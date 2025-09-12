Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 21 этап, Алальпардо - Мадрид



Старт двадцать первого этапа Вуэльты Испании (Vuelta a Espana) принимает Алальпардо (Alalpardo). Муниципалитет расположен в автономном сообществе Мадрид, в провинции Мадрид. Он входит в район (комарку) Куэнка-дель-Медио-Харама. Алальпардо не является самостоятельным городом, а объединён с соседним поселением Вальдеольмос в единый муниципалитет Вальдеольмос-Алальпардо (Valdeolmos-Alalpardo). Их жители даже имеют отдельные названия: Valdeolmeños (уроженцы Вальдеольмоса) и Alalpardeños (уроженцы Алальпардо).



Территория Алальпардо входила в зону влияния римского города Комплутум (современная Алькала-де-Энарес). Позже под контролем арабов (VIII–XI века), от которых происходит название «Альпардо» (от арабского «al-qalat» — «крепость»).



В 1118 году регион был отвоеван войсками архиепископа Толедо. Затем земли были переданы кастильским королям, которые использовались для сельского хозяйства и транзита между Мадридом и Арагоном.



В XVI–XVIII века происходит аграрное поселение. В XIX веке Алальпардо пострадал от экономического упадка из-за переноса университета из Алькалы в Мадрид (1836 год).



Период индустриализации (1960–1980-е годы) превратила Альпардо в спальный пригород Мадрида. В 2004 году близлежащая Алькала-де-Энарес стала местом терактов (взрывы поездов 11 марта).



Вальдеольмос-Алальпардо — пример динамично растущего мадридского пригорода, сочетающего доступность столицы и спокойствие сельской жизни. Отсутствие знаковых туристических объектов компенсируется качеством среды: чистый воздух, тишина и традиционный уклад. Его демографический рост (+150% с 2001 года) свидетельствует о привлекательности для семей, ищущих баланс между городскими возможностями и природной гармонией.



Вуэльта Испании-2025: Альтиметрия 21 этапа

Алальпардо впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Этап "дружбы" в прошлый раз проходил в 2023 году, победу тогда одержал Кэйден Гровс.

Со старта пелотон отправится на юго-запад, распивая шампанское, до столицы Испании - Мадрида (Madrid, административный центр провинции провинции Мадрид и автономного сообщества Мадрид).

На 65,2 км дистанции будет разыгран промежуточный спринт с бонификационными секундами при втором пересечении линии финиша.

9-е пересечение линии финиша будет финальным. Немногочисленные спринтеры, доехавшие до Мадрида, разыграют победу на заключительном этапе Вуэльты Испании-2025.

Мадрид, ставший гордостью королей Испании, возник во времена арабского владычества. В конце 9-го века, кордовский эмир Мухаммад I построил оборонительную крепость на холме поблизости от реки Мансанарес. Вокруг крепости образовалось небольшое поселение с названием Майрит (Mayrit). Название города происходит от арабского слова «майра» (majra), что означает «водный источник». После отвоевания города христианами, его название получило кастильское звучание и произносилось в средние века как Магерит (Magerit), превратившись впоследствии в Мадрид.



По другой версии считается, что название Мадрид происходит от кельтского Магерит — «большой мост», которое было искажено арабами в слово «Маджирит». Первое упоминание о Маджирите относится к 932 году. Но самое значительное событие для города событие произошло в 1561 году, когда король Филипп II решил перенести его Двор из Толедо в Мадрид, превратившийся в центр испанской монархии и в столицу Испании. Поэтому его часто называют «умышленным городом», т.е. созданным по прихоти одного человека.



Филипп II взошёл на трон в 1556 году, став самым могущественным монархом в мире, а Мадрид переживал свой «Золотой Век» (Siglo de Oro) - с 1580 по 1680 год. Тогда Испания являлась самой богатой страной мира, а в Мадриде проживали Сервантес, Лопе-де-Вега, Гонгора, Кальдерон-де-ла-Барка, Тирсо-де-Молина, Веласкес, Алонсо Кано, Рубенс. При Филиппе V (1700 – 1746 годы правления) началось строительство нового королевского дворца (Palacio Real) вместо сгоревшего в 1734 году старого дворца Алькасар, известного своими лабиринтами. Облик настоящей европейской столицы Мадрид принял при Карле III (1759-1788), когда были проведены работы по благоустройству: замощены и иллюминированы улицы, модернизировано водоснабжение.



