Вуэльта Испании-2025. Превью

 

Вуэльта Испании (Vuelta a Espana) - 2025

Вуэльта Испании 2023. Красная майка

 

Вуэльта Испании 2023. Зелёная майка

Вуэльта Испании 2023. Гороховая майка

 

Вуэльта Испании-2023. Белая майка
Красная майка лидера
 Очковая классификация
 Горная классификация
 Молодёжная Классификация
Претенденты Претенденты Претенденты Претенденты
Вуэльта Испании-2025. Альтиметрия маршрута  

Составы команд

 Текущие результаты
23.08. Суббота. Этап 1: Турин - Венария-Реале - Новара, 186,1 км 
24.08. Воскресенье. Этап 2: Альба - Лимоне-Пьемонте, 159,6 км
25.08. Понедельник. Этап 3: Сан-Маурицио-Канавезе - Черес, 134,6 км
26.08. Вторник. Этап 4: Суза - Вуарон, 206,7 км
27.08. Среда. Этап 5: Фигерас - Фигерас (TTT), 24,1 км
28.08. Четверг. Этап 6: Олот - Паль (Андорра), 170,3 км
29.08. Пятница. Этап 7: Андорра-ла-Велья - Серлер. Уэска-Ла-Магия, 188 км
30.08. Суббота. Этап 8: Монсон - Сарагоса, 163,5 км
31.08. Воскресенье. Этап 9: Альфаро - Estación de esquí de Valdezcaray, 195,5 км
1.09. Понедельник. День отдыха
2.09. Вторник. Этап 10: Природный парк «Сендавива» - Ларра-Белагуа, 175,3 км
3.09. Среда. Этап 11: Бильбао - Бильбао, 157,4 км
4.09. Четверг. Этап 12: Ларедо - Лос-Корралес-де-Буэльна, 144,9 км
5.09. Пятница. Этап 13: Кабесон-де-ла-Саль - Англиру, 202,7 км
6.09. Суббота. Этап 14: Авилес - Ла-Фаррапона, озеро Сомьедо, 135,9 км
7.09. Воскресенье. Этап 15: Вегадео - Монфорте-де-Лемос, 167,8 км 
8.09. Понедельник. День отдыха
9.09. Вторник. Этап 16: Пойо - Кастро де Эрвиль, 167,9 км
10.09. Среда. Этап 17: О-Барко-де-Вальдеоррас - Альто де Эль Морредеро. Понферрада, 143,2 км
11.09. Четверг. Этап 18: Вальядолид - Вальядолид (ITT), 27,2 км
12.09. Пятница. Этап 19: Руэда - Гихуэло, 161,9 км
13.09. Суббота. Этап 20: Робледо-де-Чавела - Бола дель Мундо, 165,6 км
14.09. Воскресенье. Этап 21: Алальпардо - Мадрид, 111,6 км
Вуэльта Испании-2025: Цифры и числа
Официальный сайт Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025
Страницы истории велоспорта: Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)
Итоги Вуэльты Испании-2025 по очкам Мирового рейтинга

 

 

 

