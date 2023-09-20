Примож Роглич побеждает на Англиру, Jumbo-Visma продолжает доминировать на 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

Примож Роглич: “Я поехал Англиру своим темпом, просвет создала гора”

Примож Роглич вслед за своим товарищем по команде Jumbo-Visma сделал дубль на Вуэльте Испании-2023, после победы на 8-м этапе выиграл 17-й этап с финишем в легендарный подъём Англиру. Это 12-я победа на этапах испанского Гранд-тура в карьере 33-летнего словенского велогонщика.

На 17-м этапе команда Jumbo-Visma вновь заняла весь подиум этапа, не оставив шансов ни отрыву дня, ни соперникам по генеральной классификации.

Первые 40 км после старта многочисленные атаки не помогли создать многочисленный отрыв дня. Уехать и удержаться впереди до Англиру удалось лишь Ремко Эвенепулу, которому товарищ по команде Soudal Quick Step Маттиа Каттанео помог собрать горные очки на подъемах 1-й категории Альто де ла Колладиэлла и Альто-дель-Кордаль. Каттанео завершил свою часть работы за 26,6 км до финиша, а Ремко Эвенепул удержался до финального подъёма Англиру. Пелотон, который возглавляла команда Bahrain Victorious, задававшая темп на подъезде к легендарному подъёму и на самой Англиру, добрал Ремко Эвенепула за 5,6 км до финиша, на середине подъёма.

Атака Романа Барде (DSM firmenich) быстро была нейтрализована темпом Bahrain Victorious. Хотя Bahrain Victorious отсеяли почти всех соперников, от трио Jumbo-Visma избавиться им не удалось. За 5 км до финиша от всего пелотона впереди остались лишь 7 гонщиков - Ваут Пулс, Микель Ланда и Сантьяго Буйтраго из Bahrain Victorious, трио лидеров Jumbo-Visma и Энрик Мас (Movistar), который не долго удерживался в этой группе и отстал за 4 км до финиша. Затем не выдержал темпа Сантьяго Буйтраго.

За 3 км до финиша атаковал Примож Роглич. Микель Ланда попытался закрыть просвет, но не смог. За 2,1 км до финиша за Приможем Рогличем держались лишь его товарищи по команде - лидер общего зачёта Сепп Кусс и Йонас Вингегор.

Сепп Кусс, который в этот день праздновал своё 29-летие, не выдержал темпа Йонаса Вингегора и Приможа Роглича и отстал за 2 км до финиша. Оставшуюся часть подъёма Кусс преодолел с догнавшим его Ландой.

Роглич и Вингегор за 1,3 км опережали своего товарища по команде и Микеля Ланду на 20 секунд, этот просвет не увеличился до финиша. Примож Роглич работал первым колесом до самого финиша и первым пересёк финиш, Йонас Вингегор финишировал вторым. Через 19 секунд третьим на 17-м этапе финишировал Сепп Кусс, 4-м - Микель Ланда.

Сепп Кусс сохранил красную майку лидера, правда, его преимущество над Йонасом Вингегором сократилось до 8 секунд, а Примож Роглич уступает своему товарищу по команде 1 минуту 8 секунд.

Благодаря работе Bahrain Victorious, сбросившей соперников, и 4-му месту на этапе Микель Ланда поднялся в общем зачёте на две позиции и теперь догоняет по времени Хуана Аюсо (UAE Team Emirates), уступая молодому соотечественнику всего 16 секунд. Хуан Аюсо сохранил 4-ю позицию в генеральной классификации, но на 17-м этапе он потерял 1 минуту 42 секунды и теперь уступает лидеру Сеппу Куссу 4 минуты.

Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) укрепил свою позици в горной классификации, где на 40 очков опережает Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma).

Примож Роглич: «Великолепно одержать победу на этой горе. Англиру - один из самых известных подъёмов в мире, с богатой историей, с беспрецедентными градиентами. Я хотел выиграть этот этап.

Сеп сказал нам выложиться по полной. Конечно, странное ощущение, когда оставляешь позади товарища по команде. Но мы - гонщики, мы всегда стараемся выступать на максимуме. Я сказал Сеппу продолжать бороться и верить в себя. Он героически боролся до самого финиша. Мы здесь ради более важной цели - выиграть Вуэльту.

А кто выиграет гонку, определит дорога. Когда подъём настолько крутой, каждый едет сам. Я поехал своим темпом, а потом подъём определил, кто первый, кто второй. Поэтому сегодня я приложил все силы, посмотрим, что получится. Мы втроём идём вместе, продолжаем бороться.

Я дал Bahrain Victorious работать впереди, а когда их скорость стала падать, сказал себе, что теперь поеду своей скоростью».

На вопрос журналистов, кто определяет лидера команды, Роглич пошутил: «Наши боссы», - и добавил. - «Главное, что нам надо приложить все силы, делать это честно, у кого идёт нога, тот будет впереди».

Йонас Вингегор: «Главной целью сегодня была победа и удержание первых трёх мест в генеральной классификации. Думаю, этап прошёл, как мы и хотели. Думаю, мы можем быть довольны. Если честно, я рад, что Сепп остался в майке лидера. Я надеялся, что он её сохранит. Мне бы хотелось, чтобы Сепп выиграл эту Вуэльту Испании».

Гриша Нирманн, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Мы не могли слышать Сеппа по радио, вообще ничего не могли разглядеть, потому что картинка по телевизору была очень плохая. В начале недели мы все решили, что все трое продолжат бороться. Думаю, все довольны, что Сепп - лидер. И он остался лидером, но они хотят и побед на этапах. Мы согласились и разрешили им бороться за этапы. Очень, очень хорошая работа команды, прекрасная победа для Приможа».