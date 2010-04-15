Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 17 этап, О-Барко-де-Вальдеоррас - Альто де Эль Морредеро. Понферрада

VeloNEWS
     Семнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025 стартует в городе О-Барко-де-Вальдеоррас (O Barco de Valdeorras). Город расположен на северо-западе Испании в автономном сообществе Галисия, в провинции Оренсе. Город является административным центром района Вальдеоррас. Город с имеет двойное название: официальное галисийское имя — O Barco de Valdeorras и испанский вариант — El Barco de Valdeorras.

     Долина Вальдеоррас была заселена с римских времён, о чём свидетельствуют мосты (например, римский мост через реку Бибей) и дороги, построенные при императоре Траяне. В Средние века город развивался вокруг монастырей, таких как Сан-Мигель (Monasterio de San Miguel, XII века), которые служили центрами христианизации и сельского хозяйства. Служил перевалочным пунктом для паломников Зимнего пути (Camino de Invierno), альтернативного маршрута Пути Святого Иакова (Camino de Santiago).

     В XIX–XX веков стал центром виноделия и сельского хозяйства. Склоны Вальдеорраса стали активно засаживаться виноградниками, а местные вина (особенно сорта Годелло) получили известность. В 1885 году регион официально стал винодельческой зоной DO Valdeorras.

     Индустриализация XX–XXI веков привела к развитию добычи сланца и кварца. Несмотря на отток населения в крупные города, О-Барко-де-Вальдеоррас сохранил статус экономического центра района благодаря сельскому хозяйству и туризму. 

     Основные достопримечательности О-Барко-де-Вальдеоррас:

     Монастырь Сан-Мигель (XII век) - романская церковь с уникальными фресками XVI века и деревянным клуатром XVIII века. В подвале расположена действующая винодельня, где проводятся дегустации.

     Святилище Дас-Эрмитас (Santuario das Ermidas) - высеченный в скале храм XVIII века близ О-Боло (O Bolo). Известен крестным ходом в Страстную неделю.

     Церковь Санта-Маринья (Iglesia de Santa Mariña) - неороманский храм XIX века в центре города.

     Пуэнте-Велья (Старый мост) - каменный мост через реку Сил, реконструированный в XVIII веке. Соединяет исторический район с современной частью.


Вуэльта Испании-2025: Альтиметрия 17 этапа 

    О-Барко-де-Вальдеоррас впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Среднегорный этап с набором высоты 3400 м и финишем в подъём 1 категории. Этап подходит для отрыва.

 

    67 км пересечённого рельефа приведут велогонщиков к подножию подъёма 3-й категории Пасо-де-лас-Травьесас (Paso de las Traviesas, отм. 975 м, перепад высот 323 м, протяжённость 7,8 км, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 10%).

 

     Через 41 км после вершины будет розыгрыш промежуточного спринта с бонусной премией, после которой начнётся 27 км восхождение к вершине 1-й категории Альто де Эль Морредеро. Понферрада (Alto de El Morredero. Ponferrada, отм. 1750 м, перепад высот 853 м, протяжённость 8,8 км, средний градиент 9,7%, максимальный градиент 16%).

 

Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 17 этап, О-Барко-де-Вальдеоррас - Альто де Эль Морредеро. Понферрада

 

     Альто де Эль Морредеро. Понферрада (Alto de El Morredero. Ponferrada, провинция Леон, автономное сообщество Кастилия и Леон) в последний раз принимала финиш этапа Вуэльты Испании-2006, на ней одержал победу Алехандро Вальверде, тогда

 

     За 8 км до финиша, Алехандро Вальверде сменил темп, и начались новые атаки. Гонщики из группы преследователей сократили время разрыва с Дэвидом Лоосли до двух минут, бывшего в отрыве. Лидер гонки Данило Ди Лука не выдерживал ритма, и было видно, что он бросил борьбу.

     На финальных километрах было много атак со стороны Ибана Майо, Вальверде и Мануэля Бельтрана. За 2 км до финиша они догнали Лоосли. Вальверде взвинтил темп, только Янец Брайкович и Александр Винокуров смогли сопротивляться Вальверде. К ним присоединился и Хосе Анхель Марчанте.

      На последнем километре атаковал Винокуров, и ему даже удалось сделать небольшой зазор в 15 секунд. Но Вальверде не дал Винокурову шанс, догнав его, он оставил Винокурова позади себя. Алехандро Вальверде финишировал первым. А Ди Лука уступил майку лидера Брайковичу.

Результаты 7-го этапа:

1 Alejandro Valverde (Spa) Caisse d'Epargne-Illes Balears 4.01.05 (38.33 km/h)
2 Carlos Sastre (Spa) Team CSC 0.04
3 Jose Angel Gomez Marchante (Spa) Saunier Duval-Prodir 0.06
4 Janez Brajkovic (Slo) Discovery Channel Pro Cycling Team 0.07
5 Manuel Beltran (Spa) Discovery Channel Pro Cycling Team
6 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana Team 0.12
7 Luis Perez (Spa) Cofidis, le Credit par Telephone 0.16
8 Andrey Kashechkin (Kaz) Astana Team
9 Stijn Devolder (Bel) Discovery Channel Pro Cycling Team 0.23
10 Ruggero Marzoli (Ita) Lampre-Fondital 0.29
22 Danilo Di Luca (Ita) Liquigas 1.58

 
     Альто де Эль Морредеро (высота 2135 м) формально не является городом, а представляет собой легендарный горный перевал в провинции Леон (автономное сообщество Кастилия и Леон), ставший легендой благодаря велоспорту. Его суровые склоны, живописные пейзажи «Долины Тишины» (Valle del Silencio) и близость к историческому городу Понферрада (Ponferrada) делают его уникальной точкой на карте.

     История Альто де Эль Морредеро неразрывно связана с велоспортом, особенно с Вуэльтой Испании. Перевал Альто де Эль Морредеро стал частью велосипедной истории в 1990-х годах.

     - 1997 год: первым победителем на финише на Альто де Эль Морредеро в рамках Вуэльты Испании стал испанский велогонщик Роберто Эрас (Roberto Heras) - будущий многократный победитель Вуэльты Испании.

     - 2006 год: самая знаменитая победа - Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde), один из сильнейших испанских велогонщиков своего поколения, выиграл этап Вуэльты Испании-2006, финишировавший на Альто-де-Эль-Морредеро. Эта победа была частью его борьбы за генеральную классификацию (в итоге он стал 2-м), где победил Александр Винокуров (позже дисквалифицированный.

     После этих побед подъём Альто-де-Эль-Морредеро закрепился в сознании болельщиков и организаторов как тяжелый перевал, способный серьезно повлиять на генеральную классификацию Вуэльты Испании, особенно в последнюю неделю гонки. Его длинные крутые участки идеально подходят для атак горовосходителей.

 

     Приглашаем вас обсуждать события этапа Вуэльты Испании в комментариях к превью дня. 

     До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025.

