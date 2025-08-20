Вуэльта Испании-2025. Превью

|
|23.08. Суббота. Этап 1: Турин - Венария-Реале - Новара, 186,1 км
24.08. Воскресенье. Этап 2: Альба - Лимоне-Пьемонте, 159,6 км
25.08. Понедельник. Этап 3: Сан-Маурицио-Канавезе - Черес, 134,6 км
26.08. Вторник. Этап 4: Суза - Вуарон, 206,7 км
27.08. Среда. Этап 5: Фигерас - Фигерас (TTT), 24,1 км
28.08. Четверг. Этап 6: Олот - Паль (Андорра), 170,3 км
29.08. Пятница. Этап 7: Андорра-ла-Велья - Серлер. Уэска-Ла-Магия, 188 км
30.08. Суббота. Этап 8: Монсон - Сарагоса, 163,5 км
31.08. Воскресенье. Этап 9: Альфаро - Estación de esquí de Valdezcaray, 195,5 км
1.09. Понедельник. День отдыха
2.09. Вторник. Этап 10: Природный парк «Сендавива» - Ларра-Белагуа, 175,3 км
3.09. Среда. Этап 11: Бильбао - Бильбао, 157,4 км
4.09. Четверг. Этап 12: Ларедо - Лос-Корралес-де-Буэльна, 144,9 км
5.09. Пятница. Этап 13: Кабесон-де-ла-Саль - Англиру, 202,7 км
6.09. Суббота. Этап 14: Авилес - Ла-Фаррапона, озеро Сомьедо, 135,9 км
7.09. Воскресенье. Этап 15: Вегадео - Монфорте-де-Лемос, 167,8 км
8.09. Понедельник. День отдыха
9.09. Вторник. Этап 16: Пойо - Кастро де Эрвиль, 167,9 км
10.09. Среда. Этап 17: О-Барко-де-Вальдеоррас - Альто де Эль Морредеро. Понферрада, 143,2 км
11.09. Четверг. Этап 18: Вальядолид - Вальядолид (ITT), 27,2 км
12.09. Пятница. Этап 19: Руэда - Гихуэло, 161,9 км
13.09. Суббота. Этап 20: Робледо-де-Чавела - Бола дель Мундо, 165,6 км
14.09. Воскресенье. Этап 21: Алальпардо - Мадрид, 111,6 км
|Вуэльта Испании-2025: Цифры и числа
|Официальный сайт Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025
|Страницы истории велоспорта: Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)
|Итоги Вуэльты Испании-2025 по очкам Мирового рейтинга
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (69)
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
|
|
-
-
-
EL-Fenomeno
Вуэльта Испании-2025, превью э ... (7)
Конечно вариантов мало, т.е. реально всего два: Педерсен и/или Филипсен; но что если К.Гроувз !? Ну а для Вивиани доп.мотивация - этап полностью по дорогам Италии, и с такой альтиметрией что либо сегодня, либо уже никогда на этой Вуэльте.
-
-
-
motte
Вуэльта Испании-2025, превью э ... (7)
Маттео Йоргенсон перед “Вуэльтой": "нечасто мне выпадает шанс участвовать в гонке без Тадея Погачара. Я собираюсь насладиться этим”.
---
Даже комментировать не охота.
-
EL-Fenomeno
Вуэльта Испании-2025. Красная ... (6)
Хочу чтобы Йонас взял эту Вуэльту, а через 2-3 года отправился на Джиро и оформил там вело-шоссейный гранд-туровский хет-трик.
Хочется также чтобы на итоговом подиуме был М.Ланда (Испания тогда вся в эйфории) и какой то Джулио...все равно какой лишь бы был с медалькой в Мадриде))
Кстати, в этом году абсолютно поменялся главный приз Вуэльты - больше никаких прозрачных "тарелок", а вместо них - вот такие "рога" для триумфатора испанского ГТ.
-
Джамайка
Renewi Tour-2025. Этап 3. Резу ... (5)
ну и кто там восхищается профессионализмом Отара? треть гонки рассуждал, как альпесины должны разыграть численное преимущество. Дескать свежий не работающий в группе Дель Гроссо подъедет, и у него будет больше всего шансов в финале..... Звездный Матье ван дер Пул должен работать на вчерашнего дебютанта? Пока у Тибо особых достижений нет, на какой гонке он и еще кто-то (Гровс?) не смогли нейтрализовать юного висмовца (Бренана?)
Хорнер после ПР недоумевал, почему МВДП ускорился и сбросил тиммэйта ФИлипсена? вместо того, чтобы не финише разыграть финал. а если это Погачар ускорился?
-
EL-Fenomeno
Состав велокоманды T-Rex Quick ... (6)
Не, порой некоторые команды классно мутят со своими постерами на гранд туры, например Инэос, Астана, в израильтян почти всегда прикольный выходит постер, но так так то да, согласен с вами, что порой такие фото-визитки как вы сказали "хромают". К примеру в последнее время то что делает Lidl-Trek представляя постер со своими гонцами на разные ГТ это вообще ниже плинтуса.
Кстати, на эту Вуэльту супер минимализм продемонстрировали КОФИДИСовцы - тупо на чёрном фоне имя и фамилия белыми буквами и "строгим шрифтом" + ну плюс ещё снизу надпись COFIDIS...и всё)
Цитата: Геродот
Фига се у них название... T-Rex. Вымирать чтоль уже собрались?)
никак нет, просто они мясоедные динозавры на Вуэльте)
-
Страницы истории велоспорта