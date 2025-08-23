VeloNEWS
Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 8 этап, Монсон - Сарагоса


Восьмой этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025 стартует в Монсоне (Monzón). Город расположен в северо-восточной части Испании, в провинции Уэска автономного сообщества Арагон. Через Монсон протекают реки Соса (Sosa) и Синка (Cinca), которые являются притоками реки Эбро (Ebro), что исторически обеспечивало стратегическое и экономическое значение города. 

     Первые поселения датируются неолитом (стоянки Сосиллес-Альтос и Пенья-Лукас). В III веке до нашей эры территорию контролировали илергеты, позже романизированные. В мусульманскую эпоху (XI век) город оспаривали династии Бану Худ (Сарагоса) и Бану Каси (Лерида). 

     Практически вся история Монсона связана с замком тамплиеров (Castillo de Monzón), который был построен в X веке династией Бану Худ из Тайфы Сарагосы (Худиды). В 1083 году его ненадолго захватил Эль Сид, а в 1089 году окончательно отвоевал арагонский инфант Педро I.

    В 1143 году замок Монсон перешёл Ордену тамплиеров, став их главным оплотом в Арагоне. Тамплиеры значительно его укрепили, добавив стены, башни, конюшни и другие сооружения. Здесь воспитывался будущий король Хайме I Завоеватель после гибели отца в битве при Мюре (1213 год), под опекой тамплиера Гильена де Монредо. После роспуска Ордена (1309 год) замок был осажден и захвачен армией Хайме II Справедливого.

     В замке проходили Кортесы (парламент) Арагона (XIII–XVII века). В 1109 году здесь сочетались браком Уррака Кастильская и Альфонсо I Воитель 1.

     В 1626 году в городе был подписан Монсонский договор между Кардиналом Ришельё и графом-герцогом Оливаресом, завершивший войну за Вальтеллину.

     В XIX веке город пережил оккупацию наполеоновскими войсками и освобождение в 1814 году.
     
     В XX-XXI веках Монсон начал развиваться как промышленный и сельскохозяйственный центр, сохраняя свое историческое наследие. Индустриализация XX века началась с сахарного завода, позже появились химические предприятия (Hidro Nitro Española, Monsanto).

     В 1972 году здесь родилась знаменитая испанская теннисистка Кончита Мартинес (Conchita Martínez).

     Из исторических памятников города Монсон выделяется и его собор Санта-Мария-дель-Ромераль (Catedral de Santa María del Romeral). Собор был основан в XII веке в романском стиле, апсида перестроена в готическом стиле. С 1995 года — кафедральный собор епархии Барбастро-Монсон, и национальный памятник с 1949 года.

     К другим значимым сооружениям Монсона относятся:

     Церковь Святого Хуана (Iglesia de San Juan): готическая церковь с элементами барокко, посвященная Санчо Рамиресу.

     Городская ратуша: дворец в стиле арагонского ренессанса (XVI-XVII веков) с характерным фасадом с пятью арками.

     Дом Лусана (Casa de los Luzán): здание XVI века с ренессансным порталом, бывшее военной казармой.

     Эрмитаж Богоматери Радости (Ermita de la Virgen de la Alegría) XVII века — место паломничества. 

     Монастырь Сан-Франсиско (XIII века), построенный в цистерианском стиле, сегодня служит как консерватория и концертный зал. 

     Сегодня Монсон сочетает в себе богатое историческое наследие с современной инфраструктурой. Основные сферы занятости населения — промышленность, сельское хозяйство и туризм. Город привлекает любителей истории, особенно интересующихся эпохой тамплиеров, а также ценителей традиционной арагонской культуры.


Вуэльта Испании-2025: Альтиметрия 8 этапа

 

       Монсон во второй раз принимает старт этапа Вуэльты Испании, впервые в 1977 году. Спринтерский этап без категорийных подъёмов.

 

      После старта пелотон отправится на запад. На 121 км расположен промежуточный спринт с бонификационной премией.

 

     Впервые линию финиша этапа пересекут на 140,1 км, далее предстоит круг по городу с многочисленными поворотами и финиш этапа в Сарагосе (Zaragoza, административный центр провинции Сарагоса и автономного сообщества Арагон), которая в последний раз принимала финиш этапа Вуэльты Испании в 2023 году, тогда в спринте победу одержал Хуан Себастьян Молано.

 

     Город Сарагоса расположен на северо-востоке Испании, является столицей автономного региона Арагон, провинции Сарагоса и одноимённого округа. Расположена в среднем течении реки Эбро, на высоте около 200 метров над уровнем моря. Сарагоса - очаровательный тёплый город, удобно расположенный между Мадридом, Барселоной, Бильбао, Валенсией и Тулузой. Является одним из крупнейших городов Испании по населению и экономике.

 

     На землях теперешнего города с давних времен селились иберийцы. В I веке до нашей эры эту территорию завоевала армия римлян. По приказу императора Октавиана Августа в 24 году до н. э. было основано поселение, и до 380 года н. э. оно носило статус колонии Цезараугуста под названием «Colonia Caesaraugusta» (Колония императора Августа), от которого и произошло современное название. Поселение быстро разрасталось — были построены форум, театр, общественные бани. Согласно преданиям, в I веке нашей эры в городе проповедовал христианский апостол Иаков. После римлян городом владели вестготы.


     В VIII веке начинается арабский период истории Сарагосы. Город стал форпостом мавров в борьбе против христианской Северной Испании. В начале XII века Сарагосу завоевывают войска короля Арагона и Наварры Альфонсо I. Постепенно она превращается в процветающую столицу королевства. Конец XIV века ознаменовался еврейскими погромами в Испании. Но евреи Сарагосы от них не пострадали. Однако через сто лет из города все же изгнали евреев и арабов, что значительно уменьшило количество его жителей.

 

     Трагический, но славный, период истории Сарагосы приходится на начало XIX века. Город выдержал тогда две осады французской армии Наполеона, которые длились в течение года. На оборону поднялись все жители, включая женщин и детей. Потери горожан были очень большими — до 50 тысяч человек. Но Сарагосу они не сдали.


     В 1936 году, в ходе испанской гражданской войны город захватили мятежники генерала Франко. Тогда казнили более 3,5 тысяч республиканцев. Вторая половина XX века стала периодом экономического развития города. Сарагоса превратилась в процветающий город, комфортный для жизни и интересный для туристов.

 

     Сарагоса сохранила в своем облике черты культур всех народов, которые ранее в ней проживали. Здесь можно увидеть отголоски римского, христианского, арабского и еврейского периодов истории города. Древние стены, мавританские дворцы, барочные храмы придают особое очарование этому старинному городу. А современные здания, широкие улицы и роскошные парки добавляют ему неуловимый шарм юности и свежести. Сарагоса — уютный провинциальный город, в котором приятный отдых сопровождается невероятными открытиями.


   Среди наиболее важных достопримечательностей города - кафедральный собор Ла-Сео (Catedral de La Seo), базилика Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар (Basílica de Nuestra Señora del Pilar) и дворец Альхаферия (Palacio de la Aljafería). Это также лучшее место, чтобы увидеть работы знаменитого испанского художника Гойи (Goya), который родился недалеко от Сарагосы.

 

     Приглашаем вас обсуждать события этапа Вуэльты Испании в комментариях к превью дня. 

     До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025.

 

По материалам Интернета

