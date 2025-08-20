Вуэльта Испании-2025. Превью

Хочу чтобы Йонас взял эту Вуэльту, а через 2-3 года отправился на Джиро и оформил там вело-шоссейный гранд-туровский хет-трик.

Хочется также чтобы на итоговом подиуме был М.Ланда (Испания тогда вся в эйфории) и какой то Джулио...все равно какой лишь бы был с медалькой в Мадриде))

Кстати, в этом году абсолютно поменялся главный приз Вуэльты - больше никаких прозрачных "тарелок", а вместо них - вот такие "рога" для триумфатора испанского ГТ.

