Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 18 этап, Вальядолид - Вальядолид

Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 18 этап, Вальядолид - Вальядолид 


     Восемнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025 стартует и финиширует в городе Вальядолид (Valladolid). Город является административным центром одноименной провинции, политическим, культурным и экономическим центром всей северной Месеты. Что касается происхождения города, то одни говорят, что основали город римляне и дали ему имя, состоящее из двух слов: латинского vallis – «долина» и кельтского tolitum – «место слияния вод». Другие считают, что римское поселение, хоть и существовало, но настоящим городом не стало, и основали настоящий город арабы, давшие ему название «Баладул Валид», что означает «город Валида (правителя)» - в честь великого представителя правящей династии Омейядов.

 

Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 18 этап, Вальядолид - Вальядолид

     Прошлое Вальядолида неразрывно связано с историей Кастилии и всей Испании. В X веке Вальядолид был одним из первых городов, которые в ходе Реконкисты были захвачены у арабов. В те времена Вальядолид был небольшой деревушкой, однако в XI веке под руководством графа Педро Ансуреса город начал быстро развиваться. В 1469 году королева Изабелла Кастильская и король Фердинанд Арагонский венчались в Вальядолиде, а затем выбрали его в качестве своей резиденции. Таким образом, Вальядолид стал придворным городом и являлся столицей объединенной Испании до 1561 года, когда король Филипп II, родившийся в Вальядолиде, перенес столицу и двор в Мадрид. Как раз этот период связан с историческим фактом – живущий здесь Сервантес дописал свой роман «Дон Кихот» и в 1604 году впервые публиковал его в Вальядолиде. Сегодня дом, где жил и работал писатель, является музеем Сервантеса.

 

     В Вальядолиде в 1506 году умер Христофор Колумб. Сейчас в этом доме находится музей, посвященный его жизни и путешествиям. На короткий период в 1601-1606 годах Вальядолид по приказу короля Филиппа III вновь возвращал себе статус столицы Испании.

 

     Современный Вальядолид - один из крупнейших промышленных центров страны. Здесь развита химическая промышленность, работают машиностроительные предприятия, а также комбинат по выплавке алюминия. Есть и фабрики по производству ювелирных украшений. А окрестности города славятся своими виноградниками, из плодов которых производят знаменитые на весь мир кастильские вина.

 

Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 18 этап, Вальядолид - Вальядолид


     Сердце Вальядолида - просторная главная площадь (Plaza Mayor), окруженная аркадами и многочисленными зданиями банков и отелей.

 

     Спланированная и застроенная в XVI столетии, Пласа-Майор стала первым образцом подобного оформления городских площадей, явившись примером бесчисленных подражаний по всей стране - в Испании, да и во многих странах Южной Америки сложно найти город, в котором центральная площадь звалась бы не Пласа-Майор, а её оформление было бы сильно отлично от Вальядолида. Здесь же возвышается статуя основателя города - графа Ансуреса, а также здания муниципалитета Каса-Консисториал и театра «Соррилья».

 

     Севернее площади, в комплексе тщательно восстановленного монастыря Сан-Бенито-эль-Реал с его знаменитой одноименной церковью, располагается самый новый музей города - Патио-Эррериано, посвященный современному испанскому искусству. Поблизости также находится и старый городской рынок Меркадо-дель-Валь, несколько дворцов XVI-XVII веков, театр Кальдерон, архиепископский дворец, церковь Сан-Мигель и Сан-Хулиан (Iglesia de San Miguel y San Julián), а еще севернее замечательный археологический музей и художественные галереи комплекса Мусео-дель-Вальядолид.

 

Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 18 этап, Вальядолид - Вальядолид


     Недалеко от Пласа-Майор располагается так и не достроенный кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы (Catedral de Nuestra Señora de la Asunción) с его музеем. Севернее собора находится одна из самых колоритных площадей города - Пласа-де-Сан-Пабло с расположенным на ней дворцом Пиментель (Palacio de Los Pimentel), королевским дворцом (El Palacio Real de Valladolid) и церковью Сан-Пабло.


