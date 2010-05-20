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Сепп Кусс о 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

Сепп Кусс: «Йонас сказал мне на середине Анлиру, что я выиграю»

 

 

  На 17-м этапе Вуэльты Испании-2023 американский гонщик команды Jumbo-Visma Сепп Кусс сохранил красную майку лидера, хотя финишировал 3-м на этапе, проиграв своим товарищам по команде Приможу Рогличу, выигравшему этап, и Йонасу Вингегору, 19 секунд. Теперь у Сеппа Кусса в генеральной классификации 8 секунд преимущества над Йонасом Вингегором и 1 минута 8 секунд над Приможем Рогличем. 

 

Сепп Кусс о 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

 

 

Трио лидеров Jumbo-Visma удержало скорость команды Bahrain Victorious, которые просеяли пелотон до шести гонщиков на финальном подъёме 17 этапа -  Англиру (Alto de L'Angliru, высшая категория, отм. 1575 м, протяженность 12,2 км, перепад высот 1245 м, средний градиент 10,2%, максимальный градиент 24%).

 

Сепп Кусс не выдержал темпа Приможа Роглича и Йонаса Вингегора и отстал от них за 2 км до финиша, но смог минимизировать потери и замкнул на этапе тройку лучших.

 

На вершине Англиру его ждала семья, с которой он отпраздновал 29-летие.

 

 

Сепп Кусс о 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

 

Сепп Кусс о 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

 

Сепп Кусс о 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

 

Сепп Кусс о 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

 

Сепп Кусс о 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

 

Сепп Кусс о 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

 

Сепп Кусс о 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

 

Сепп Кусс о 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

 

 

Сепп Кусс: «Я очень счастлив. Когда пересёк финиш, подумал, что потерял майку. Но я не расстраивался, потому что на этом подъёме приложил все силы. Когда услышал, что красная майка всё ещё моя, даже немного удивился. Сегодня у меня странные ощущения, но не в плохом смысле! Ещё один день вместе с двумя моими сильными товарищами по команде, которые и мои друзья.

 

Думаю, сегодня мы проехали Англиру так хорошо, как только было возможно. День был совершенно безумным. И мы на один день ближе к финалу.

На середине подъёма Йонас сказал мне: «Ты выиграешь». А я ответил: «Посмотрим».

 

Примож чувствовал себя великолепно, он ехал просто потрясающе. Я старался как можно дольше усидеть с ним, а потом сокращал потери. Ещё раз мы заняли первое, второе и третье места.

 

Наверное, сегодня Ланда заслужил место на подиуме больше, чем я. Но мне были нужны бонусные секунды. День рождения получился очень счастливым, в этот день я занимался тем, что мне нравится больше всего.

 

Я приехал на эту гонку без ожиданий, просто, чтобы как всегда помогать ребятам. Но потом надел эту прекрасную майку, приобрёл этот опыт, открыл новый уровень уверенности в себе. Я поехал гонку по интуиции, что было потрясающе. Мы отлично сработались втроём.

 

Мы понимали, что сегодня будет один из решающих дней. Кажется, дела Jumbo-Visma идут хорошо. Но в предстоящие дни ещё много чего может быть. Например, мы не должны недооценивать завтрашний этап. Просветы во времени не солгут. Нам надо приложить все силы на оставшихся этапах».

 

Результаты 17 этапа Вуэльты Испании-2023

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Теги к статье: Сеп Кусс Sepp Kuss Jumbo-Visma Вуэльта Испании-2023 La Vuelta 23 Гранд-тур

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  1. RVL

    Вчера, 08:16 | Регистрация: 30.08.2012

    Сепп как верный пёс, который даже пинок от хозяина воспринимает как любовь.

    1. RVL

      Вчера, 08:20 | Регистрация: 30.08.2012

      Он их атаковать не будет, ибо даже в красном считает, что должен работать на них. Они заберут у него майку.
      Зы. Хотелось бы, что бы сепп показал зубы , в виде атаки секунд на 20 для вини. А это реально

      1. qwinter

        Вчера, 08:35 | Регистрация: 16.07.2021

        Да нет у него сил похоже. 3 ГТ в сезоне все таки.

