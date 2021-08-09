Вуэльта Испании - 2021. Превью

- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Вчера, 23:24
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Вуэльта Испании (Vuelta a Espana) - 2021
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|Красная майка лидера
|Очковая классификация
|Горная классификация
|Молодёжная Классификация
|Претенденты
|Претенденты
|Претенденты
|Претенденты
|Вуэльта Испании-2021. Альтиметрия маршрута
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|Итоговые результаты
|14.08. Суббота. Этап 1: Бургос, Бургосский собор (ITT), 7,1 км
15.08. Воскресенье. Этап 2: Калеруэга - Бургос, Гамональ, 166.7 км
16.08. Понедельник. Этап 3: Санто-Доминго-де-Силос - Эспиноса-де-лос-Монтерос, Пикон Бланко, 202.8 км
17.08. Вторник. Этап 4: Эль Бурго де Осма - Молина-де-Арагон, 163.9 км
18.08. Среда. Этап 5: Таранкон - Альбасете, 184.4 км
19.08. Четверг. Этап 6: Рекена - Альто де Кульера, 158.3 км
20.08. Пятница. Этап 7: Гандия - Балкон де Аликанте, 152 км
21.08. Суббота. Этап 8: Санта-Пола - Ла Манга, 167.7 км
22.08. Воскресенье. Этап 9: Пуэрто-Лумбрерас - Альто де Велефике, 188 км
23.08. Понедельник. День отдыха
24.08. Вторник. Этап 10: Рокетас-де-Мар - Ринкон-де-ла-Виктория, 189 км
25.08. Среда. Этап 11: Антекера - Вальдепеньяс-де-Хаэн, 133.6 км
26.08. Четверг. Этап 12: Хаэн - Кордоба, 175 км
27.08. Пятница. Этап 13: Бельмес - Вильянуэва-де-ла-Серена, 203.7 км
28.08. Суббота. Этап 14: Дон-Бенито - Пико Вильюэркас, 165.7 км
29.08. Воскресенье. Этап 15: Навальмораль-де-ла-Мата - Эль-Баррако, 197.5 км
30.08. Понедельник. День отдыха
31.08. Вторник. Этап 16: Ларедо - Санта-Крус-де-Бесана, 180 км
1.09. Среда. Этап 17: Ункера - Лагос де Ковадонга, 185.8 км
2.09. Четверг. Этап 18: Салас - Альто Гамонитейро, 162.6 км
3.09. Пятница. Этап 19: Тапия - Монфорте-де-Лемос, 191.2 км
4.09. Суббота. Этап 20: Санхенхо - Кастро де Хервилль, 202.2 км
5.09. Воскресенье. Этап 21: Падрон - Сантьяго-де-Компостела (ITT), 33.8 км
|Вуэльта Испании-2021: Цифры и числа
|Официальный сайт Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021
|Страницы истории велоспорта: Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)
|Итоги Вуэльты Испании-2021 по очкам Мирового рейтинга
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