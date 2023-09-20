Ремко Эвенепул: “Спринт Ваута Пулса застал меня врасплох”

Ремко Эвенепул остался в шаге от четвёртой победы на этапе Вуэльты Испании-2023

Гороховая майка и шлем горного короля Вуэльты Испании-2023 Ремко Эвенепула были заметны с первых метров 200-километрового и самого протяжённого этапа этого выпуска испанского Гранд-тура. С 23-летним капитаном команды Soudal Quick Step в отрыв уехали три товарища по команде - Маттиа Каттанео, Джеймс Нокс и Луис Верваке.

Группа из 30 гонщиков просеялась на 10 категорийных подъёмах этапа, похожего по рельефу на классику Льеж-Бастонь-Льеж, которую Ремко Эвенепул выигрывал дважды. Но на этом этапе чемпион Бельгии недооценил победителя Льеж-Бастонь-Льеж-2016, 35-летнего нидерландского гонщика команды Bahrain Victorious Ваута Пулса.

Пулс предпринял решающую атаку на финальном подъёме, Ремко Эвенепул отреагировал не сразу, но быстро добрал и Ваута Пулса, и поехавших за ним Пелайо Санчеса (Burgos-BH), Леннерта Ван Этвельта (Lotto Dstny) и Марка Солера (UAE Team Emirates). Впятером они сработались и удержали преимущество в в полминуты по отношению к другим гонщикам отрыва. Ваут Пулс начал спринт за 300 м до финиша, Ремко Эвенепул почти догнал нидерландского гонщика на финише, но остался вторым.

Ремко Эвенепул: «В целом я доволен. Сделал одну ошибку или просто неправильно рассчитал. Меня удивил ранний спринт Ваута. Я нагнал его, но мне не хватило 10 метров. Последние 60 км мы держали ситуацию в своих руках. Другие ребята начали атаковать очень рано. По радио я сказал: «Смотрите, сейчас мы сами контролируем этап, попробуем взять из этого максимум, давайте на каждом подъёме ехать всё быстрее и быстрее, а на финальном увидим, что в итоге получится».

Я знал, что финальный подъём крутой. но не ожидал, что брусчатка на нём окажется настолько плохой. На этом отрезке мне было тяжело, пришлось постараться, чтобы закрыть просвет. Возможно, я совершил маленькую ошибку, когда в долине у меня получилось создать просвет в двадцать метров, но я перестал продавливать. Мы не можем говорить, что для нас это плохой день.

Мы отлично отработали. Я просто потерял две или три секунды, пока отреагировал и сел на колесо Ваута. Но он очень заслуженно выиграл. Просто мне жаль, что я не одержал четвёртую победу на этапе, но мы уже можем гордиться тремя победами. Ещё я трижды финишировал вторым, несколько раз 4-м, и ещё я в майке лучшего горняка. Мне не о чем жалеть».