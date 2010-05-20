Сепп Кусс о 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

- Категория:
- VeloNEWS / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Вчера, 01:11
Сепп Кусс: «Йонас сказал мне на середине Анлиру, что я выиграю»
На 17-м этапе Вуэльты Испании-2023 американский гонщик команды Jumbo-Visma Сепп Кусс сохранил красную майку лидера, хотя финишировал 3-м на этапе, проиграв своим товарищам по команде Приможу Рогличу, выигравшему этап, и Йонасу Вингегору, 19 секунд. Теперь у Сеппа Кусса в генеральной классификации 8 секунд преимущества над Йонасом Вингегором и 1 минута 8 секунд над Приможем Рогличем.
Трио лидеров Jumbo-Visma удержало скорость команды Bahrain Victorious, которые просеяли пелотон до шести гонщиков на финальном подъёме 17 этапа - Англиру (Alto de L'Angliru, высшая категория, отм. 1575 м, протяженность 12,2 км, перепад высот 1245 м, средний градиент 10,2%, максимальный градиент 24%).
Сепп Кусс не выдержал темпа Приможа Роглича и Йонаса Вингегора и отстал от них за 2 км до финиша, но смог минимизировать потери и замкнул на этапе тройку лучших.
На вершине Англиру его ждала семья, с которой он отпраздновал 29-летие.
Сепп Кусс: «Я очень счастлив. Когда пересёк финиш, подумал, что потерял майку. Но я не расстраивался, потому что на этом подъёме приложил все силы. Когда услышал, что красная майка всё ещё моя, даже немного удивился. Сегодня у меня странные ощущения, но не в плохом смысле! Ещё один день вместе с двумя моими сильными товарищами по команде, которые и мои друзья.
Думаю, сегодня мы проехали Англиру так хорошо, как только было возможно. День был совершенно безумным. И мы на один день ближе к финалу.
На середине подъёма Йонас сказал мне: «Ты выиграешь». А я ответил: «Посмотрим».
Примож чувствовал себя великолепно, он ехал просто потрясающе. Я старался как можно дольше усидеть с ним, а потом сокращал потери. Ещё раз мы заняли первое, второе и третье места.
Наверное, сегодня Ланда заслужил место на подиуме больше, чем я. Но мне были нужны бонусные секунды. День рождения получился очень счастливым, в этот день я занимался тем, что мне нравится больше всего.
Я приехал на эту гонку без ожиданий, просто, чтобы как всегда помогать ребятам. Но потом надел эту прекрасную майку, приобрёл этот опыт, открыл новый уровень уверенности в себе. Я поехал гонку по интуиции, что было потрясающе. Мы отлично сработались втроём.
Мы понимали, что сегодня будет один из решающих дней. Кажется, дела Jumbo-Visma идут хорошо. Но в предстоящие дни ещё много чего может быть. Например, мы не должны недооценивать завтрашний этап. Просветы во времени не солгут. Нам надо приложить все силы на оставшихся этапах».
Результаты 17 этапа Вуэльты Испании-2023
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