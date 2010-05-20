Сепп Кусс о 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

Сепп Кусс: «Йонас сказал мне на середине Анлиру, что я выиграю»

На 17-м этапе Вуэльты Испании-2023 американский гонщик команды Jumbo-Visma Сепп Кусс сохранил красную майку лидера, хотя финишировал 3-м на этапе, проиграв своим товарищам по команде Приможу Рогличу, выигравшему этап, и Йонасу Вингегору, 19 секунд. Теперь у Сеппа Кусса в генеральной классификации 8 секунд преимущества над Йонасом Вингегором и 1 минута 8 секунд над Приможем Рогличем.

Трио лидеров Jumbo-Visma удержало скорость команды Bahrain Victorious, которые просеяли пелотон до шести гонщиков на финальном подъёме 17 этапа - Англиру (Alto de L'Angliru, высшая категория, отм. 1575 м, протяженность 12,2 км, перепад высот 1245 м, средний градиент 10,2%, максимальный градиент 24%).

Сепп Кусс не выдержал темпа Приможа Роглича и Йонаса Вингегора и отстал от них за 2 км до финиша, но смог минимизировать потери и замкнул на этапе тройку лучших.

На вершине Англиру его ждала семья, с которой он отпраздновал 29-летие.

Сепп Кусс: «Я очень счастлив. Когда пересёк финиш, подумал, что потерял майку. Но я не расстраивался, потому что на этом подъёме приложил все силы. Когда услышал, что красная майка всё ещё моя, даже немного удивился. Сегодня у меня странные ощущения, но не в плохом смысле! Ещё один день вместе с двумя моими сильными товарищами по команде, которые и мои друзья.

Думаю, сегодня мы проехали Англиру так хорошо, как только было возможно. День был совершенно безумным. И мы на один день ближе к финалу.

На середине подъёма Йонас сказал мне: «Ты выиграешь». А я ответил: «Посмотрим».

Примож чувствовал себя великолепно, он ехал просто потрясающе. Я старался как можно дольше усидеть с ним, а потом сокращал потери. Ещё раз мы заняли первое, второе и третье места.

Наверное, сегодня Ланда заслужил место на подиуме больше, чем я. Но мне были нужны бонусные секунды. День рождения получился очень счастливым, в этот день я занимался тем, что мне нравится больше всего.

Я приехал на эту гонку без ожиданий, просто, чтобы как всегда помогать ребятам. Но потом надел эту прекрасную майку, приобрёл этот опыт, открыл новый уровень уверенности в себе. Я поехал гонку по интуиции, что было потрясающе. Мы отлично сработались втроём.

Мы понимали, что сегодня будет один из решающих дней. Кажется, дела Jumbo-Visma идут хорошо. Но в предстоящие дни ещё много чего может быть. Например, мы не должны недооценивать завтрашний этап. Просветы во времени не солгут. Нам надо приложить все силы на оставшихся этапах».