Вуэльта Испании-2025. Зелёная майка

Спринтерам на Вуэльте Испании-2025 организаторы предоставили только два этапа, где за победу можно получить 50 очков в зачет зеленой майки - на 1-м этапе и на финальном 21-м этапе в Мадриде. Прошлогодний обладатель зеленой майки Вуэльты Испании Кэйден Гровс (Kaden Groves, Alpecin-Deceuninck) не стартует.

 

Высока вероятность, что обладателем зеленой майки станет кто-нибудь из топ-3 итоговой генеральной классификации. Предлагаем ознакомиться с системой начисления очков в зачёт зелёной майки.

 

 

На финише 1, 4, 8, 15, 19 и 21 этапов действует спринтерский протокол.

 

На финишах 4, 8 и 21 этапов нейтрализация действует за 5 км до финиша.

 

На финише 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17 и 20 этапов нейтрализация не действует.

 

 

Система начисления очков в зачет зеленой майки:

 

20 очков за 1 место на этапах 6, 7, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20;
30 очков за 1 место на этапах 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 15, 19;
50 очков за 1 место на этапах 1, 21;

20 очков за 1 место на промежуточном спринте на всех этапах кроме разделок. 

 

Распределение очков по местам на финише:

 

Равнинный этап: 50; 30; 20; 18; 16; 14; 12; 10; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2.
Среднегорный этап: 30; 25; 22; 19; 17; 15; 13; 11; 9; 7; 6; 5; 4; 3; 2.

Горный этап, индивидуальная разделка: 20; 17; 15; 13; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1.

 

На промежуточном спринте первый получает 20 очков, далее 17, 15, 13 и 10.

Всего на Вуэльте Испании-2025 на финишах 20-ти этапов будут разыграны очки и на 19 промежуточных спринтах.

Очки Мирового рейтинга:

180 очков получает победитель этапа Вуэльты Испании-2025 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-15 место: 180; 130; 95; 80; 60; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 15; 10; 5; 2);

 

180 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Вуэльты Испании-2025 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 180; 130; 95);

 

Претенденты на зелёную майку Вуэльты Испании-2025

 

Хотя шансов выиграть очковую классификацию у спринтеров нет, но они смогут блеснуть на нескольких этапах и, возможно, примерить зелёную майку. Главными претендентами на зеленую майку можно назвать Яспера Филипсена (Jasper Philipsen, Alpecin-Deceuninck) и Мадса Педерсена (Mads Pedersen, Lidl - Trek), также Элиа Вивиани (Elia Viviani, Lotto), Бриан Кокар (Bryan Coquard, Cofidis) и другие.

 

