Триумф команды Jumbo-Visma на Вуэльте Испании-2023

Сепп Кусс — победитель Вуэльты Испании-2023, Йонас Вингегор и Примож Роглич - призёры

Велокоманда Jumbo-Visma вписала в историю уникальное достижение, заняв весь итоговый подиум Вуэльты Испании-2023 и выиграв все три Гранд-тура в сезоне.

Победителем испанского Гранд-тура стал 29-летний американский велогонщик Сепп Кусс, для которого эта Вуэльта Испании стала третьим Гранд-туром сезона после того, как он был одним из ключевых помощников Приможа Роглича, выигравшего Джиро д’Италия-2023 и Йонаса Вингегора, одержавшего вторую подряд победу на Тур де Франс.

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Сепп Кусс поднялся на второе место в общем зачёте после победы на 6-м этапе, горном этапе с финишем на вершине Пико дель Буитре (Pico del Buitre) у астрофизической обсерватории, который выиграл из многочисленного отрыва, атаковав в одиночку. Красную майку лидера Вуэльты Испании-2023 Кусс надел после 8-го этапа, который выиграл Примож Роглич. Первую позицию в генеральной классификации Сепп Кусс удержал до финала Вуэльты в Мадриде.

26-летний датский гонщик, двукратный победитель Тур де Франс, Йонас Вингегор выиграл на Вуэльте Испании-2023 два этапа - 13-й с финишем на Турмале и 16-й с финишем в подъём 2-й категории Бехес. В итоговой генеральной классификации Вингегор уступил своему товарищу по команде Сеппу Куссу 17 секунд.

Трёхкратный победитель Вуэльты Испании, 33-летний словенский велогонщик Примож Роглич также выиграл на этой Вуэльте два этапа - 8-й с финишем в подъём Шоррет-де-Кати и 17-й с финишем в легендарный подъём Англиру. В общем зачёте Роглич проиграл Сеппу Куссу 1 минуту 8 секунд.

Гонщики Jumbo-Visma также поднялись на подиум как победители командной классификации Вуэльты Испании-2023.

Сепп Кусс: «Когда проснулся, подумал, что ещё сплю. Всё как в сказке. Примож выиграл в Италии, Йонас - во Франции. Я хотел быть частью команды в борьбе за успех в Испании. Но в самых безумных мечтах не представлял, что буду стоять здесь как победитель.

Мне придётся ещё долго это осмысливать и привыкать. Не знаю, могу ли назвать сегодняшний день самым счастливым в карьере, потому что успех на Гранд-туре выстраивается на протяжении многих этапов, но это точно один из счастливых дней.

В какой-то момент я почувствовал, что победа возможна. С каждым днём я ехал всё мощнее и увереннее. А когда к своим силам можешь прибавить силу команды, то способен противостоять всему миру. Последние недели у меня будто выросли крылья.

Я буду вечно благодарен Йонасу, Приможу и всей команде за поддержку. Это достижение запомню на всю жизнь, как запомню поддержку болельщиков. От всего сердца хочу поблагодарить всех, кто внёс вклад в этот успех. Вместе мы вошли в историю.

Мне кажется, финальный этап стал для меня самым тяжёлым за всю гонку. Рад, что он завершился. Когда увидел, что ребята готовы атаковать, понял, что этап получится быстрым. Сегодня мне было тяжелее, чем на Англиру. Отлично так завершить гонку.

Нет, выиграв Вуэльту, я не изменился, я всё тот же. Хотя, конечно, такая победа меняет жизнь. У меня будет много приятных воспоминаний об этой гонке, но сейчас только пытаюсь осознать».

Марк Рееф, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Сепп Кусс упомянул этим утром в автобусе, что эта победа значит для него не меньше, чем победы Йонаса на Туре и Приможа на Джиро. Думаю, это всё говорит о его характере. Победа, в которую он внёс свой вклад, для него так же значима, как и своя. Он действительно особенный гонщик, участвовал во всех Гранд-турах, которые мы выиграли».

Ричард Плюгге (Richard Plugge), генеральный менеджер команды Jumbo-Visma: «Феноменально, что мы заняли на подиуме первое, второе и третье место. Это исключительное достижение. Мы приехали, нацеливаясь одержать победу на всех трёх Гранд-турах в одном сезоне. И мы выиграли эту гонку как команда. А то, как выиграли, ещё лучше. Успех Сеппа, выигравшего у таких суперчемпионов как Йонас и Примож, демонстрирует ценности нашей команды. Наш девиз и наша визитная карточка - побеждать вместе.

Победа на трёх Гранд-турах с тремя разными гонщиками в один год - главное достижение последних десяти лет. Это веха, вписанная золотыми буквами в книгу истории команды Jumbo-Visma.

Даже после этого триумфа мы продолжим изучать и оценивать, что ещё можно улучшить. В спорте высшего уровня нельзя сидеть на месте. Конкуренция становится всё острее, поэтому мы не можем опускать руки и успокаиваться на достигнутом. И мы не достигли предела.

А сейчас мне хочется ущипнуть себя, чтобы убедиться, что мы на самом деле добились уникального достижения, что это правда. Будем наслаждаться этим успехом всей командой.

Мы смотрели на другие команды, на то, как они начинали, и создали свой собственный способ работы. Мы стараемся побеждать вместе, всей командой. Вклад вносят и диетологи, и производители велосипедов, и тренировки, и все наши партнёры, все. Стремимся получать максимальную отдачу от всех.

Примером для нас была команда Sky, возможно, теперь так же смотрят на нас. С каждым годом хотим выступать лучше. Уже сейчас мы заняты обдумыванием и планированием сезона 2024 года. Оценим, где ошибались в этом году, что можем сделать лучше».