший (или один из лучших) грэгари всего полетона, матёрый горняк, который колесил свой 3-й подряд гранд тур точно уж заслужил быть и остаться в красном.
    Вингегор мог стать первым за многие годы велогонщиком, котоырй бы взял Тур+Вуэльту в один год, Рогла мог стать 4-кратным победителем Вуэльты, так вот сошлись на (ни нам, ни вам) "золотой серединке" - американец и верный помощник + трудяга Сепп кус берёт сначала этап на Вуэльте, потом майку, и в итоге титул победителя испанского ГТ. Карты разложены и раскрыты, пасьянс вышел на славу). ЮМБОвцы должны быть довольынми, ну а Сепп Кусс аки Крис Хорнер (только намного моложе) вписАл свое имя в историю Вуэльты.

    Цитата: Гонщик
    Цитата: error
    Цитата: Гонщик
    разве что перейти в Эмираты на следующий год и в паре с Погой , разобрать Винигора на Туре и не только...

    скорее в Инеос... там внятных генералов не хватает... и пол-команды ушло
    У Инеос тупо нет бабок на приобретение такого топа , а у Эмирайтс есть , так что перестановки вполне возможны, тесновато стало в Юмбе !

    Я б хотел чтобы Рогла ушёл из Юмбы..,а как насчёт Бахрейн-Викторуса ? Тем более Ланда уже с 2024 года в Квиках и большие деньги там 100% есть!

  • ittrainbow
    Триумф команды Jumbo-Visma на ... (28)
    ittrainbow-Фото
    Аюсо который до подиума гранд-тура добрался будучи на год моложе Тадея

    Алмейда у которого к 25 пять финишей на ГТ и все в топ-10

    Йейтс который на Туре был лучшим из тех кого зовут не Тадей и не Йонас

    Фишер-Блэк обещает стать очень неплохим горным грегари, ему пока всего 21

    Хирши и Макналти тоже вчерашние кандидаты в беломаечники, им все еще по 25

    там хороший ростер, напрасный скепсис, будет кем заменить Майку, Трентина и Солера когда те наездятся
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (49)
    EL-Fenomeno-Фото

    Надо отдать должное Рэмко, который после своего сверх_неудачного этапа на Турмале будоражил потом пелотон на каждом горном этапе и даже на последнем, 21-м этапе "дружбы" решил импровизировать несмотря на некие неоф.традиции (что ли) таких этапов.
    Т.е. смело пошёл в отрыв и даже захотел выиграть самый престижный спринтерский этап...может даже зелёную майку). Вот и Гроувз+Ганна успешно к нему тогда хош-не-хош присоеденились и дали "жару" для всего пелотона чтобы все остальные не расслаблялись))
    Рэмко заслуженно взял супер-комбатив, хотя я бы в этой же номинации выделил также и А.Крона, который и этап взял, и гонялся по отрывам очень часто тоже.
    Филиппо же в очередной раз очень близко на финише Вуэльты, но снова 2-й. Даже смотря на его лицо (во время финиша 21 этапа) понимаешь как итальянец хотел выиграть этап именно в спринтесрком стиле, но снова на его пути стал Гроувз, на которого я бы с удовольствем посмотрел вот в таких же финишных разборках, но уже не с Эвенпулом и Ганной, а с матёрыми спринтерами типа Якобсена, Филипсена, Мерльира, Груневегена.

    Цитата: Ser Gio
    этапищеееее!!!
    когда мы такое видели, что горный король спринтует вместе с лидером спринтерской классификации на последнем этапе гранд тура???
    мне кажется со времен Тура 2005, самый интересный "этап дружбы"

    Полностью согласен с вами. Нужно менять, я бы даже сказал ломать эти все стереотипы насчёт "этапа дружбы" на грнад турах. Для кого то важны секунды, для кого то очки, ну а для кого то и победа. А последний 21-й этап такой же как 1-й. Да и вообще "этап дружбы" на ГТ - это всё до километра 0. Ну и там 10км. потом ещё, если надо позирование и шампусик, но не больше.

    Что интересно, в итоговом спринтерском зачёте в ТОП 10 попали все 4 призовые майки (1-2 и 9-10).

  • RVL
    Триумф команды Jumbo-Visma на ... (28)
    RVL-Фото
    Одна из команд это юсада!?))
  • JetRevel
    Триумф команды Jumbo-Visma на ... (28)
    JetRevel-Фото
    У нас в прессе много информации про нереальные показатели гонщиков Юмбы как при езде так и восстановлении,много сравнивают с прошлыми годами.Так вот, учитывая не совсем "кристальную" чистоту состава на запрещенные препараты, пишут,что одна из Топ команд даже будет требовать официального расследования. Как по мне,на шоу у Опры Рогло бы сказал,Какого чёрта я отдал ГТ,но не более,а вот Кусс и Вини не уверен.Кусс три тура прошел очень сильно,а разделка на туре и "чудо"восстановление от победы перед Англиру,у меня вызывают сомнения конечно
  • RVL
    Триумф команды Jumbo-Visma на ... (28)
    RVL-Фото

    Не до жиру, быть бы живу..

    Убрать поги и что там останется!?

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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