Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 10 этап, Природный парк «Сендавива» - Ларра-Белагуа

    Десятый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025 стартует в природном парке «Сендавива» (Parque de la Naturaleza Sendaviva). Парк расположен в муниципалитете Аргедас (Arguedas), примерно в 80 км к югу от Памплоны (Pamplona, столицы Наварры) и в 30 км от города Тудела (Tudela). Обширная территория парка - 120 гектаров, граничит с природным заповедником «Барденас Реалес» (Las Bardenas Reales de Navarra), который является биосферным резерватом ЮНЕСКО — это уникальный полупустынный ландшафт со скальными образованиями. Со смотровых площадок Сендавивы открываются виды на заповедник.

     Парк «Сендавива» был открыт в 2004 году как крупнейший в Испании тематический парк, сочетающий природу, аттракционы и зоопарк. Его создание было направлено на развитие туризма в Наварре, а также на сохранение местной фауны. 

     Парк развивался поэтапно: с 2004 года - акцент на зоологическую коллекцию и базовые аттракционы; с 2010 года - расширение зон для животных, добавление экстремальных аттракционов (бобслей, зиплайн); с 2020 года - развитие инфраструктуры (отель, рестораны, мобильное приложение для навигации).

     Сегодня парк разделён на четыре тематические зоны, каждая из которых предлагает уникальные развлечения:

     - Эль Пуэбло (El Pueblo, Деревня) - главный вход, информационный центр, магазины. «Дом с привидениями» – популярный аттракцион (требуется бронирование). «Живой банкомат» — ослик, бросающий мяч за монету.

     - Ла Ферия (La Feria, Ярмарка) - цирковые шоу (3 представления в день), мини-американские горки, карусели, зеркальный лабиринт, вольеры с тиграми, зебрами, обезьянами-капуцинами.

     - Эль Боске (El Bosquecillo, Лес) - бобслейная трасса (почти 1 км – одна из самых длинных в Европе). Гигантский зиплайн - самый длинный в Европе, 600 м (дополнительная плата, нужно бронировать). Медведи, волки, антилопы — наблюдаются с подвесного моста.

     -  Ла Гранха (La Granja, Ферма) - шоу хищных птиц (орлы, ястребы) - одно из лучших в Европе. Мини-ферма с козами, овцами, птичник. Аттракцион «Свободное падение» (35 метров), тюбинг-желоб - (спуск на надувных кругах).

     В парке «Сендавива» обитает 800 животных 200 видов: львы, жирафы, лемуры, ламы. Для детей организованы контактные зоны. Зоны парка спроектированы так, чтобы посетители «путешествовали» по континентам через ландшафты и животных. Часть прибыли направляется на программы по защите животных парка.


     Природный парк «Сендавива» впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Вторая неделя Вуэльты Испании-2025 начинается среднегорным этап с набором высоты 3000 м и финишем в подъём 1 категории в Пиренеях.

 

     После 120 км пересеченного набора с постепенным набором высоты, велогонщики окажутся у подножия подъёма 3-й категории Альто де лас Коронас (Alto de las Coronas, отм. 951 м, перепад высот 352 м, протяжённость 7,7 км, средний градиент 4,6%, максимальный градиент 10%). На вершине подъёма будет разыграна бонификационная премия.

 

      Далее спуск и последующие 30 км тягуна с набором высоты 400 м до подножия заключительного подъёма дня - подъём 1-й категории Пуэрто де Белагуа (Puerto de Belagua, отм. 1590 м, набор высоты 587 м, протяжённость 9,4 км, средний градиент 6,3%, максимальный градиент 10%).

 

 

 

 

    Ларра-Белагуа (Larra Belagua, провинция Наварра, автономное сообщество Наварра) в последний раз принимала финиш этапа Вуэльты Испании в 2023 году, тогда

 

     На финальном подъёме Ремко Эвенепул после 120 километров в отрыве атаковал за 4 км до вершины и уехал к победе на этапе. Роман Барде не смог ответить на его ускорение и финишировал вторым, через 1 минуту 12 секунд.

 

     По итогам этапа Ремко Эвенепул переоделся в гороховую майку лидера горной классификации, где его ближайшим соперником с отставанием в 24 очка стал 26-летний австралийский велогонщик команды Groupama-FDJ Майкл Сторер.

 

     Борьбы претендентов на генеральную классификацию на финальном подъёме не было. Велокоманда Jumbo-Visma контролировала ситуацию и сохранила свои позиции в генеральной классификации.

 

     Ларра-Белагуа - горнолыжный курорт предназначен исключительно для катания на беговых лыжах. Его оборудование полностью модернизировано. Находится он в верхней части долины Ронкаль (Наварра) и относится к муниципальному округу Исаба на территории Пиреней Наварры.