      2. Имя: Сергей

        error

        Вчера, 09:19 | Регистрация: 20.05.2010

        пожалуй, все так и есть.
        мечта мечтой.. но есть еще возможности и состояние..
        собственно Сепп показал (или ему так технично показали) что может претендовать на капитана в ГТ..
        Но в будущем..
        И как бы не хотелось... я согласен камментами... что отдавать Вуэльту ему не обязаны ни Рогла ни Винни... еще меньше в большом спорте существует понятие "отдать по дружески"..
        И еще больше важно... нужен ли он JW в качестве капитана в будущем.. или выгодно иметь такого доместика..

  2. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 08:33 | Регистрация: 4.07.2011

     Йонас Вингегаард (TJV): "Я бы хотел, чтобы Сепп (Кусс) выиграл этот Тур по Испании. Я надеюсь, что он сохранит свои восемь секунд". 

     

    _ _ _ _ _ _

    Йонас Вингегаард

    "Победа на этапе была нашей главной целью, и мы хотели остаться со счетом 1-2-3 в общем зачете. Это сработало, и, честно говоря, я рад, что Зепп все еще в красной майке. Я действительно надеюсь, что он выиграет эту гонку".

     

  3. Имя: Николай

    Невозмутимый

    Вчера, 08:59 | Регистрация: 21.05.2023

    Кусс хочет победы, но не хочет чтобы ему делали одолжение. Задача Вингегара проехать сегодня так, чтобы Кусс не заподозрил что победу ему подарили. А есть ещё и Роглич, который изначально был главным лидером и который борется со своей тёмной стороной, которая нашёптывает ему, что ты достоин большего и этот выскочка просто забирает то что положено тебе по праву! Ах какой сюжет, прям как в кино )))

    1. RVL

      Вчера, 09:05 | Регистрация: 30.08.2012

      Роглич будет атаковать..вини делать вид что не атакует и ехать с ним. Как вчера...тактика красивого снятия майки. Если кусс не покажет харатер

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 09:22 | Регистрация: 30.06.2017

    Пусть Роглич опять сегодня выиграет и сократит отставание до 7 секунд. И каждому на запястье выдать огромные хронометры, чтобы считали секунды. И так каждый оставшийся этапчик по одной-две сек.добирать обоим до Кусса, чтобы не заподозрил Кусс и зрители. Хейййййй!

    Вся жизнь это гонка.
  5. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Вчера, 10:21 | Регистрация: 4.09.2010

    Цитата: Невозмутимый
    Кусс хочет победы, но не хочет чтобы ему делали одолжение. Задача Вингегара проехать сегодня так, чтобы Кусс не заподозрил что победу ему подарили.

    могло показаться, но двакапитана Джамбы придержали темп когда отвалился Кусс. поначалу ведь дырка бодро росла, потом стабилизировалась и даже стала сокращаться. с чего вдруг они пошли в темпе Ланды (который, кстати, наконец-то! молодцом!). если оба действительно по-человечески непротив Вуэльты для Сеппа - им не позавидуешь как спортсменам, со всей этой необходимостью правдоподобия борьбы.

    но главное - теперь очевидно - Сеппу в виде подарка этот гт не нужен, ему проще остаться собой, пусть и без большой победы, - и вот это то уж точно его Победа!

  6. Имя: Юрий

    Starch27

    Вчера, 11:31 | Регистрация: 8.09.2010

    4 основных тезиса иностранных экспертов после вчерашнего этапа:
    1) Атаку Роглича на этап ожидали все и не видят в этом угрозу Зеппу. У Роглича было приличное отставание, что давало ему возможность атаковать на этап.
    2) Йонас обязан был везти Зеппа, а не ехать за Рогличем. То, что он просидел всё время на колесе Роглича говорит о том, что он действительно хотел закосить под «дурачка» и набрать секунд.
    3) Всех удивляет почему Йонасу давали карт-бланш в атаке на этапах в пятницу (ДР дочери) и вторник (беда с Ван Хойдонком), но не дали шанс победить Куссу на Англиру в его ДР. Также отметили, что Роглич охранял Кусса в предыдущие дни ценой времени в ГК, а ведь мог ехать за Йонасом, чтобы тоже сделать дубль на финише.
    4) Все считают, что Юмба теперь обязана отдавать этапы отрывам, а Йонас должен возить Зеппа даже ценой проигранных этапов и минут от Аюсо. Сказали, что вчерашний поступок негативно отразился и на отношение некоторых гонщиков с пелотона к Йонасу и мы видели как Конта поддерживал Зеппа. Юмба и Йонас лично потеряют большую фан-базу, если разденут Зеппа.

