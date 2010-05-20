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Триумф команды Jumbo-Visma на Вуэльте Испании-2023

Сепп Кусс — победитель Вуэльты Испании-2023, Йонас Вингегор и Примож Роглич - призёры

 

 

Велокоманда Jumbo-Visma вписала в историю уникальное достижение, заняв весь итоговый подиум Вуэльты Испании-2023 и выиграв все три Гранд-тура в сезоне.

 

Победителем испанского Гранд-тура стал 29-летний американский велогонщик Сепп Кусс, для которого эта Вуэльта Испании стала третьим Гранд-туром сезона после того, как он был одним из ключевых помощников Приможа Роглича, выигравшего Джиро д’Италия-2023 и Йонаса Вингегора, одержавшего вторую подряд победу на Тур де Франс.

 

Триумф команды Jumbo-Visma на Вуэльте Испании-2023

Photo (c) Jumbo-Visma Team

 

 

Сепп Кусс поднялся на второе место в общем зачёте после победы на 6-м этапе, горном этапе с финишем на вершине Пико дель Буитре (Pico del Buitre) у астрофизической обсерватории, который выиграл из многочисленного отрыва, атаковав в одиночку. Красную майку лидера Вуэльты Испании-2023 Кусс надел после 8-го этапа, который выиграл Примож Роглич. Первую позицию в генеральной классификации Сепп Кусс удержал до финала Вуэльты в Мадриде.

 

26-летний датский гонщик, двукратный победитель Тур де Франс, Йонас Вингегор выиграл на Вуэльте Испании-2023 два этапа - 13-й с финишем на Турмале и 16-й с финишем в подъём 2-й категории Бехес. В итоговой генеральной классификации Вингегор уступил своему товарищу по команде Сеппу Куссу 17 секунд.

 

Трёхкратный победитель Вуэльты Испании, 33-летний словенский велогонщик Примож Роглич также выиграл на этой Вуэльте два этапа - 8-й с финишем в подъём Шоррет-де-Кати и 17-й с финишем в легендарный подъём Англиру. В общем зачёте Роглич проиграл Сеппу Куссу 1 минуту 8 секунд.

 

Гонщики Jumbo-Visma также поднялись на подиум как победители командной классификации Вуэльты Испании-2023.

 

 

 

 

 

 

Триумф команды Jumbo-Visma на Вуэльте Испании-2023

Триумф команды Jumbo-Visma на Вуэльте Испании-2023

Триумф команды Jumbo-Visma на Вуэльте Испании-2023

Триумф команды Jumbo-Visma на Вуэльте Испании-2023

 

Триумф команды Jumbo-Visma на Вуэльте Испании-2023

 

Триумф команды Jumbo-Visma на Вуэльте Испании-2023

Триумф команды Jumbo-Visma на Вуэльте Испании-2023

 

 Сепп Кусс: «Когда проснулся, подумал, что ещё сплю. Всё как в сказке. Примож выиграл в Италии, Йонас - во Франции. Я хотел быть частью команды в борьбе за успех в Испании. Но в самых безумных мечтах не представлял, что буду стоять здесь как победитель.

 

Мне придётся ещё долго это осмысливать и привыкать. Не знаю, могу ли назвать сегодняшний день самым счастливым в карьере, потому что успех на Гранд-туре выстраивается на протяжении многих этапов, но это точно один из счастливых дней.

 

В какой-то момент я почувствовал, что победа возможна. С каждым днём я ехал всё мощнее и увереннее. А когда к своим силам можешь прибавить силу команды, то способен противостоять всему миру.  Последние недели у меня будто выросли крылья.

 

Я буду вечно благодарен Йонасу, Приможу и всей команде за поддержку. Это достижение запомню на всю жизнь, как запомню поддержку болельщиков. От всего сердца хочу поблагодарить всех, кто внёс вклад в этот успех. Вместе мы вошли в историю.

 

Мне кажется, финальный этап стал для меня самым тяжёлым за всю гонку. Рад, что он завершился. Когда увидел, что ребята готовы атаковать, понял, что этап получится быстрым. Сегодня мне было тяжелее, чем на Англиру. Отлично так завершить гонку.

Нет, выиграв Вуэльту, я не изменился, я всё тот же. Хотя, конечно, такая победа меняет жизнь. У меня будет много приятных воспоминаний об этой гонке, но сейчас только пытаюсь осознать».

