VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Хет-трик и зелёная майка Кейдена Гровса на Вуэльте Испании-2023

Кейден Гровс выиграл спринт на 21-м этапе Вуэльты Испании-2023

 

 

 

  Кейден Гровс (Kaden Groves) стал первым в истории австралийским велогонщиком, выигравшим зелёную майку лучшего в очковой классификации на Вуэльте Испании.

 

24-летний спринтер команды Alpecin-Deceuninck подошёл к финальному 21-му этапу Вуэльты Испании-2023 с преимуществом в очковой классификации, которое, теоретически, мог потерять, так как Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) проигрывал ему всего 19 очков.

 

Но Кейден Гровс защитил зелёную майку. Он выиграл промежуточный спринт, а когда за 44 км до финиша на кругах по улицам Мадрида атаковали сначала Нико Денц, Леннард Кемна (Bora-hansgrohe) и Руй Кошта (Intermarché-Circus-Wanty), а затем к ним переложился Ремко Эвенепул и Филиппо Ганна (INEOS Grenadiers), Кейдену Гровсу также пришлось отреагировать и присоединиться к этому отрыву.

 

Звёздный отрыв вёз пелотону около 15 секунд преимущества, которое быстро сократилось на финальном километре. Беглецов пелотон догнал, но Кейден Гровс сумел первым пересечь линию финиша, опередив Филиппо Ганну и Нико Денца. Так Кейдену Гровсу удалось сделать хет-трик на Вуэльте Испании-2023 - он выиграл также 4-й и 5-й этапы.

 

В очковой классификации 24-летний австралийский спринтер опередил ближайшего соперника - Ремко Эвенепула на 79 очков.

 

Хет-трик и зелёная майка Кейдена Гровса на Вуэльте Испании-2023

Хет-трик и зелёная майка Кейдена Гровса на Вуэльте Испании-2023

Хет-трик и зелёная майка Кейдена Гровса на Вуэльте Испании-2023

Хет-трик и зелёная майка Кейдена Гровса на Вуэльте Испании-2023

Хет-трик и зелёная майка Кейдена Гровса на Вуэльте Испании-2023

Хет-трик и зелёная майка Кейдена Гровса на Вуэльте Испании-2023

Хет-трик и зелёная майка Кейдена Гровса на Вуэльте Испании-2023

Хет-трик и зелёная майка Кейдена Гровса на Вуэльте Испании-2023

Хет-трик и зелёная майка Кейдена Гровса на Вуэльте Испании-2023

 

 

Кейден Гровс: «Конечно, я не представлял, что выиграю вот так. Перед стартом очень хотел выиграть этот этап и удержать зелёную майку, но уезжать в отрыв в мои намерения не входило. Ремко Эвенепул представлял угрозу в борьбе за зелёную майку, я подозревал, что он может попробовать что-то предпринять, не ради майки, а чтобы одержать победу на этапе.  

 

 Конечно, мы очень хотели удержать зелёную майку, но  у меня не было подавляющего преимущества. Ремко мог её выиграть, если бы победил на этапе.  Мы посчитали, что если я буду первым на промежуточном спринте, то в случае победы Ремко на этапе мне надо финишировать минимум 7-м. Поэтому  я должен был обороняться и следовать за Ремко.

 

К тому же я уже дважды финишировал вторым в этой гонке, поэтому команда очень хотела сегодня отпраздновать победу.

 

Финал получился довольно интересным. Я не хотел давать полный газ на последнем километре, потому что, конечно, в противном случае не смог бы спринтовать. Мы все оглядывались друг на друга, а тем временем пелотон нас догнал.

 

Но я был уверен, что когда спринтую, смогу найти дополнительные силы. К тому же Ремко  на последних километрах задавал скорость, что давало мне большое преимущество.  

 

Для меня большая честь стать первым австралийским победителем в очковой классификации Вуэльты Испании. Должен поблагодарить мою команду, без которой эта победа была бы невозможна. Мы провели такой великолепный месяц в Испании. Эта майка и третья победа на этапе очень много для меня значат. Я благодарю команду, супергоржусь, как команда прилагала все силы на протяжении всей гонки.

 

Эта победа и для них тоже. В этой гонке мы должны были бороться за множество промежуточных спринтов, в горах тоже разыгрывалось много очков. Это показывает, как много работала команда, догоняя отрывы, мне тоже пришлось поехать в отрыв на 16-м этапе. Без тех очков выиграть зелёную майку было бы невозможно».

