Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 11 этап, Бильбао - Бильбао



Одиннадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025 стартует и финиширует в Бильбао (Bilbao) - крупнейшем городе Страны Басков. Нынешний Бильбао возник в XIV веке, когда были основаны 70% баскских городов, хотя следы древних поселений на территории Бильбао датируются III-II веками до нашей эры. Уже в XVI веке город был довольно крупным – в нём проживало около 65 тысяч жителей, правда, эпидемии чумы, самая сильная из которых была в 1597-1601 годах, довольно сильно опустошили Бильбао. В XIX веке этот город вновь стал расти, становясь крупным промышленным центром и одним из важнейших портов страны.

Photo by Jorge Fernández Salas on Unsplash

История порта Бильбао неразрывно связана с историей города. Уже в 1300 году, сразу после основания, Бильбао получил контроль над всеми судами, входящими в эстуарий. В 2010 порт Бильбао был признан одним из лучших коммерческих портов и вошёл в пятёрку лучших в Испании. Более 200 регулярных морских рейсов связывают Бильбао с пятьюстами портами по всему миру.

Сам город Бильбао начался с трёх улиц, окружённых стеной. В центре находилась небольшая церковь, посвящённая Святому Иакову, служившая остановкой для пилигримов, идущих по пути Святого Иакова. Предполагается, что её построили ещё до основания города, но в 1374 году она была разрушена пожаром. Сейчас на её месте крупнейший кафедральный собор Бильбао – собор Святого Иакова, построенный в готическом стиле.



Сейчас улицы Бильбао представляет собой смешение всех архитектурных стилей – от готики до современной архитектуры. Старый район города является пешеходной зоной.

Покровительницей города считается Богоматерь Бегонья (Madre de Dios de Begoña), базилика Богоматери Бегоньи находится в районе Сальве. Сальве означает «здравствуй, привет тебе», район назвали так, потому что шпиль базилики, построенной в XVI веке, был виден издалека, и моряки, возвращающиеся из плавания, глядя на него, благодарили святую за заступничество и помощь. Интересно, что храм Богоматери Бегоньи построили на пожертвования жителей, и поэтому колонны центрального нефа украшают не гербы благородных фамилий, а эмблемы торговцев и цехов Бильбао.

Судьба базилики Богоматери Бегоньи была нелёгкой – в 1808 году французское войско под предводительством генерала Мерлина захватило Бильбао, священник базилики был убит. Затем само здание сильно пострадало из-за своего выгодного стратегического положения на холме, в ней были размещены артиллеристские батареи. Потом солдаты использовали для топки всё, что попадало под руку – алтари, украшения, дощатый пол. Скульптуру Богоматери Бегоньи спасли только потому, что её успели вовремя перевезти в собор Святого Иакова. Нынешний фасад и башня являются произведениями архитектора Хосе Мария Бастерра 1902-1907 годов.

Бильбао, через который протекает река Нервион (Nervión), является и городом мостов – их 17. Среди самых интересных можно выделить пешеходный мост Субисури (Zubizuri), название которого в переводе с баскского означает «белый мост». Субисури построен по проекту известного архитектора Сантьяго Калатравы (Santiago Calatrava) и был открыт в 1997 году, после чего этот мост стали называть символом нового Бильбао.

Изогнутый мост, выкрашенный в белый цвет, как и все творения Калатравы, вымощен стеклянными плитками, что доставляет неудобство в дождливую погоду, так как плитки становятся очень скользкими. Но символ Бильбао привлекает множество туристов, хотя одна лишь замена разбитых плиток обходится городу в 6 тысяч евро в год. Эти плитки даже стали яблоком раздора между властями города и Калатравой. Дело в том, что в 2006 году местные власти постановили сделать на мосту новую пешеходную дорожку, но архитектор подал на них в суд за нарушение целостности архитектурного творения, так как при строительстве была сломана металлическая решётка. Местные юристы и архитекторы остались на стороне властей города, а вот Высший суд в 2009 году постановил удовлетворить иск Калатравы и возместить ему ущерб в размере 30 тысяч евро.

