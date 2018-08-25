Вуэльта Испании (Vuelta a Espana) - 2018. Превью

Как же я люблю это испанское 'El') в нём что то есть коварное)

Эль-Чорро, прям как названия фильма "Проклятие Эль-Чарро")). Для кого то (из генеральщиков), кто сразу не вкатится (+жара) завтрашний финиш может стать ну если не проклятием так точно тогда не фартовым местом. Фавориты скорей всего на первые роли выходить не станут, поэтому такие как Фрайле, Роллан, Майка и иже с ними имеют наилучшие шансы на победу. Хочется, правда, чтобы РД сберёг красную майку лидера генерала.

Альфонс де Хохенлохе улыбнул Но это явно лучше чем тамошние Кончита или Хуанита.



P.S.

Интересно, а тамошняя "королевская тропа" сколько выдерживает человек одновременно? Эффект резонанса думаю там имеет надёжную прочность.