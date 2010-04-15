Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 6 этап, Олот - Паль (Андорра)



Шестой этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025 стартует в городе Олот (Olot). Живописный город в автономном сообществе Каталония (Испания) является столицей комарки (района) Ла Гарроча (La Garrotxa) в провинции Жирона.



Уникальность географического положения Олота заключается в том, что он находится в центре природного парка «Вулканическая зона Ла-Гарроча» и окружен четырьмя вулканами:



Вулкан Монтсакопа (Volcà del Montsacopa) — самый известный вулкан Олота, ставший одним из его символов. На вершине (510 м) находится часовня Святого Франциска Ассизского (l'ermita de Sant Francesc d'Assís) XVII века и две смотровые башни XIX века, откуда открывается панорамный вид на город и окрестности. С вершины также видны «гредалас» — цветные карьеры, где добывали вулканические породы для строительства многих зданий города.



Вулкан Ла Гарринада (Volcà de la Garrinada) — с тремя кратерами, в которых до недавнего времени местные жители разбивали огороды и сады.



Вулкан Пуйж де ла Ровира (Volcà del Puig del Roser) — наименее изученный, за что получил прозвище «спящий монстр Олота». В XVII веке его освятили и назвали «Оливковая Гора».



Вулкан Бисарокес (Volcà de les Bisaroques) —с двумя кратерами, один из которых круглый, а другой напоминает скважину замка.



Олот называют «городом четырёх вулканов» (La ciutat dels volcans) — и это название официально отражено даже на гербе города. Климат здесь более влажный, чем в соседних регионах, с годовым количеством осадков около 1000 мм. Местная поговорка гласит: «Если не идет дождь в Олоте, значит, он не идёт нигде» (Si no plou a Olot, no plou enlloc).



Первые документальные свидетельства о существовании Олота относятся к IX веку. Средневековый город развивался вокруг романской церкви, расположенной на месте нынешнего святилища Тура. Однако от средневекового Олота практически ничего не осталось из-за катастрофических землетрясений 1427 и 1428 годов, которые разрушили не только старую городскую стену, но и весь исторический центр.



Эти землетрясения были настолько мощными, что, по свидетельствам, «в районе Ла Гаррочи и её столицы — Олота — не осталось ни одного жилого здания, храма или сарая, который не был бы разрушен». Тем не менее, к концу XV века город был отстроен заново.



Настоящий расцвет Олота начался в конце XVIII века благодаря текстильному производству. Это стало возможным после того, как Каталонии разрешили торговлю с Новым Светом после Войны за испанское наследство. Разбогатевшие в колониях каталонцы (их называли «индейцами») вкладывали средства в развитие родного города.



В начале XX века Олот пережил период архитектурного расцвета, связанный с модернизмом. Первый городской план был разработан по приказу Альфреда Палузи (Alfred Paluzie), городского архитектора, который привнёс принципы каталонского модерна. Многие состоятельные горожане строили роскошные виллы, некоторые районы стали напоминать Париж или Болонью.



В 1985 году вулканическая зона Ла Гарроча была объявлена природным парком. Сегодня Олот — единственная столица каталонского графства, расположенная внутри природного парка. Город является членом Европейской ландшафтной сети и продолжает развиваться как важный туристический и культурный центр Каталонии.



Религиозные и исторические здания Олота:



Святилище Маре-де-Деу-дель-Тура (Església de la Mare de Déu del Tura) — покровительницы Олота. Храм появился в XVIII-XX веках, но хранящаяся в нём статуя Богородицы относится к более раннему периоду (предположительно XII век). По легенде, статую нашел вол, который упорно копал землю рогами, отчего она и получила название «Богоматерь Быка» («tura» на старом каталанском означает «бык»).



Церковь Сант-Эстеве (Església parroquial de Sant Esteve) — главная приходская церковь Олота, построенная в 1763 году в стиле барокко. Внутри находится алтарь работы знаменитого каталонского скульптора Пау Коста и картина Эль Греко «Христос, несущий крест» (1605 год). В церкви также располагается Приходский музей с литургической коллекцией XV-XIX веков.



Монастырь Эль-Карме (Claustre de l'antic Convent del Carme) — обладает единственным в Каталонии ренессансным клуатром, который внесён в список культурных ценностей национального значения.



Музеи и культурные объекты Олота:



Региональный музей Ла Гарроча (Museu Comarcal de la Garrotxa) — расположен в здании бывшего приюта Осписио. В музее представлена великолепная коллекция модернистской живописи, включая известное произведение Рамона Касаса «La Carrega» («Барселона 1902»).



Дом-музей Кан Тринчерия (Casa Museu Can Trincheria) — великолепно сохранившийся особняк XVIII века, принадлежавший богатой семье. Музей бесплатный и дает представление о жизни каталонской буржуазии того времени. Особый интерес представляет коллекция вертепов (рождественских сцен).