    1. Имя: Николай

      Невозмутимый

      Вчера, 12:10 | Регистрация: 21.05.2023

      Какой интересный вид спорта однако. Видимо про локоть под ребро, о чём писал Гонщик, это вовсе не шутка ))) Сейчас каааак захейтят этого, который с синдромом Аспергера, что он карьеру досрочно завершит ))) Сегодняшний этап покажет что правда а что домыслы

  7. Имя: AlexaaSha

    AlexaaSha

    Вчера, 11:59 | Регистрация: 6.06.2023

    Цитата: Starch27
    4 основных тезиса иностранных экспертов после вчерашнего этапа:
    1) Атаку Роглича на этап ожидали все и не видят в этом угрозу Зеппу. У Роглича было приличное отставание, что давало ему возможность атаковать на этап.
    2) Йонас обязан был везти Зеппа, а не ехать за Рогличем. То, что он просидел всё время на колесе Роглича говорит о том, что он действительно хотел закосить под «дурачка» и набрать секунд.
    3) Всех удивляет почему Йонасу давали карт-бланш в атаке на этапах в пятницу (ДР дочери) и вторник (беда с Ван Хойдонком), но не дали шанс победить Куссу на Англиру в его ДР. Также отметили, что Роглич охранял Кусса в предыдущие дни ценой времени в ГК, а ведь мог ехать за Йонасом, чтобы тоже сделать дубль на финише.
    4) Все считают, что Юмба теперь обязана отдавать этапы отрывам, а Йонас должен возить Зеппа даже ценой проигранных этапов и минут от Аюсо. Сказали, что вчерашний поступок негативно отразился и на отношение некоторых гонщиков с пелотона к Йонасу и мы видели как Конта поддерживал Зеппа. Юмба и Йонас лично потеряют большую фан-базу, если разденут Зеппа.

    То есть получается так:

    Йонас виноват в том, что, когда он дважды атаковал - никто из соперников не смог "сесть ему на колесо". Кстати, а если бы "сели", то тогда в выигрышном положении тогда оказались бы Кусс и Роглич, которых подвозили бы соперники. Но это не Вингегор был сильнее других - это ему просо дали карт-бланш, а иначе, у него не получилось бы.

    Йонас виноват в том, что он "сел на колесо" Рогличу. Ну потому, что атаку Роглича все этого ожидали и угрозы в этом почему-то не видели. Это же не атака Вингегора - ему карт-бланш нужен.

    Вингегор должен был остаться с Куссом и так везти его, как навозил ранее Роглич, когда ранее атаковал сам Вингегор.

    Вингегор потеряет фан-базу тех фанатов, которые считают так, как описано выше и должен сильно расстроиться по этому поводу.

     

    1. Имя: Юрий

      Starch27

      Вчера, 12:49 | Регистрация: 8.09.2010

      Цитата: AlexaaSha
      Цитата: Starch27
      4 основных тезиса иностранных экспертов после вчерашнего этапа:
      1) Атаку Роглича на этап ожидали все и не видят в этом угрозу Зеппу. У Роглича было приличное отставание, что давало ему возможность атаковать на этап.
      2) Йонас обязан был везти Зеппа, а не ехать за Рогличем. То, что он просидел всё время на колесе Роглича говорит о том, что он действительно хотел закосить под «дурачка» и набрать секунд.
      3) Всех удивляет почему Йонасу давали карт-бланш в атаке на этапах в пятницу (ДР дочери) и вторник (беда с Ван Хойдонком), но не дали шанс победить Куссу на Англиру в его ДР. Также отметили, что Роглич охранял Кусса в предыдущие дни ценой времени в ГК, а ведь мог ехать за Йонасом, чтобы тоже сделать дубль на финише.
      4) Все считают, что Юмба теперь обязана отдавать этапы отрывам, а Йонас должен возить Зеппа даже ценой проигранных этапов и минут от Аюсо. Сказали, что вчерашний поступок негативно отразился и на отношение некоторых гонщиков с пелотона к Йонасу и мы видели как Конта поддерживал Зеппа. Юмба и Йонас лично потеряют большую фан-базу, если разденут Зеппа.