 

Марк Рееф, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Сепп Кусс упомянул этим утром в автобусе, что эта победа значит для него не меньше, чем победы Йонаса на Туре и Приможа на Джиро. Думаю, это всё говорит о его характере. Победа, в которую он внёс свой вклад, для него так же значима, как и своя. Он действительно особенный гонщик, участвовал во всех Гранд-турах, которые мы выиграли».

 

Ричард Плюгге (Richard Plugge), генеральный менеджер команды Jumbo-Visma: «Феноменально, что мы заняли на подиуме первое, второе и третье место. Это исключительное достижение. Мы приехали, нацеливаясь одержать победу на всех трёх Гранд-турах в одном сезоне. И мы выиграли эту гонку как команда. А то, как выиграли, ещё лучше. Успех Сеппа, выигравшего у таких суперчемпионов как Йонас и Примож, демонстрирует ценности нашей команды. Наш девиз и наша визитная карточка - побеждать вместе.

 

Победа на трёх Гранд-турах с тремя разными гонщиками в один год  - главное достижение последних десяти лет. Это веха, вписанная золотыми буквами в книгу истории команды Jumbo-Visma.

 

Даже после этого триумфа мы продолжим изучать и оценивать, что ещё можно улучшить. В спорте высшего уровня нельзя сидеть на месте. Конкуренция становится всё острее, поэтому мы не можем опускать руки и успокаиваться на достигнутом. И мы не достигли предела.

 

А сейчас мне хочется ущипнуть себя, чтобы убедиться, что мы на самом деле добились уникального достижения, что это правда. Будем наслаждаться этим успехом всей командой.   

 

Мы смотрели на другие команды, на то, как они начинали, и создали свой собственный способ работы. Мы стараемся побеждать вместе, всей командой. Вклад вносят и диетологи, и производители велосипедов, и тренировки, и все наши партнёры, все. Стремимся получать максимальную отдачу от всех.

 

Примером для нас была команда Sky, возможно, теперь так же смотрят на нас. С каждым годом хотим выступать лучше. Уже сейчас мы заняты обдумыванием и планированием сезона 2024 года. Оценим, где ошибались в этом году, что можем сделать лучше».

 

Результаты 21 этапа Вуэльты Испании-2023

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Теги к статье: Сеп Кусс Sepp Kuss Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Вуэльта Испании-2023 La Vuelta 23 Гранд-тур

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  1. Имя: Ернат

    Ернат

    Сегодня, 05:14 | Регистрация: 22.09.2020

    мдаааа, респект, такое наверное не когда не кто уже не повторит 

  2. Имя: Евгений

    Nesh

    Сегодня, 08:25 | Регистрация: 4.07.2017

    Роглич готовился к этой Вуэльте для победы, но команда сотворила сумятицу и внесла в состав Винегора, что стало для него неожиданно. После Кусс уезжает в отрыв на первых этапах,что бы потдержать атаку лидера в концовке, но отрыв отпускают настолько много, что он становится лидером с завидным приимуществом. Ну а дальше по сценарию. Рад за Кусса он заслужил, но у Роглича остался осадочек на команду.

  3. Имя: Виктор

    oblivion

    Сегодня, 10:05 | Регистрация: 18.04.2021

    Цитата: Nesh
    Роглич готовился к этой Вуэльте для победы, но команда сотворила сумятицу и внесла в состав Винегора, что стало для него неожиданно. После Кусс уезжает в отрыв на первых этапах,что бы потдержать атаку лидера в концовке, но отрыв отпускают настолько много, что он становится лидером с завидным приимуществом. Ну а дальше по сценарию. Рад за Кусса он заслужил, но у Роглича остался осадочек на команду.
    Решение об участии Йонаса на Вуэльте было принято еще зимой. Роглич об этом прекрасно знал. Ну а тактика с Куссом сработала бы еще лучше, если бы все соперники не посыпались

    1. Имя: Сергей

      error

      Сегодня, 12:40 | Регистрация: 20.05.2010

      Цитата: oblivion
      Решение об участии Йонаса на Вуэльте было принято еще зимой. Роглич об этом прекрасно знал.



      откуда инфа?.. ничего личного... просто еще ниразу этого не слышал...

