Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 14 этап, Авилес - Ла-Фаррапона, озеро Сомьедо

Четырнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025 стартует в городе Авилес (Avilés). Как и многие старинные города Астурии, Авилес официально появился в летописях в начале X века, хотя поселения на месте города существовали в доисторическую эпоху. Город отличается тем, что в нём можно увидеть прекрасно сохранившиеся здания XII века. На протяжении многих веков Авилес был крупным коммерческим центром, с 1479 года каждый понедельник в городе проводится ярмарка, и эту традицию сохранили до наших дней.

Бесспорно, исторический центр Авилеса, словно музей под открытым небом, но город продолжает развиваться и удивлять новыми архитектурными сооружениями и находками. Так, в XX веке Авилес стал крупным индустриальным центром, население города выросло в разы, так как несколько крупных заводов привлекали новую рабочую силу.

Но финансовый кризис 21 века ударил по Авилесу, как и по другим городам Европы, 85-тысячный город находился в упадке, и тогда власти Астурии решили помочь городу найти новые возможности развития. Бывшая промышленная территория превратилась в один из крупнейших в Испании да и во всей Европе культурный комплекс, носящий имя известного бразильского архитектора Оскара Нимейера (Oscar Ribeiro de Almeida de Niemeyer Soares Filho).

Культурный центр стал последней работой прожившего 104 года архитектора, одного из первопроходцев в реализации художественных возможностей монолитного железобетона.

Photo by Juan Marin on Unsplash

Между последним проектом Нимейера и первым, выполненным в 1937 году, 600 реализованных работ. Не каждый архитектор может сказать, что построил целый город, а Нимейер выполнил такую грандиозную задачу – он создатель столицы Бразилии Бразилиа. Все здания от парламента до памятника первым строителям сделаны по его проектам.

Последняя работа Оскара Нимейера стала украшением Авилеса и толчком к новому этапу развития. Деньги на строительство были выделены как правительством Астурии, так и городскими властями Авилеса, часть бюджета дополнили пожертвования от частных лиц. Сам же Оскар Нимейер не запросил за свой проект ни цента. Культурный центр в Авилесе – это театральная площадка – аудиториум, самое высокое здание комплекса высотой 26 метров, выставочный зал, смотровая башня 20-метровой высоты, киноцентр и объединяющая здания площадь, «открытая площадка, обращённая к морю, для всех жителей планеты, место для сосуществования образования, культуры и мира».



Вуэльта Испании-2025: Альтиметрия 14 этапа

Авилес в последний раз принимал старт этапа Вуэльты Испании в 2013 году. Короткий горный этап с набором высоты 3800 м и финишем в подъём 1 категории.

Со старта пелотон отправится на юг и после 64 км пересечённого рельефа начнётся подъём 3-й категории Л'Альто Тенебрео (L'Alto Tenebreo, отм. 510 м, набор высоты 376 м, протяжённость 5,8 км, средний градиент 6,5%, максимальный градиент 10%).

Далее 3-х километровый скоростной спуск и тягун протяжённостью 20 км с набором высоты 300 м до подножия подъёма 1 категории Пуэрто-де-Сан-Лоренцо (Puerto de San Lorenzo, отм. 1346 м, перепад высот 858 м, протяжённость 10,1 км, средний градиент 8,5%, максимальный градиент 15%).

В последний раз подъём преодолевали с этой стороны на Вуэльте Испании в 2020 году, тогда первым на вершине был Гийом Мартан.

После трёх километров подъёма со средними градиентами в районе 6%, начнётся километровая стенка с 11,5%, потом небольшая полочка и заключительные примерно 5,6 км имеют средний градиент в районе 12%.

Покорив вершину подъёма, велогонщики отправятся на спуск протяжённостью 10 км, после которого начнётся 24-х километровый подъём до финиша этапа с набором высоты в 1300 м.

Подъём 1 категории Ла-Фаррапона (La Farrapona, отм. 1708 м, перепад высот 995 м, протяжённость 16,9 км, средний градиент 5,9%, максимальный градиент 14%). Заключительные 5,5 км стенка со средними градиентами от 8% до 12%.

