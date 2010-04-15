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Примож Роглич — победитель Вуэльты Испании-2024

Примож Роглич — четырёхкратный победитель Вуэльты Испании

 

Примож Роглич — победитель Вуэльты Испании-2024

Примож Роглич — победитель Вуэльты Испании-2024

 

Примож Роглич — победитель Вуэльты Испании-2024

 

Примож Роглич — победитель Вуэльты Испании-2024

 

 

Примож Роглич вписал своё имя в историю велоспорта как четырёхкратный победитель Вуэльты Испании. Он побеждал на испанском Гранд-туре в 2019, 2020, 2021.  В 34 года словенский велогонщик  команды Red Bull Bora-hansgrohe одержал победу на Вуэльте Испании-2024 с преимуществом в 2 минут 36 секунд над ближайшим соперником, 28-летним австралийским велогонщиком Беном О’Коннором (Decathlon AG2R La Mondiale), и с преимуществом в 3 минуты 13 секунд над 29-летним испанским велогонщиком Энриком Масом (Movistar).

 

Примож Роглич завершил Вуэльту Испании-2024 также с победами на трёх этапах  - на 4-м, 8-м и 19-м. Он возглавил генеральную классификацию после победы на 4-м этапе, но после 6 этапа красная майка лидера перешла Бену О’Коннору. Австралийский велогонщик лидировал до 19-го этапа, на котором Примож Роглич одержал победу и вернул себе красную майку, которую довёз до Мадрида.  

 

Примож Роглич — победитель Вуэльты Испании-2024

 

Photo © SprintCycling/Red Bull Bora-hansgrohe

 

Примож Роглич: «Приятно стать обладателем рекорда по количеству побед на Вуэльте. Сегодня я хотел отфинишировать, было тяжело, но всё прошло хорошо, и я счастлив. Я видел выступление Штефана Кюнга. Все знают, насколько он силён на таких плоских разделках. Тем не менее, я старался мотивировать себя, иначе было бы ещё тяжелее. Так что я поднажал, было тяжело. Я хочу поздравить его, он великолепно проехал. Сегодня он был невероятно силён.

 

Что касается меня, я наслаждаюсь. У меня нет слов, невероятно, что гонщики Словении выиграли все три Гранд-тура в 2004 году. Это потребовало огромных жертв, и не только от меня. Моя семья, все, кто вокруг меня, все мы многим жертвуем ради такой победы. Я просто счастлив, что смог её одержать. Да, неплохо было бы взять и пять побед на Вуэльте. (Смеётся). Побед никогда не бывает достаточно. Но четыре - это уже невероятно».

 

Ральф Денк (Ralph Denk), генеральный менеджер Red Bull - BORA - hansgrohe: «Для нас это очень важный момент. За 15-летнюю историю нашей команды мы всего лишь второй раз выиграли Гранд-тур. Помимо стабильных результатов Приможа я особенно доволен отличной работой команды. Эти три недели для нас прошли как на американских горках, но ребята ни разу не сомневались, что в Мадриде мы будем в красной майке. Сегодня экстраординарный день, и мы упорно работаем над тем, чтобы такие дни стали нашим новым стандартом».

 

Результаты 21 этапа Вуэльты Испании-2024

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    9 сентября 2024 02:32 | Регистрация: 4.07.2013

    Словения рулит. Это что-то невероятное!
    Сколько ГТ взяли словенцы за последние годы? И сколько взяли не словенцы?

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    9 сентября 2024 03:28 | Регистрация: 30.06.2017

    Главное не в самих словенцах. Главное где и за кого выступают эти словенцы.. Поверьте тот же Роглич не стал бы чемпионом выступая за Астану. Однозначно.

    Вся жизнь это гонка.

  3. diplomat

    9 сентября 2024 07:58 | Регистрация: 12.03.2011

    "Примож Роглич вписал своё имя в историю велоспорта как четырёхкратный победитель Вуэльты Испании" - нужно на следующий год снова здесь выиграть, тогда впишет себя в историю как первый пятикратный победитель Вуэльты. 