  4. Имя: Сергей

    error

    Сегодня, 12:38 | Регистрация: 20.05.2010

     

    С каждым годом хотим выступать лучше. Уже сейчас мы заняты обдумыванием и планированием сезона 2024 года. Оценим, где ошибались в этом году, что можем сделать лучше».

     

    Видимо речь об относительных неудачах в однодневках... По поводу неделек и ГТ куда тут еще лучше...

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Комментарии

  • error
    Триумф команды Jumbo-Visma на ... (5)
    error-Фото
    Цитата: oblivion
    Решение об участии Йонаса на Вуэльте было принято еще зимой. Роглич об этом прекрасно знал.



    откуда инфа?.. ничего личного... просто еще ниразу этого не слышал...
  • error
    Триумф команды Jumbo-Visma на ... (5)
    error-Фото

     

    С каждым годом хотим выступать лучше. Уже сейчас мы заняты обдумыванием и планированием сезона 2024 года. Оценим, где ошибались в этом году, что можем сделать лучше».

     

    Видимо речь об относительных неудачах в однодневках... По поводу неделек и ГТ куда тут еще лучше...

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (42)
    VeloVelo-Фото

    Спасибо good

  • Ser Gio
    SUPER 8 Classic-2023. Результа ... (4)
    Ser Gio-Фото
    ну наверное бензин у Юмбы действительно хорош)))
  • oblivion
    Триумф команды Jumbo-Visma на ... (5)
    oblivion-Фото
    Цитата: Nesh
    Роглич готовился к этой Вуэльте для победы, но команда сотворила сумятицу и внесла в состав Винегора, что стало для него неожиданно. После Кусс уезжает в отрыв на первых этапах,что бы потдержать атаку лидера в концовке, но отрыв отпускают настолько много, что он становится лидером с завидным приимуществом. Ну а дальше по сценарию. Рад за Кусса он заслужил, но у Роглича остался осадочек на команду.
    Решение об участии Йонаса на Вуэльте было принято еще зимой. Роглич об этом прекрасно знал. Ну а тактика с Куссом сработала бы еще лучше, если бы все соперники не посыпались
  • Серафим
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (42)
    Серафим-Фото

    [quote=VeloVelo]А что там было? Что он выиграл?[/quote

      Шанхай. В финале у Бреселя 11:9.

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (42)
    BlAr-Фото

    Когда стоял вопрос о том, чтобы Рогличу после Джиро поехать ТдФ, все в один голос кричали, что это невозможно! А тут 3 ГТ подряд плюс травмы! Понятно, что на первых двух он выкладывался точечно. Но третий он провел вообще на одном дыхании!
    В общем, одно из двух - перед нами или суперталант по восстановлению с хорошими перспективами генеральщика, причём этот талант до нынешнего времени успешно скрывала манера самого Кусса "не напрягаться", или... Хессман уже есть, что с Ван Хойдонком - пока неясно.

  • lazhu
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (42)
    lazhu-Фото
    Кусс сам говорил, что ехал Джиро и Тур на расслабоне. Никто не ожидал, что он проедет такую разделку, иначе не отпустили бы на 3 минуты.
  • Nesh
    Триумф команды Jumbo-Visma на ... (5)
    Nesh-Фото
    Роглич готовился к этой Вуэльте для победы, но команда сотворила сумятицу и внесла в состав Винегора, что стало для него неожиданно. После Кусс уезжает в отрыв на первых этапах,что бы потдержать атаку лидера в концовке, но отрыв отпускают настолько много, что он становится лидером с завидным приимуществом. Ну а дальше по сценарию. Рад за Кусса он заслужил, но у Роглича остался осадочек на команду.
  • BlAr
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (42)
    BlAr-Фото

    Как там говорил Иван Васильевич Бунша, "меня опять терзают смутные сомнения"...
    Кусс слишком хорош. А может, он был недостаточно хорош раньше, когда подхалтуривал? По крайней мере, именно его выступления в этом сезоне вызывают больше всего вопросов "Как?" В остальных успехах команды вроде как ничего сильно удивительного и не было.

    Скажу честно - определенные (небольшие) сомнения есть и у меня. Хотя в езде других грегари повального доминирования я не увидел. Тратник, Келдерман и Вальтер ничего сверхъестественного не показали. Гесинк и Ван Баарле хороши, но это и не новость. Впрочем, по поводу Инеоса на Джиро сомнений было гораздо больше!

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3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
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