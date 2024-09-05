Маттиас Скельмосе — лучший молодой гонщик Вуэльты Испании-2024

Маттиас Скельмосе завершил Вуэльту Испании-2024 в топ-5 и с белой майкой лучшего молодого гонщика

23-летний датский велогонщик команды Lidl Trek Маттиас Скельмосе (Mattias Skjelmose) финишировал на первой в карьере Вуэльте Испании с белой майкой лучшего молодого гонщика и в топ-5 генеральной классификации. Теперь Маттиас Скельмосе получил опыт выступления во всех трёх Гранд-турах - в 2022 году он дебютировал на Джиро д’Италия, в 2023 проехал Тур де Франс, но впервые он закончил Гранд-тур на 5-м месте в генеральной классификации.

Photo © Unipublic/Sprint Cycling Agency

Photo ©Unipublic/Cxcling/Jose Carlos Diaz



Photo ©Unipublic/Cxcling/Naike Erenozaga

По ходу гонки Маттиас Скельмосе ехал всё сильнее и поднимался в общем зачёте, а войти в топ-5 ему помогла финальная разделка в Мадриде, где он занял 8-е место. На дистанции 24,6 км индивидуальной гонки на время на 21-м этапе Маттиас Скельмосе проиграл 1 минуту 2 секунды победителю, Штефану Кюнгу, но сумел обойти на 1 минуту 13 секунд своего соперника в общем зачёте Давида Годю, благодаря чему поднялся в топ-5.

Маттиас Скельмосе уже не раз доказывал, что способен бороться за генеральную классификацию в многодневных гонках, когда в 2023 году выиграл Тур Швейцарии, финишировал 3-м на Туре Страны Басков, остался в шаге от подиума на Париж-Ницца-2024.

За белую майку лучшего молодого гонщика шла упорная борьба - четыре этапа её удерживал Флориан Липовиц (Red Bull Bora-hansgrohe), на семь дней она была у Карлоса Родригеса (INEOS Grenadiers), но на 19-м этапе белую майку перехватил и уже не отдал Маттиас Скельмосе, в итоге опередивший на 1:16 Липовица и на 5:30 Родригеса.

Маттиас Скельмосе: «Да, работа выполнена! Если честно, чувствую себя не слишком хорошо, но, думаю, никто из ребят-генеральщиков не чувствует себя на отлично. Это была безумно тяжёлая Вуэльта, опустошавшая почти каждый день. Начиная с Португалии не было почти ни одного лёгкого этапа. Думаю, все это чувствуют.

Уверенность - важное слово. Я знал, что у нас отличное оборудование, знал, что умею хорошо проходить разделки, знал, что всё идёт хорошо, что я смогу добиться результата. И мы это сделали. Это скорее веха, чем прорыв. Прорывом скорее считаю Тур Швейцарии прошлого года. А сейчас был мой первый Гранд-тур, где я боролся за общий зачёт. Финишировать в топ-5 на такой тяжёлой Вуэльте, учитывая, кому я проиграл, и у кого выиграл, это, действительно, отличный для меня результат.

Две недели назад финал казался очень далёким, как и пятое место в общем зачёте. И вдруг я уже тут. Я пока ещё не осознал случившееся. Это как мечта, и в то же время цель, о которой я говорил очень давно. Я готовился к этой гонке 11 месяцев. Она стала моей главной целью с сентября прошлого года. Сейчас мне кажется нереальным, что я стоял на подиуме в белой майке».