Хет-трик и зелёная майка Кейдена Гровса на Вуэльте Испании-2023

Кейден Гровс выиграл спринт на 21-м этапе Вуэльты Испании-2023

Кейден Гровс (Kaden Groves) стал первым в истории австралийским велогонщиком, выигравшим зелёную майку лучшего в очковой классификации на Вуэльте Испании.

24-летний спринтер команды Alpecin-Deceuninck подошёл к финальному 21-му этапу Вуэльты Испании-2023 с преимуществом в очковой классификации, которое, теоретически, мог потерять, так как Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) проигрывал ему всего 19 очков.

Но Кейден Гровс защитил зелёную майку. Он выиграл промежуточный спринт, а когда за 44 км до финиша на кругах по улицам Мадрида атаковали сначала Нико Денц, Леннард Кемна (Bora-hansgrohe) и Руй Кошта (Intermarché-Circus-Wanty), а затем к ним переложился Ремко Эвенепул и Филиппо Ганна (INEOS Grenadiers), Кейдену Гровсу также пришлось отреагировать и присоединиться к этому отрыву.

Звёздный отрыв вёз пелотону около 15 секунд преимущества, которое быстро сократилось на финальном километре. Беглецов пелотон догнал, но Кейден Гровс сумел первым пересечь линию финиша, опередив Филиппо Ганну и Нико Денца. Так Кейдену Гровсу удалось сделать хет-трик на Вуэльте Испании-2023 - он выиграл также 4-й и 5-й этапы.

В очковой классификации 24-летний австралийский спринтер опередил ближайшего соперника - Ремко Эвенепула на 79 очков.

Кейден Гровс: «Конечно, я не представлял, что выиграю вот так. Перед стартом очень хотел выиграть этот этап и удержать зелёную майку, но уезжать в отрыв в мои намерения не входило. Ремко Эвенепул представлял угрозу в борьбе за зелёную майку, я подозревал, что он может попробовать что-то предпринять, не ради майки, а чтобы одержать победу на этапе.

Конечно, мы очень хотели удержать зелёную майку, но у меня не было подавляющего преимущества. Ремко мог её выиграть, если бы победил на этапе. Мы посчитали, что если я буду первым на промежуточном спринте, то в случае победы Ремко на этапе мне надо финишировать минимум 7-м. Поэтому я должен был обороняться и следовать за Ремко.

К тому же я уже дважды финишировал вторым в этой гонке, поэтому команда очень хотела сегодня отпраздновать победу.

Финал получился довольно интересным. Я не хотел давать полный газ на последнем километре, потому что, конечно, в противном случае не смог бы спринтовать. Мы все оглядывались друг на друга, а тем временем пелотон нас догнал.

Но я был уверен, что когда спринтую, смогу найти дополнительные силы. К тому же Ремко на последних километрах задавал скорость, что давало мне большое преимущество.

Для меня большая честь стать первым австралийским победителем в очковой классификации Вуэльты Испании. Должен поблагодарить мою команду, без которой эта победа была бы невозможна. Мы провели такой великолепный месяц в Испании. Эта майка и третья победа на этапе очень много для меня значат. Я благодарю команду, супергоржусь, как команда прилагала все силы на протяжении всей гонки.

Эта победа и для них тоже. В этой гонке мы должны были бороться за множество промежуточных спринтов, в горах тоже разыгрывалось много очков. Это показывает, как много работала команда, догоняя отрывы, мне тоже пришлось поехать в отрыв на 16-м этапе. Без тех очков выиграть зелёную майку было бы невозможно».