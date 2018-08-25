Вуэльта Испании (Vuelta a Espana) - 2018. Превью

- Категория:
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- Дата:
- Сегодня, 22:22
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Вуэльта Испании (Vuelta a Espana) - 2018
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|Красная майка лидера
|Очковая классификация
|Горная классификация
|Претенденты
|Претенденты
|Претенденты
|Вуэльта Испании-2018. Альтиметрия маршрута
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|25.08. Суббота. Этап 1: Малага - Малага (ITT), 8 км
26.08. Воскресенье. Этап 2: Марбелья - Королевская тропинка, 163,5 км
27.08. Понедельник. Этап 3: Михас - Алаурин-де-ла-Торре, 178,2 км
28.08. Вторник. Этап 4: Велес Малага - Альфакао. Сьерра-де-ла-Альфагуара, 161,4 км
29.08. Среда. Этап 5: Гранада - Рокетас-де-Мар, 188,7 км
30.08. Четверг. Этап 6: Уэркаль-Овера - Сан-Хавьер. Мар-Менор, 155,7 км
31.08. Пятница. Этап 7: Пуэрто-Лумбрерас - Посо-Алькон, 185,7 км
01.09. Суббота. Этап 8: Линарес - Альмаден, 195,1 км
02.09. Воскресенье. Этап 9: Талавера-де-ла-Рейна - Ла-Коватилья, 200,8 км
03. 09. Понедельник. День отдыха
04.09. Вторник. Этап 10: Саламанка - Фермоселье. Бермильо-де-Саяго, 177 км
05.09. Среда. Этап 11: Момбуэй - Рибейра Сакра. Луинтра, 207,8 км
06.09. Четверг. Этап 12: Мондоньедо - Маяк на мысе Эстака-де-Барес. Манон, 181,1 км
07.09. Пятница. Этап 13. Кандас. Карреньо - Валле де Саберо. Ла Камперона, 174,8 км
08.09. Суббота. Этап 14: Систьерна - Нава, 171 км
09.09. Воскресенье. Этап 15: Рибера-де-Арриба - Лагос-де-Кавадонга, 178,2 км
10.09. Понедельник. День отдыха
11.09. Вторник. Этап 16: Сантильяна-дель-Мар - Торрелавега (ITT), 32 км
12.09. Среда. Этап 17: Гечо - Балкон-де-Бискайя, 157 км
13.09. Четверг. Этап 18: Эхеа-де-лос-Кабальерос - Льейда, 186,1 км
14.09. Пятница. Этап 19: Льейда - Андорра. Натурландия, 154,4 км
15.09. Суббота. Этап 20: Андорра. Эскальдес-Энгордань - Кольяда де ла Гальина, 97,3 км
16.09. Воскресенье. Этап 21. Алькоркон - Мадрид, 100,9 км
|Официальный сайт Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2018
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Страницы истории велоспорта: Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)
Итоги Вуэльты Испании-2018 по очкам Мирового Тура
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