  4. Имя: Damiano Vychcka

    JetRevel

    9 сентября 2024 11:15 | Регистрация: 12.05.2023

    Есть Роглич, Рэмко,Йонас и Тадей, когда эти парни принимают участие в ГТ,то ты понимаешь что победа будет за кем то из них.К сожалению все остальные ребята сейчас это повод для комментариев и не больше, очень большая разница между ними и остальными.Была ли Вуэльта интересной? Скорее нет чем да,унылый Мас,Кус вообще не понятно зачем приехал, Арабы уже всё выиграли, старый Ланда ещё раз подтвердил,что его максимум это развоз Рэмко,Инеос теперь играют в футбол,сход Вана который приехал реанимировать сезон и выступление на Туре,его жаль он искренне заслужил майки,да и Бэн,это случается на Вуэльте,Рогло понимал что всё равно выиграет, остальные ждали когда он капнет.Молодец дотерпел,но это не его лига и нужно отдавать себе в этом отчёт,а то будет как история с Куссом)

    1. Имя: Александр

      Freejazz

      9 сентября 2024 12:10 | Регистрация: 27.08.2018

      Ну Ремко ещё в высшей лиге не закрепился. Классики, недельки это его. Одной, почти случайной, Вуэльты недостаточно для подтверждения стабильности в горах. А в остальном, согласен.

      Я бы отметил внезапное возникновение Kern-Pharma. Они давно в пелотоне и ничем особо не отмечались, а тут прям залп. И как противоположность - полное отсутствие активности от Euskatel. Эти всегда впереди были, а тут только в хвостах мелькали.

      1. Имя: Alexey

        Lex1

        9 сентября 2024 14:40 | Регистрация: 8.02.2021

        3-е место на ТДФ это считай что первое место на любом другом гран-туре без Погачара и Винегора.

        1. M-07

          Вчера, 06:29 | Регистрация: 27.05.2017

          В прошлрм году 3-е место занял Адам Йейтс, где его уровень первого места без этих двоих? Думаю, Эвенепул где-то на уровне Роглича проехал Тур, если бы Примож не упал, но как многодневщик слабее всё равно, ибо пока ни о каком стабильном уровне говорить не приходится.

  5. lazhu

    9 сентября 2024 11:46 | Регистрация: 14.03.2021

    а шляпа-то где?

    1. Имя: Васисуалий

      kabachok

      9 сентября 2024 17:26 | Регистрация: 30.09.2019

      ни шляпы, ни шампанского...
      велоспорт уже не торт!

  6. Имя: Сергей

    bygel24

    9 сентября 2024 12:05 | Регистрация: 4.09.2024

    Роглича тащила команда, а не на оборот.

  7. Имя: Виктор

    Victor

    9 сентября 2024 13:23 | Регистрация: 5.07.2012

    Цитата: Freejazz
    И как противоположность - полное отсутствие активности от Euskatel. Эти всегда впереди были, а тут только в хвостах мелькали.

    Согласен. Во времена Игора Антона это была моя любимая команда с агреccивным атакующим стилем. До сих катаюсь в их форме старого образца.

  8. Имя: Damiano Vychcka

    JetRevel

    9 сентября 2024 14:27 | Регистрация: 12.05.2023

    Цитата: Victor
    Цитата: Freejazz
    И как противоположность - полное отсутствие активности от Euskatel. Эти всегда впереди были, а тут только в хвостах мелькали.

    Согласен. Во времена Игора Антона это была моя любимая команда с агреccивным атакующим стилем. До сих катаюсь в их форме старого образца.
    Во времена Антона Майо не было Арабов которые покупают любого кто выигрывает хотя бы один этап и дают контракт по которому уже не нужно стараться,ты себе уже заработал (((

  9. Имя: Николай.

    Николай Н.

    9 сентября 2024 15:44 | Регистрация: 15.04.2010

    Роглич молодец, проехал Вуэльту без всяких эксцессов, а то некоторые писали, что он всё равно гдето упадёт и сойдёт.