Сейчас Мадрид состоит из 21 района, его население более трёх миллионов человек. Говорят, что в Мадриде легко поймать такси, но трудно приехать вовремя, так что мадридцы спокойно относятся к опозданиям. Поэтому придётся пройтись пешком. Можно было бы запросто растеряться, не зная, откуда начинать путешествие по городу. Но Мадрид даёт подсказку – там есть «нулевая точка». Это площадь Пуэрта дель Соль (Puerta del Sol) или Ворота Солнца.



От бронзового нуля, вмонтированного в тротуар площади идет отсчет расстояний во все стороны Испании. Туристы, приезжающие в испанскую столицу, считают своего рода долгом, чуть ли не ритуалом фотографирование «на нуле». Можно сказать, что Пуэрта-дель-Соль — центральная площадь не только Мадрида, но и всей Испании. И это не будет большим преувеличением, потому что официальный географический центр страны находится всего в 14 километрах по дороге на Аранхуэс. Площадь приобрела современную эллиптическую форму во времена правления королевы Изабеллы II.



С тех пор сохранилось здание почты (1761 года) с часами, оповещающими наступление Нового года. Здесь также расположено здание Академии Художеств. А ещё здесь же в 1967 году установили главный символ города, скульптуру под названием «Медведь и земляничное дерево» (El Oso y el Madrodo), повторяющую детали герба Мадрида. Считается, что медведь и земляничное дерево, широко распространённые в горах в 12-13 веках, когда и возник герб, символизировали некую договорённость между гражданскими и церковными властями об использовании охотничьих угодий.



Нужно отметить, что земляничное дерево – не выдумка, оно действительно существует – это земляничник (Arbutus), род вечнозелёных небольших деревьев или кустарников семейства вересковых. Недалеко от площади Пуэрта дель Соль находится одна из самых старых приходских церквей города - Сан-Хинес, в которой венчался Лопе де Вега. Неподалеку есть улица с интересным названием – Паса (Pasa), что в переводе значит «Изюм», и существует поверье, что тот, кто не пройдёт по этой улице Изюма, никогда не женится.



С площадью Пуэрта-дель-Соль издавна соперничает по красоте и степени значимости площадь Пласа Майор (Plaza Mayor). Она была построена во времена правления Филиппа III (1598-1621) архитектором Хуаном Гомесом де Мора. Строительные работы начались в 1617 года и продолжались три года. Пласа-Майор была торжественно открыта 15 мая 1620 года по случаю причисления Исидро к лику святых, это было первое «массовое мероприятие», проведённое на площади, которое длилось больше недели. С тех пор каждый год 15 мая отмечается главный праздник мадридцев - День святого Исидро, патрона города. Длится он две недели, но, к огорчению мадридцев, нерабочим дням объявляется всего лишь один день - 15 мая. Одна из самых первых и самых пышных коррид была проведена на Пласа-Майор 4 мая 1623 года в честь принца Уэльского.



Площадь окружена 136 зданиями в стиле барокко. В центре площади находится памятник королю Филиппу III, третьему испанскому королю династии Габсбургов, про который существует много легенд, например, говорили, что у скульптуры лошади был очень большой рот и туда постоянно залетали воробьи, которые не могли выбраться обратно, что лошадь всадника была сделана непропорционально, и поэтому статую несколько раз снимали и переделывали. Лопе де Вега даже написал в эпиграмме, что, если бы Троя увидела этот монумент, она бы побоялась быть вновь обманутой.



Бронзовая скульптура Филиппа III была заказана в Италии Хуану де Болонья, откуда её привезли в Испанию, за что король отблагодарил зятя и брата скульптора суммой в 400 эскудо. Это было в 1616 году, то есть тогда, когда тут же, в Мадриде, умирал в нищете великий испанец - Мигель де Сервантес. Королю, озабоченному увековечением собственной персоны, не было никакого дела до какого-то писателя. Мало кто из испанцев сейчас может сказать, чем был знаменит Филипп III, а вот Сервантеса знают во всём мире. Бронзовый Филипп III не сразу оказался на площади. Много лет он стоял в загородном парке Каса-де-Кампо, пока в 1848 году Изабелла II (1830-1904) не приказала установить скульптуру на Пласа Майор. Однако и тогда указания вышестоящих органов не всегда выполнялись быстро. Муниципалитету потребовалось 25 лет, чтобы снять скульптуру с пьедестала и на телеге, запряжённой буйволами, перевезти в центр города. Ещё год Филипп III пылился на складе и лишь в 1874 году занял нынешнее место.



Столица Испании не могла быть без королевского дворца. На месте дворца в Средние века находилась мавританская крепость эмиров Кордовы и Толедо. Позднее здесь был построен Алькасар Габсбургов, разрушенный во время страшного пожара в рождественскую ночь 1734 года. Тогда в огне погибла богатейшая коллекция картин, другие редчайшие произведения искусства. Филипп V заказал проект нового дворца одному из самых известных в то время итальянских архитекторов. На этот раз было решено построить дворец целиком из камня, чтобы обезопасить его от пожаров. Дерево использовали лишь для дверей и рам.



