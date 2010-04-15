Примож Роглич — победитель Вуэльты Испании-2024

Примож Роглич — четырёхкратный победитель Вуэльты Испании

Примож Роглич вписал своё имя в историю велоспорта как четырёхкратный победитель Вуэльты Испании. Он побеждал на испанском Гранд-туре в 2019, 2020, 2021. В 34 года словенский велогонщик команды Red Bull Bora-hansgrohe одержал победу на Вуэльте Испании-2024 с преимуществом в 2 минут 36 секунд над ближайшим соперником, 28-летним австралийским велогонщиком Беном О’Коннором (Decathlon AG2R La Mondiale), и с преимуществом в 3 минуты 13 секунд над 29-летним испанским велогонщиком Энриком Масом (Movistar).

Примож Роглич завершил Вуэльту Испании-2024 также с победами на трёх этапах - на 4-м, 8-м и 19-м. Он возглавил генеральную классификацию после победы на 4-м этапе, но после 6 этапа красная майка лидера перешла Бену О’Коннору. Австралийский велогонщик лидировал до 19-го этапа, на котором Примож Роглич одержал победу и вернул себе красную майку, которую довёз до Мадрида.

Photo © SprintCycling/Red Bull Bora-hansgrohe

Примож Роглич: «Приятно стать обладателем рекорда по количеству побед на Вуэльте. Сегодня я хотел отфинишировать, было тяжело, но всё прошло хорошо, и я счастлив. Я видел выступление Штефана Кюнга. Все знают, насколько он силён на таких плоских разделках. Тем не менее, я старался мотивировать себя, иначе было бы ещё тяжелее. Так что я поднажал, было тяжело. Я хочу поздравить его, он великолепно проехал. Сегодня он был невероятно силён.

Что касается меня, я наслаждаюсь. У меня нет слов, невероятно, что гонщики Словении выиграли все три Гранд-тура в 2004 году. Это потребовало огромных жертв, и не только от меня. Моя семья, все, кто вокруг меня, все мы многим жертвуем ради такой победы. Я просто счастлив, что смог её одержать. Да, неплохо было бы взять и пять побед на Вуэльте. (Смеётся). Побед никогда не бывает достаточно. Но четыре - это уже невероятно».

Ральф Денк (Ralph Denk), генеральный менеджер Red Bull - BORA - hansgrohe: «Для нас это очень важный момент. За 15-летнюю историю нашей команды мы всего лишь второй раз выиграли Гранд-тур. Помимо стабильных результатов Приможа я особенно доволен отличной работой команды. Эти три недели для нас прошли как на американских горках, но ребята ни разу не сомневались, что в Мадриде мы будем в красной майке. Сегодня экстраординарный день, и мы упорно работаем над тем, чтобы такие дни стали нашим новым стандартом».