Ремко Эвенепул — горный король и самый атакующий гонщик Вуэльты Испании-2023

nightbuster33

Сеп Кусс: «Думаю, что заслужил ... (1) +++...+++

VeloVelo

Вуэльта Испании-2023. Результа ... (49) Спасибо. В Шанхае Ронни обожают.

VeloVelo

Вуэльта Испании-2023. Результа ... (49) Да мало ли что он сказал. Какой может быть расслабон на Джиро и на Туре? )

VeloVelo

Вуэльта Испании-2023. Результа ... (49) Это типа "Вокзал для двоих"?

EL-Fenomeno

Триумф команды Jumbo-Visma на ... (28) Есть что то даже больше чем просто СИМВОЛИЧНО, что ГТ Вуэльту выиграл Сепп Кусс, а не Вингегор или Рогличъ. Да, найдутся такие котоыре скажут, что американцу эта победа в генерале была каг бэ подаренная (на внутри_командных сборах во время самой Вуэльты) и тут конечно есть доля (может даже половина) правды.

Но: лучший (или один из лучших) грэгари всего полетона, матёрый горняк, который колесил свой 3-й подряд гранд тур точно уж заслужил быть и остаться в красном.

Вингегор мог стать первым за многие годы велогонщиком, котоырй бы взял Тур+Вуэльту в один год, Рогла мог стать 4-кратным победителем Вуэльты, так вот сошлись на (ни нам, ни вам) "золотой серединке" - американец и верный помощник + трудяга Сепп кус берёт сначала этап на Вуэльте, потом майку, и в итоге титул победителя испанского ГТ. Карты разложены и раскрыты, пасьянс вышел на славу). ЮМБОвцы должны быть довольынми, ну а Сепп Кусс аки Крис Хорнер (только намного моложе) вписАл свое имя в историю Вуэльты. Цитата: Гонщик Цитата: error Цитата: Гонщик разве что перейти в Эмираты на следующий год и в паре с Погой , разобрать Винигора на Туре и не только...

скорее в Инеос... там внятных генералов не хватает... и пол-команды ушло

скорее в Инеос... там внятных генералов не хватает... и пол-команды ушло

У Инеос тупо нет бабок на приобретение такого топа , а у Эмирайтс есть , так что перестановки вполне возможны, тесновато стало в Юмбе ! Я б хотел чтобы Рогла ушёл из Юмбы..,а как насчёт Бахрейн-Викторуса ? Тем более Ланда уже с 2024 года в Квиках и большие деньги там 100% есть!

ittrainbow

Триумф команды Jumbo-Visma на ... (28) Аюсо который до подиума гранд-тура добрался будучи на год моложе Тадея



Алмейда у которого к 25 пять финишей на ГТ и все в топ-10



Йейтс который на Туре был лучшим из тех кого зовут не Тадей и не Йонас



Фишер-Блэк обещает стать очень неплохим горным грегари, ему пока всего 21



Хирши и Макналти тоже вчерашние кандидаты в беломаечники, им все еще по 25



там хороший ростер, напрасный скепсис, будет кем заменить Майку, Трентина и Солера когда те наездятся

EL-Fenomeno

Вуэльта Испании-2023. Результа ... (49) Надо отдать должное Рэмко, который после своего сверх_неудачного этапа на Турмале будоражил потом пелотон на каждом горном этапе и даже на последнем, 21-м этапе "дружбы" решил импровизировать несмотря на некие неоф.традиции (что ли) таких этапов.

Т.е. смело пошёл в отрыв и даже захотел выиграть самый престижный спринтерский этап...может даже зелёную майку). Вот и Гроувз+Ганна успешно к нему тогда хош-не-хош присоеденились и дали "жару" для всего пелотона чтобы все остальные не расслаблялись))

Рэмко заслуженно взял супер-комбатив, хотя я бы в этой же номинации выделил также и А.Крона, который и этап взял, и гонялся по отрывам очень часто тоже.

Филиппо же в очередной раз очень близко на финише Вуэльты, но снова 2-й. Даже смотря на его лицо (во время финиша 21 этапа) понимаешь как итальянец хотел выиграть этап именно в спринтесрком стиле, но снова на его пути стал Гроувз, на которого я бы с удовольствем посмотрел вот в таких же финишных разборках, но уже не с Эвенпулом и Ганной, а с матёрыми спринтерами типа Якобсена, Филипсена, Мерльира, Груневегена. Цитата: Ser Gio этапищеееее!!!

когда мы такое видели, что горный король спринтует вместе с лидером спринтерской классификации на последнем этапе гранд тура???

мне кажется со времен Тура 2005, самый интересный "этап дружбы" Полностью согласен с вами. Нужно менять, я бы даже сказал ломать эти все стереотипы насчёт "этапа дружбы" на грнад турах. Для кого то важны секунды, для кого то очки, ну а для кого то и победа. А последний 21-й этап такой же как 1-й. Да и вообще "этап дружбы" на ГТ - это всё до километра 0. Ну и там 10км. потом ещё, если надо позирование и шампусик, но не больше. Что интересно, в итоговом спринтерском зачёте в ТОП 10 попали все 4 призовые майки (1-2 и 9-10).

RVL

Триумф команды Jumbo-Visma на ... (28) Одна из команд это юсада!?))

JetRevel

Триумф команды Jumbo-Visma на ... (28) У нас в прессе много информации про нереальные показатели гонщиков Юмбы как при езде так и восстановлении,много сравнивают с прошлыми годами.Так вот, учитывая не совсем "кристальную" чистоту состава на запрещенные препараты, пишут,что одна из Топ команд даже будет требовать официального расследования. Как по мне,на шоу у Опры Рогло бы сказал,Какого чёрта я отдал ГТ,но не более,а вот Кусс и Вини не уверен.Кусс три тура прошел очень сильно,а разделка на туре и "чудо"восстановление от победы перед Англиру,у меня вызывают сомнения конечно

RVL

Триумф команды Jumbo-Visma на ... (28) Не до жиру, быть бы живу.. Убрать поги и что там останется!?