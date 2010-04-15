Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 20 этап, Робледо-де-Чавела - Бола дель Мундо



Двадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025 стартует в городе Робледо-де-Чавела (Robledo de Chavela). Город расположен в автономном сообществе Мадрид (Испания), в районе Сьерра-Оэсте-де-Мадрид. Этот живописный испанский городок сочетает горный колорит, историческое наследие и передовые космические технологии.



Хотя точная дата основания неизвестна, город сформировался в Средневековье, в период Реконкисты, как аграрное поселение. Название «Робледо» (дубовая роща) указывает на лесистую местность.



С XVI века город Робледо-де-Чавела становится известен покровительством Богоматери де Наваонда (Virgen de Navahonda). Её образ до сих пор почитается на ежегодных фестивалях. В этоже время была построена церковь Успения Пресвятой Девы Марии (Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora) — сочетает романский, готический и ренессансный стили. Служила духовным и оборонительным центром. Сегодня в стенах церкви можно увидеть алтарь XVI века в испано-фламандском стиле (32 панели с библейскими сценами); часовню Страстей с бюстом Иоанна Крестителя работы Алонсо Берругете; 76 драконьих фресок (около 1500 год) на сводах — символы защиты от зла. Драконы на фресках — редкий пример апотропеической (отпугивающей зло) символики в христианских храмах.



В XIX веке Робледо-де-Чавела вошёл в состав провинции Мадрид, став частью комарки Сьерра-Оэсте.



С 1960-х годов развитие связано с строительством Мадридского комплекса дальней космической связи NASA (MDSCC), что стимулировало рост населения и инфраструктуры.



Мадридский комплекс NASA (MDSCC) - один из трёх центров сети NASA (наравне с Калифорнией и Австралией). Управляет миссиями к Марсу, Юпитеру и за пределы Солнечной системы. Принимал сигналы миссий NASA: «Аполлон-11», «Вояджер», марсоходы. В 1966 году здесь было получено первое фото Луны с орбиты (зонд Lunar Orbiter-1), копия изображения хранится в городе. Для посетителей в стенах Мадридского комплекса дальней космической связи NASA представленна эспозиция, которая включает макеты космических аппаратов, образец лунного грунта, копию лунохода. Гигантские антенны (например, DSS-63 диаметром 70 м) можно увидеть в работе. Местные жители называют город «антенной человечества».



Робледо-де-Чавела — редкий симбиоз патриархальной Испании и космического будущего. Здесь можно услышать, как шелест дубов сливается с гулом антенн, ловящих сигналы из глубин Галактики.



Вуэльта Испании-2025: Альтиметрия 20 этапа

Робледо-де-Чавела впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании.

Королевский горный этап с набором высоты 4200 м и финишем на самой высокогорной отметке Вуэльты Испании-2025. По итогам этапа можно будет назвать имя победителя генеральной классификации и имя победителя горной классификации.

Уже со старта этапа велогонщики начнут преодолевать подъём 3-й категории Альто-де-Ла-Эскондида (Alto de La Escondida, отм. 1260 м, перепад высот 365 м, протяжённость 9 км, средний градиент 4%, максимальный градиент 8%).

Далее спуск к подножию подъёма 3-й категории Пуэрто-де-Ла-Парадилья (Puerto de La Paradilla, отм. 1343 м, перепад высот 314 м, протяжённость 5,8 км, средний градиент 5,4%, максимальный градиент 8%).

Следующая категорийная вершина расположена на 59 км маршрута - 2-й категория Альто-дель-Леон (Alto del Leon, отм. 1511 м, перепад высот 509 м, протяжённость 7 км, средний градиент 7,3%, максимальный градиент 13%). В последний раз подъём на Вуэльте Испании преодолевали с этой стороны в 2010 году первым на вершине был Филипп Жильбер.

После скоростного спуска и 28 км пересечённого рельефа начнётся 17-ти километровый подъём до вершины 1 категории Пуэрто де Навасеррада (Puerto de Navacerrada, отм. 1854 м, перепад высот 524 м, протяжённость 6,9 км, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 12%). На вершине подъёма будут разыграны бонификационные секунды. В последний раз подъём на Вуэльте Испании преодолевали с этой стороны в 2010 году первым на вершине был Рубен Пласа.