В 1737 году были разобраны остатки Алькасара, а в апреле 1738 года в торжественной обстановке в основание нового дворца был заложен первый камень, освящённый архиепископом. Под камень положили свинцовую шкатулку с монетами, отчеканенными в Мадриде, Сеговии, Севилье, Мексике и Перу. На строительство был призван итальянский архитектор Филиппо Юварра, после смерти которого другой итальянец, Джованни Баттиста Саккетти довёл проект до конца, создавая дворец в стиле итальянского барокко. Хотя, несмотря на это нынешний дворец имеет итальянский вид лишь снаружи и французский — внутри. Поскольку дворец построен на холме, на берегу реки Мансанарес, в его основание заложены огромные стены и ступенчатые платформы с внутренними перекрытиями, которые доходят с запада до самой реки, где расположены парк Кампо дель Моро с густыми зарослями деревьев, дорожками и фонтанами, такими как «Тритон» и «Ракушки».



На широком карнизе из белого камня намечалось установить скульптуры королей Испании, однако эта идея так и не была осуществлена. После пожара в Алькасаре сохранились три скульптуры, которые нашли своё место в Колонном зале дворца. Интересно назначение этого зала, где начиная с Карлоса III и кончая Альфонсо XIII, проводилась ритуальная церемония «омовения ног», когда в пасхальный четверг королевская семья и знатные дамы двора обмывали ноги 24 нищим старцам. Вместе с грязной водой после «омовения», разумеется, выплёскивались и все грехи монархов. Конечно, короли не мыли ноги буквально, а притрагивались-то к ним лишь кончиком пальца, зато считалось, что после этой процедуры монархи становились чистыми, освобождаясь от грехов. При нынешнем короле Хуане Карлосе, который во дворце не живёт и посещает его только по случаям официальных церемоний, такой ритуал, конечно, уже не проводят.



Внутреннее убранство дворца считается одним из самых прекрасных в Европе. Чудесные фрески работы итальянцев Коррадо Джакинто, Джованни Баттиста Тьеполо, Луки Джордано и Караваджо, немецкого мастера Антона Менгса и испанцев Диего Веласкеса, Франсиско Гойи, Франсиско Байеу, Марьяно Сальвадора Маэльи и Висенте Лопеса. Хрустальные люстры, фламандские гобелены, мебель в неоклассическом стиле, рококо и ампир, фарфор, часы, уникальное собрание скрипок Страдивари, старинного оружия, портреты и картины превращают дворец в самый лучший музей Мадрида.



Вблизи королевского дворца находится ещё одна площадь, название которой естественно для столицы – это Площадь Испании. Центральную часть ансамбля площади занимает памятник Сервантесу, открытый к 300-летию со дня смерти писателя в 1915 году скульпторами Теодоро Анасагасти и Маттео Инуррия. Современный вид площади придают высотные здания: первый блочный небоскрёб «Мадридская башня» (Torre de Madrid), который народ прозвал «жирафой» (130 м высотой, 30 этажей) и небоскрёб «Испания».



И это лишь малая часть достопримечательностей Мадрида. Визитная карточка города – это, конечно, музей Прадо, основанный Марией Изабеллой Брагансской, женой Фердинанда VII. В 1819 году музей разместился в теперешнем здании в качестве Королевского музея. Здание музея по заказу короля Карла III в 1785 году спроектировал архитектор Хуан де Вильянуэва.



Там хранятся бесценные полотна Боттичелли, Рафаэля, Тициана, Босха, Брейгеля, Гойи, Рембрандта, Эль Греко, Рубенса, Дюрера, Веласкеса, Караваджо и многих других известных художников. В отдельных залах музея Прадо представлена классическая скульптура, произведения ювелирного искусства, а также прекрасная коллекция фарфора и монет. Но осмотреть всю эту сокровищницу не удастся даже за несколько дней. Два других крупных музея Мадрида — Музей королевы Софии и Музей Тиссена-Борнемисы — вместе с музеем Прадо образуют так называемый «золотой треугольник искусств». В первом собраны картины современного искусства. В частности, в музее королевы Софии находится самая знаменитая картина Пабло Пикассо «Герника», а также творения Сальвадора Дали и Жоана Миро. В Музее Тиссена-Борнемисы находятся картины разных эпох, начиная с Возрождения и заканчивая работами импрессионистов, сюрреалистов и кубистов.