Ла-Фаррапона, озеро Сомьедо (La Farrapona, провинция Астурия, автономное сообщество Астурия) принимала финиш этапа Вуэльты Испании в последний раз в 2020 году, тогда

Марк Солер атаковал из отрыва за 5 км до финиша на финальном подъёме дня Альто де ла Фаррапона (La Farrapona). Давид Годю ответил на его ускорение. Вдвоём они уехали от попутчиков по отрыву, опередив на финише ближайшего преследователя Майкла Сторера (Michael Storer) из Sunweb на 52 секунды. Давид Годю атаковал за 200 м до финиша и одержал победу на этапе, Марк Солер благодаря 2-му месту на этапе и преимуществу, заработанному в отрыве относительно группы красной майки, поднялся в генеральной классификации с 10-го на 6-е место. Велокоманда Jumbo-Visma контролировала ситуацию, защищая позиции Приможа Роглича. На финальных 2 км из группы генеральщиков атаковал Александр Власов (Astana Pro Team), а на финальном километре – Дэн Мартин (Israel Start-Up Nation). Дэн Мартин поднялся на вторую строчку в классификации по очкам, обойдя на 1 очко Ричарда Карапаса (Ineos Grenadiers).

Группа генеральщиков финишировала через 1 минуту и 3 секунду после победителя этапа. Энрик Мас (Movistar), Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) и Примож Роглич (Jumbo-Visma) финишировали в одной группе в Дэном Мартином. А Хью Карти (EF Pro Cycling) пересёк финиш через 7 секунд. Красная майка лидера осталась на плечах Приможа Роглича.

Фаррапона находится на территории обширного природного парка - Парка де Сомьедо (Parque Natural de Somiedo), который занимает площадь в 39,164 гектаров. Парк был основан в 1988 году, а с 2000 является биосферным заповедником, который среди всего прочего является домом для популяции бурых медведей.

На пути к Фаррапоне можно наслаждаться видами горных озёр. Салиенсия (Saliecia) – это целый ряд горных озёр, включающих в себя Lago Calabazosa или Lago Negro, Lago Cerveriz, Laguna de Almagrera или Lago de La Mina и Lago de La Cueva. На территории заповедника есть кемпинги и проложен ряд маршрутов.

Есть также экомузей, где можно увидеть, как выглядели летние хижины пастухов (cabañas de las brañas), которые во множестве разбросаны по всей территории заповедника. Браньяс – домики, расположенные на возвышенностях, необходимы в краю, где большая часть жителей занимается животноводством. Весной скот отправляли пастись в горных лугах, и жители переселялись в браньяс, где жили до осени. Эти домики небольшого размера, с крышей, покрытой тростником, часто сливались с пейзажем.

Всего два – три десятилетия назад эти хижины ещё довольно активно использовались по прямому назначению. Некоторые были более просторными, и в них проводились танцы и местные праздники. Более того, в XVIII-XIX веках многие молодые люди из посёлков часто даже боролись за право проводить время в браньяс, так как в отдалении от родных могли наслаждаться гораздо большей свободой. В некоторых случаях дело доходило даже до скандала, в одном из документов XVIII века зафиксировано, что один из епископов подверг гневной критике некоторых жителей браньяс за безнравственное поведение.

В настоящее время некоторые хижины, несмотря на изношенность и ветхость, продолжают использоваться по назначению, так как животноводство остаётся главным занятием жителей этого региона.

Если кто-то после долгой прогулки по национальному парку Сомьедо захочет познакомиться с местной кухней, то ему могут предложить блюдо «олья подрида» (olla podrida), состоящее из тушеного мяса (чаще свинины), бобов и других видов овощей, которое готовится в глиняном горшочке «олья» в течение нескольких часов. Интересно, что в дословном переводе слово «podrida» означает «испорченный, тухлый», но это вовсе не значит, что вам предлагают нечто неудобоваримое. Дело в том, что раньше блюдо, состоящее из тушеного мяса и различных овощей, называлось «олья подEрида», где «poderida» означает «могучий», скорей всего из-за насыщенности ингредиентами. Потом в слове почему-то потерялась буква, но от этого вкус блюда не ухудшился.

Приглашаем вас обсуждать события этапа Вуэльты Испании в комментариях к превью дня.



До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025.