Бильбао является также зелёным городом – в нём 18 общественных парков, занимающих в общей сложности 200 гектаров. Некоторые парки разбиты на месте бывших промышленных зон, так, например, в парке Эчебаррия (Etxeberria), открытого в 1980-х, осталась труба бывшего сталелитейного завода.

А один из старейших парков Бильбао – парк в английском стиле Донья Касильда (Parque de Doña Casilda) открылся в 1907 году, и был создан архитектором Рикардо Бастида (Ricardo Bastida). Из-за того, что в главном пруду парка водилось множество гусей, уток и лебедей, сам парк назвали «Утиным». И на протяжении довольно долгого времени этот парк в центре Бильбао был единственными «зелёными лёгкими» города.



Вуэльта Испании-2025: Альтиметрия 11 этапа

Бильбао в последний раз принимал старт и финиш этапа Вуэльты Испании в 2022 году, тогда

Отрыв сформировался лишь через 80 км после старта, когда началась череда пяти категорийных подъёмов, вдохновляющих на атаки. Атаковали и уехали 17 велогонщиков. За 94 км до финиша велогонщик команды UAE Team Emirates Марк Солер в одиночку ускорился и закрыл просвет в 1 минуту 45 секунд, присоединившись к отрыву за 87 км до финиша на втором категорийном подъёме дня Балкон-де-Бискайя (Balcón de Bizkaia). На финальных 30 км из отрыва постепенно выпадали велогонщики. После первого прохождения через Бильбао и перед финальным прохождением подъёма 2-й категории Альто дель Виверо (Alto del Vivero), из отрыва атаковал 22-летний британский велогонщик команды Groupama-FDJ Джейк Стюарт (Jake Stewart). В это время пелотон, возглавляемый велокомандами Jumbo-Visma и Bora-hansgrohe, проигрывал отрыву около четырёх с половиной минут. Но Стюарт лидировал не долго. Он набрал около 40 секунд преимущества, которое растаяло, когда из отрыва за 16,5 км до финиша атаковал Марк Солер, который через километр догнал и прошёл Джейка Стюарта за 1 км до вершины Альто дель Виверо. Хотя преимущество Марка Солера не превышало 10 секунд, он сумел удержать минимальный просвет и взять победу на этапе, опередив преследователей всего на 4 секунды. По итогам 5 этапа сменился обладатель красной майки лидера. У Приможа Роглича (Jumbo-Visma) её перехватил 32-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ Руди Молар (Rudy Molard), финишировавший 4-м из отрыва дня.

В этом году Бильбао принимает среднегорный этап с набором высоты 3200 м, похожий на Арденнскую классику или на Классику Сан-Себастьяна.

Уже со старта начнётся подъём 3-й категории Альто де Лаукис (Alto de Laukiz, отм. 218 м, набор высоты 183 м, протяжённость 3,9 км, средний градиент 4,7%, максимальный градиент 10%).

Далее пересечённый рельеф и восхождение к вершине 3-й категории Альто де Сольюб (Alto de Sollube, отм. 377 м, набор высоты 301 м, протяжённость 7,2 км, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 14%). Далее спуск к побережью Бискайского залива и разворот на юг.

После небольшой передышки на равнине и тягуна на заключительных 100 км расположены:

- подъём 3-й категории Балкон де Бискайя (Balcón de Bizkaia, отм. 430 м, набор высоты 235 м, протяжённость 4,3 км, средний градиент 5,5%, максимальный градиент 10%). В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2022 году, первым на вершине был Виктор Ланжелотти (Victor Langellotti);

- подъём 3-й категории Альто де Морга (Alto de Morga, отм. 326 м, набор высоты 290 м, протяжённость 8,2 км, средний градиент 3,5%, максимальный градиент 10%). В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2022 году, первым на вершине был Виктор Ланжелотти (Victor Langellotti);

- подъём 2-й категории Альто дель Виверо (Alto del Vivero, отм. 403 м, перепад высот 351 м, протяжённость 4,2 км, средний градиент 8,4%, максимальный градиент 13%), в последний раз подъём преодолевали в 2022 году, первым на вершине был Лоусон Крэддок (Lawson Craddock) при первом прохождении, при втором - Марк Солер. Спустившись с вершины второй категории, велогонщики проедут линию финиша этапа, где разыграют промежуточный спринт, и далее отправятся вновь покорять подъём 2-й категории Альто дель Виверо (Alto del Vivero).

