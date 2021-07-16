Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 16 этап, Пойо - Кастро де Эрвиль



Шестнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025 стартует в Пойо (Poio). Город расположен в автономном сообществе Галисия, в провинции Понтеведра (Pontevedra). Он входит в состав района Понтеведра и расположен всего в 2 км от города Понтеведра, что делает его частью его агломерации.



На территории Пойо люди жили с древних времён. В VII веке здесь был основан монастырь Сан-Хуан (Le Monastère Saint-Jean) святым Фруктуосом (Saint Fructueux), который в Средние века обладал значительной властью над землями вокруг Риа-де-Понтеведра. В XVI веке, под руководством архитектора Руиса де Памамеса (клуатр в стиле ренессанс, барочные элементы), монастырь был перестроен. В 1835 году монахи-бенедиктинцы покинули монастырь из-за закона о дезамортизации (конфискация церковных земель), а в 1890 году его заняли мерседарии, а в монастыре хранятся ценные религиозные артефакты.



В XX–XXI века Пойо развивался как пригород Понтеведры, сохраняя сельский уклад, но постепенно превращаясь в современный город с развитой инфраструктурой. Здесь находится штаб-квартира сети супермаркетов Froiz, развито рыболовство и агротуризм.



Пойо может похвастаться своим пляжем Лоуридо (Playa de Lourido) - белоснежный песчаный пляж длиной 300 м, окружённый дюнами. Из-за сильных течений купание может быть опасным, но место очень популярно среди туристов.



Близость к Понтеведре делает Пойо удобным местом для жизни с доступом к городской инфраструктуре, но в более спокойной обстановке.



Пойо — это исторический, культурный и природный уголок Галисии, где сочетаются средневековые монастыри, традиционные деревни и красивые пляжи. Его близость к Понтеведре и участие в старинных праздниках делают его привлекательным как для туристов, так и для местных жителей.



Вуэльта Испании-2025: Альтиметрия 16 этапа

Пойо впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Третья неделя Вуэльты Испании-2025 открывается среднегорным этапом с набором высоты 3500 м и финишем в подъём 2 категории. Маршрут этапа проложен по побережью Атлантического океана.

После 74 км со старта этапа начнётся подъём 3 категории Альто де Сан Антонино (Alto de San Antonino, отм. 402 м, перепад высот 363 м, протяжённость 9 км, средний градиент 4%, максимальный градиент 10%).

Далее скоростной спуск, участок равнины и восхождение к вершине подъёма 1 категории Альто де Гроба (Alto de Groba, отм. 623 м, перепад высот 606 м, протяжённость 11,3 км, средний градиент 5,4%, максимальный градиент 10%). В последний раз подъём преодолевали с этой стороны на Вуэльте Испании в 2013 году, тогда первым на вершине был Николас Рош.

Далее 30 км пересечённого рельефа до подножия подъёма 2 категории Альто де Прадо (Alto de Prado, отм. 439 м, перепад высот 321 м, протяжённость 4,3 км, средний градиент 7,5%, максимальный градиент 14%). На вершине подъеёма будут разыграны бонификационные секунды.

В последний раз подъём преодолевали с этой стороны на Вуэльте Испании в 2021 году, тогда первым на вершине был Райан Гиббонс (Ryan Gibbons).

После 15 км пересечённого рельефа финишировать будут в подъём 2 категории Альто Кастро де Эрвиль (Alto Castro de Herville, отм. 504 м, перепад высот 431 м, протяжённость 8,2 км, средний градиент 5,3%, максимальный градиент 16%). В середине подъема присутствует "стенка" протяжённостью 1,5 км.

Кастро де Эрвиль (Mos. Castro de Herville, провинция Понтеведра, автономное сообщество Галисия) принимал финиш этапа Вуэльты Испании в последний раз в 2021 году, тогда

За 60 км до финиша Примож Роглич (Jumbo-Visma), Энрик Мас (Movistar), Джек Хейг и Джино Медер (Gino Mäder) из Bahrain-Victorious, Адам Йейтс (Ineos Grenadiers) уехали от группы, в которой остался лишившийся после финиша белой майки лучшего молодого гонщика Эган Берналь (Ineos Grenadiers) и Мигель Лопес (Movistar), который перед стартом 20 этапа шёл в тройке лидеров генеральной классификации.

Группа Роглича добрала велогонщиков отрыва дня, а Райана Гиббонса прошли за 5 км до финиша.

23-летний французский велогонщик команды AG2R Citroen Клеман Шампуссан атаковал за 1,6 км до финиша и, пользуясь заминкой среди соперников, не ответивших на ускорение, поехал к своей первой победе. Клеман Шампуссан первым пересёк линию финиша, а сохранивший красную майку лидера Примож Роглич финишировал вторым через 6 секунд. Адам Йейтс (Ineos Grenadiers) замкнул тройку призёров этапа.

Город Кастро-де-Эрвиль расположен в муниципалитете Мос (Mos), провинция Понтеведра, автономное сообщество Галисия на северо-западе Испании. Находится вблизи побережья Атлантического океана и входит в маршрут Португальского пути Святого Иакова (Caminos de Santiago de los Portugueses).



Территория входила в зону влияния римской колонизации (I в. н.э.), о чём свидетельствует мильный камень с надписью Нерона у церкви Санта-Мария, датирован 61 г. н.э. Надпись отмечает расстояние до римского поселения Писорака (180 миль). В окрестностях обнаружены следы культуры кастро (железный век), включая петроглифы с трискелионом (III в. до н.э.).



В Средневековье развивался как пункт на пути паломников в Сантьяго-де-Компостела. В XII веке построен Пасо-де-Мос (Pazo de Mos) — исторический дворец XVI века в стиле барокко, окружённый парком. Сегодня используется для культурных событий и приёма паломников.



В наше время сохраняет аграрно-туристическую специализацию. Через город проходит «Красный путь» (Bidegorri) — велосипедно-пешеходная трасса длиной 10 км, ведущая к пляжу Плайя-де-ла-Арена.

Приглашаем вас обсуждать события этапа Вуэльты Испании в комментариях к превью дня.



До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025.