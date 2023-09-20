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Примож Роглич побеждает на Англиру, Jumbo-Visma продолжает доминировать на 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

Примож Роглич: “Я поехал Англиру своим темпом, просвет создала гора”

 

 

Примож Роглич вслед за своим товарищем по команде Jumbo-Visma сделал дубль на Вуэльте Испании-2023, после победы на 8-м этапе выиграл 17-й этап с финишем в легендарный подъём Англиру.  Это 12-я победа на этапах испанского Гранд-тура в карьере 33-летнего словенского велогонщика.

 

Примож Роглич побеждает на Англиру, Jumbo-Visma продолжает доминировать на 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

 

 

На 17-м этапе команда Jumbo-Visma вновь заняла весь подиум этапа, не оставив шансов ни отрыву дня,  ни соперникам по генеральной классификации.

 

Первые 40 км после старта многочисленные атаки не помогли создать многочисленный отрыв  дня. Уехать и удержаться впереди до Англиру удалось лишь Ремко Эвенепулу, которому товарищ по команде Soudal Quick Step Маттиа Каттанео помог собрать горные очки на подъемах 1-й категории Альто де ла Колладиэлла и  Альто-дель-Кордаль. Каттанео завершил свою часть работы за 26,6 км до финиша, а Ремко Эвенепул удержался до финального подъёма Англиру. Пелотон, который возглавляла команда Bahrain Victorious, задававшая темп на подъезде к легендарному подъёму и на самой Англиру, добрал Ремко Эвенепула за 5,6 км до финиша, на середине подъёма.

 

Атака Романа Барде (DSM firmenich) быстро была нейтрализована темпом Bahrain Victorious. Хотя Bahrain Victorious отсеяли почти всех соперников, от трио Jumbo-Visma избавиться им не удалось. За 5 км до финиша от всего пелотона впереди остались лишь 7 гонщиков - Ваут Пулс, Микель Ланда и Сантьяго Буйтраго из Bahrain Victorious, трио лидеров Jumbo-Visma и Энрик Мас (Movistar), который не долго удерживался в этой группе и отстал за 4 км до финиша. Затем не выдержал темпа Сантьяго Буйтраго.

 

За 3 км до финиша атаковал Примож Роглич. Микель Ланда попытался закрыть просвет, но не смог. За 2,1 км до финиша за Приможем Рогличем держались лишь его товарищи по команде - лидер общего зачёта Сепп Кусс и Йонас Вингегор.

 

Сепп Кусс, который в этот день праздновал своё 29-летие, не выдержал темпа Йонаса Вингегора и Приможа Роглича и отстал за 2 км до финиша. Оставшуюся часть подъёма Кусс преодолел с догнавшим его Ландой.

 

Роглич и Вингегор за 1,3 км опережали своего товарища по команде и Микеля Ланду на 20 секунд, этот просвет не увеличился до финиша. Примож Роглич работал первым колесом до самого финиша и первым пересёк финиш, Йонас Вингегор финишировал вторым. Через 19 секунд третьим на 17-м этапе финишировал Сепп Кусс, 4-м -  Микель Ланда.

 

 Сепп Кусс сохранил красную майку лидера, правда, его преимущество над Йонасом Вингегором сократилось до 8 секунд, а Примож Роглич уступает своему товарищу по команде 1 минуту 8 секунд.

 

Благодаря работе Bahrain Victorious, сбросившей соперников, и 4-му месту на этапе Микель Ланда поднялся в общем зачёте на две позиции и теперь догоняет по времени Хуана Аюсо (UAE Team Emirates), уступая молодому соотечественнику всего 16 секунд. Хуан Аюсо сохранил 4-ю позицию в генеральной классификации, но  на 17-м этапе он потерял 1 минуту 42 секунды и теперь уступает лидеру Сеппу Куссу 4 минуты.

 

Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) укрепил свою позици в горной классификации, где на 40 очков опережает Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma).