      То есть получается так:
      Йонас виноват в том, что, когда он дважды атаковал - никто из соперников не смог "сесть ему на колесо". Кстати, а если бы "сели", то тогда в выигрышном положении тогда оказались бы Кусс и Роглич, которых подвозили бы соперники. Но это не Вингегор был сильнее других - это ему просо дали карт-бланш, а иначе, у него не получилось бы.
      Йонас виноват в том, что он "сел на колесо" Рогличу. Ну потому, что атаку Роглича все этого ожидали и угрозы в этом почему-то не видели. Это же не атака Вингегора - ему карт-бланш нужен.
      Вингегор должен был остаться с Куссом и так везти его, как навозил ранее Роглич, когда ранее атаковал сам Вингегор.
      Вингегор потеряет фан-базу тех фанатов, которые считают так, как описано выше и должен сильно расстроиться по этому поводу.



      Об этом говорил в своём подкасте, в том числе и человек, который у Вас на аватарке

      1. Имя: AlexaaSha

        AlexaaSha

        Вчера, 12:57 | Регистрация: 6.06.2023

        Человек, который у меня на аватарке, как и любой другой человек, может высказывать свое личное мнение по любому вопросу, когда считает нужным. В таком случае, это его субъективное мнение, с которым остальные вправе соглашаться или нет.

  8. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 12:41 | Регистрация: 30.06.2017

    Так все закрутили, подкрутили, подвели прям к детективу хейтеры и балаболы, что тошнит от некоторых версий сумасбродных комментаторов. Все таки человеческий язык точно без костей...мелит и мелит, что взбредет в пустую их голову. В руководстве команды сами разберутся кто будет побеждать. Там сидят мощнейшие стратеги и расчитывают на несколько ходов вперед. Неужели Вы думаете, что они не учли симпатии фанов тому или иному гонщику ? Все будет четко без потери авторитета Вингегора, Роглича и тем более Кусса. Все останутся довольны и морально и финансово. Неужели Вы думаете, что руководство команды не проводили расширенное совещание с участием гонщиков и там единогласным решением определили победителя с согласия этой троицы.? И еще...по поводу Йонаса. Вингегор сокращал отставание от Кусса на случай непредвиденных обстоятельств и видимо усталости Кусса. Роглич же просто увеличивал от соперников до комфортной зоны. Не знаю кто победит, но с учетом благородства и разумности Йонаса и Приможа, Кусс должен довезти майку до Мадрида, что и подтвердил сам Йонас.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Сергей

      error

      Вчера, 13:05 | Регистрация: 20.05.2010

      ИМХО ваша логика бъёт сентиментальность!
      плюсую)

    2. Имя: Михаил

      velodoctor

      Вчера, 13:30 | Регистрация: 22.05.2013

      Балаболы или нет, вчера Кусс мог отдать майку, его в счет не брали Роглич и Винего когда уезжали, повезло американцу что хватило запаса времени. Не уверен, что там кого-то выбрали, вы сами наговорили того чего нет. К слову если Роглич выиграет Вуэльту, то станет единственным 4кратным. У всех своя мотивация победить. Поправлюсь вторым, не удинственным.

  9. Имя: Kosta

    ok_

    Вчера, 12:56 | Регистрация: 9.04.2018

    Согласен почти со всем. Кроме благородства Роглича... посмотрим. На разумность Винегора надежд больше. Что касается руководства команды, то похоже с такой ситуацией когда три потенциальных победителя в одной команде, они до сих пор не сталкивались. Сильно озабоченными выглядят, и майку не потерять и "командный дух" чтобы не пострадал.