 

     Ларра-Белагуа предлагает 24 километра трасс для катания на беговых лыжах: 2 зеленые трассы по 4 км, 2 синих трассы по 3 км, 4 красных трассы по 15 км, 1 черная трасса в 2 км. Есть также два маршрута для прогулок на снегоступах.


     Здесь можно взять напрокат санки, сноуборды и снегоступы; посетить уроки катания на коньках или присоединиться к прогулкам на снегоступах с гидом.

 

     Приглашаем вас обсуждать события этапа Вуэльты Испании в комментариях к превью дня. 

     До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025.

  1. Имя: Damiano Vychcka

    JetRevel

    Сегодня, 12:05 | Регистрация: 12.05.2023

    Как бы половина Вуэльты уже,а каждый день смотришь и не знаешь кто победит не только в итоге,но и сегодня.Как по мне это гораздо интересней чем смотреть "соло" Тадея или убогие года ТД когда Лэнс также привозил всем убивая интригу.

Комментарии

  • 3NSN
    Том Пидкок о 9-м этапе Вуэльты ... (1)
    3NSN-Фото

    Лол)

    Не тянул темп и вырезал на финише, а потом 

     

    Мне кажется, бывает сложно понять полностью, на что я способен, и иногда я могу немного осторожничать.

     

    Понятное дело, что спорт и никто никому ничего не должен, но выглядит как лул кек)

  • JetRevel
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (1)
    JetRevel-Фото

    Как бы половина Вуэльты уже,а каждый день смотришь и не знаешь кто победит не только в итоге,но и сегодня.Как по мне это гораздо интересней чем смотреть "соло" Тадея или убогие года ТД когда Лэнс также привозил всем убивая интригу.

  • vova-55
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (27)
    vova-55-Фото

    Вот и сам Торстейн подтверждает прямым текстом для минусующих :-)), для тех, кто сам не способен разобраться.

    После того как Йонас атаковал,
    "в какой-то момент мне помогли двое ребят из Jumbo, поэтому у меня такое ощущение, что они пока не хотели, чтобы Йонас надел майку сейчас".

  • Kiridmg
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (27)
    Kiridmg-Фото
    Его капитаном считают уже по инерции. По факту никаких результатов давным-давно, более того не помню чтобы он реально претендовал на победу на гт
  • Mik61
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (27)
    Mik61-Фото
    То есть быть на пике два раза с интервалом в три месяца - так не бывает, а быть на пике через 5 недель после тяжелейшего Тура, на котором тоже был пик - это ок. Л - логика.
    Ну и про "пик формы". Трехнедельные гонки стоят особняком, после них нужно восстанавливать ся долго, но сейчас в циклических видах спорта люди умудряются поддерживать этот самый пик практически весь сезон. Лыжники, биатлонисты легкоатлеты в форме несколько месяцев подряд почти без спадов. И это при стартах каждую неделю. Ничем не легче весенних классик.
  • BaTman
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (27)
    BaTman-Фото
    Мне вот интересно много времени восстановиться, это три месяца, вы пробовали быть на пике формы в марте и июле ? И пик должен быть такой, что на колесе никто усидеть не может.
  • Геродот
    Жуан Алмейда о 9-м этапе Вуэль ... (1)
    Геродот-Фото

    Еще бы... Атака Йонаса Вингегора застала врасплох самого Йонаса Вингегораbiggrin

  • Mik61
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (27)
    Mik61-Фото
    Тадей ездил классики. И до Тура у него было очень много времени после классик, восстановился. На прошлогоднем Джиро он с самим Томасом соревновался, негде было устать.
    В этом же году Погачар просто после Тура снялся с Вуэльты из-за усталости, а Вингегор ездит на Вуэльте свежий, как огурец, даже пока не вспотел толком. Он, конечно, умеет очень быстро восстанавливаться, итп, но смотреть на его победы должно быть не менее скучно, чем на Погачарские. Или так же интересно. Иначе типичное двоемыслие получается.
  • rude_rider
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (27)
    rude_rider-Фото

    на англиру будет веселее..а тут ..даже пидкок удержался.  

    Ланда че вообще горы ездить разучился?

    может ему в Висму или еще куда простым грегари пойти,че за кэп такой.. 

     

  • zalex567
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (27)
    zalex567-Фото
    Цитата: nightbuster33
    Пидкок вначале выхолостил Алмейду, а затем стал  придерживатся своей цели: быть повыше в общем и обыграть Альмейду на этапе. И сделал это прекрасно!
    Представляете, как зол на него Алмейда! И имеет на это все основания. Пидкок отказывался работать сменами. Показывал, что едет на пределе, а на финише отобрал у Альмейды второе место на этапе, и, что важнее, две секунды бонуса. Тактически это, конечно, правильно, но морально нехорошо для имиджа гонщика в пелотоне