Далее скоростной спуск протяжённостью 25 км и начнётся подъём протяжённостью 25 км с набором высоты 1300 м до Бола дель Мундо. Пуэрто де Навасеррада (Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada, провинция Сеговия, автономное сообщество Кастилия-Леон), которая в последний раз принимала финиш этапа Вуэльте Испании в 2012 году, тогда

Фавориты основательно готовились к последнему горному сражению на 20-м этапе. Все надежды Хоакима Родригеса отыграться возлагались на подъем на Бола дель Мундо. Катюша отправила в многочисленный и сильный отрыв сразу двух гонщиков – Дениса Меньшова (Denis Menchov и Михаила Игнатьева (Mikhail Ignatiev), с расчетом на то, что если разрыв будет невелик, они вернутся помогать капитану команды. Из Movistar вперед отправился Хуан Хосе Кобо, а команда Контадора не стала никого отряжать в отрыв и спокойно контролировала гонку. Однако примерно за 30 км до финиша стало понятно, что преимущество беглецов слишком велико, а догонять их никто не собирается, поэтому гонщики, идущие впереди, стали решать свои собственные задачи. Первым атаку предпринял Эрос Капекки (Eros Capecchi) (Liquigas), который, кстати, сильно начал эту Вуэльту Испании, отлично проехал первые горные этапы, но так и не смог продержаться на этом уровне все три недели. Его порыв подхватили Ричи Порт (Richie Porte) (Sky), Денис Меньшов и Кевин де Веерт (Kevin De Weert) (Omega Pharma – Quick Step). Вскоре итальянец отпал, впереди осталось трое гонщиков. На финальном подъеме отстал и бельгиец, и претендентов на победу на этапе осталось только двое – Порт и Меньшов. Пока дорога была относительно пологой, они слаженно работали сменами, после на сверхкрутых участках – выживали, борясь с усталостью и стараясь не стать случайными жертвами огромных толп болельщиков на Бола дель Мундо. А за 200 метров до финиша Меньшов предпринял атаку и пересек финишную черту в гордом одиночестве, одержав такую нужную ему в этом сезоне большую победу. Порт остался вторым, Де Веерт – третьим. Фавориты генеральной классификации тем временем выжидали. Никто из них не предпринимал ранней атаки вплоть до последних километров дистанции. Первым из «большой тройки» атаковал Алехандро Вальверде, но атака Родригеса была более убедительной – ему удалось отъехать от своих соперников, но это преимущество было лишь визуальным, оно никак не меняло его позиций в общем зачете. Альберто Контадор позже признался, что не стал преследовать Пурито, потому что понимал, что тот не сумеет отыграться на таком коротком отрезке дистанции. Пурито выиграл битву, привезя Вальверде 25 секунд и 45 секунд Контадору, но проиграл войну, оставшись третьим в генерале. Великое испанское сражение закончилось – во всяком случае, так казалось.

Подъём Бола дель Мундо (Bola del Mundo, отм. 2251 м, перепад высот 1061 м, протяжённость 13,1 км, средний градиент 8,1%, максимальный градиент 23%). Вершина Бола дель Мундо – высшая точка Вуэльты Испании-2025, поэтому она получила высшую категорию. Покоритель получает 15 очков в зачет горной классификации.



К Бола дель Мундо будут подниматься по южному склону Пуэрто де Навасеррада. Бола дель Мундо в третий раз появляется на Вуэльте Испании. От вершины Пуэрто де Навасеррада до Бола дель Мундо 4 км по бетонке. На заключительных 1,5 км градиент будет зашкаливать, максимальный до 23%, у самого финиша – 12%. Тяжелейшее испытание венчает собой трёхнедельную борьбу под жарким испанским солнцем.



Подъём Бола-дель-Мундо, также известнай как Альто-де-лас-Гуаррамильяс (Alto de las Guarramillas), — не город, а знаменитая горная вершина в Испании, расположенная в горном массиве Сьерра-де-Гвадаррама (Центральная горная система). Это важный природный, спортивный и технологический объект, привлекающий туристов, альпинистов и велосипедистов.



Вершина Бола-дель-Мундо высотой 2 257 метров (по данным IGN). Находится на границе автономных сообществ Мадрид и Кастилия-Леон (провинция Сеговия), в западной части хребта Керда-Ларга. Входит в состав национального парка Сьерра-де-Гвадаррама. У подножия восточного склона расположен Вентискеро-де-ла-Кондеса — исток реки Мансанарес, питающей Мадрид.



Современное название «Бола-дель-Мундо» (с испанского «Мировой Шар») появилось в 1959 году после установки телевизионных ретрансляторов. Их купола, напоминающие ракеты из комиксов «Тинтин», ассоциировались с глобусом в заставке первого испанского телеканала TVE. С 1959 года антенны обеспечивали вещание TVE и радио. В 2010 году аналоговое вещание прекращено, сегодня работают только FM-радиостанции (RNE, Onda Madrid). Три бело-красных купола — символ вершины. Видны за десятки километров и создают футуристический контраст с горными пейзажами.



Историческое название - «Альто-де-лас-Гуаррамальяс»появилось от средневекового термина «Guadarramiellas», связанного с именем горного массива.



В историю Вуэльты Испании вершина Бола-дель-Мундо входила дважды - в 2010 и 2012 годах, став финишем этапов, где побеждали Эзекиэль Москера (Ezequiel Mosquera) (результат аннулирован) и Денис Меньшов. Финиш здесь считается драматичным из-за экстремального подъёма.

