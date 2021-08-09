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Вуэльта Испании - 2021. Превью

 

Вуэльта Испании (Vuelta a Espana) - 2021

Вуэльта Испании 2021. Красная майка: фавориты

 

Вуэльта Испании 2021. Зелёная майка: фавориты

Вуэльта Испании 2021. Гороховая майка: фавориты

 

Вуэльта Испании-2021. Белая майка
Красная майка лидера
 Очковая классификация
 Горная классификация
 Молодёжная Классификация
Претенденты Претенденты Претенденты Претенденты
Вуэльта Испании-2021. Альтиметрия маршрута LIVE-чат 

Составы команд

 Итоговые результаты 
14.08. Суббота. Этап 1: Бургос, Бургосский собор (ITT), 7,1 км
15.08. Воскресенье. Этап 2: Калеруэга - Бургос, Гамональ, 166.7 км
16.08. Понедельник. Этап 3: Санто-Доминго-де-Силос - Эспиноса-де-лос-Монтерос, Пикон Бланко, 202.8 км
17.08. Вторник. Этап 4: Эль Бурго де Осма - Молина-де-Арагон, 163.9 км
18.08. Среда. Этап 5: Таранкон - Альбасете, 184.4 км
19.08. Четверг. Этап 6: Рекена - Альто де Кульера, 158.3 км
20.08. Пятница. Этап 7: Гандия - Балкон де Аликанте, 152 км
21.08. Суббота. Этап 8: Санта-Пола - Ла Манга, 167.7 км
22.08. Воскресенье. Этап 9: Пуэрто-Лумбрерас - Альто де Велефике, 188 км
23.08. Понедельник. День отдыха
24.08. Вторник. Этап 10: Рокетас-де-Мар - Ринкон-де-ла-Виктория, 189 км
25.08. Среда. Этап 11: Антекера - Вальдепеньяс-де-Хаэн, 133.6 км
26.08. Четверг. Этап 12: Хаэн - Кордоба, 175 км
27.08. Пятница. Этап 13: Бельмес - Вильянуэва-де-ла-Серена, 203.7 км
28.08. Суббота. Этап 14: Дон-Бенито - Пико Вильюэркас, 165.7 км
29.08. Воскресенье. Этап 15: Навальмораль-де-ла-Мата - Эль-Баррако, 197.5 км
30.08. Понедельник. День отдыха
31.08. Вторник. Этап 16: Ларедо - Санта-Крус-де-Бесана, 180 км
1.09. Среда. Этап 17: Ункера - Лагос де Ковадонга, 185.8 км
2.09. Четверг. Этап 18: Салас - Альто Гамонитейро, 162.6 км
3.09. Пятница. Этап 19: Тапия - Монфорте-де-Лемос, 191.2 км
4.09. Суббота. Этап 20: Санхенхо - Кастро де Хервилль, 202.2 км
5.09. Воскресенье. Этап 21: Падрон - Сантьяго-де-Компостела (ITT), 33.8 км 
Вуэльта Испании-2021: Цифры и числа
Официальный сайт Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021
Страницы истории велоспорта: Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)
Итоги Вуэльты Испании-2021 по очкам Мирового рейтинга 

 

 

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Tour de l'Avenir

14 августа - 5 сентября 2021

La Vuelta ciclista a Espana

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Джордж Беннетт переходит в вел ... (10)
    VeloVelo-Фото

    Удалено мною.

  • Astanaforever
    Примож Роглич о старте на Вуэл ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Перед туром он давал интервью в таком же плане. Какая та неуверенность в себе.
  • VeloVelo
    Тур Дании-2021. Этап 4 (4)
    VeloVelo-Фото

    Мне показалось, что здоровье было. Вполне мог Ремко взять Кэва и Моркова на колесо. Но, не захотел? Забил на команду? Или Что?

    И то, что Квики бросили тащить за 10 примерно км до финиша - это тоже непонятно. Зарубились с Юмбой, мол, чего вы не работаете? Может быть и так...

    Очень странно это всё выглядело, тем более, что Кэв был вполне хорош сегодня.
    Не знаю, что и думать, никогда такого не видел )

  • RVL
    Tour de l'Avenir-2021. Пролог (2)
    RVL-Фото

    ))) завтра надо читать 

    Или жирным выделенные ))

     

     

  • velodoctor
    Tour de l'Avenir-2021. Пролог (2)
    velodoctor-Фото

    Что за фамилии такие dash

  • RVL
    Тур Дании-2021. Этап 4 (4)
    RVL-Фото

     Здоровья не было после вчерашнего.

    Квики устали догонять ещё за 9 км.  

     

  • VeloliveTeam
    Трансферные новости пелотона-2 ... (27)
    VeloliveTeam-Фото

    Цитата: Ayrton
    В какую команду уходит Власов?

    Bora-hansgrohe, всё отображено в таблице.

     

  • Ayrton
    Трансферные новости пелотона-2 ... (27)
    Ayrton-Фото

    В какую команду уходит Власов?

  • BlAr
    Тур Дании-2021. Этап 4 (4)
    BlAr-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Что-то я не понял Эвенепула. Что это было за 3-4 км до финиша? 
     

    Звезду словил, наверное!

    Вообще пелотон удивил, со знаком минус. Отдать этап отрыву нужно было постараться... Обычно такая безынициативность пелотона встречается в конце грандтуров перед сложным днём. Отрыв - да, там переглядки сплошь и рядом. А тут почти догнали, и встали! Потом опять, и так несколько раз. Вроде и тянуть было кому, не один Ремко был для этого, и не один Квикстеп. 

  • VeloVelo
    Тур Дании-2021. Этап 4 (4)
    VeloVelo-Фото

    Что-то я не понял Эвенепула. Что это было за 3-4 км до финиша? 

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