Рассказывая о Мадриде, хотелось бы упомянуть и места, куда не ступала нога традиционного экскурсовода. Одним из таких мест является жилой комплекс под названием «Edificio Mirador» (дословный перевод: Наблюдательный пункт). Строение располагается на севере города, в 30 минутах езды на метро от центра Мадрида. Спальный район, обычные люди, типичный пейзаж, однако архитектуру здания нельзя назвать рядовой. Жилой многоэтажный дом «Edificio Mirador» разработан голландским архитектурным бюро MVRDV в сотрудничестве с Blanca Lle. Здание выделяется ярким необычным дизайном и огромным отверстием на фасаде в центре. Именно из-за этой «дыры» оно получило своё неофициальное имя у жителей города, которые называют дом «Здание бен Ладена».



Здание высотой в 21 этаж (63,4 метра) имеет большое отверстие на высоте 36,8 метра над землёй. Это пространство высотой 14 метров выделено для общественного пользования — это одновременно и смотровая площадка, и сад площадью 580 метров. Из-за этой “дыры” дом потерял почти 2000 квадратных метров жилой площади. Архитекторам очень хотелось разрушить единообразие спального района, и, как мы видим, у них это получилось. Об этом здании можно найти массу репортажей в интернете.



Само здание, как в конструкторе лего, состоит из непохожих друг на друга 9 блоков, выделенных с помощью материалов, текстур и цвета отделки. Каждый из этих блоков имеет свою планировку, свои различные типы квартир, даже лестничные пролёты сделаны по индивидуальному проекту. Всего в доме 156 квартир.



Славится Мадрид и другими необычными строениями. В 2005 году в Мадриде открылся самый необычный, невероятный, интересный и яркий в мире - отель Silken Puerta America. Это единственный в мире 19-звёздочный отель. Такое количество звёзд появилось благодаря тому, что над оформлением отеля работали 19 всемирно известных дизайнеров и архитекторов мира, включая Нормана Фостера, Жана Нувеля и Заху Хадид. Каждой дизайнерской команде был предложен целый этаж. Владелец гостиницы Silken Puerta America не ограничивал творчество архитекторов и дизайнеров ни в технологиях, ни в финансах, что позволило воплотить в интерьерах ресторанов, холлов, этажей, номеров самые смелые и необычные решения.



Каждый из этажей выполнен по собственной концепции - 12 разных этажей, 12 способов понимания архитектуры и дизайна. Все сделано из различных материалов, цветов и форм, создавая уникальное пространство, объединяющее лучшее из авангардного дизайна и архитектуры. Это творчество и свобода, смелое отступление от привычного. С момента открытия гостиницы она заполнена гостями на все сто процентов, номера забронированы на месяцы вперёд.



В 2012 году Мадрид пополнился ещё одним удивительным отелем - Hotel Dormirdcine cinema style. Для тех, кто разделяет мнение испанского режиссёра Луиса Эдуаржо Аути (Luis Eduardo Aute) о том, что «сон — это кино», отель станет идеальным местом для проживания. В этом дизайнерском отеле каждый из 85-ти номеров посвящён определённому актёру, режиссёру или известному фильму мирового кинематографа от Педро Альмодовара или Одри Хепберн до Тима Бартона или Альфреда Хичкока. Каждый номер отеля является произведением дизайнерского искусства. Над оформлением комнат работали в общей сложности 100 авторов.



Стоит отметить, что в Мадриде любят экстравагантность. Например, в 2011 году на площади Пласа де Кальяо (Plazade Callao) открыли отель - Beach Garbage Hotel, построенный исключительно из мусора. Этот проект был предложен немецким архитектором Гансом-Юргеном Шульцем, а в качестве строительного материала использовали мусор, собранный на пляжах Франции, Италии, Бельгии и, конечно же, Испании. При возведении этого отеля было использовано более 12 тонн мусора!!! Каркас небольшого двухэтажного здания сделан из дерева. Его стены увешаны разнообразными отходами, а внутри есть пять комнат. В них могут проживать 10 постояльцев, которым стоит учесть, в гостинице нет ни отопления, ни воды. Но имеется биотуалет, рассчитанный на 10 человек и холодильник, набитый пустыми пивными банками. Весь интерьер также выполнен из мусора.



Создатели проекта хотели привлечь внимание широкой общественности к проблеме загрязнения окружающей среды, и, в частности, в знак протеста против загрязнения мирового океана. Перед отелем стоит большой плакат с надписью «Если мы ничего не предпримем, завтра твой отпуск будет таким».

Пришла пора прощаться с Вуэльтой Испании-2025. Благодарим вас за поддержку, общение и за время, проведённое вместе с нами!