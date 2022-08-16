Вуэльта Испании - 2022. Превью

- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 21:41
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Вуэльта Испании (Vuelta a Espana) - 2022
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|Красная майка лидера
|Очковая классификация
|Горная классификация
|Молодёжная Классификация
|Претенденты
|Претенденты
|Претенденты
|Претенденты
|Вуэльта Испании-2022. Альтиметрия маршрута
|Текущие результаты
|19.08. Пятница. Этап 1: Утрехт - Утрехт (TTT), 23,3 км
20.08. Суббота. Этап 2: Хертогенбос - Утрехт, 175,1 км
21.08. Воскресенье. Этап 3: Бреда - Бреда, 193,2 км
22.08. Понедельник. День отдыха
23.08. Вторник. Этап 4: Витория-Гастейс - Лагуардия, 152,5 км
24.08. Среда. Этап 5: Ирун - Бильбао, 187,2 км
25.08. Четверг. Этап 6: Бильбао - Асеньсон Аль Пико Хано. Сан-Мигель-де-Агуайо, 181,2 км
26.08. Пятница. Этап 7: Камарго - Систьерна, 190 км
27.08. Суббота. Этап 8: Пола де Лавьяна - Кольяу Фанкуайя, 153,4 км
28.08. Воскресенье. Этап 9: Вильявисьоса - Альто лес Праэрес. Нава, 171,4 км
29.08. Понедельник. День отдыха
30.08. Вторник. Этап 10: Эльче - Аликанте (ITT), 30,9 км
31.08. Среда. Этап 11: Алама-де-Мурсия (Elpozo Alimentación) - Кабо-де-Гата, 191,2 км
01.09. Четверг. Этап 12: Салобренья - Пеньяс Бланкас. Эстепона, 192,7 км
02.09. Пятница. Этап 13: Ронда - Монтилья, 168,4 км
03.09. Суббота. Этап 14: Монторо - Сьерра де ла Пандера, 160,3 км
04.09. Воскресенье. Этап 15: Мартос - Сьерра Невада, 152,6 км
05.09. Понедельник. День отдыха
06.09. Вторник. Этап 16: Санлукар-де-Баррамеда - Томарес, 189,4 км
07.09. Среда. Этап 17: Арасена - Монастерио Де Тентудиа, 162,3 км
08.09. Четверг. Этап 18: Трухильо - Альто дель Пиорналь, 192 км
09.09. Пятница. Этап 19: Талавера-де-ла-Рейна - Талавера-де-ла-Рейна, 138,3 км
10.09. Суббота. Этап 20: Моральсарсаль - Пуэрто де Навасеррада, 181 км
11.09. Воскресенье. Этап 21: Лас-Росас-де-Мадрид - Мадрид, 96,7 км
|Вуэльта Испании-2022: Цифры и числа
|Официальный сайт Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2022
|Страницы истории велоспорта: Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)
|Итоги Вуэльты Испании-2022 по очкам Мирового рейтинга
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