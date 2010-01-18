Кейден Гровс: «Горько-сладкий вкус победы в очковой классификации Вуэльты Испании-2024»

Кейден Гровс — победитель очковой классификации Вуэльты Испании-2024

Кейден Гровс (Kaden Groves) второй год подряд финишировал на испанском Гранд-туре с зелёной майкой лучшего в очковой классификации и с победами на трёх этапах.

Правда, на этот раз, на Вуэльте Испании-2024, 25-летний австралийский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck не может в полной мере насладиться зелёной майкой, так как всего день лидировал в очковой классификации, а затем стал проигрывать в этой классификации Вауту ван Арту (Visma Lease a Bike).

Зелёную майку Кейден Гровс надел после схода своего соперника на 16-м этапе. Однако, Кейден Гровс он всё же одержал три победы - на 2-м, 14-м и 17-м этапах Вуэльты Испании-2024, и остальные соперники значительно уступали ему по количеству очков. Ближайшим соперником в очковой классификации для Кейдена Гровса был победитель гонки Примож Роглич, програвший австралийскому гонщику 86 очков.

Кейден Гровс: «Думаю, эта победа отличается от той, которую взял в прошлом году. Тогда у меня был совсем другой опыт собирания очков. В этот раз, конечно, майка мне досталась после падения и схода Ваута ван Арта, поэтому у победы горько-сладкий вкус.

Но мне было очень приятно вернуться сюда, и не напрасно. Команда очень много работала, я знаю, что ребята выкладывались по полной все три недели, чтобы мы могли завершить гонку с майкой и тремя победами. Это заслуга команды. Одержать победу нелегко, а повторить её - что-то особенное.

Похоже, Вуэльта ко мне благосклонна, я с радостью возвращаюсь сюда каждый год. Спасибо моим товарищам по команде и спонсорам, всем, кто позволил этому реализоваться. Мы будем обсуждать мой календарь в ноябре, но, думаю, моё возвращение на Вуэльту в следующем году вполне вероятно».