 

Примож Роглич побеждает на Англиру, Jumbo-Visma продолжает доминировать на 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

 

Примож Роглич побеждает на Англиру, Jumbo-Visma продолжает доминировать на 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

 

Примож Роглич побеждает на Англиру, Jumbo-Visma продолжает доминировать на 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

 

Примож Роглич побеждает на Англиру, Jumbo-Visma продолжает доминировать на 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

 

Примож Роглич побеждает на Англиру, Jumbo-Visma продолжает доминировать на 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

 

Примож Роглич побеждает на Англиру, Jumbo-Visma продолжает доминировать на 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

Примож Роглич побеждает на Англиру, Jumbo-Visma продолжает доминировать на 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

 

Примож Роглич побеждает на Англиру, Jumbo-Visma продолжает доминировать на 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

 

Примож Роглич побеждает на Англиру, Jumbo-Visma продолжает доминировать на 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

 

Примож Роглич побеждает на Англиру, Jumbo-Visma продолжает доминировать на 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

 

Примож Роглич побеждает на Англиру, Jumbo-Visma продолжает доминировать на 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

 

Примож Роглич побеждает на Англиру, Jumbo-Visma продолжает доминировать на 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

Примож Роглич побеждает на Англиру, Jumbo-Visma продолжает доминировать на 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

Примож Роглич побеждает на Англиру, Jumbo-Visma продолжает доминировать на 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

 

Примож Роглич побеждает на Англиру, Jumbo-Visma продолжает доминировать на 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

 

Примож Роглич побеждает на Англиру, Jumbo-Visma продолжает доминировать на 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

Примож Роглич побеждает на Англиру, Jumbo-Visma продолжает доминировать на 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

Примож Роглич побеждает на Англиру, Jumbo-Visma продолжает доминировать на 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

Примож Роглич побеждает на Англиру, Jumbo-Visma продолжает доминировать на 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

 

 

Примож Роглич: «Великолепно одержать победу на этой горе. Англиру - один из самых известных подъёмов в мире, с богатой историей, с беспрецедентными градиентами. Я хотел выиграть этот этап.

 

Сеп сказал нам выложиться по полной. Конечно, странное ощущение, когда оставляешь позади товарища по команде. Но мы - гонщики, мы всегда стараемся выступать на максимуме. Я сказал Сеппу продолжать бороться и верить в себя. Он героически боролся до самого финиша. Мы здесь ради более важной цели - выиграть Вуэльту.

 

А кто выиграет гонку, определит дорога. Когда подъём настолько крутой, каждый едет сам. Я поехал своим темпом, а потом подъём определил, кто первый, кто второй. Поэтому сегодня я приложил все силы, посмотрим, что получится. Мы втроём идём вместе, продолжаем бороться.

 

Я дал Bahrain Victorious работать впереди, а когда их скорость стала падать, сказал себе, что теперь поеду своей скоростью».

 

На вопрос журналистов, кто определяет лидера команды, Роглич пошутил: «Наши боссы», - и добавил. -  «Главное, что нам надо приложить все силы, делать это честно, у кого идёт нога, тот будет впереди».

 

Йонас Вингегор: «Главной целью сегодня была победа и удержание первых трёх мест в генеральной классификации. Думаю, этап прошёл, как мы и хотели. Думаю, мы можем быть довольны. Если честно, я рад, что Сепп остался в майке лидера. Я надеялся, что он её сохранит. Мне бы хотелось, чтобы Сепп выиграл эту Вуэльту Испании».

 

Гриша Нирманн, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Мы не могли слышать Сеппа по радио, вообще ничего не могли разглядеть, потому что картинка по телевизору была очень плохая. В начале недели мы все решили, что все трое продолжат бороться. Думаю, все довольны, что Сепп - лидер. И он остался лидером, но они хотят и побед на этапах. Мы согласились и разрешили им бороться за этапы. Очень, очень хорошая работа команды, прекрасная победа для Приможа».

 

 

Результаты 17 этапа Вуэльты Испании-2023

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Вуэльта Испании-2023 La Vuelta 23 Гранд-тур

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European Continental Championships

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Кто выиграет Вуэльту Испании-2023?

