Хуан Аюсо — лучший молодой велогонщик Вуэльты Испании-2023

- Категория:
- VeloNEWS / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 00:33
Хуан Аюсо: «Ставил более высокие цели на Вуэльте Испании-2023»
21-летний испанский велогонщик команды UAE Team Emirates Хуан Аюсо (Juan Ayuso) не смог повторить достижение прошлого года, когда занял 3-е место на испанском Гранд-туре. Вуэльту Испании-2023 Аюсо завершил на 4-м месте в генеральной классификации. От подиума, который заняли гонщики команды Jumbo-Visma, его отделили 2 минуты 10 секунд, которые он уступил Приможу Рогличу, занявшему третье место.
Однако Хуан Аюсо, который отпраздновал 21-летие за день до окончания Вуэльты, с большим преимуществом в 4 минуты 42 секунды выиграл классификацию лучшего молодого гонщика. Он надел белую майку после 13 этапа, когда его основной соперник в этой классификации, Ремко Эвенепул, проиграл 27 минут.
На двух этапах Вуэльты Испании-2023 Хуан Аюсо финишировал 3-м (на 3-м и 8-м этапах), на двух вошёл в топ-5 (на 13-м и 16-м этапах), ещё на четырёх - в топ-10 (в разделке на 10-м этапе финишировал 7-м, на 17-м этапе с финишем на Англиру был 9-м, на 18-м этапе - 8-м).
Хуан Аюсо: «В прошлом году Вуэльта была моим первым в карьере Гранд-туром, и я финишировал на третьей ступени подиума, чего никак не ожидал, но что стало очень важным достижением. В этом году я приехал на гонку с бОльшими амбициями, но в борьбе с очень сильной командой реализовать их оказалось невозможно.
И всё-таки я считаю, что по сравнению с прошлым годом стал выступать намного сильнее. Мне надо просто это обдумать. Конечно, приятно стать лучшим молодым гонщиком. Но мы приехали за бОльшим. В прошлом году я почти всю Вуэльту ехал в белой майке, но она никогда мне не принадлежала, её владельцем был Ремко Эвенепул. В этом году майка моя, я выиграл её, и это тоже важное достижение.
Нам надо продолжать стремиться к более высоким целям, не снижать планку. То, что я не достиг задуманного, не конец света. Я не собираюсь рыдать. Вообще-то, буду праздновать и радоваться».
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