    1. Имя: AlexaaSha

      AlexaaSha

      Вчера, 13:09 | Регистрация: 6.06.2023

      Да команду-то устроит любой вариант, если ее гонщики займут три первых места. Но победитель будет только один. И, на сегодняшний день, Куссу достаточно просто сидеть на колесе и заботиться только об атаках всего двух гонщиков - Роглича и Вингегора, атаки гонщиков других команд не его забота. Ну а если он "капнет" и отстанет, то какие тут претензии - победит кто-то другой.

  10. Имя: Борис

    BlAr

    Вчера, 13:28 | Регистрация: 5.09.2020

    Атаки Роглича "против Кусса", особенно на 16 этапе, как и когда они проводились, говорили только об одном - он при текущем раскладе был согласен проиграть Куссу, но не согласен отдавать Вуэльту халявой Вингегору.

    1. Имя: AlexaaSha

      AlexaaSha

      Вчера, 13:38 | Регистрация: 6.06.2023

      Атаки Роглича "против Кусса", как Вы ее назвали, была именно атакой Роглича против Кусса. Потому что естественным образом Роглич тоже хочет победить на Вуэльте.
      А если бы всё было так, как описали Вы, то возникают как-минимум следующие вопросы:
      1) Зачем вообще было атаковать Рогличу, ведь лидировал на тот момент и лидирует сейчас, Кусс, а не Вингегор.
      2) Ну ладно, атаковал Роглич и видит, что Вингегор едет за ним, а Кусс отвалился... И чего же он тогда, не подождал Кусса, а продолжил атаку? Это так он, по Вашему мнению, Кусса защитил от Вингегора?

      1. Имя: Борис

        BlAr

        Вчера, 16:47 | Регистрация: 5.09.2020

        Не буду утверждать ни один из вариантов. Но, не будь атаки Роглича против Кусса, могла быть атака Вингегора против Кусса. С гораздо более весомыми последствиями...

        1. Имя: AlexaaSha

          AlexaaSha

          Вчера, 17:25 | Регистрация: 6.06.2023

          Борис, Вы же сами понимаете, что это только предположения. А атака Роглича - данность и нужно понять ее причины, которые на поверхности: и Роглич и Вингегор хотят выиграть гонку, но это произойдет только в том случае, если они будут на данное время на порядок сильнее Кусса и тот не сможет ответить на их или других гонщиков атаку.( а у Вас получается, что Роглич - молодец, Вингегор, который делает все то же самое - почему-то поступает плохо)
          А так - сейчас Кусс в лучшем положении чем они. Просто многие боленщики в душе считают, что в честном сражении у Кусса нет шансов и ему победу должны подарить в счет прошлых заслуг.

          1. Имя: Борис

            BlAr

            Вчера, 17:31 | Регистрация: 5.09.2020

            Роглич ждал проколовшегося Вингегора на ТТТ. В качестве благодарности Вингегор атаковал связанного командными интересами Роглича на 16 этапе и привез ему минуту. А если бы Роглич не ускорился, то привез бы и все полторы. И Куссу тоже.
            Вчерашняя атака Роглича не была образцом командной работы. Но по сравнению со сделанным ранее Вингегором Примож отдыхает...