     Доминиканский монастырь Сан-Пабло был основан в Вальядолиде в 1276 году по приказу жены короля Альфонсо X доньи Виоланты. В 1445 году за облагораживание монастырской церкви взялся бывший духовник королевы Изабеллы, Великий инквизитор Хуан де Торквемада (Juan de Torquemada). В 1468 году строительство церкви было закончено. В 1527 году здесь крестили будущего короля Филиппа II. В XIX веке после наполеоновского вторжения и изъятия церковных земель из всей монастырской собственности осталась только церковь. Сейчас к ней примыкает Национальный музей скульптуры, расположенный в трех средневековых зданиях: фламандском готическом колледже Сан-Грегорьо, дворце графа де Гондомара и дворце маркиза де Виллена.

 

Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 18 этап, Вальядолид - Вальядолид

 

     К известнейшим памятникам Вальядолида также относятся Музей восточного искусства, расположенный в бывшем комплексе Колледжио-де-Агустинос, Дом-музей Сервантеса (где был дописан «Дон Кихот»), монастырь Huelgas Reales и церковь Марии Магдалины (Iglesia de Santa María Magdalena), Дом-музей Христофора Колумба, где 2 июля 1506 года скончался великий мореплаватель, колледж Святого Креста (Colegio de Santa Cruz) - первое сооружение в стиле ренессанс в Испании с его богатейшей библиотекой, и, конечно, универститет (Universidad).


Вуэльта Испании-2025: Альтиметрия 18 этапа

 

Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 18 этап, Вальядолид - Вальядолид

Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 18 этап, Вальядолид - Вальядолид

 

    Вальядолид как и в 2023 году принимает старт и финиш индивидуальной разделки на Вуэльте Испании, тогда

 

     27-летний чемпион Италии в гонке с раздельным стартом, велогонщик команды INEOS Grenadiers Филиппо Ганна, преодолел дистанцию быстрее всех — за 27 минут и 39,51 секунд со средней скоростью 55,968 км/ч.

 

     В итоге действующий чемпион мира в разделке занял второе место, уступив Филиппо Ганне 16,12 секунд. Благодаря этому результату Ремко Эвенепул возглавил классификацию лучшего молодого гонщика Вуэльты Испании-2023 и переместился на 3-ю строчку генеральной классификации с отставанием в 1 минуту и 9 секунд от лидера Сеппа Кусса (Jumbo-Visma).


    Примож Роглич занял на этапе 3-е место, уступив победителю 35,49 секунд. Четвертым стал Жуан Алмейда (UAE Team Emirates) с проигрышем 49,65 секунд. Александр Власов (Bora-hansgrohe) замкнул 5-ку сильнейших, уступив победителю 51,72 секунду.


    Обладатель красной майки лидера Сеп Кусс (Jumbo–Visma) уступил Филиппо Ганне 1 минуту и 28,98 секунд, сохранив за собой первую строчку в генеральной классификации Вуэльты Испании-2023.

 

 

    Велогонщикам предстоит преодолеть дистанцию протяжённостью 27,2 км индивидуальной гонки с раздельным стартом.

 

     Стартовав на левом берегу реки Писуэрга (Pisuerga) и преодолев 4 поворота, велогонщики поедут на правый берег, где пройдут через 11 поворотов и некатегорийный подъём протяжённостью 2 км со средним градиентом в 5%. Первая промежуточная отсечка времени расположена на 8,4 км маршрута.

 

     После 3-километрового спуска до реки участники вернутся на левый берег и отправятся на юг по равнине, где на 16,7 км маршрута расположена вторая промежуточная отсечка времени.

 

     После разворота на север до финиша останется проехать ещё 10 км по прямой дороге, осложнённой дорожной архитектурой.

 

Таким образом, на 18 этапе организаторы предложили гонку с раздельным стартом, проложенную против хода часовой стрелки в долине реки Писуэрга, с серией поворотов и некатегорийным подъёмом и спуском в первой части дистанции. Вторая часть дистанции с длинными прямыми участками.

