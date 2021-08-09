Вуэльта Испании - 2021. Превью

Цитата: VeloVelo

Что-то я не понял Эвенепула. Что это было за 3-4 км до финиша?



Звезду словил, наверное!

Вообще пелотон удивил, со знаком минус. Отдать этап отрыву нужно было постараться... Обычно такая безынициативность пелотона встречается в конце грандтуров перед сложным днём. Отрыв - да, там переглядки сплошь и рядом. А тут почти догнали, и встали! Потом опять, и так несколько раз. Вроде и тянуть было кому, не один Ремко был для этого, и не один Квикстеп.