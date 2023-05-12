Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 10 этап, Природный парк «Сендавива» - Ларра-Белагуа



Десятый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025 стартует в природном парке «Сендавива» (Parque de la Naturaleza Sendaviva). Парк расположен в муниципалитете Аргедас (Arguedas), примерно в 80 км к югу от Памплоны (Pamplona, столицы Наварры) и в 30 км от города Тудела (Tudela). Обширная территория парка - 120 гектаров, граничит с природным заповедником «Барденас Реалес» (Las Bardenas Reales de Navarra), который является биосферным резерватом ЮНЕСКО — это уникальный полупустынный ландшафт со скальными образованиями. Со смотровых площадок Сендавивы открываются виды на заповедник.



Парк «Сендавива» был открыт в 2004 году как крупнейший в Испании тематический парк, сочетающий природу, аттракционы и зоопарк. Его создание было направлено на развитие туризма в Наварре, а также на сохранение местной фауны.



Парк развивался поэтапно: с 2004 года - акцент на зоологическую коллекцию и базовые аттракционы; с 2010 года - расширение зон для животных, добавление экстремальных аттракционов (бобслей, зиплайн); с 2020 года - развитие инфраструктуры (отель, рестораны, мобильное приложение для навигации).



Сегодня парк разделён на четыре тематические зоны, каждая из которых предлагает уникальные развлечения:



- Эль Пуэбло (El Pueblo, Деревня) - главный вход, информационный центр, магазины. «Дом с привидениями» – популярный аттракцион (требуется бронирование). «Живой банкомат» — ослик, бросающий мяч за монету.



- Ла Ферия (La Feria, Ярмарка) - цирковые шоу (3 представления в день), мини-американские горки, карусели, зеркальный лабиринт, вольеры с тиграми, зебрами, обезьянами-капуцинами.



- Эль Боске (El Bosquecillo, Лес) - бобслейная трасса (почти 1 км – одна из самых длинных в Европе). Гигантский зиплайн - самый длинный в Европе, 600 м (дополнительная плата, нужно бронировать). Медведи, волки, антилопы — наблюдаются с подвесного моста.



- Ла Гранха (La Granja, Ферма) - шоу хищных птиц (орлы, ястребы) - одно из лучших в Европе. Мини-ферма с козами, овцами, птичник. Аттракцион «Свободное падение» (35 метров), тюбинг-желоб - (спуск на надувных кругах).



В парке «Сендавива» обитает 800 животных 200 видов: львы, жирафы, лемуры, ламы. Для детей организованы контактные зоны. Зоны парка спроектированы так, чтобы посетители «путешествовали» по континентам через ландшафты и животных. Часть прибыли направляется на программы по защите животных парка.



Природный парк «Сендавива» впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Вторая неделя Вуэльты Испании-2025 начинается среднегорным этап с набором высоты 3000 м и финишем в подъём 1 категории в Пиренеях.

После 120 км пересеченного набора с постепенным набором высоты, велогонщики окажутся у подножия подъёма 3-й категории Альто де лас Коронас (Alto de las Coronas, отм. 951 м, перепад высот 352 м, протяжённость 7,7 км, средний градиент 4,6%, максимальный градиент 10%). На вершине подъёма будет разыграна бонификационная премия.

Далее спуск и последующие 30 км тягуна с набором высоты 400 м до подножия заключительного подъёма дня - подъём 1-й категории Пуэрто де Белагуа (Puerto de Belagua, отм. 1590 м, набор высоты 587 м, протяжённость 9,4 км, средний градиент 6,3%, максимальный градиент 10%).

Ларра-Белагуа (Larra Belagua, провинция Наварра, автономное сообщество Наварра) в последний раз принимала финиш этапа Вуэльты Испании в 2023 году, тогда

На финальном подъёме Ремко Эвенепул после 120 километров в отрыве атаковал за 4 км до вершины и уехал к победе на этапе. Роман Барде не смог ответить на его ускорение и финишировал вторым, через 1 минуту 12 секунд. По итогам этапа Ремко Эвенепул переоделся в гороховую майку лидера горной классификации, где его ближайшим соперником с отставанием в 24 очка стал 26-летний австралийский велогонщик команды Groupama-FDJ Майкл Сторер. Борьбы претендентов на генеральную классификацию на финальном подъёме не было. Велокоманда Jumbo-Visma контролировала ситуацию и сохранила свои позиции в генеральной классификации.

Ларра-Белагуа - горнолыжный курорт предназначен исключительно для катания на беговых лыжах. Его оборудование полностью модернизировано. Находится он в верхней части долины Ронкаль (Наварра) и относится к муниципальному округу Исаба на территории Пиреней Наварры.



Ларра-Белагуа предлагает 24 километра трасс для катания на беговых лыжах: 2 зеленые трассы по 4 км, 2 синих трассы по 3 км, 4 красных трассы по 15 км, 1 черная трасса в 2 км. Есть также два маршрута для прогулок на снегоступах.



Здесь можно взять напрокат санки, сноуборды и снегоступы; посетить уроки катания на коньках или присоединиться к прогулкам на снегоступах с гидом.

