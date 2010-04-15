Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 12 этап, Ларедо - Лос-Корралес-де-Буэльна



Двенадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025 стартует в городе Ларедо (Laredo). Город расположен между устьем реки Трето (Treto) и заливом Сантонья (bahía de Santoña) и является одним из главных туристических курортов на побережье Кантабрии. В Ларедо один из самых длинных и невероятно красивых пляжей на побережье Коста-де-Кантабрии.



Рыбацкая деревушка на месте современного Ларедо существовало уже в середине VIII века, но многие исследователи утверждают, что на этих землях есть следы присутствия кельтиберов, а впоследствии карфагенян, римлян и вестготов. Также существуют доказательства об обитаемости окрестностей Ларедо в доисторические времена.



Арабские завоеватели никогда не были на кантабрийских землях, но аристократия и духовенство, мигрировавшие с захваченных маврами территорий, заметно повлияли на жизненный уклад и культуру провинции. Первое исторически достоверное упоминание о поселении относится к 1068 году.



В Ⅹⅼⅼⅼ веке, после вхождения Кантабрии в состав Кастилии, разросшаяся деревушка обзавелась защитной стеной, правда окружавшей всего шесть городских улиц. От этой жизненно важной в те времена постройки сохранились некоторые фрагменты, в их числе ‒ трое ворот.



В период Позднего Средневековья развитию городка мешали всевозможные бедствия: пожары и болезни, иногда его полностью опустошавшие.

Однако в ⅩⅤ веке Ларедо становится одним из важных морских портов на севере Испании, откуда отправлялись экспедиции в только что открытую Америку. Но впоследствии порт Ларедо начал проигрывать соседу ‒ порту Сантадера.

Город вновь ожил в конце XIX века, когда появились первые кварталы вне исторической части Ларедо. Туризм, в середине XX века буквально возродивший многие поселения Испании, не оставил без внимания и Ларедо. Начиная с 60-х годов, Ларедо обзавёлся всей необходимой туристической инфраструктурой, а главной приманкой для туристов являются великолепные белопесчаные пляжи, протянувшиеся почти в непрерывную линию на 5 км. Пляжи из золотого тончайшего песка, с двух сторон обрамляют город. Ширина пляжной полосы в период отлива превышает 150 метров. Практически из любой части города за 5 минут пешком можно дойти до пляжа.



Помимо бесконечных пляжей богатейшая история Ларедо отражена в архитектуре старой части города. Исторический центр Ларедо с архитектурными постройками XVI века, готической церковью Нуэстра Сеньора де ла Асунсьон XIII века находится постоянно в центре внимания гостей города. В церкви внимание привлекает красивый входной портал XVI века и скульптуры. Внутри можно увидеть великолепный фламандский алтарь. В 1970 году церковь была объявлена историко-художественным памятником Испании. До наших дней сохранились остатки старых городских стен и несколько старинных ворот. К числу интересных архитектурных объектов относятся: хижина Святого Каталина и Святого Духа; монастырь Сан-Франциско, датируемый XVII-XVIII веками; башни Ос и Гутьеррес Рада, возведенные в XV-XVI веках и здание мэрии - 2 второй половины XVI века в стиле ренессанс.



Город славится не только прекрасными пляжами, историческими архитектурными постройками, но и невероятно ярким, зрелищным фестивалем Batalla-de Flores, «цветочная битва», который проходит каждый год в последнюю пятницу августа. Несмотря на грозное название, здесь никто не воюет, напротив, наслаждаются красотой и богатой палитрой разнообразных цветов. Город красочно оформлен, проходит парад карет, украшенных живыми цветами. Одновременно устраиваются ярмарки, шествия, музыкальные мероприятия. Завершается праздник объявлением лучшей кареты и фейерверком.



Вуэльта Испании-2025: Альтиметрия 12 этапа

Ларедо во второй раз принимает старт этапа Вуэльты Испании, впервые пинимал в 2021 году. Этап подходит для отрыва.

На маршруте расположено два категорийных подъёма:

- 2-й категории Пуэрто де Алисас (Puerto de Alisas, отм. 670 м, набор высоты 505 м, протяжённость 8,6 км, средний градиент 5,9%, максимальный градиент 10%).

В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2022 году, первым на вершине был Рубен Фернандес (Ruben Fernandez);

- 1-й категории Кольяда де Бренес (Collada de Brenes, отм. 752 м, набор высоты 554 м, протяжённость 7 км, средний градиент 7,9%, максимальный градиент 15%). На вершине подъёма будут разыграны бонификационные секунды.

В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2022 году, первым на вершине был Марк Падун. Вершина подъёма расположена за 23 км до финиша этапа.

Лос-Корралес-де-Буэльна (Los Corrales de Buelna, провинция Кантабрия, автономное сообщество Кантабрия) во второй раз принимает финиш этапа Вуэльты Испании, впервые принимал в 1999 году, победу тогда одержал Лоран Брошар (Laurent Brochard).

Город Лос-Корралес-де-Буэльна - расположен в регионе Кантабрия. На востоке Кантабрия граничит со Страной Басков (провинция Бискайя), на юге с Кастилией и Леоном (провинции Леон, Паленсия и Бургос), на востоке с Астурией. Север Кантабрии омывается водами Бискайского залива (испанцы называют его Мар Кантабрико - Кантабрийское море). Кантабрия расположена на так называемом Кантабрийском карнизе. Это плоскогорье занимает значительную часть северного побережья Пиренейского полуострова и находится между Бискайским заливом и горной цепью - Кордильера Кантабрика. Такое местоположение объясняет ярко выраженный горный характер рельефа Кантабрии. Ведь 40% территории автономной области лежит выше 700 м над уровнем моря.



Лос-Корралес-де-Буэльна известен тем, что именно здесь проходит традиционный исторический фестиваль «Кантабрийские войны» (Las Guerras Cantabras), во время которого можно увидеть реконструкцию сражений римлян с местными племенами.

В дни проведения исторического фестиваля около двух тысяч местных жителей разделятся на три кантабрийских племени и тринадцать римских легионов, инсценируя исторические события той эпохи. Во время праздника древняя эпоха воссоздаётся со скрупулёзной точностью: гости фестиваля увидят кантабрийские хижины, римские шатры и рынки 29-19 годов до нашей эры. Фестиваль открывается с постановки встречи племён и легионов, подъёма их знамён и зажжения святого огня. Затем проводится церемония открытия военного лагеря и храма Хано.



Также в программе фестиваля проходят такие мероприятия как - примирительный ужин, ночь полнолуния, конкурс кантабро-римской кухни, детские игры, битвы, кантабрийская свадьба, заседания римского сената, конкурс лекарственных отваров и безалкогольных напитков и многое другое. Для любителей необычного туризма посещение кантабрийского исторического фестиваля придётся по душе.

Приглашаем вас обсуждать события этапа Вуэльты Испании в комментариях к превью дня.



До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025.