Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 4 этап, Суза - Вуарон

Четвёртый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025 стартует в итальянском городе Суза (Susa). Живописный город в регионе Пьемонт, расположенный в долине Валь-ди-Суза (Val di Susa) у подножия Котских Альп (Alpi Cozie), примерно в 53 км от Турина, Суза находится на высоте 503 м над уровнем моря и лежит у слияния рек Чениския (Cenischia) и Дора Рипария (Dora Riparia), впадающих в По (Po). Благодаря своему стратегическому положению на границе с Францией (напротив Бриансона), Суза долгое время была важным транспортным узлом, соединяющим Италию и Францию через перевалы Мон-Сени (massif du Mont-Cenis) и Фрежюс (Col du Fréjus).

     Суза, по оценкам историков, один из старейших городов Альп. В 2006 году близлежащие курорты Валь-ди-Сузы принимали Зимние Олимпийские игры.

     Основан как Сегузий лигурийским племенем секузинов (IV в. до н.э.). Столица кельтско-лигурийского племени коттиев. В I веке добровольно вошла в Римскую империю при Августе (I в. до н.э.) под названием Segusio. Стала столицей провинции Альпы Коттийские (Alpes Cottiae). От этого периода сохранились свидетельства эпохи: арка Августа (8 г. до н. э.) и руины амфитеатра.

     В XI веке Суза стала резиденцией первых маркграфов Туринских, а позже — важным пунктом на пути паломников в Рим. Графы Савойские избрали Сузу резиденцией, построив замок графини Аделаиды. В это же время был построен собор Сан-Джусто (Cattedrale di San Giusto). В 1174 году город разграбил Фридрих Барбаросса в отместку за нападение на его супругу. 

     В XI–XII века в Суза появились первые монеты Савоий с надписью Secusia, так как город стал центром чеканки серебряных монет. 

     В период XVI–XIX веков Суза укреплялась крепостями (например, Форт Санта-Мария), как стратегический форпост Савойского герцогства. А в Наполеоновскую эпоху через город проложили дорогу Via Napoleonica — новую дорогу через Альпы, усилив его транспортное значение, но разрушил крепость Брунетта в 1796 году.

     Сегодня Суза — туристический центр с развитой инфраструктурой, известный горнолыжным курортом Валь-ди-Суза (часть зоны Via Lattea). Активно развивается как туристический центр, хотя остается в центре споров из-за проекта высокоскоростной железной дороги TAV (Турин–Лион).

     Основные достопримечательности города Суза:

     Арка Августа (8 г. до н.э.) — древнеримский памятник, триумфальная арка, возведённая царём Коттием в честь императора Августа. Сохранила барельефы, символизирующие союз Рима и местных племён.

     Римский амфитеатр — руины античного сооружения (II–III вв. н.э.), свидетельство римского наследия, где проводились гладиаторские бои. Расположен рядом с площадью Пьяцца Савойя — археологической зоной с остатками римского форума.

     Собор Сан-Джусто, построенный в 1029 году — романский храм, с реликвиями святого Юста, покровителя города, основанный маркграфом Одерико Манфреди II. В интерьере — бронзовый триптих XIV века с изображением Девы Марии, колокольня с декоративной кирпичной кладкой.

     Замок графини Аделаиды (XI век) — средневековая крепость, резиденция правителей Савойской династии, построенная на месте римского преториума. Открыт для посещения частично.

     Капелла Санта-Мария-делле-Грацие (Cappella Santa Maria delle Grazie) — небольшая церковь XVI века у римских руин. Одна из центральных улиц Суза — Corso Union Sovietica — названа в честь Советского Союза. Здесь расположен паркинг с видом на римские руины. С паркинга рядом открывается лучший вид на город и Альпы.

     Суза сочетает античную историю, альпийские пейзажи и современный туризм, делая её идеальным местом для путешественников.


     Суза впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Среднегорный этап, на котором Вуэльта Испании-2025 покидает Италию и перемещается во Францию. Самый протяжённый этап Вуэльты Испании-2025. Этап подходит для отрыва.

 

     Со старта пелотон поедет в подъём протяжённостью 37,8 км, сначала велогонщики будут преодолевать подъём 3-й категории Пуэрто Экзилес (Puerto Exiles, отм. 1088 м, перепад высот 316 м, протяжённость 5,6 км, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 10%).

