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Вуэльта Испании (Vuelta a Espana) - 2018. Превью

 

Вуэльта Испании (Vuelta a Espana) - 2018

Вуэльта Испании 2018. Красная майка: фавориты

 

Вуэльта Испании 2018. Зелёная майка: фавориты

Вуэльта Испании 2018. Гороховая майка: фавориты

 
Красная майка лидера
 Очковая классификация
 Горная классификация
Претенденты Претенденты Претенденты
Вуэльта Испании-2018. Альтиметрия маршрута LIVE-чат 

Текущие результаты

Составы команд

  
25.08. Суббота. Этап 1: Малага - Малага (ITT), 8 км
26.08. Воскресенье. Этап 2: Марбелья - Королевская тропинка, 163,5 км
27.08. Понедельник. Этап 3: Михас - Алаурин-де-ла-Торре, 178,2 км
28.08. Вторник. Этап 4: Велес Малага - Альфакао. Сьерра-де-ла-Альфагуара, 161,4 км
29.08. Среда. Этап 5: Гранада - Рокетас-де-Мар, 188,7 км
30.08. Четверг. Этап 6: Уэркаль-Овера - Сан-Хавьер. Мар-Менор, 155,7 км
31.08. Пятница. Этап 7: Пуэрто-Лумбрерас - Посо-Алькон, 185,7 км
01.09. Суббота. Этап 8: Линарес - Альмаден, 195,1 км
02.09. Воскресенье. Этап 9: Талавера-де-ла-Рейна - Ла-Коватилья, 200,8 км
 03. 09. Понедельник. День отдыха
04.09. Вторник. Этап 10: Саламанка - Фермоселье. Бермильо-де-Саяго, 177 км
05.09. Среда. Этап 11: Момбуэй - Рибейра Сакра. Луинтра, 207,8 км
06.09. Четверг. Этап 12: Мондоньедо - Маяк на мысе Эстака-де-Барес. Манон, 181,1 км
07.09. Пятница. Этап 13. Кандас. Карреньо - Валле де Саберо. Ла Камперона, 174,8 км
08.09. Суббота. Этап 14: Систьерна - Нава, 171 км
09.09. Воскресенье. Этап 15: Рибера-де-Арриба - Лагос-де-Кавадонга, 178,2 км
10.09. Понедельник. День отдыха
11.09. Вторник. Этап 16: Сантильяна-дель-Мар - Торрелавега (ITT), 32 км
12.09. Среда. Этап 17: Гечо - Балкон-де-Бискайя, 157 км
13.09. Четверг. Этап 18: Эхеа-де-лос-Кабальерос - Льейда, 186,1 км
14.09. Пятница. Этап 19: Льейда - Андорра. Натурландия, 154,4 км
15.09. Суббота. Этап 20: Андорра. Эскальдес-Энгордань - Кольяда де ла Гальина, 97,3 км
16.09. Воскресенье. Этап 21. Алькоркон - Мадрид, 100,9 км

Вуэльта Испании-2018: Цифры и числа
Официальный сайт Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2018

Страницы истории велоспорта: Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)

Итоги Вуэльты Испании-2018 по очкам Мирового Тура

 

 

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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ОПРОС

Кто выиграет Вуэльту Испании-2018?

Комментарии

  • ungvar
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (8)
    ungvar-Фото

    Michal Kwiatkowski 0
    Wilco Kelderman 16
    Ion Izagirre 16
    Alejandro Valverde 18
    Tao Geoghegan Hart 18
    Simon Yates 23
    Steven Kruijswijk 23
    Emanuel Buchmann 23
    Nairo Quintana 24
    Ilnur Zakarin 24
    Enric Mas 28
    Rafal Majka 28
    Miguel Lopez 29
    Daniel Martin 32
    Fabio Aru 33
    Vincenzo Nibali 34
    Adam Yates 34
    Thibaut Pinot 34
    George Bennett 36
    Rigoberto Uran 39
    David De La Cruz 39
    Richard Carapaz 42
    Richie Porte 45
    Davide Formolo 47
    Michael Woods 53

     

    и бонусом
    Pavel Sivakov 25
    Mark Padun 30
    Nikita Stalnov 47

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Как же я люблю это испанское 'El') в нём что то есть коварное)

    Эль-Чорро, прям как названия фильма "Проклятие Эль-Чарро")). Для кого то (из генеральщиков), кто сразу не вкатится (+жара) завтрашний финиш может стать ну если не проклятием так точно тогда не фартовым местом. Фавориты скорей всего на первые роли выходить не станут, поэтому такие как Фрайле, Роллан, Майка и иже с ними имеют наилучшие шансы на победу. Хочется, правда, чтобы РД сберёг красную майку лидера генерала. 

    Альфонс де Хохенлохе улыбнул biggrin Но это явно лучше чем тамошние Кончита или Хуанита.

     

    P.S.

    Интересно, а тамошняя "королевская тропа" сколько выдерживает человек одновременно? Эффект резонанса думаю там имеет надёжную прочность.

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2018. Горная к ... (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    Такой список генеральщиков на этой Вуэльте, что грех кому то из них не взять майку горного короля)

    А..,пускай будет М.А. Лопез. Все равно ему на ПОДИУМную тройку в Мадриде  будет тяжеловато взобраться. А вот оказаться там же на итоговом награждении лучшего горняка Вуэльты 2018 в самый раз

  • Серафим
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (8)
    Серафим-Фото

    Порт, Уран на недовосстановлении после травм. На этой Вуэльте вообще какой-то походный лазарет. Минимум половина претендентов в генерале и на другие номинации после травм и болезней.  Только и остается кому-нибудь выхватить знамя из ослабевших рук.

    Не удивлюсь несколько неожиданному победителю в итоге.

  • Yuriy 17
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (8)
    Yuriy 17-Фото

    Порт, Уран - не готовы к хорошему выступлению здесь.

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Три скаевца в десятке...поразительно! Как уделяют в команде гонцам разделку..где она может решить подиум в общем зачете.
  • kwwk
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (8)
    kwwk-Фото
    Енто будет перебор
  • Yuriy 17
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (8)
    Yuriy 17-Фото

    Как-то опять неважно Закарин начинает гран-тур.

  • kwwk
    Вуэльта Испании-2018. Цитаты п ... (7)
    kwwk-Фото
    Ничего у Кинтаныча не получиться, нет колеса Фрума))))
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Само будет смешно, если Квято возьмет Вуэльту)))

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Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 2752
2 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
3 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
4 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2047
5 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
6 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975
7 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1921
8 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1842
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1807
10 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 1717

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