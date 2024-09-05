VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Маттиас Скельмосе — лучший молодой гонщик Вуэльты Испании-2024

Маттиас Скельмосе завершил Вуэльту Испании-2024 в топ-5 и с белой майкой лучшего молодого гонщика

 

 

23-летний датский велогонщик команды Lidl Trek Маттиас Скельмосе (Mattias Skjelmose) финишировал на первой в карьере Вуэльте Испании с белой майкой лучшего молодого гонщика и в топ-5 генеральной классификации. Теперь Маттиас Скельмосе получил опыт выступления во всех трёх Гранд-турах - в 2022 году он дебютировал на Джиро д’Италия, в 2023 проехал Тур де Франс, но впервые он закончил Гранд-тур на 5-м месте в генеральной классификации.

 

Маттиас Скельмосе — лучший молодой гонщик Вуэльты Испании-2024

Photo © Unipublic/Sprint Cycling Agency

Маттиас Скельмосе — лучший молодой гонщик Вуэльты Испании-2024

Photo ©Unipublic/Cxcling/Jose Carlos Diaz

Маттиас Скельмосе — лучший молодой гонщик Вуэльты Испании-2024
Photo ©Unipublic/Cxcling/Naike Erenozaga

 

По ходу гонки Маттиас Скельмосе ехал всё сильнее и поднимался в общем зачёте, а войти в топ-5 ему помогла финальная разделка в Мадриде, где он занял 8-е место. На дистанции 24,6 км индивидуальной гонки на время на 21-м этапе Маттиас Скельмосе проиграл 1 минуту 2 секунды победителю, Штефану Кюнгу, но сумел обойти на 1 минуту 13 секунд своего соперника в общем зачёте Давида Годю, благодаря чему поднялся в топ-5.

 

Маттиас Скельмосе уже не раз доказывал, что способен бороться за генеральную классификацию в многодневных гонках, когда в 2023 году выиграл Тур Швейцарии, финишировал 3-м на Туре Страны Басков, остался в шаге от подиума на Париж-Ницца-2024.

 

За белую майку лучшего молодого гонщика шла упорная борьба - четыре этапа её удерживал Флориан Липовиц (Red Bull Bora-hansgrohe), на семь дней она была у Карлоса Родригеса (INEOS Grenadiers), но на 19-м этапе белую майку перехватил и уже не отдал Маттиас Скельмосе, в итоге опередивший на 1:16 Липовица и на 5:30 Родригеса.

 

Маттиас Скельмосе: «Да, работа выполнена! Если честно, чувствую себя не слишком хорошо, но, думаю,  никто из ребят-генеральщиков не чувствует себя на отлично. Это была безумно тяжёлая Вуэльта, опустошавшая почти каждый день. Начиная с Португалии не было почти ни одного лёгкого этапа. Думаю, все это чувствуют.

 

Уверенность - важное слово. Я знал, что у нас отличное оборудование, знал, что умею хорошо проходить разделки, знал, что всё идёт хорошо, что я смогу добиться результата. И мы это сделали. Это скорее веха, чем прорыв. Прорывом скорее считаю Тур Швейцарии прошлого года. А сейчас был мой первый Гранд-тур, где я боролся за общий зачёт. Финишировать в топ-5 на такой тяжёлой Вуэльте, учитывая, кому я проиграл, и у кого выиграл, это, действительно, отличный для меня результат.

 

Две недели назад финал казался очень далёким, как и пятое место в общем зачёте. И вдруг я уже тут. Я пока ещё не осознал случившееся. Это как мечта, и в то же время цель, о которой я говорил очень давно. Я готовился к этой гонке 11 месяцев. Она стала моей главной целью с сентября прошлого года. Сейчас мне кажется нереальным, что я стоял на подиуме в белой майке».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Маттиас Скельмосе Mattias Skjelmose Lidl-Trek Вуэльта Испании-2024 La Vuelta Ciclista a Espana-2024 Гранд-тур

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Ернат

    Ernat78

    Вчера, 22:39 | Регистрация: 5.09.2024

    удачи в дальнейщем 

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2024/25

Ближайшие старты

11 - 15 сентября 2024

European Continental Championships. Limburg-Flanders

13 сентября 2024

Grand Prix Cycliste de Quebec

15 сентября 2024

Grand Prix Cycliste de Montreal

18 - 22 сентября 2024

Skoda Tour de Luxembourg

22 - 28 сентября 2024

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту. Цюрих. Швейцария

12 октября 2024

Il Lombardia

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2024?

