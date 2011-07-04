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Микель Ланда - 4-й на Англиру на 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

Микель Ланда поднялся с седьмой на пятую строчку общего зачёта Вуэльты Испании-2023 после 17 этапа

 

 

 

33-летний испанский велогонщик команды Bahrain Victorious Микель Ланда финишировал 4-м на легендарной Англиру, на 17-м этапе Вуэльты Испании-2023. Команда Bahrain Victorious сделала всё, чтобы просеять пелотон. Антонио Тибери провёл смену, развозя товарищей по команде до подножия финального подъёма. Затем в работу включился Дамиано Карузо. В итоге на середине подъёма Англиру впереди остались только три гонщика Bahrain Victorious - Микель Ланда, Ваут Пулс и Сантьяго Буйтраго, а также лидеры Jumbo-Visma - Сепп Кусс, Примож Роглич и Йонас Вингегор.

 

Три гонщика команды Bahrain Victorious финишировали в топ-10  - Ваут Пулс пересёк финиш 5-м, Сантьяго Буйтраго - 8-м.

 

Микель Ланда - 4-й на Англиру на 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

 

Микель Ланда - 4-й на Англиру на 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

 

Photo © @SprintCycling/Bahrain Victorious Team

 

Микель Ланда - 4-й на Англиру на 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

 

Микель Ланда - 4-й на Англиру на 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

 

Микель Ланда - 4-й на Англиру на 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

 

Микель Ланда - 4-й на Англиру на 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

 

Микель Ланда - 4-й на Англиру на 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

 

Микель Ланда - 4-й на Англиру на 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

 

Микель Ланда - 4-й на Англиру на 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

 

 

Микель Ланда отреагировал на атаку Приможа Роглича за 3 км до финиша, но просвет закрыть не смог и поехал своим темпом, догнал лидера общего зачёта Сеппа Кусса,  и финишировал 4-м, через 19 секунд после победителя этапа Приможа Роглича (Jumbo-Visma).

 

После 17 этапа Микель Ланда поднялся на 5-ю строчку генеральной классификации и уступает Сеппу Куссу 4 минуты 16 секунд.

 

Микель Ланда: «Мы с самого начала отмечали этот этап. Все были полны решимости реализовать наш план. Мы великолепно отработали, все были просто супер».

 

Нил Стивенс (Neil Stephens), спортивный директор Bahrain Victorious: «Сегодня был фантастический день для команды. Всей командой мы решили, что попробуем выполнить два пункта - приложить все силы ради победы на этапе, а если не получится,  то улучшить нашу позицию в генеральной классификации.

 

В первой части этапа мы поняли, что отрыву не удастся удержаться до финиша. Вместо того, чтобы отсиживаться и ждать, что сделают другие команды, мы решили взять на себя контроль над гонкой, и повести её по-своему.

 

Когда мы начали задавать скорость, стало видно, что выиграть этап будет очень тяжело. Но ещё раз, мы не захотели сидеть на колёсах и увиливать от работы. Мы использовали все наши силы, наши ребята зажигали. И мы получили результат. Я очень горжусь ребятами. Мы готовы бороться и завтра, будем защищать генеральную классификацию, и, самое главное, попробуем выиграть этап».

 

Результаты 17 этапа Вуэльты Испании-2023

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Теги к статье: Микель Ланда Bahrain Victorious Вуэльта Испании-2023 La Vuelta 23 Гранд-тур

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В тему:

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 08:35 | Регистрация: 4.07.2011

    Сепп Кусс подошел прямо к Микелю Ланде на финише, чтобы извиниться за то, что опередил его на дистанции. Этого нет на снимках, но он сказал, что сожалеет и что это было не в его стиле: “Я не хотел этого делать, но мне пришлось воспользоваться бонусными секундами”. 

    Ланда говорит нам, что это многое говорит о нем и что он ценит свои слова.

    Каждый день это хорошая возможность черпать вдохновение в ценностях этого вида спорта. Сегодня лучшей демонстрацией уважения мы сочли отношения между этими двумя гонщиками. 

     @Laura Meseguer

  2. Имя: Damiano Vychcka

    JetRevel

    Вчера, 22:07 | Регистрация: 12.05.2023

    Да,уж интересная карьера у него получилась, возможно в следующем году дадут "покапитанить" хотя куда и зачем он идёт, очевидно

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Кто выиграет Вуэльту Испании-2023?