- подъём 3-й категории Альто де Пике (Alto de Pike, отм. 215 м, набор высоты 204 м, протяжённость 2,3 км, средний градиент 8,9%, максимальный градиент 14%). На вершине подъёма будут разыграны бонификационные секунды. Преодолев крутую и короткую стенку, велогонщики начнут скоростной спуск с вершины подъёма, расположенной за 8 км до финиша этапа. Фаворитами можно назвать Джулио Пеллиццари, Джулио Чикконе, Жуана Альмейду, Йонаса Вингегора и других.

Бильбао (по-баскски Bilbo - Бильбо) – административный центр провинции Бискайя. Заложенный в 1300 году доном Диего де Аро на месте деревушки, где издавна селились земледельцы и рыбаки, Бильбао стал крупным торговым центром, город быстро разросся. В период расцвета Бильбао местная буржуазия возводила для себя помпезные особняки, которые можно видеть в районе Негури (Neguri). В настоящее время город раскинулся по берегам реки Бильбао, в долине, окруженной горами.

Старый город расположен на правом берегу реки Бильбао между мостом Сан-Антон (San Anton), церковью Святого Николая и улицей Ронда (Ronda), Сомера (Somera), Артекалле (Artecalle), Тендериа (Tenderia), Белости Калле (Belosti Calle), Сарникериа (Carniceria), Баррена (Barrena), называемые «семь улиц». Их пересекают более современные пешеходные и торговые улицы со множеством кабачков и ресторанов. В центре Старого города возвышается базилика Сантьяго (Santiago) XV века. По берегу реки на 14 км растянулась цепочка жилых домов, заводов, верфей.

На другом берегу реки раскинулся район Энсанче (Ensanche). На его главной улице – Гран Виа (Gran Via) – есть несколько интересных в архитектурном отношении домов. Здесь же расположен парк Донья Касильда Итурриса (Dona Casilda Iturizza) и стадион. Это самый оживленный район, подлинный центр города. Гечо (Guetxo) – обширная зона в устье Бильбао, включающая три района. Здесь много дворцов и роскошных особняков, построенных зажиточными жителями Бильбао в период с 1800 до 1920 годов. Очень живописен маленький порт. Мост, построенный по проекту Эйфеля, связывает Гечо с рабочим районом Португалете (Portugalete).

Бильбао – город весьма оживленный, который бережет свои традиции, но смотрит в будущее.

Любителям истории непременно стоит посетить Музей Страны Басков (Museo Vasco), который разместился в прекрасном старинном здании. Здесь экспонируются археологические и этнографические коллекции Страны Басков. Среди редких предметов – идол из Дуранго, относящийся к железному веку.

Любители искусства могут посетить Музей изящных искусств (Museo de Bellas Artes). Собрание включает средневековую живопись и скульптуру, испанскую живопись XVI-XVII веков. (Эль Греко, Сурбаран, Рибера), а также нидерландскую живопись XVI-XVII веков (Ван-Дейк), итальянскую (Джентилески) и французскую. В зале №16 экспонируется три портрета кисти Гойи. Целый этаж занимает живопись ХХ века: Сулоага, Пикассо, Леже, Кокошка, Вазарелли и другие мастера.

И наконец, главная достопримечательность Бильбао – Музей современного искусства Гуггенхейма (Museo Geggenheim), открытый королём в октябре 1988 года. Музей является настоящим чудом не только из-за произведений искусства, которые в нем выставлены, но и из-за самого здания, шедевра современной архитектуры, задуманного как огромная скульптура из титана, камня и стекла архитектором Франком О.Гери. В начале ХХ века был создан фонд – «Соломон Р. Гуггенхейм», собирающий лучшие произведения современного искусства. Он имеет 4 своих музея: два в Нью-Йорке, в Венеции и в Бильбао. В музее Гугенхейма в Бильбао также представлены и шедевры испанских авторов, соответствующие тенденциям современного искусства.