Комментарии

  • rude_rider
    Примож Роглич — победитель Вуэ ... (23)
    rude_rider-Фото
    Да Рогла, на зубах выиграл.. Не совсем уверено . Молодец, теперь ещё одну и уже легенда а пока делим место с эрасом.

    Думаю будь тут Погги однозначно забрал бы вуелту..команда до сих пор сильна его
  • Astanaforever
    Заявление Astana Qazaqstan Dev ... (3)
    Astanaforever-Фото
    "Крыша" Астаны тоже прохудилась.?
  • veltus85
    Вуэльта Испании-2024. Результа ... (41)
    veltus85-Фото

    Цитата: Серафим
    Так это были бабушка и дедушка? А то Отари говорит-родители, а врод
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Невозмутимый
    Ну это довольно дискуссионный вопрос, интересно ли смотреть на то как одни борятся за этап, а другие за генерал. Так получается, что за победу борятся какие-то слабаки, а фавориты вату катают, как будто бы на отшибись едут
    Тому кто в теме , очень интересно , а секте фанатов биороботов , естественно нет , привыкли что их кумиры одной ногой уезжают от всех особо не напрягаясь.


    Цитата: Джамайка
    а что по словам Отара утратила Квик-СТеп по концовке этапа? Какое-то право... что имелось в виду? 


    по комментаторам: СК умеет рассказывать, заинтресовывать, заражает и заряжает эмоциями, прививает любось к вело. Историй не хватает, их повторяет по нескольку раз, на ТДФ, например, несколько этапов слушали про "родные места Паши Сивакова", но это неизбежно, как звуковой фон гонки.
    ОТара слушать скучно, фамилии гонцов произносит невнятно. Оценки типа "не самое умное решение...", в такой ситуации стыдно не выиграть этап...." меня бесят.
    Хоть Курдюк и редиска , родства не помнящая , но харизму не отнять , с Отаром даже сравнивать глупо , он как комментатор вообще ни о чём, таких много .
    а почему редиска? для любого нормального человека родство с рашкой - єто позор.
    е немолодо выглядят для родителей парня 26 лет.

  • Ernat78
    Кейден Гровс: «Горько-сладкий ... (4)
    Ernat78-Фото

    не думаю 

  • Ernat78
    Маттиас Скельмосе — лучший мо ... (1)
    Ernat78-Фото

    удачи в дальнейщем 

  • Ernat78
    Заявление Astana Qazaqstan Dev ... (3)
    Ernat78-Фото

    нашим лишь кинуть и открестится, кидок супермена еще свеж в памяти 

  • veltus85
    Вуэльта Испании-2024. Результа ... (41)
    veltus85-Фото
    чабан
  • Ernat78
    Бен О’Коннор — призёр Вуэльты ... (3)
    Ernat78-Фото

    Вот его хотя бы для начала в Астану подписать, уже можно расчитывать на железную тройку в ГТ, при хорошем подборе летинантов 

  • AlexanderSak
    Заявление Astana Qazaqstan Dev ... (3)
    AlexanderSak-Фото
    Достаточно ожидаемо, резкий прирост результатов.
  • AzaKonta
    Кейден Гровс: «Горько-сладкий ... (4)
    AzaKonta-Фото
    Когда в Астану?

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

11 сентября

Anthony Delaplace (Arkea - BB Hotels)

Ben Healy (EF Education-EasyPost)

12 сентября

Rafal Majka (UAE Team Emirates)

Simone Consonni (Lidl - Trek)

Benjamin Thomas (Cofidis)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2024 (76)
Август 2024 (197)
Июль 2024 (167)
Июнь 2024 (145)
Май 2024 (169)
Апрель 2024 (147)