 

     Повлияют на выступление и погодные условия, которые могут меняться на маршруте этапа, а также и во времени. Ориентировочное время, которое велогонщики потратят на прохождение дистанции, по расчётам организаторов, составит около 30 минут. Лимит времени 35%. Разрывы между генеральщиками могут достигать до 2 минут.

 

      Фаворитами можно назвать Филиппо Ганну, Йонаса Вингегора, Жуана Альмейду и других.

 

     Приглашаем вас обсуждать события этапа Вуэльты Испании в комментариях к превью дня. 

     До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025.

По материалам Интернета

  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 18:48 | Регистрация: 15.04.2010

    Разделка равнинная и здесь много что может изменится

  2. Имя: Иван

    shekn

    Сегодня, 19:09 | Регистрация: 11.05.2017

    Вопрос в том сколько Альмейда привезет 

  3. Гонщик

    Сегодня, 19:30 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: shekn
    Вопрос в том сколько Альмейда привезет 
    А поивезёт ли вообще? Он же не Пога и не Рембо . Хотя если у Вини будет кризис как на Туре , секунд 15 навезёт . Разделка менее 30 км у профи считаю испанским стыдом , Ганна главный фавор .

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2025?

Комментарии

  • error
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (14)
    error-Фото
    У Власова контракт с Борой на этот год и на следующий тоже... возможно он не будет генералить даже на "недельках"... но это спорт...
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (14)
    Astanaforever-Фото
    С победой Пеллиццари на этом супергорном этапе в Боре по-видимому места уже не будет Власову. Только вот зачем он нужен Астане?
  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (3)
    Гонщик-Фото

    Цитата: shekn
    Вопрос в том сколько Альмейда привезет 
    А поивезёт ли вообще? Он же не Пога и не Рембо . Хотя если у Вини будет кризис как на Туре , секунд 15 навезёт . Разделка менее 30 км у профи считаю испанским стыдом , Ганна главный фавор .

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (14)
    Гонщик-Фото

    Алмейда и Виня , оба не супер раздельщики , так что заедут плюс минус одинаково , а вот остальные претенденты на подиум , кто во что горазд , Пидкока скорее всего вытеснят из тройки .

  • shekn
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (3)
    shekn-Фото

    Вопрос в том сколько Альмейда привезет 

  • error
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (14)
    error-Фото

    Алмейда пожалуй посильней Вини на разделке... тем более на восстановлении.. ибо лучше готов.. и у него нет ТдФ в ногах..

    Вини пока вывозит команда.. и разрыв созданный вначале.. пока еще небыло западания формы..

    И Хиндли и Пеллицари еще вполне могут разобрать Пидкока... начиная с равнинной разделки, которая у Пидкока "никакая" от слова совсем..

    И Дель Мундо не совсем территория Тома..

    Короче интрига сохраняется...

    Как справедливо заметил Отар.. в первой 6-ке у всех есть за что и с кем бороться... Это не турнир 2-х киборгов на ТдФ.. интересно...

     

     

  • nightbuster33
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (14)
    nightbuster33-Фото

    Торопится не надо. Завтра разделка. Для победы в гонке достаточно даже с преимуществом в секунду,как на этапе так и в общем зачете,так что фейрверка не будет.Артисты устали!

  • Геродот
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (14)
    Геродот-Фото

    Интересно, что хочет сказать Гриша Нирман, когда говорит мол мы нехорошо себя чувствуем, висим в лидерах почти на зубах и так далее... Зачем он это говорит? Не по простоте же душевной)) А зачем?

  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Разделка равнинная и здесь много что может изменится

  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (14)
    Николай Н.-Фото

    Завтра разделка и видно, что Вингегор и Алмейда берегли силы. Завтра у них будет личные разборки. Пидкок молодец сегодня не то что не проиграл, а даже немного добавил в разрыве от 4 места.

