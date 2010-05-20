Вуэльта Испании-2025. Красная майка: претенденты

VeloNEWS
Вуэльта Испании, завершающий Гранд-тур сезона, последние шесть лет была вотчиной команды Visma Lease a Bike (ранее Jumbo-Visma). Они одержали три победы подряд с Приможем Рогличем (2019-2021), а в 2023 году и вовсе заняли весь подиум благодаря Сеппу Куссу, Йонасу Вингегору и самому Рогличу. Однако в этом году доминированию Visma бросает вызов UAE Team Emirates XRG. Противостояние этих титанов, которое мы уже видели на Джиро д’Италия и Тур де Франс, теперь переходит на испанские дороги.

 

Счёт в борьбе за Гранд-туры в этом сезоне между ними равный: Visma победила на Джиро д’Италия-2025 благодаря Саймону Йейтсу, а UAE доминировала на Тур де Франс-2025, где Тадей Погачар одержал свою четвёртую и вторую подряд победу. Теперь ожидается новое противостояние на Вуэльте. Йонас Вингегор был призёром Вуэльты и нацелен завоевать свою первую красную майку, в то время как UAE Team Emirates будет полагаться на тандем капитанов — амбициозных Жуана Алмейду и Хуана Аюсо, у которых ещё нет в активе выигранной трёхнедельной гонки.

 

Однако, Вуэльта Испании – Гранд-тур, умеющий преподносить сюрпризы. 11 этапов, финиширующих в категорийный подъём, а также суммарный набор высоты в 53,8 км, могут вывести на первый план тех, кто сумеет бросить вызов главным фаворитам своей стабильностью, выносливостью, продуманной стратегией или удачным использованием своего шанса. Поэтому, скорее всего, кто выиграет Вуэльту Испании-2025, мы узнаем только 13 сентября на финише 20-го этапа на самой высокогорной отметке этого выпуска испанского Гранд-тура.

 

 

Основные претенденты на генеральную классификацию Вуэльты Испании-2025

 

 

Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike), 28 лет

 

 

Двукратный победитель Тур де Франс, трёхкратный призёр французского Гранд-тура, призёр Вуэльты Испании-2023. Как и в 2023, поедет испанский Гранд-тур после Тур де Франс, но на этот раз на Туре не выиграл ни одного этапа, также остался без побед на Критериуме Дофине. Стартует в качестве единоличного капитана Visma Lease a Bike, несмотря на то, что в составе победитель  испанского Гранд-тура Сепп Кусс, а также Маттео Йоргенсон.

 

Гриша Нирманн, спортивный директор Visma Lease a Bike: «Начнем с того, что у нас есть явный лидер, и это Йонас.  Разумеется, у нас есть очень сильные гонщики, включая Сеппа и Маттео. Но то, как именно мы будем выстраивать нашу тактику, вы узнаете во время гонки».

 

22-летний Хуан Аюсо и 27-летний Жуан Алмейда (UAE Team Emirates XRG)

 

Photo © A.S.O./Jonathan Biche

 

Сокапитаны UAE Team Emirates стартуют на втором Гранд-туре в сезоне, и оба не проехали первый Гранд-тур до конца.

 

22-летний испанский гонщик Хуан Аюсо сошёл с Джиро д’Италия-2025 на 18-м этапе из-за повреждённого после падения колена. На итальянском Гранд-туре Аюсо также делил капитанские полномочия – с Исааком Дель Торо, который в итоге стал призёром Джиро.

 

27-летний португальский гонщик Жуан Алмейда сошёл с Тур де Франс-2025 на 9-м этапе, так как не смог продолжать гонку из-за перелома ребра и повреждений, полученных при падении на 7-м этапе. В отличие от Аюсо, Алмейда стартовал на Туре с чёткой задачей помогать капитану Тадею Погачару в борьбе за четвёртую в карьере победу.

 

И Хуан Аюсо, который уже был призёром домашнего Гранд-тура в 2023 году, и Жуан Алмейда, который финишировал на Вуэльте 4-м в 2022 году, способны бросить вызов Йонасу Вингегору, объединив силы.

 

Однако оба заявляют, что не уверены в своей форме – Аюсо подчеркнул в интервью во время презентации команд, что не планировал стартовать на Вуэльте, а готовился к Чемпионату мира. А Алмейда рассказал, что после схода с Тур де Франс не мог тренироваться 11 дней.  

 

Хуан Аюсо: «В этом году я впервые еду два Гранд-тура, но на Вуэльте в другой ситуации, потому что меня взяли в состав после того, как Тадей (Погачар) отказался от участия. Моей первоначальной целью был Чемпионат мира, но когда мне сказали, что я еду Вуэльту, пришлось ускорить мою подготовку. После Джиро у меня было всего два гоночных дня, поэтому не совсем понятно, в какой я форме. Постараюсь занять высокое место в генеральной классификации, но если формы не хватит, постараюсь помочь Жуану выиграть Вуэльту Испании».

 

Жуан Алмейда: «Я чувствую себя хорошо, но нельзя быть уверенным, пока не начнешь гонку. У нас сильная команда, восемь хороших гонщиков. Нам вдвоём будет легче разыграть наши карты и оказать давление на Visma. Но чтобы победить, нужны самые сильные ноги. Если и есть фаворит, то, я думаю, это он (Вингегор). Однако мы не боимся, и пусть победит сильнейший».