  10. Имя: Сергей

    error

    9 сентября 2024 17:55 | Регистрация: 20.05.2010

    Правильно СК сказал. Главное что отличает Роглича от остальных - рационализм во всем. На этом и держится. Он в первую очередь раздельщик, и именно оттуда идет его этот рационализм на каждом этапе на каждом километре.

    1. RVL

      9 сентября 2024 18:02 | Регистрация: 30.08.2012

      На тдф не работает. Там более рациональная компания

      1. Имя: Сергей

        error

        9 сентября 2024 18:06 | Регистрация: 20.05.2010

        не видел рационализма в манере езды ни Погги ни Винни.. Просто энергия прет

        1. RVL

          9 сентября 2024 18:56 | Регистрация: 30.08.2012

          Там свой рационализм. Высшего уровня.
          Битва 8 лет идёт , с момента его участия.В которой рогла со своим рационализмом, судя по результатам не так рационален.

  11. Имя: андрей

    andr100

    9 сентября 2024 20:48 | Регистрация: 26.05.2017

    Безусловно, Роглич после Золотого дубля Рэмко - главное событие велоспорта в этом сезоне! Молодчик!

  12. Имя: Ернат

    Ernat78

    9 сентября 2024 21:44 | Регистрация: 5.09.2024

    Молодец заслужил, Всегда импонировал ему, он спокойный гонщик, мне кажется в жизни он очень достойный человек

  13. Имя: Александр Анатольевич

    shoooster

    9 сентября 2024 22:47 | Регистрация: 7.07.2021

    Цитата: Ernat78
    Молодец заслужил, Всегда импонировал ему, он спокойный гонщик, мне кажется в жизни он очень достойный человек
    "Я симпатизировал ему" или "он мне импонировал"

  14. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    9 сентября 2024 23:24 | Регистрация: 4.01.2015

    Я думаю, что Рогла променял бы любой свой успех на Вуэльте, даже два таких за одну победу на Туре (ну невезёт ему там, хоть ты плюнь на это дело). В 2025 у него явно будет самый последний шанс взять ТдФ...всё-таки 35 лет исполнится уже.
    А что до этой Вуэльты - то одна из лучших! Борьба на протяжении всех 3 недель (спасибо что дали Бену такой гандикап/фору в начале); в борьбе за горох рубка, в борьбе за белую майку лучшего молодого - тоже рубилово, жаль только что за зелёную майку борьбы почти совсем не вышло + ещё и сход ВВА из-за падения/травмы. 

    Цитата: Крайний
    Кюнг, пампушки-колотушки! Ну наконец то. Год прошел с пугающего кровавого финиша на ЧЕ. В связи с произошедшим не грех по бокальчику Кардинала Мендосы.
    Ура, товарищи! Главный разделочный неудачник сбросил с себя оковы.

    +много; за Кюнга очень рад тоже. Может кто то знает сколько Штефану побед до 100 ? Кстати уже со среды (11.09) и начнётся очередной ЧЕ на шоссе victory

    Цитата: VeloVelo
    Словения рулит. Это что-то невероятное!
    Сколько ГТ взяли словенцы за последние годы? И сколько взяли не словенцы?

    На одной из страниц ВК будет такая информация, так как явлюсь админом одной из вело-груп там (не буду указывать когда именно и название нашего вело-сообщества ибо по правилам сайта такая реклама недопустима...кажись)

    Цитата: Freejazz
    Я бы отметил внезапное возникновение Kern-Pharma. Они давно в пелотоне и ничем особо не отмечались, а тут прям залп. И как противоположность - полное отсутствие активности от Euskatel. Эти всегда впереди были, а тут только в хвостах мелькали.

    Ну так вот вы и ответили на свой комент. Вместо оранжевой ЕЕ на этой Вуэльте ярко зажглась зелёная Керн-Фарма. Ради справедливости баскская Эскуатель Эускади уже совсем и далеко не та что была во времена Антона, Тчуруки, Астарлозы и конечно же Саму Санчеса.

