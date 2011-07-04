Микель Ланда - 4-й на Англиру на 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

Микель Ланда поднялся с седьмой на пятую строчку общего зачёта Вуэльты Испании-2023 после 17 этапа

33-летний испанский велогонщик команды Bahrain Victorious Микель Ланда финишировал 4-м на легендарной Англиру, на 17-м этапе Вуэльты Испании-2023. Команда Bahrain Victorious сделала всё, чтобы просеять пелотон. Антонио Тибери провёл смену, развозя товарищей по команде до подножия финального подъёма. Затем в работу включился Дамиано Карузо. В итоге на середине подъёма Англиру впереди остались только три гонщика Bahrain Victorious - Микель Ланда, Ваут Пулс и Сантьяго Буйтраго, а также лидеры Jumbo-Visma - Сепп Кусс, Примож Роглич и Йонас Вингегор.

Три гонщика команды Bahrain Victorious финишировали в топ-10 - Ваут Пулс пересёк финиш 5-м, Сантьяго Буйтраго - 8-м.

Photo © @SprintCycling/Bahrain Victorious Team

Микель Ланда отреагировал на атаку Приможа Роглича за 3 км до финиша, но просвет закрыть не смог и поехал своим темпом, догнал лидера общего зачёта Сеппа Кусса, и финишировал 4-м, через 19 секунд после победителя этапа Приможа Роглича (Jumbo-Visma).

После 17 этапа Микель Ланда поднялся на 5-ю строчку генеральной классификации и уступает Сеппу Куссу 4 минуты 16 секунд.

Микель Ланда: «Мы с самого начала отмечали этот этап. Все были полны решимости реализовать наш план. Мы великолепно отработали, все были просто супер».

Нил Стивенс (Neil Stephens), спортивный директор Bahrain Victorious: «Сегодня был фантастический день для команды. Всей командой мы решили, что попробуем выполнить два пункта - приложить все силы ради победы на этапе, а если не получится, то улучшить нашу позицию в генеральной классификации.

В первой части этапа мы поняли, что отрыву не удастся удержаться до финиша. Вместо того, чтобы отсиживаться и ждать, что сделают другие команды, мы решили взять на себя контроль над гонкой, и повести её по-своему.

Когда мы начали задавать скорость, стало видно, что выиграть этап будет очень тяжело. Но ещё раз, мы не захотели сидеть на колёсах и увиливать от работы. Мы использовали все наши силы, наши ребята зажигали. И мы получили результат. Я очень горжусь ребятами. Мы готовы бороться и завтра, будем защищать генеральную классификацию, и, самое главное, попробуем выиграть этап».