 

 

Результаты 21 этапа Вуэльты Испании-2023

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Вуэльта Испании-2023 La Vuelta 23 Гранд-тур Кейден Гровс Kaden Groves Alpecin-Deceuninck

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

20 - 24 сентября 2023

European Continental Championships

20 - 24 сентября 2023

Tour de Luxembourg

30 сентября 2023

Giro dell'Emilia

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2023?

Комментарии

  • error
    Триумф команды Jumbo-Visma на ... (5)
    error-Фото
    Цитата: oblivion
    Решение об участии Йонаса на Вуэльте было принято еще зимой. Роглич об этом прекрасно знал.



    откуда инфа?.. ничего личного... просто еще ниразу этого не слышал...
  • error
    Триумф команды Jumbo-Visma на ... (5)
    error-Фото

     

    С каждым годом хотим выступать лучше. Уже сейчас мы заняты обдумыванием и планированием сезона 2024 года. Оценим, где ошибались в этом году, что можем сделать лучше».

     

    Видимо речь об относительных неудачах в однодневках... По поводу неделек и ГТ куда тут еще лучше...

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (42)
    VeloVelo-Фото

    Спасибо good

  • Ser Gio
    SUPER 8 Classic-2023. Результа ... (4)
    Ser Gio-Фото
    ну наверное бензин у Юмбы действительно хорош)))
  • oblivion
    Триумф команды Jumbo-Visma на ... (5)
    oblivion-Фото
    Цитата: Nesh
    Роглич готовился к этой Вуэльте для победы, но команда сотворила сумятицу и внесла в состав Винегора, что стало для него неожиданно. После Кусс уезжает в отрыв на первых этапах,что бы потдержать атаку лидера в концовке, но отрыв отпускают настолько много, что он становится лидером с завидным приимуществом. Ну а дальше по сценарию. Рад за Кусса он заслужил, но у Роглича остался осадочек на команду.
    Решение об участии Йонаса на Вуэльте было принято еще зимой. Роглич об этом прекрасно знал. Ну а тактика с Куссом сработала бы еще лучше, если бы все соперники не посыпались
  • Серафим
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (42)
    Серафим-Фото

    [quote=VeloVelo]А что там было? Что он выиграл?[/quote

      Шанхай. В финале у Бреселя 11:9.

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (42)
    BlAr-Фото

    Когда стоял вопрос о том, чтобы Рогличу после Джиро поехать ТдФ, все в один голос кричали, что это невозможно! А тут 3 ГТ подряд плюс травмы! Понятно, что на первых двух он выкладывался точечно. Но третий он провел вообще на одном дыхании!
    В общем, одно из двух - перед нами или суперталант по восстановлению с хорошими перспективами генеральщика, причём этот талант до нынешнего времени успешно скрывала манера самого Кусса "не напрягаться", или... Хессман уже есть, что с Ван Хойдонком - пока неясно.

  • lazhu
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (42)
    lazhu-Фото
    Кусс сам говорил, что ехал Джиро и Тур на расслабоне. Никто не ожидал, что он проедет такую разделку, иначе не отпустили бы на 3 минуты.
  • Nesh
    Триумф команды Jumbo-Visma на ... (5)
    Nesh-Фото
    Роглич готовился к этой Вуэльте для победы, но команда сотворила сумятицу и внесла в состав Винегора, что стало для него неожиданно. После Кусс уезжает в отрыв на первых этапах,что бы потдержать атаку лидера в концовке, но отрыв отпускают настолько много, что он становится лидером с завидным приимуществом. Ну а дальше по сценарию. Рад за Кусса он заслужил, но у Роглича остался осадочек на команду.
  • BlAr
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (42)
    BlAr-Фото

    Как там говорил Иван Васильевич Бунша, "меня опять терзают смутные сомнения"...
    Кусс слишком хорош. А может, он был недостаточно хорош раньше, когда подхалтуривал? По крайней мере, именно его выступления в этом сезоне вызывают больше всего вопросов "Как?" В остальных успехах команды вроде как ничего сильно удивительного и не было.

    Скажу честно - определенные (небольшие) сомнения есть и у меня. Хотя в езде других грегари повального доминирования я не увидел. Тратник, Келдерман и Вальтер ничего сверхъестественного не показали. Гесинк и Ван Баарле хороши, но это и не новость. Впрочем, по поводу Инеоса на Джиро сомнений было гораздо больше!

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

18 сентября

Ethan Hayter (INEOS Grenadiers)

Marius Mayrhofer (Team dsm-firmenich)

Liam Slock (Lotto - Dstny)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2023 (112)
Август 2023 (188)
Июль 2023 (190)
Июнь 2023 (157)
Май 2023 (207)
Апрель 2023 (142)