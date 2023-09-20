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Ремко Эвенепул: “Спринт Ваута Пулса застал меня врасплох”

Ремко Эвенепул остался в шаге от четвёртой победы на этапе Вуэльты Испании-2023

 

 

  Гороховая майка и шлем горного короля Вуэльты Испании-2023 Ремко Эвенепула были заметны с первых метров 200-километрового и самого протяжённого этапа этого выпуска испанского Гранд-тура. С 23-летним капитаном команды Soudal Quick Step в отрыв уехали три товарища по команде - Маттиа Каттанео, Джеймс Нокс и Луис Верваке.  

 

Ремко Эвенепул: “Спринт Ваута Пулса застал меня врасплох”

 

 

Группа из 30 гонщиков просеялась на 10 категорийных подъёмах этапа, похожего по рельефу на классику Льеж-Бастонь-Льеж, которую Ремко Эвенепул выигрывал дважды. Но на этом этапе чемпион Бельгии недооценил победителя Льеж-Бастонь-Льеж-2016, 35-летнего нидерландского гонщика команды Bahrain Victorious Ваута Пулса.

 

Пулс предпринял решающую атаку на финальном подъёме, Ремко Эвенепул отреагировал не сразу, но быстро добрал и Ваута Пулса, и поехавших за ним Пелайо Санчеса (Burgos-BH), Леннерта Ван Этвельта (Lotto Dstny) и Марка Солера (UAE Team Emirates). Впятером они сработались и удержали преимущество в в полминуты по отношению к другим гонщикам отрыва. Ваут Пулс начал спринт за 300 м до финиша, Ремко Эвенепул почти догнал нидерландского гонщика на финише, но остался вторым.

 

Ремко Эвенепул: “Спринт Ваута Пулса застал меня врасплох”

Ремко Эвенепул: “Спринт Ваута Пулса застал меня врасплох”

Ремко Эвенепул: “Спринт Ваута Пулса застал меня врасплох”

 

 

Ремко Эвенепул: «В целом я доволен. Сделал одну ошибку или просто неправильно рассчитал. Меня удивил ранний спринт Ваута. Я нагнал его, но мне не хватило 10 метров. Последние 60 км мы держали ситуацию в своих руках. Другие ребята начали атаковать очень рано. По радио я сказал: «Смотрите, сейчас мы сами контролируем этап, попробуем взять из этого максимум, давайте на каждом подъёме ехать всё быстрее и быстрее, а на финальном увидим, что в итоге получится».

 

Я знал, что финальный подъём крутой. но не ожидал, что брусчатка на нём окажется настолько плохой. На этом отрезке мне было тяжело, пришлось постараться, чтобы закрыть просвет. Возможно, я совершил маленькую ошибку, когда в долине у меня получилось создать просвет в двадцать метров, но я перестал продавливать. Мы не можем  говорить, что для нас это плохой день.

 

Мы отлично отработали. Я просто потерял две или три секунды, пока отреагировал и сел на колесо Ваута. Но он очень заслуженно выиграл. Просто мне жаль, что я не одержал четвёртую победу на этапе, но мы уже можем гордиться тремя победами. Ещё я трижды финишировал вторым, несколько раз 4-м, и ещё я в майке лучшего горняка. Мне не о чем жалеть».

 

Результаты 20 этапа Вуэльты Испании-2023

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal - Quick Step Вуэльта Испании-2023 La Vuelta 23 Гранд-тур

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Комментарии

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2023, превью э ... (24)
    VeloVelo-Фото

    Серафим

    Кусс доместик. У него это в контракте прописано.
    Он должен думать только о защите капитана.

     

    Но, ему позволили на одном из этапов уехать слишком далеко от всех, в том числе, от своих капитанов. 
    Ему это позволило рук-во. Оно же позволило ему удерживать своё преимущество на всех последующих этапах. Складывается впечатление, что, скорей всего, это было так задумано.

    И еще: Есть ощущение, что и Винни и Примо раздели бы Кусса в итоге.
    Но, была команда не делать этого и они этому подчинились. 

     

    Мы не знаем о том, какие были договоренности с гонщиками перед стартом Вуэльты и по ее ходу.


    Какие кому были даны права и обязанности? Что это было - спонтанное решение по ходу гонки или Куссу был дан карт-бланш еще перед началом ГТ? И знали ли Роглич и Винегор об этих решениях? А если они знали о свободе Куса, то, почему отпустили его так далеко?


    А если не знали, то были уверены, что Кусс после той своей победы вернется, чтобы тащить их дальше? А сам Кусс знал после той победы (или до нее), что ему дадут возможность доехать в красной майке до конца?

     

    Вопросов много. Ответов - ни одного.

     

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2023, превью э ... (24)
    VeloVelo-Фото

    Удалил.

  • VeloVelo
    Memorial Marco Pantani-2023. Р ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Браво, Астана! clapping

  • VeloVelo
    Алексей Луценко выигрывает Мем ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Классная победа! Поздравляю Лёшу и Астану! И всех болелщиков Астаны поздравляю! kaz
    А Вино еще и с ДР!

  • s75
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (59)
    s75-Фото
    просто потому что новый виток истории еще не достиг нужной точки, возможно, самое "интересное" впереди
  • s75
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (59)
    s75-Фото
    Победил компромиссный вариант:)) в итоге чаши весов уравновешены.
  • RVL
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (59)
    RVL-Фото
    Я загуглил...там иное определение, посему и уточнил.
    А так да..это наброс на вентилятор...
    Даже местные нефтяники про бензин особо не упоминали, а тут вы такой против всего плохого))
  • velodoctor
    SUPER 8 Classic-2023. Результа ... (2)
    velodoctor-Фото

    Вермеерс помог хорошо, он и на Рубэ тоже отпахал, полезный парень. 

  • Roma
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (59)
    Roma-Фото

    Кто десятка? Эвенпул, дыхалка у него будь здоров, а ноги короткие)))



    Пить! 

    Сейчас

    )))

  • marketbk
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (59)
    marketbk-Фото
    Цитата: RVL
    Скажите по русски, что имеете ввиду под словом "читерство "
    Здесь это слово заменяют на редиска. Я ду маю вы, как и другие, кто прочитал что имелось ввиду. Зачем переспрашивать? Ради скандала?

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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