    NBA + NHL & PhotoShop + комп.графика
  15. Имя: Damiano Vychcka

    JetRevel

    Вчера, 00:06 | Регистрация: 12.05.2023

    Цитата: VeloVelo
    Словения рулит. Это что-то невероятное!
    Сколько ГТ взяли словенцы за последние годы? И сколько взяли не словенцы?
    Пора Тадею звонить Васе Байцу и готовить лыжи)

  16. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 03:20 | Регистрация: 27.07.2011

    Да Рогла, на зубах выиграл.. Не совсем уверено . Молодец, теперь ещё одну и уже легенда а пока делим место с эрасом.

    Думаю будь тут Погги однозначно забрал бы вуелту..команда до сих пор сильна его

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Комментарии

  • rude_rider
    Примож Роглич — победитель Вуэ ... (23)
    rude_rider-Фото
    Да Рогла, на зубах выиграл.. Не совсем уверено . Молодец, теперь ещё одну и уже легенда а пока делим место с эрасом.

    Думаю будь тут Погги однозначно забрал бы вуелту..команда до сих пор сильна его
  • Astanaforever
    Заявление Astana Qazaqstan Dev ... (3)
    Astanaforever-Фото
    "Крыша" Астаны тоже прохудилась.?
  • veltus85
    Вуэльта Испании-2024. Результа ... (41)
    veltus85-Фото

    Цитата: Серафим
    Так это были бабушка и дедушка? А то Отари говорит-родители, а врод
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Невозмутимый
    Ну это довольно дискуссионный вопрос, интересно ли смотреть на то как одни борятся за этап, а другие за генерал. Так получается, что за победу борятся какие-то слабаки, а фавориты вату катают, как будто бы на отшибись едут
    Тому кто в теме , очень интересно , а секте фанатов биороботов , естественно нет , привыкли что их кумиры одной ногой уезжают от всех особо не напрягаясь.


    Цитата: Джамайка
    а что по словам Отара утратила Квик-СТеп по концовке этапа? Какое-то право... что имелось в виду? 


    по комментаторам: СК умеет рассказывать, заинтресовывать, заражает и заряжает эмоциями, прививает любось к вело. Историй не хватает, их повторяет по нескольку раз, на ТДФ, например, несколько этапов слушали про "родные места Паши Сивакова", но это неизбежно, как звуковой фон гонки.
    ОТара слушать скучно, фамилии гонцов произносит невнятно. Оценки типа "не самое умное решение...", в такой ситуации стыдно не выиграть этап...." меня бесят.
    Хоть Курдюк и редиска , родства не помнящая , но харизму не отнять , с Отаром даже сравнивать глупо , он как комментатор вообще ни о чём, таких много .
    а почему редиска? для любого нормального человека родство с рашкой - єто позор.
    е немолодо выглядят для родителей парня 26 лет.

  • Ernat78
    Кейден Гровс: «Горько-сладкий ... (4)
    Ernat78-Фото

    не думаю 

  • Ernat78
    Маттиас Скельмосе — лучший мо ... (1)
    Ernat78-Фото

    удачи в дальнейщем 

  • Ernat78
    Заявление Astana Qazaqstan Dev ... (3)
    Ernat78-Фото

    нашим лишь кинуть и открестится, кидок супермена еще свеж в памяти 

  • veltus85
    Вуэльта Испании-2024. Результа ... (41)
    veltus85-Фото
    чабан
  • Ernat78
    Бен О’Коннор — призёр Вуэльты ... (3)
    Ernat78-Фото

    Вот его хотя бы для начала в Астану подписать, уже можно расчитывать на железную тройку в ГТ, при хорошем подборе летинантов 

  • AlexanderSak
    Заявление Astana Qazaqstan Dev ... (3)
    AlexanderSak-Фото
    Достаточно ожидаемо, резкий прирост результатов.
  • AzaKonta
    Кейден Гровс: «Горько-сладкий ... (4)
    AzaKonta-Фото
    Когда в Астану?

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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