Музей вулканов (Museu dels Volcans) — расположен в башне Кастаньс в Новом парке. Здесь можно узнать все о вулканах региона и последствиях землетрясений XV века.



Музей Святых Олота (Museu dels Sants d'Olot) — посвящен искусству создания религиозных статуй. Олот славится своей мастерской по изготовлению скульптур святых, работающей с 1880 года.



Природные достопримечательности Олота:



Фажеда-д'эн-Жорда (Fageda d'en Jordà) — уникальный буковый лес, растущий на лавовом потоке. Это одно из самых живописных мест в окрестностях Олота, вдохновлявшее многих местных художников.



Новый парк (Parc Nou) — красивый ботанический сад, где расположен Музей вулканов.



Вулканическая зона Ла Гарроча — природный парк с более чем 40 вулканическими конусами, последнее извержение в котором произошло около 11 000 лет назад.



«Вулканическая кухня» — местная гастрономия получила такое название благодаря использованию продуктов, выращенных на вулканических почвах. К гастрономической специализации Олота относятся: ратафию (сладкий травяной ликёр), колбаса Олота, картофель Олота (фаршированный мясом и запеченный в яйце с мукой), бобы Санта-Пау с грушевой колбасой.



Вуэльта Испании-2025: Альтиметрия 6 этапа

Олот впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Горный этап с набором высоты 3500 м и финишем в подъём 1 категории.

Со старта этапа начнётся преодоление подъёма 3-й категории Кольяда-де-Сентигоса (Collada de Sentigosa, отм. 1059 м, перепад высот 471 м, протяжённость 11,4 км, средний градиент 4,1%, максимальный градиент 10%).

Затем 17 км спуска и последующие 40 км подъёма, которые завершатся на вершине подъёма 1-й категории Кольяда-де-Тосес (Collada de Toses, отм. 1790 м, перепад высот 869 м, протяжённость 24,3 км, средний градиент 3,6%, максимальный градиент 8%). Первый подъём 1 категории на Вуэльте Испании-2025.

После 55 км спуска и через 126 км со старта этапа начнётся тягун, на котором Вуэльта Испании-2025 переместится в Андорру.

Тягун завершится у подножия подъёма 2-й категории Альто де ла Комелья (Alto de la Comella, отм. 1347 м, перепад высот 336 м, протяжённость 4,2 км, средний градиент 8%, максимальный градиент 15%). В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2019 году, первым на вершине был Жоффрей Бушар (Geoffrey Bouchard). На вершине подъёма будет разыграна бонификационная премия, впервые на Вуэльте Испании-2025.

После 5 км спуска начнётся заключительный подъём этапа, который завершится на вершине 1-й категории Паль (Pal, отм. 1901 м, перепад высот 612 м, протяжённость 9,6 км, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 10%). Первый финиш этапа в подъём 1 категории на Вуэльте Испании-2025.

Паль (Pal, паррокия (община) Ла-Масана, Андорра) в четвертый раз принимает финиш этапа Вуэльты Испании, в последний раз в 2010 году, тогда победу одержал Игор Антон.



Паль - небольшая живописная деревня в Андорре, расположенная в общине Ла-Массана на высоте 1551 м над уровнем моря. Она находится в 4 км к западу от города Ла-Массана и входит в состав горнолыжного курорта Паль–Аринсаль (Pal Arinsal), который является частью зоны катания Валлнорд (Vallnord).



Паль упоминается с XI–XII веков, о чём свидетельствует романская церковь Сан-Климент-де-Пал (L'església Sant Climent de Pal). Построена в романском стиле с квадратной колокольней и ломбардийскими арками. Внутри сохранились фрески, статуя Девы Марии XII века и деревянный алтарь 1709 года.



В 1982 году здесь был открыт первый подъёмник, что положило начало развитию горнолыжного курорта Паль–Аринсаль, который позже объединился с Аринсалем в единую зону Валлнорд.



Сегодня горнолыжный курорт Паль–Аринсаль включает 63 км трасс (4 зелёные, 16 синих, 16 красных, 5 чёрных). Перепад высот составляет 1010 м, что делает его популярным среди опытных лыжников. Летом здесь доступны треккинг, горные велосипеды, картинг и стрельба из лука.



Природный парк Долины Сортени (Parc Natural de la vall de Sorteny) расположен между Ордино и Аркалисом. Здесь обитают олени и кабаны, а также произрастает 700 видов растений.



Паль — это идеальное место для любителей активного отдыха и исторических памятников. Сочетание средневековой архитектуры, горных пейзажей и современных спортивных возможностей делает его одним из самых атмосферных уголков Андорры.

Приглашаем вас обсуждать события этапа Вуэльты Испании в комментариях к превью дня.



До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025.