 

     Далее подъём продолжится до вершины 2-й категории Коль-де-Монженевр (Col de Montgenèvre - протяжённость 8,3 км, 1859 м, перепад 505 м, средний градиент 6,1%, максимальный градиент 10%). За километр до вершины подъёма Вуэльта Испании-2025 покидает Италию и перемещается во Францию. На Вуэльте Испании этот подъём появляется впервые, он включался в маршрут Тур де Франс-2024,  первым на вершине был Стивен Уильямс.

 

     После скоростного спуска до Бриансона начнётся подъём протяжённостью 25 км до вершины 2-й категории Коль дю Лотаре (Col du Lautaret отм. 2059 м, перепад высот 594 м, протяжённость 13,8 км, средний градиент 4,3%, максимальный градиент 8%).

 

     На Вуэльте Испании этот подъём впервые, а на Тур де Франс-2024 вершину подъёма проезжали по пути до вершины Галибье. Впервые на Вуэльте Испании-2025 велогонщики окажутся на высоте 2000 м над уровнем моря. В этот раз высоко не поедут, а отправятся на скоростной спуск протяжёнонстью 35 км.

 

     После выполаживания спуск продолжится практически до Гренобля, перед которым придётся преодолеть некатегорийный подъём. После Гренобля последующие 35 км по равнине приведут к заключительному тягуну протяжённостью 5 км с набором высоты 110 м до финиша этапа в Вуароне (Voiron, департамент Изер, регион Овернь - Рона - Альпы, Франция), который впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.


     Вуарон — живописный город на юго-востоке Франции, расположенный в регионе Овернь — Рона — Альпы (Auvergne-Rhône-Alpes), в департаменте Изер (Isère). Он находится в 25 км к северо-западу от Гренобля и 85 км к юго-востоку от Лиона, что делает его важным транспортным узлом между двумя крупными городами. 

     Город Вуарон лежит у подножия Альп, в живописном природном парке Шартрез (massif de la Chartreuse), на высоте 222–846 метров над уровнем моря, благодаря чему его называют «воротами в Шартрез». Близость к природным паркам и озерам (например, озеро Паладрю (Lac de Paladru) делает Вуарон популярным местом для активного отдыха

     Вуарон входил в состав графства Савойя, но в 1355 году по Парижскому договору был передан Франции в обмен на другие территории С XIII века окрестности Вуарона славились выращиванием конопли, а к XVIII–XIX векам город стал центром текстильной промышленности. Льняные и шелковые мануфактуры определяли экономику, привлекая рабочих со всей Франции.

     В 1700 году Вуарон стал центром производства конопляных тканей, которые использовались для парусов и текстиля. После Французской революции местные ремесленники сохранили традиции, но промышленность начала меняться.

     В 1906 году Вуарон стал колыбелью христианского профсоюзного движения. После массовых забастовок ткачей здесь был создан Свободный профсоюз ткачих — первая женская профсоюзная организация, опиравшаяся на принципы социального католицизма. Это движение позже распространилось на Лион и Париж.

     С 1989 года город Вуарон тесно связан с производством легендарного ликёра Шартрез (Chartreuse), который изготавливают монахи картезианского ордена в монастыре Гранд-Шартрёз. Вуарон хранит и популяризирует наследие напитка, ставшего символом региона.

     Одной из достопримечательностей Вуарона как раз являются погреба Шартреза (Caves de la Chartreuse) - самые длинные винные погреба в мире (более 160 метров). Здесь монахи-картезианцы производят знаменитый ликер Шартрез (зеленый и желтый). Вуаронские погреба Шартрез - крупнейшие винные погреба Франции, где ликёр выдерживается и разливается. Здесь проводят экскурсии с дегустацией, рассказывая о 400-летней истории напитка. Уникальная деталь погребов Шартреза — винтовая лестница XIX века длиной 60 метров, спроектированная Гюставом Эйфелем. 

     Архитектурное наследие Вуарона - церковь Святого Бруно (Église Saint-Bruno), основанная в XIX веке. Неоготический храм (1864–1873), посвящённый основателю ордена картезианцев. Внутри церкви — витражи и статуя Девы Марии с младенцем. Церковь Сен-Брюно является символом города Вуарон.

     Вуарон — родина лыжной марки Rossignol. Здесь базируется шоколадная фабрика Bonnat (с 1884 года).

 

     Приглашаем вас обсуждать события этапа Вуэльты Испании в комментариях к превью дня. 

     До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025.

 