 

Джулио Чикконе (Lidl-Trek), 30 лет

 

Вуэльта Испании-2025. Красная майка. Претенденты

 ©Unipublic/Jennifer Lindini

 

Участник восьми Джиро и четырёх Тур де Франс, Джулио Чикконе подходит к Вуэльте Испании-2025 в хорошей форме, несмотря на сход с Джиро д’Италия после падения. Джулио Чикконе выиграл Классику Сан-Себастьяна и королевский этап Вуэльты Бургоса.

 

Лучший результат Чикконе в Гранд-туре – 11-е место на Тур де Франс в 2024 году.

 

Джулио Чикконе: «Всегда приятно начинать Гранд-тур в родной стране. Вуэльта скоро покинет Италию, но домашние дороги всегда прекрасны. Может быть отличный шанс показать высокий результат в генеральной классификации, но мои амбиции – просто быть конкурентоспособным каждый день. Хочу побеждать, хочу использовать свою форму на все сто процентов. Важная для меня цель – горная майка, как и победы на этапах, а дальше посмотрим, куда нас приведет дорога в плане генеральной классификации. После падения на Джиро я хорошо восстановился, много работал на высоте».

 

Среди других претендентов на борьбу за высокие места также:

 

призёра Вуэльты Испании прошлого года 29-летний Бен О’Коннор (Jayco AlUla), 24-летний Антонио Тибери (Bahrain Victorious), 28-летний Эган Берналь (INEOS Grenadiers), 29-летний Джей Хиндли и 21-летнего Джулио Пеллиццари (Red Bull Bora-hansgrohe) и других.

 

 

Кто выиграет Вуэльту Испании-2025?


  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 08:40 | Регистрация: 8.07.2017

    Жуан Алмейда по весне уже опережал Й. Вингегора на финише в гору.

    Конечно, травма на ТдФ могла сказаться на подготовке португальца к Вуэльте.

    Но может всё-таки Ж. Альмейда в пору велосипедной зрелости 27 лет, а вдруг ещё прорвёт к достижениям Х. Аюсо - и смогут они составить серьёзную конкуренцию страшному, беспощадному дану Й. Вингегору

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Республики Гаити и Французской Республики
  2. Имя: Васисуалий

    kabachok

    Сегодня, 09:46 | Регистрация: 30.09.2019

    интересно будет понаблюдать за другом Дель Торо.

  3. Имя: Сергей

    error

    Сегодня, 11:52 | Регистрация: 20.05.2010

    ..а еще будет командная разделка.. и инеос с арабами порвут висму в одни ворота...

Комментарии

  • error
    Вуэльта Испании-2025. Красная ... (3)
    error-Фото

    ..а еще будет командная разделка.. и инеос с арабами порвут висму в одни ворота...

  • RVL
    Йонас Вингегор возглавит Visma ... (7)
    RVL-Фото
    Начальство в курсе;)
  • Pugachev
    Йонас Вингегор возглавит Visma ... (7)
    Pugachev-Фото
    Ну, тогда скажут начальству: "Это кого же вы держали в грегари?????!!!!".))
  • Pugachev
    Состав велокоманды T-Rex Quick ... (4)
    Pugachev-Фото

    Я уже не раз замечал, что последние пару лет подобные фото стали, мягко говоря, "хромать"... Денег на нормального фотографа нет???)))))

  • kabachok
    Вуэльта Испании-2025. Красная ... (3)
    kabachok-Фото

    интересно будет понаблюдать за другом Дель Торо.

  • Yuriy 17
    Вуэльта Испании-2025. Красная ... (3)
    Yuriy 17-Фото

    Жуан Алмейда по весне уже опережал Й. Вингегора на финише в гору.

    Конечно, травма на ТдФ могла сказаться на подготовке португальца к Вуэльте.

    Но может всё-таки Ж. Альмейда в пору велосипедной зрелости 27 лет, а вдруг ещё прорвёт к достижениям Х. Аюсо - и смогут они составить серьёзную конкуренцию страшному, беспощадному дану Й. Вингегору

  • Ernat78
    Эган Берналь возглавит INEOS G ... (2)
    Ernat78-Фото

    удачи ему, она ему очень понадобится 

  • VeloVelo
    Состав велокоманды T-Rex Quick ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Совершенно идиотский баннер ))

    Команда по составу похожа на срочно-мобилизованную роту.

    Кого сумели поднять с постели - тот и поедет ))

    Ну, хотя бы покусаются за этапы. Удачи парням!

     

     

  • VeloVelo
    Эган Берналь возглавит INEOS G ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Может быть последний шанс Берналя вернуться по-настоящему.
    Не знаю. Хочется верить в этого парня. 

    Уважение команде, которая продолжает его поддерживать и верить в него!

    Квято и Юнгельс едут, не ожидал ) Еще один повод смотреть эту гонку.

    Всем желаю Классной Вуэльты! 


  • VeloVelo
    Тим Деклерк о завершении карье ... (7)
    VeloVelo-Фото
    Хотелось бы увидеть Фрума на Туре в его последний сезон. Хотя бы в качестве дорожного капитана.