Комментарии

  • Невозмутимый
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    Невозмутимый-Фото
    ЖаЖа не просто горох брал, он общий зачёт на Вуэльте брал. А на Туре в 1995 закончил 4 в общем зачёте будучи облачённым в зелёную майку, рубясь в общих спринтах. Ну это так, к слову
  • BlAr
    Вуэльта Испании-2023, превью э ... (6)
    BlAr-Фото

    Отар никогда не говорил, куда пропадает во время трансляций?biggrin

  • kabachok
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (131)
    kabachok-Фото
    но не хотел чтобы майка досталась Винегору.
    ==

    реально с Рогличем лично общаешься?!
  • AlexaaSha
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    AlexaaSha-Фото

    Борис, мой рабочий день заканчивается, так что, извиняюсь, но продолжить участие в этой интересной беседе с Вами, пока не смогу - дома не поймут. Вынужден признать, так как хочу хоть немного походить на Томаса, что Ваши аргументы и сильнейшая логика не разставили меня в тупик, спасибо в любом случае)

  • AlexaaSha
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    AlexaaSha-Фото
    P.S. Роглич и Томас ехали за разные команды.
    Это Вы констатируете факт или это аргумент такой с вашей стороны, что я не прав?


    И кто кому запрещал бороться с первого этапа? Запрещаюсь сейчас, до 18 этапа как раз боролись.
  • JetRevel
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    JetRevel-Фото
    Цитата: error
    Вспомните Виранка.. Понтани.. Москеру...Хименеса.. Они были горняками от бога... но даже если и выигрывали ГТ.. то крайне редко и при стечении
    определенных обстоятельств.
    Быть хорошим горняком недостаточно. Надо еще уметь этим пользоваться все 21 этап гранд тура.
    Тогда были другие "гонки" не стоит сравнивать,ЖаЖа вообще был спринтеров,а после "горох" выигрывал
  • BlAr
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    BlAr-Фото
    Разрешать бороться и отвечать на атаки друг друга нужно было с первого этапа. А не открывать подобное "соревнование" в конце гонки с заведомо неравными стартовыми условиями.
    P.S. Роглич и Томас ехали за разные команды.
  • AlexaaSha
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    AlexaaSha-Фото
    Ну, например, по поводу 1 и16 этапов я Вам уже вчера отвечал, что там все можно интерпретировать совсем не так, как Вы себе это представляете. И я уже не вижу смысла расписывать Вам последовательность событий на иных этапах - там в итоге всё то же самое получится. Я просто потрачу кучу времени впустую.
    А вот по поводу обид между гонщиками я Вам все же выскажу свое мнение. Возможно Вы вспомните комментарии и поступки Томаса, после решающей разделки на Джиро-23? Кратко: победил сильнейший и это не так обидно, как это было бы если бы их с Рогличем разделили доли секунды или случился другой какой-нибудь форс-мажор. Было горько и другого шанса у Томаса, наверное, уже не будет, но он повел себя, как настоящий профессионал и победитель.
    Так и тут, если бы им разрешили бороться и победил, например, Вингегор, то Роглич, как большой чемпион, это бы принял. Скрипя зубами, но принял бы. А вот эта ситуация, что сложилась сейчас - когда не дают бороться, вот это Рогличу принять очень сложно. Да прочтите Вы, наконец, последний абзац данного поста.
  • BlAr
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    BlAr-Фото

    Цитата: AlexaaSha

    Команде, конечно, виднее, но вполне можно было руководству гласно сказать, что их гонщикам можно бороться хотя бы на последних этапах, последней горе, когда уже совсем ясно, что первые три места их. Что-нибудь подобное сделать.

    Вингегор за счёт других гонщиков команды получил преимущество на 1, 13 и 16 этапах, приобретя 2 минуты относительно сокомандников. Кусс обманул пелотон, уехав в отрыв. До 17 этапа Роглич не получил от команды НИ-ЧЕ-ГО! Поправьте, если я ошибся. Ах да, 4 секунды Куссу привез, на бонусах...

    И как можно давать гоняться между собой гонщикам, которые уже находятся не в равных условиях? В этой ситуации можно обойтись без обид только в случае, если один привезет другим минут 10. Тем более, что больше всего шансов на победу у Вингегора, который УЖЕ получил преимущество ДО старта потенциального междусобойчика! Роглич такую "победу" никогда не принял бы; конфликт в команде был бы гарантирован и, добавлю, конфликт очень серьезный. 

    Поэтому единственный разумный выход у команды - везти нынешнего лидера ГК, которому оба записных фаворита гонки обязаны большинством своих титулов.

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (131)
    VeloVelo-Фото
    А ему надо было ее выигрывать?

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2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
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