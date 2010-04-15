VeloNEWS
Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 5 этап, Фигерас - Фигерас


Пятый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025 стартует и финиширует в городе Фигерес  (кат. Figueres, исп. Figueras). Очаровательный город расположился на северо-востоке Каталонии, в провинции Жирона, и является столицей округа Альт-Эмпорда (Alt Empordà). Город прославился как место рождения гения сюрреализма Сальвадора Дали (Salvador Dalí). Однако Фигерас предлагает гораздо больше, чем просто связь с великим художником. Фигерас сочетает в себе богатую историю, впечатляющую архитектуру и яркую культурную жизнь, что делает его обязательным для посещения местом в Испании. 

 

Photo by flickch on Unsplash

 



     Город раскинулся на равнине между реками Муга (La Muga) и Маноль (El Manol), в живописной долине, окруженной холмами. Благодаря своему стратегическому положению между Пиренеями и побережьем Коста-Брава, Фигерас стал экономическим и культурным центром региона.

     Название города, вероятно, происходит от французского слова «figuerie», что означает «фиговая роща». Это отражено в городском гербе, где изображены листья фигового дерева.

     История Фигераса уходит корнями в глубокую древность. Примерно в 600 году до н.э. на холме Мунтаньета (где сейчас находится замок Сант-Ферран) существовало поселение иберского племени индигетов. В то время большая часть равнины Альт-Эмпорда была покрыта лагунами и зарослями тростника, и люди селились на возвышенностях.

     Римляне появились здесь в 195-194 годах до н.э., основав поселение под названием Юнкария (Iuncaria) или Лункария (Joncària) — от латинского слова «камыш». Это поселение располагалось вдоль важной Домициевой дороги (позже Августовой дороги) и постепенно разрасталось. Археологические находки свидетельствуют, что первоначально существовали два соседствующих поселения — римское и иберийское, которые со временем объединились и романизировались.

     В 258 году н.э. германские племена франков разрушили Лункарию, превратив её в пепелище (отсюда позднее появилось название Сендрассос (Cendrassos) — «пепелище»). Однако жители вскоре восстановили поселение под названием Тапиолас (Tapioles — «заборы, изгороди»), которое просуществовало до нашествия сарацин в начале VIII века.

     Сарацины захватили регион в 712 году, вынудив местное население бежать в горы или в соседний Руссильон. К 785 году территория была освобождена войсками Карла Великого.

     Первое письменное упоминание о Фигерасе встречается в 802 году как «villa Ficerias», а в 962 году — как «Figariae». Название города, вероятно, происходит от латинского «Ficarias» (фиговые деревья, инжир). В 1020 году упоминается приходская церковь Святого Пере (L'església de Sant Pere).

     21 июня 1267 года король Арагона Хайме I Завоеватель даровал Фигерасу статус королевского города и фуэрос (особые привилегии), что способствовало его развитию. Город был обнесён стенами (часть которых сохранилась до наших дней) и стал оплотом королевской власти в регионе. В 1274 году граф Ампурьяса Уг V осадил и разграбил город, но вскоре был разбит инфантом Педро.

     В XVII веке Фигерас стал ареной военных действий между Испанией и Францией. Во время Восстания Жнецов (1640-1652) горожане поддержали отделение Каталонии от Испании, и в городе разместился французский гарнизон. В последующие годы Фигерас несколько раз переходил из рук в руки, пока в 1659 году Пиренейский мир не закрепил его за Испанией.

     В XVIII веке для защиты границы была построена грандиозная крепость Сант-Ферран (La Fortalesa de Sant Ferran, 1753-1792) — одна из крупнейших в Европе

     Современный расцвет Фигераса начался в 1950-е годы, когда каудильо (глава Испанского государства в 1939—1975 годах) Франсиско Франко (Francisco Franco) оценил туристический потенциал побережья Коста-Брава. Однако настоящую мировую известность город получил благодаря своему самому знаменитому уроженцу — Сальвадору Дали (1904-1989). В 1974 году открылся Театр-музей Дали (Teatre-Museu Gala Salvador Dalí), ставший главной достопримечательностью города.

     В 1998 году города Коста-Бравы, включая Фигерас, подписали туристическо-экологическую хартию «Carta de Tossa». В начале XXI века разгорелась конкурентная борьба между туристическими ассоциациями «Коста-Брава» и «Треугольник Дали» (Фигерас, Портлигат, Пуболь).


     Фигерас впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании, а также впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании. Вуэльты Испания-2025 перемещается в Испанию.

 

     На пятом этапе Вуэльты Испании-2025 организаторы устроили командную гонку на время протяжённостью 24,1 км. В последний раз на Вуэльте Испании с командная разделка включалась в гонку в 2023 году.

