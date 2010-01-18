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Кейден Гровс: «Горько-сладкий вкус победы в очковой классификации Вуэльты Испании-2024»

Кейден Гровс — победитель очковой классификации Вуэльты Испании-2024

 

 

Кейден Гровс (Kaden Groves) второй год подряд финишировал на испанском Гранд-туре с зелёной майкой лучшего в очковой классификации и с победами на трёх этапах.

 

Правда, на этот раз, на Вуэльте Испании-2024, 25-летний австралийский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck не может в полной мере насладиться зелёной майкой, так как всего день лидировал в очковой классификации, а затем стал проигрывать в этой классификации Вауту ван Арту (Visma Lease a Bike).

 

Зелёную майку Кейден Гровс надел после схода своего соперника на 16-м этапе. Однако, Кейден Гровс он всё же одержал три победы - на 2-м, 14-м и 17-м этапах Вуэльты Испании-2024, и остальные соперники значительно уступали ему по количеству очков. Ближайшим соперником в очковой классификации для Кейдена Гровса был победитель гонки Примож Роглич, програвший австралийскому гонщику 86 очков.

 

Кейден Гровс: «Горький привкус победы в очковой классификации Вуэльты Испании-2024»

 

 

Кейден Гровс: «Думаю, эта победа отличается от той, которую взял в прошлом году. Тогда у меня был совсем другой опыт собирания очков. В этот раз, конечно, майка мне досталась после падения и схода Ваута ван Арта, поэтому у победы горько-сладкий вкус.

 

Но мне было очень приятно вернуться сюда, и не напрасно. Команда очень много работала, я знаю, что ребята выкладывались по полной все три недели, чтобы мы могли завершить гонку с майкой и тремя победами. Это заслуга команды. Одержать победу нелегко, а повторить её - что-то особенное.

 

Похоже, Вуэльта ко мне благосклонна, я с радостью возвращаюсь сюда каждый год. Спасибо моим товарищам по команде и спонсорам, всем, кто позволил этому реализоваться. Мы будем обсуждать мой календарь в ноябре, но, думаю, моё возвращение на Вуэльту в следующем году вполне вероятно».

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Теги к статье: Кейден Гровс Kaden Groves Alpecin-Deceuninck Вуэльта Испании-2024 La Vuelta Ciclista a Espana-2024 Гранд-тур

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 11:23 | Регистрация: 4.07.2011

    Раз речь зашла о датчанине и висме, то слух пошёл, что винегар собрался на Джиро 2025.

  2. Имя: Cmapuk

    cmap_nep

    Вчера, 14:54 | Регистрация: 22.05.2015

    Цитата: motte
    Раз речь зашла о датчанине и висме, то слух пошёл, что винегар собрался на Джиро 2025.
    А Дания и Visma причём? Для красоты?

  3. Имя: Азамат

    AzaKonta

    Вчера, 18:50 | Регистрация: 18.01.2010

    Когда в Астану?

  4. Имя: Ернат

    Ernat78

    Вчера, 22:40 | Регистрация: 5.09.2024

    не думаю 

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Комментарии

  • rude_rider
    Примож Роглич — победитель Вуэ ... (23)
    rude_rider-Фото
    Да Рогла, на зубах выиграл.. Не совсем уверено . Молодец, теперь ещё одну и уже легенда а пока делим место с эрасом.

    Думаю будь тут Погги однозначно забрал бы вуелту..команда до сих пор сильна его
  • Astanaforever
    Заявление Astana Qazaqstan Dev ... (3)
    Astanaforever-Фото
    "Крыша" Астаны тоже прохудилась.?
  • veltus85
    Вуэльта Испании-2024. Результа ... (41)
    veltus85-Фото

    Цитата: Серафим
    Так это были бабушка и дедушка? А то Отари говорит-родители, а врод
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Невозмутимый
    Ну это довольно дискуссионный вопрос, интересно ли смотреть на то как одни борятся за этап, а другие за генерал. Так получается, что за победу борятся какие-то слабаки, а фавориты вату катают, как будто бы на отшибись едут
    Тому кто в теме , очень интересно , а секте фанатов биороботов , естественно нет , привыкли что их кумиры одной ногой уезжают от всех особо не напрягаясь.


    Цитата: Джамайка
    а что по словам Отара утратила Квик-СТеп по концовке этапа? Какое-то право... что имелось в виду? 


    по комментаторам: СК умеет рассказывать, заинтресовывать, заражает и заряжает эмоциями, прививает любось к вело. Историй не хватает, их повторяет по нескольку раз, на ТДФ, например, несколько этапов слушали про "родные места Паши Сивакова", но это неизбежно, как звуковой фон гонки.
    ОТара слушать скучно, фамилии гонцов произносит невнятно. Оценки типа "не самое умное решение...", в такой ситуации стыдно не выиграть этап...." меня бесят.
    Хоть Курдюк и редиска , родства не помнящая , но харизму не отнять , с Отаром даже сравнивать глупо , он как комментатор вообще ни о чём, таких много .
    а почему редиска? для любого нормального человека родство с рашкой - єто позор.
    е немолодо выглядят для родителей парня 26 лет.

  • Ernat78
    Кейден Гровс: «Горько-сладкий ... (4)
    Ernat78-Фото

    не думаю 

  • Ernat78
    Маттиас Скельмосе — лучший мо ... (1)
    Ernat78-Фото

    удачи в дальнейщем 

  • Ernat78
    Заявление Astana Qazaqstan Dev ... (3)
    Ernat78-Фото

    нашим лишь кинуть и открестится, кидок супермена еще свеж в памяти 

  • veltus85
    Вуэльта Испании-2024. Результа ... (41)
    veltus85-Фото
    чабан
  • Ernat78
    Бен О’Коннор — призёр Вуэльты ... (3)
    Ernat78-Фото

    Вот его хотя бы для начала в Астану подписать, уже можно расчитывать на железную тройку в ГТ, при хорошем подборе летинантов 

  • AlexanderSak
    Заявление Astana Qazaqstan Dev ... (3)
    AlexanderSak-Фото
    Достаточно ожидаемо, резкий прирост результатов.
  • AzaKonta
    Кейден Гровс: «Горько-сладкий ... (4)
    AzaKonta-Фото
    Когда в Астану?

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