            1. Имя: AlexaaSha

              AlexaaSha

              Вчера, 17:54 | Регистрация: 6.06.2023

              Борис,ну я еще разок Вам отвечу - но так как у нас с Вами очень разное представление о причино-логических связях событий, на этом завершу эти потуги, заведомо обреченные на неудачу. Как говорится, следите за руками:
              1)ТТТ - это первый этап гонки, там вся команда ждала Вингегора после его прокола, не только Роглич. Это потому, что, на тот момент, Вингегор считался солидером и по-другому ни одна команда в той ситуации себя бы не повела. Из этого не следует никакой доблести именно Роглича.
              2) Этап 16. Положение в генерале: 1-Кусс, 2-Роглич с отст. 1-37, 3-Вингегор с отст.- 1-44.
              Вопрос на засыпку, кто из команды может атаковать в таком случае? Со слов Кусса, Вингегор спрашивает у команды, можно ли ему атаковать и получает разрешение. Только после этого он начинает атаку. Пройдет ли атака - он не знает. В теории другие команды должны закрывать атаку и тогда, Кусс и Роглич, которые выше в зачете, снова их атакуют и уедут.
              Но теория - это одно, а Винегор настолько силен, что за ним никто не смог поехать.
              Никто, кроме Роглича, который тоже атакует, но у него ничего не получатся и он тянет соперников к Вингегору, при этом высадив Кусса! Вот так действительно делать не принято.
              Но что я Вам докажу, у Вас Роглич - красавец, а Вингегор - преступник... А логика - у Вас она своя, у меня - своя. Вам спасибо за этот диалог, мне понравилось.

  11. Имя: Игорь

    shain

    Вчера, 13:51 | Регистрация: 1.10.2020

    Закончить бы им троим Вуэльту с одинаковым временем, по братски. Такого точно ещё не было.

    1. Имя: Борис

      BlAr

      Вчера, 16:49 | Регистрация: 5.09.2020

      Если бы их времена можно было бы подравнять бонусами...а так Роглич слишком отстал! Да и доли секунд в разделке никто не отменял!

  12. Имя: Юрий

    Starch27

    Вчера, 18:41 | Регистрация: 8.09.2010

    Цитата: AlexaaSha
    Борис,ну я еще разок Вам отвечу - но так как у нас с Вами очень разное представление о причино-логических связях событий, на этом завершу эти потуги, заведомо обреченные на неудачу. Как говорится, следите за руками:

    1)ТТТ - это первый этап гонки, там вся команда ждала Вингегора после его прокола, не только Роглич. Это потому, что, на тот момент, Вингегор считался солидером и по-другому ни одна команда в той ситуации себя бы не повела. Из этого не следует никакой доблести именно Роглича.
    2) Этап 16. Положение в генерале: 1-Кусс, 2-Роглич с отст. 1-37, 3-Вингегор с отст.- 1-44.
    Вопрос на засыпку, кто из команды может атаковать в таком случае? Со слов Кусса, Вингегор спрашивает у команды, можно ли ему атаковать и получает разрешение. Только после этого он начинает атаку. Пройдет ли атака - он не знает. В теории другие команды должны закрывать атаку и тогда, Кусс и Роглич, которые выше в зачете, снова их атакуют и уедут.
    Но теория - это одно, а Винегор настолько силен, что за ним никто не смог поехать.
    Никто, кроме Роглича, который тоже атакует, но у него ничего не получатся и он тянет соперников к Вингегору, при этом высадив Кусса! Вот так действительно делать не принято.
    Но что я Вам докажу, у Вас Роглич - красавец, а Вингегор - преступник... А логика - у Вас она своя, у меня - своя. Вам спасибо за этот диалог, мне понравилось.


    AlexaaSha, тaк у Вас ровно наоборот

    1. Имя: AlexaaSha

      AlexaaSha

      Вчера, 19:02 | Регистрация: 6.06.2023

      Именно так. Поэтому я и писал выше, что все хотят победить и Роглич, и Вингегор. И действуют соответственно. И лично я, ничего не вижу в этом предосудительного.
      Правда, после финиша сегодняшнего этапа, все это, видимо, уже не актуально. Ну, им там виднее - я же просто описывал то, что видел на прошлых этапах.

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La Vuelta ciclista a Espana

20 - 24 сентября 2023

European Continental Championships

ОПРОС

Кто выиграет Вуэльту Испании-2023?