 

     Равнинная командная разделка проложена против хода часовой стрелки на северо-восточных окрестностях Фигераса. Длинные прямые участки с 15 поворотами и несколькими круговыми развязками приведут команды на финиш.

 

     Первая команда стартует в 16:37 CET. Интервал старта между командами 4 минуты. Зачёт времени команды по пятому гонщику. Ориентировочное время на прохождение дистанции составит около 25 минут. Лимит времени 35%.

 

     Фаворитами этапа можно назвать команды Visma Lease a Bike, UAE Team Emirates XRG, Lidl - Trek, INEOS и другие. Разрывы между командами могут достигать 1-2 минуты.


    Главные достопримечательности Фигераса:

 

Photo by Sergey Mind on Unsplash

Photo by Lala Azizli on Unsplash


  
    Театр-музей Дали: без сомнения, это главная достопримечательность города, принесшая ему мировую известность. Музей расположен в здании бывшего муниципального театра, разрушенного пожаром в 1939 году. По замыслу самого Дали, открывшего музей в 1974 году, это «самый большой сюрреалистический объект в мире».

     Уникальное здание с фасадом, украшенным желтыми буханками хлеба, белыми яйцами на крыше и золотыми статуями. В музее представлена самая полная коллекция работ Дали — от ранних произведений до поздних творений. Здесь находятся его знаменитые работы: «Призрак сексуальной привлекательности», «Портрет Галы со спины», «Корзинка с хлебом» и многие другие.

     В музее хранится коллекция ювелирных изделий Дали (39 золотых украшений с драгоценными камнями). Башня Галатея (бывшая башня Горгот) — часть музея, где Дали жил последние годы и умер в 1989 году. В склепе театра-музея находится захоронение Дали.

     Замок Сант-Ферран (Castell de Sant Ferran) - впечатляющая крепость XVIII века расположена на холме к северо-западу от города. Занимая площадь 32 гектара с периметром 3,120 метров, она считается одной из крупнейших бастионных крепостей в Европе и могла вмещать до 6000 солдат. Крепость Сант-Ферран использовалась как тюрьма для французских военнопленных во время Наполеоновских войн.

     На территории крепости находятся мощные укрепления и бастионы, подземные цистерны для воды, обширные подземные казематы, а с крыш открываются великолепные панорамные виды на город и окрестности.

     Музей игрушек Каталонии (Museu del Joguet de Catalunya) - очаровательный музей занимает три этажа и содержит более 4500 игрушек разных эпох. Среди экспонатов: остатки настольной игры Ур (3000 лет до н.э.) — предшественницы шахмат; куклы, игрушечные солдатики и механические игрушки XIX-XX веков, миниатюрная железная дорога, на создание которой ушло 8 лет.
    
     Музей Эмпорды (Museu de l'Empordà), основанный в 1946 году (хотя коллекция восходит к концу XIX века), этот музей представляет: археологические находки от неолита до римского периода, произведения каталонских художников (Соролья, Касас, Гаргалло, Тапиес), несколько работ Сальвадора Дали.

     Церковь Сант-Пере (Església de Sant Pere) - одна из старейших церквей города, первоначально построенная в романском стиле в X-XI веках на месте римского храма. В XIV веке была перестроена в готическом стиле, а в XVIII веке добавлены трансепт и апсида. Именно в этой церкви крестили Сальвадора Дали.

     Технический музей Эмпорды (Museu de la Tècnica de l'Empordà) - здесь представлено более 3000 механических антикварных предметов XVIII-XIX веков: первые швейные машины, выпущенные в 1830 году, старинные пишущие машинки и телефоны, часы Morez Comptoise, автомобиль Hispano-Suiza 1908 года выпуска.

     Фигерес — это уникальное сочетание богатой истории, средиземноморского очарования и сюрреалистического духа, привнесенного его самым знаменитым жителем. Город предлагает путешественникам не только возможность погрузиться в мир Дали, но и познакомиться с аутентичной Каталонией, её традициями и культурным наследием.

 

     Приглашаем вас обсуждать события этапа Вуэльты Испании в комментариях к превью дня. 

     До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025.

По материалам Интернета

  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 18:45 | Регистрация: 15.04.2010

    Разделка много что изменит в генерале.

  2. drevgen

    Сегодня, 20:36 | Регистрация: 19.07.2016

    Прошлый раз выиграл Пикник Пост НЛ в Испании.

  3. MVDP

    Сегодня, 21:57 | Регистрация: 3.10.2020

    Думаю, Эмираты немного привезут Висме. Если Вайн опять не рухнет.

  4. василий

    Сегодня, 22:53 | Регистрация: 15.09.2019

    Квики должны проехить нормально

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

