Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 2 этап, Альба - Лимоне-Пьемонте



Второй этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025 стартует в городе Альба (Alba), известном всему миру не только белыми трюфелями, но и шоколадными фабриками Ferrero.



Территория Альбы была обитаема с незапамятных времен. Когда-то ее заселяли племена кочевников, которые позже слились с лигурами или кельтами. Свое имя город получил во времена римлян, консул Гнео Помпей Страбон вынес эдикт об образовании города с именем Альба Помпея (Alba Pompeia).



Уже в римскую эпоху Альба имела важное стратегическое и коммерческое значение. В городе возводились городские постройки, среди которых был и акведук, по которому вода шла из реки Танаро, снабжая необходимой влагой Альбу.



Нахождение города Альба в богатом регионе на пути всех завоевателей - бургундов, лангобардов, французов, испанцев - сделало своё дело, от старой Альбы осталось совсем мало достопримечательностей.



Альба – главный город области Ланге, внимания в котором заслуживает романский готическим собор Святого Лоренцо (La Cattedrale di San Lorenzo), который был достроен в 1486 году и реконструирован в XIX веке. На его фасаде зашифровано название города в фигурах символов евангелистов, которым посвящены четыре башни собора Святого Лоренцо. Готическую церковь святого Доминика (Chiesa di San Domenico), средневековый епископский дворец (Palazzo del Comune), а также просто прогуляться и насладиться красотой города.



Вуэльта Испании-2025: Альтиметрия 2 этапа

Альба впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Среднегорный этап по Италии с финишем в подъём 2 категории.

Со старта пелотон отправится на запад в сторону Альп и далее на юг. Заключительные 28 км подъём с набором высоты 783 м, которые завершатся финишем этапа на вершине подъёма 2-й категории Лимоне-Пьемонте (Limone Piemonte, отм. 1383 м, перепад высот 503 м, протяжённость 9,9 км, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 10%).

Первый подъём 2 категории на Вуэльте Испании-2025. Первый финиш этапа в подъём 2 категории на Вуэльте Испании-2025. Чем ближе к финишу, тем значительнее градиенты.

Лимоне-Пьемонте (Limone Piemonte, провинция Кунео, регион Пьемонт, Италия) впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании. Фаворитами можно назвать Йонаса Вингегора, Жуана Альмейду, Джулио Пеллиццари, Джулио Чикконе и других.



Лимоне-Пьемонте — небольшой живописный город в регионе Пьемонт, на северо-западе Италии. Он расположен в провинции Кунео, у перевала Колле-ди-Тенда (Colle di Tenda) в Приморских Альпах, всего в 20 км от границы с Францией и в 115 км от Турина и Ниццы.



Первые упоминания о поселении относятся к XI веку, когда здесь была построена церковь Сан-Пьетро-ин-Винколи (La chiesa di San Pietro in Vincoli) с романской колокольней.



Название Лимоне-Пьемонте не имеет отношения к лимонам – название происходит от латинского «Limen» (граница), так как город находится у перевала во Францию. Несмотря на имя «Лимоне», город известен лыжами, а не цитрусами. В XVII веке лимоны были роскошью: их доставляли в Италию из Голландии в солёном виде!



Развитие города ускорилось после открытия туннеля Колле-ди-Тенда в 1882 году и строительства железной дороги Кунео–Вентимилья, что связало регион с Францией и прибрежными районами.



С XIX века Лимоне-Пьемонте стал популярен у альпинистов и лыжников. В начале 1900-х Лимоне-Пьемонте превратился в один из старейших горнолыжных курортов Италии, а в 2007 году здесь даже проходил Кубок мира по сноуборду, что укрепило его международный статус.



Церковь Сан-Пьетро-ин-Винколи остаётся и сегодня одной из основных достопримечательностей Лимоне-Пьемонте. Позднеготический храм XIV века с романской колокольней XI века расположен на Пьяцца-дель-Муничипио (Piazza Municipio). Храм недавно был отреставрирован, его величественное строение возвышается над историческим центром.



В Лимоне-Пьемонте находится уникальный в своём роде музей - Музей аккордеона (Museo della fisarmonica) – с большой коллекцией музыкальных инструментов.



Примечателен ещё один музей - Музей Пиноккио (Museo Pinocchio). Этот музей с фресками находится в деревне Вернанте, в 7 км от Лимоне-Пьемонте. Все фрески созданы иллюстратором Аттилио Муссино (Attilio Mussino), автором рисунков к сказке Карло Коллоди (Carlo Collodi) «Приключения Пиноккио».



Излюбленное место отдыха горожан и гостей Лимоне-Пьемонте горнолыжная зона «Белый заповедник» (Riserva Bianca). Зона объединяет Лимоне-Пьемонте, Лимонетто и Куота-1400. Для удобства лыжников 80 км трасс разного уровня (7 синих, 26 красных, 7 чёрных), фан-парк для сноубордистов и детский парк Kinder Park-2.

Приглашаем вас обсуждать события этапа Вуэльты Испании в комментариях к превью дня.



До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025.