Комментарии

  • Невозмутимый
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    Невозмутимый-Фото
    ЖаЖа не просто горох брал, он общий зачёт на Вуэльте брал. А на Туре в 1995 закончил 4 в общем зачёте будучи облачённым в зелёную майку, рубясь в общих спринтах. Ну это так, к слову
  • BlAr
    Вуэльта Испании-2023, превью э ... (6)
    BlAr-Фото

    Отар никогда не говорил, куда пропадает во время трансляций?biggrin

  • kabachok
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (131)
    kabachok-Фото
    но не хотел чтобы майка досталась Винегору.
    ==

    реально с Рогличем лично общаешься?!
  • AlexaaSha
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    AlexaaSha-Фото

    Борис, мой рабочий день заканчивается, так что, извиняюсь, но продолжить участие в этой интересной беседе с Вами, пока не смогу - дома не поймут. Вынужден признать, так как хочу хоть немного походить на Томаса, что Ваши аргументы и сильнейшая логика не разставили меня в тупик, спасибо в любом случае)

  • AlexaaSha
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    AlexaaSha-Фото
    P.S. Роглич и Томас ехали за разные команды.
    Это Вы констатируете факт или это аргумент такой с вашей стороны, что я не прав?


    И кто кому запрещал бороться с первого этапа? Запрещаюсь сейчас, до 18 этапа как раз боролись.
  • JetRevel
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    JetRevel-Фото
    Цитата: error
    Вспомните Виранка.. Понтани.. Москеру...Хименеса.. Они были горняками от бога... но даже если и выигрывали ГТ.. то крайне редко и при стечении
    определенных обстоятельств.
    Быть хорошим горняком недостаточно. Надо еще уметь этим пользоваться все 21 этап гранд тура.
    Тогда были другие "гонки" не стоит сравнивать,ЖаЖа вообще был спринтеров,а после "горох" выигрывал
  • BlAr
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    BlAr-Фото
    Разрешать бороться и отвечать на атаки друг друга нужно было с первого этапа. А не открывать подобное "соревнование" в конце гонки с заведомо неравными стартовыми условиями.
    P.S. Роглич и Томас ехали за разные команды.
  • AlexaaSha
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    AlexaaSha-Фото
    Ну, например, по поводу 1 и16 этапов я Вам уже вчера отвечал, что там все можно интерпретировать совсем не так, как Вы себе это представляете. И я уже не вижу смысла расписывать Вам последовательность событий на иных этапах - там в итоге всё то же самое получится. Я просто потрачу кучу времени впустую.
    А вот по поводу обид между гонщиками я Вам все же выскажу свое мнение. Возможно Вы вспомните комментарии и поступки Томаса, после решающей разделки на Джиро-23? Кратко: победил сильнейший и это не так обидно, как это было бы если бы их с Рогличем разделили доли секунды или случился другой какой-нибудь форс-мажор. Было горько и другого шанса у Томаса, наверное, уже не будет, но он повел себя, как настоящий профессионал и победитель.
    Так и тут, если бы им разрешили бороться и победил, например, Вингегор, то Роглич, как большой чемпион, это бы принял. Скрипя зубами, но принял бы. А вот эта ситуация, что сложилась сейчас - когда не дают бороться, вот это Рогличу принять очень сложно. Да прочтите Вы, наконец, последний абзац данного поста.
  • BlAr
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    BlAr-Фото

    Цитата: AlexaaSha

    Команде, конечно, виднее, но вполне можно было руководству гласно сказать, что их гонщикам можно бороться хотя бы на последних этапах, последней горе, когда уже совсем ясно, что первые три места их. Что-нибудь подобное сделать.

    Вингегор за счёт других гонщиков команды получил преимущество на 1, 13 и 16 этапах, приобретя 2 минуты относительно сокомандников. Кусс обманул пелотон, уехав в отрыв. До 17 этапа Роглич не получил от команды НИ-ЧЕ-ГО! Поправьте, если я ошибся. Ах да, 4 секунды Куссу привез, на бонусах...

    И как можно давать гоняться между собой гонщикам, которые уже находятся не в равных условиях? В этой ситуации можно обойтись без обид только в случае, если один привезет другим минут 10. Тем более, что больше всего шансов на победу у Вингегора, который УЖЕ получил преимущество ДО старта потенциального междусобойчика! Роглич такую "победу" никогда не принял бы; конфликт в команде был бы гарантирован и, добавлю, конфликт очень серьезный. 

    Поэтому единственный разумный выход у команды - везти нынешнего лидера ГК, которому оба записных фаворита гонки обязаны большинством своих титулов.

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (131)
    VeloVelo-Фото
    А ему надо было ее выигрывать?

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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