Комментарии

  • Невозмутимый
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    Невозмутимый-Фото
    ЖаЖа не просто горох брал, он общий зачёт на Вуэльте брал. А на Туре в 1995 закончил 4 в общем зачёте будучи облачённым в зелёную майку, рубясь в общих спринтах. Ну это так, к слову
  • BlAr
    Вуэльта Испании-2023, превью э ... (6)
    BlAr-Фото

    Отар никогда не говорил, куда пропадает во время трансляций?biggrin

  • kabachok
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (131)
    kabachok-Фото
    но не хотел чтобы майка досталась Винегору.
    ==

    реально с Рогличем лично общаешься?!
  • AlexaaSha
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    AlexaaSha-Фото

    Борис, мой рабочий день заканчивается, так что, извиняюсь, но продолжить участие в этой интересной беседе с Вами, пока не смогу - дома не поймут. Вынужден признать, так как хочу хоть немного походить на Томаса, что Ваши аргументы и сильнейшая логика не разставили меня в тупик, спасибо в любом случае)

  • AlexaaSha
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    AlexaaSha-Фото
    P.S. Роглич и Томас ехали за разные команды.
    Это Вы констатируете факт или это аргумент такой с вашей стороны, что я не прав?


    И кто кому запрещал бороться с первого этапа? Запрещаюсь сейчас, до 18 этапа как раз боролись.
  • JetRevel
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    JetRevel-Фото
    Цитата: error
    Вспомните Виранка.. Понтани.. Москеру...Хименеса.. Они были горняками от бога... но даже если и выигрывали ГТ.. то крайне редко и при стечении
    определенных обстоятельств.
    Быть хорошим горняком недостаточно. Надо еще уметь этим пользоваться все 21 этап гранд тура.
    Тогда были другие "гонки" не стоит сравнивать,ЖаЖа вообще был спринтеров,а после "горох" выигрывал
  • BlAr
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    BlAr-Фото
    Разрешать бороться и отвечать на атаки друг друга нужно было с первого этапа. А не открывать подобное "соревнование" в конце гонки с заведомо неравными стартовыми условиями.
    P.S. Роглич и Томас ехали за разные команды.
  • AlexaaSha
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    AlexaaSha-Фото
    Ну, например, по поводу 1 и16 этапов я Вам уже вчера отвечал, что там все можно интерпретировать совсем не так, как Вы себе это представляете. И я уже не вижу смысла расписывать Вам последовательность событий на иных этапах - там в итоге всё то же самое получится. Я просто потрачу кучу времени впустую.
    А вот по поводу обид между гонщиками я Вам все же выскажу свое мнение. Возможно Вы вспомните комментарии и поступки Томаса, после решающей разделки на Джиро-23? Кратко: победил сильнейший и это не так обидно, как это было бы если бы их с Рогличем разделили доли секунды или случился другой какой-нибудь форс-мажор. Было горько и другого шанса у Томаса, наверное, уже не будет, но он повел себя, как настоящий профессионал и победитель.
    Так и тут, если бы им разрешили бороться и победил, например, Вингегор, то Роглич, как большой чемпион, это бы принял. Скрипя зубами, но принял бы. А вот эта ситуация, что сложилась сейчас - когда не дают бороться, вот это Рогличу принять очень сложно. Да прочтите Вы, наконец, последний абзац данного поста.
  • BlAr
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    BlAr-Фото

    Цитата: AlexaaSha

    Команде, конечно, виднее, но вполне можно было руководству гласно сказать, что их гонщикам можно бороться хотя бы на последних этапах, последней горе, когда уже совсем ясно, что первые три места их. Что-нибудь подобное сделать.

    Вингегор за счёт других гонщиков команды получил преимущество на 1, 13 и 16 этапах, приобретя 2 минуты относительно сокомандников. Кусс обманул пелотон, уехав в отрыв. До 17 этапа Роглич не получил от команды НИ-ЧЕ-ГО! Поправьте, если я ошибся. Ах да, 4 секунды Куссу привез, на бонусах...

    И как можно давать гоняться между собой гонщикам, которые уже находятся не в равных условиях? В этой ситуации можно обойтись без обид только в случае, если один привезет другим минут 10. Тем более, что больше всего шансов на победу у Вингегора, который УЖЕ получил преимущество ДО старта потенциального междусобойчика! Роглич такую "победу" никогда не принял бы; конфликт в команде был бы гарантирован и, добавлю, конфликт очень серьезный. 

    Поэтому единственный разумный выход у команды - везти нынешнего лидера ГК, которому оба записных фаворита гонки обязаны большинством своих титулов.

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (131)
    VeloVelo-Фото
    А ему надо было ее выигрывать?

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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