Ремко Эвенепул — горный король и самый атакующий гонщик Вуэльты Испании-2023

- Категория:
- VeloNEWS / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Вчера, 23:33
Ремко Эвенепул: “Могу гордиться, как проехал Вуэльты Испании-2023”
23-летний бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) поднялся на итоговый подиум Вуэльты Испании-2023 в Мадриде как победитель классификации лучшего горного гонщика, а также, как самый атакующий велогонщик. Также Эвенепул завершил гонку с тремя победами на этапах (на 3-м, 14-м и 18-м), трижды он финишировал 2-м - на 8-м, 10-м и 20-м этапах.
Photo ©Soudal Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele /Getty Images
Ремко Эвенепул стартовал на Вуэльте Испании-2023 как защищающий титул победитель прошлого года. Он надел красную майку лидера после победы на 3-м этапе и носил её три дня до 6-го этапа с финишем в подъем 1 категории Пико дель Буитре (Pico del Buitre). Он сохранял шансы на борьбу за высшую ступень подиума до 13-го этапа с финишем на Турмале, где потерял 27 минут.
После этого Ремко Эвенепул переключился на борьбу за горные очки, которые начал набирать, выиграв 14-й этап из отрыва и продолжил уезжать в отрывы на 15-м, 17-м, 18-м этапе, который выиграл, и на 20-м этапе.
На 21-м финальном этапе в Мадриде Ремко Эвенепул также уехал в отрыв, отреагировав на атаку гонщиков за 44 км до финиша, перечеркнув привычный сценарий «этапа дружбы». Отрыв удержался почти до самой финишной черты, но Ремко Эвенепул уже не смог соперничать за победу с более сильными в спринте гонщиками и финишировал 8-м.
В интервью на сайте команды, а также в интервью Sporza и Het Nieuwsblad Ремко Эвенепул подвёл итоги Вуэльты Испании-2023:
«Атаковать на финальном этапе не планировал. Но когда увидел просвет, и гонщиков, которые уехали, решил приложить все силы. Изначально мы собирались работать на Каспера Педерсена (на 21-м этапе), но Клас Лодевик (спортивный директор) сказал, чтобы я атаковал, если представится шанс или если в отрыв уедет сильная группа.
Однако на последних двухстах метрах ноги стали тяжёлыми Они легко меня нагнали. Было тяжело атаковать, потому что Кейден Гровс сидел у меня на колесе. Он понимал, что я что-нибудь предприму. Для атаки у меня была самая невыгодная позиция, хотя я мощно начал, нога не пошла. Но мне было весело, закончил эту Вуэльту в хорошем настроении.
Я доволен этой Вуэльтой - выиграл три этапа, майку лучшего горного гонщика, получил приз как самый атакующий гонщик, приобрёл очень ценный важный опыт.
Разочарован только 13-м этапом. Хотя расстраиваться нам нечего. Я выиграл три этапа, почти выиграл четвёртый. Хороший результат.
Я могу гордиться гонкой. До сих пор не могу объяснить, что случилось в тот плохой день. После него всё пошло прекрасно, гонка оставила прекрасные воспоминания. Теперь о том 13-м этапе мне надо забыть. Здесь я научился вести гонку более оборонительно, справляться с разными ситуациями и разочарованиями. Эта Вуэльта во многом поможет мне в будущем.
Впереди будет долгая зима. Я не буду начинать сезон в январе. В команде я уверен. Мы должны как можно лучше подготовиться к Тур де Франс».
Клаас Лодевик (Klaas Lodewyck), спортивный директор команды Soudal Quick Step: «Мы приехали сюда с совсем другими целями. Наша команда отлично выступила, несмотря на то, что мы пережили очень тяжёлый момент на этапе до Турмале. Но наши ребята проявили характер, действовали профессионально, всё время были рядом с Ремко. То же самое относится к персоналу, который с первого дня прикладывал все силы и концентрировался на работе. В целом мы можем быть довольны тем, что достигли за эти три недели».
В программе Ремко Эвенепула до конца этого сезона остаётся две гонки - классика - Монумент «Ломбардия» 7 октября и Chrono des Nations 15 октября.
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